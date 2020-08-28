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Финансы
Лиана Липанова
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Приложение для контроля за уровнем глюкозы у больных диабетом Undermyfork с основателями из России привлекло $400 тысяч Материал редакции

Пользователи фотографируют еду, а сервис определяет, как меняются показатели сахара.

2 комментария
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Приложение-дневник питания и учёта уровня глюкозы для людей с диабетом Undermyfork привлекло $400 тысяч инвестиций от AltaIR Capital, Runa Capital и инвесторов сообщества АltaСlub. Об этом vc.ru рассказали в AltaClub.

Стартап направит привлечённые деньги на развитие продукта в США и Европе. Другие подробности сделки и оценку компании стороны не раскрывают.

Undermyfork автоматически сопоставляет данные об уровне глюкозы, приемах пищи и инъекциях инсулина. Для этого пользователю нужно сфотографировать еду и расставить в приложении хэштеги с ингредиентами блюда — почти как в Instagram, отмечают в АltaСlub.

Данные об уровне глюкозы приложение узнаёт из нательного CGM-сенсора, который собирает данные в режиме реального времени. Затем Undermyfork анализирует, как меняются показатели сахара после еды, и помечает каждое сделанное фото ярлыком безопасности: зелёным, жёлтым или красным. Так пользователи смогут понять, какая еда им больше подходит, и при необходимости скорректировать диету.

Аудитория сервиса достигает «нескольких тысяч человек» — большинство из них в США, говорит представитель фонда. В августе Undermyfork начала сотрудничать с производителем датчиков непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови Dexcom.

До этого в Undermyfork инвестировали только основатели и непубличный бизнес-ангел, рассказали в АltaСlub. Сумма инвестиций также не раскрывается.

Undermyfork создана Михаилом Ушаковым и Евгением Молодкиным. Ушаков с 2005 по 2009 работал в «Яндексе» директором по связям с общественностью, а с 2010 по 2011 год — советником по интернет-проектам Runa Capital.

TechCrunch

Ранее Молодкин и Ушаков создали компанию «Метабар». Её основной продукт — расширение для браузера «Советник», помогающее совершать покупки, — в 2014 году купил «Яндекс». Сумма сделка тогда не раскрывалась, но «Ведомости» сообщали о сумме не более $5 млн.

#новость #стартапы #инвестиции

Лиана Липанова
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2 комментария
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Anatoly

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Вот молодцы, такие технологии нам нужны, а не тикток

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Хай-теч вам в бок

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Почему только на иоси?

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