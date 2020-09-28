Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
за оформление карты
Тинькофф дарит 6 тысяч миль
за оформление карты All Airlines
за оформление карты All Airlines
Их можно потратить на авиабилеты — хватит, чтобы долететь из Москвы в Сочи или Лондон.
Кэшбек даётся милями. 1 миля = 1 рубль.
10% за отели и машины
7% за авиабилеты
5% за туры и ж/д билеты
2% за повседневные покупки
Курс евро на бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года Материал редакции
Рубль дешевеет уже несколько дней.
- Днём 28 сентября 2020 года курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года. На 16:46 мск евро стоит 91,96 рублей.
- Биржевой курс доллара к этому времени составляет 78,79 рублей. Максимальное значение 28 сентября — 79 рублей, следует из данных Мосбиржи.
- Рубль дешевеет уже несколько дней: 25 сентября евро превысил 91 рубль, а доллар — 78 рублей. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики считают, что рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием риска санкций.
- Forbes со ссылкой на аналитиков называет среди причин падения рубля завершение периода выплаты дивидендов, геополитику, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе и спекулятивное закрытие позиций рубля.
- The Bell отмечает, что особых причин для укрепления рубля аналитики не видят: пока в мире будет неопределённость из-за второй волны Covid-19, инвесторы будут привычно выходить из рисковых активов.
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Alexandr Simonov
Это коррекция, западу скоро хана, Обама чмо, мы должны объединиться вокруг Путина!
Ильгиз ГизамовAlexandr
Главное сейчас не раскачивать лодку, наверху все схвачено:D
Дмитрий ЛукашовИльгиз
Ненадолго раскачивать лодку, ведь времени на раскачку нет.
Женя Гагарин
Вот америкосы утром проснутся и офигеют. Недолго им осталось со своим долларом!!!
Андрей КружиновЖеня
Пусть страдают, ведь им теперь для покупки доллара надо целых 79 рублей! Сарказм если что =)
Дмитрий Лукашов
Я в начале так распереживался о своих деньгах, а потом вспомнил, что я работаю в digital и что у меня их нет. И сразу успокоился.
Вадим Скворцов
VitalyВадим
А вот это реально обидно! В штатах они вообще по $5 в русском магазине
Andrey ArsentyevВадим
ПОМОГИТЕ!
Andrey Arsentyev
Монетный двор слил дизайн новой монеты
Evgeny Nepomnyashchiy
Осталось почти 8 рублей до удобства расчетов. Мы к этому уже 42 рубля идем.
Илья Прокопенко
А помните, когда-то доллар был по 65р и нам очень не нравилось потому что всё вдвое подорожало? Это когда хороший новый телефон за $500 мы покупали за 17тыр, а потом стало очень дорого и он стал стоить около 30тыр?
Так вот теперь хороший телефон за $500 стоит уже 40К =)
А еще когда-то можно было средненькую новую машину в салоне купить за 500-600тыр.
Ох уж эта путинская стабильность!
Стабильны только зарплаты: как в 2013-2014 получали по 30-35т.р. на должности среднего неруководящего специалиста, так в 2020 те же 35-40т.р и получают (за МКАДом в городе-миллионнике).
Мы ж не доллары в кошельках носим, не долларами расплачиваемся, ага, да.
Владимир Владимирович, отцы-руководители, что там по стабильности? Всё хорошо у вас, стабильно?)
Александр Николаевич КудинИлья
Да зарплаты смех, в 2012 получал 1500$ , а сейчас смотрю +- 500$
Ilya SorokinИлья
У его корешей, которые на ресурсах сидят, все стабильно. Ща вон по телеку расскажут, что фиговый курс рубля это отлично, потому что бюджет больше получает за счет продажи ресурсов.
Serg KaИлья
А я горд что у нас такой президент! Пандемию наслал, цены на нефть обвалил, весь бизнес в мире остановил, санкции все собрал, уф.Знаю, горжусь!!1
Angel VivaldiИлья
стабильно погружаемся, без рывков, что бы ни кого не дай бог не укачало ((:
Дмитрий Лукиенко
Ну подорожал, и?
Женя ГагаринДмитрий
ничо особенного, просто тебе теперь нужно больше работать, чтоб купить теже товары
Дмитрий ЛукиенкоЖеня
И какие же товары мне нужно купить? Даже не представляю как мне жить без рижских шпрот, эстонского молока и финского масла)) Не смеши, а
Илья ПрокопенкоДмитрий
Вы либо очень толсто троллите, либо... Впрочем, я не верю, что взрослый человек, сидящий на VC может быть вторым вариантом.
Ilya SorokinДмитрий
Это либо слишком жирный троллинг, либо какая-то невероятная деградация.
Подорожает все, потому что, к сожалению, у нас и свое производство по большей части завязано на импортном оборудовании.
Alexander VeberДмитрий
Как вы с таким интеллектом уровня золотой рыбки вообще попали на этот ресурс? Если это конечно не жЫрный троллинг
Илья ПрокопенкоAlexander
Есть еще вариант. И это очень плохая новость: на VC добрались лахтинские боты. С каждым днем их все больше.
Они тут начнут по методичкам поливать свой бред.
Alexander VeberИлья
Тут с ботами сложно будет, все комментарии автора можно у него в профиле почитать и сделать выводы.
В данном случае это просто агрессивный патриот который имеет денег выше среднего и искренне верит в то что нищета населения это не про него и его это никак не коснётся.
Иван ИвановДмитрий
Дмитрий, здравствуйте.
По результатам прошлых кризисов и скачка курса:
– Электроника для работы подорожала.
– Станки для работы подорожали.
– Автомобили подорожали.
– Вес упаковок продуктов уменьшился. Цена увеличилась или такой же осталось. Тут проблема в подорожавших станках.
– Мой 100% рост дохода в рублях в целом обесценился, потому что что тогда Мальдивы не мог позволить, что сейчас (при старом курсе бы смог). Тоже самое касается авто. Я работал на Вольво мечты, но два кризиса снесли мою мечту в категорию люкс и заменили её Киа за 2,5 млн ₽.
– Заморозили мою накопительную пенсию.
В целом я ишачу и ишачу, но все мои достижения финансово откатываются глобальной политикой, где мне не за кого даже проголосовать, чтобы он защищал мои интересы.
Тот, кто не ишачит, тому пофиг, да. Знаю лично людей, которые живут на 30 в месяц.
У них долги правда, но это другая история.
В целом вы правы, у кого ничего не было, так ничего и не будет. А у кого было и кто чего-то хочет и шевелиться для этого, тому с каждым подведением итогов грустновато.
Петр ИвановДмитрий
вам нужно купить импортный жЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫр.
с жЫром.
намазать это все на жЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫр
и все равно получится менее жырно чем ваш троллинг)
Михаил ПохеровЖеня
Сделал грустным вечер. Нужнo бoльше oбoрачивать кoмпаниям, чтoбы стoять на месте
Сергей МилосердовЖеня
Для многих если больше работать, то больше денег не будет, увы. Нужно искать новые источники дохода скорее, или повышать квалификацию и прочее.
Arthur NiazyanДмитрий
лицо_с_крашеными_волосами.png
Larini
прежде чем вопить и по привычке винить правителей, ответьте пожалуйста на вопрос:
хоть кто-то из Вас вообще когда-нибудь долларами расплачивался, даже когда 35 был?
Maxim PetrukhinLarini
Нет, мы все покупаем за рубли. Российскую электронику, российские автомобили и российскую одежду. Ещё очень хороши российские бананы и киви.
ApitanLarini
хоть кто-то из Вас вообще когда-нибудь долларами расплачивался, даже когда 35 был?
Почему-то цены на ВООБЩЕ ВСЁ в магазинах растут как-то подозрительно параллельно с курсом.
Alexander VeberApitan
Да нее, вам показалось, быть этого не может. Это не мы уходим от доллара, а доллар уходит от нас 😁
Angel VivaldiLarini
да, у меня все сервисы и сервера в евро/баксах, всю технику вы покупаете в рублях, а по факту она в иной валюте
LariniAngel
да и какие постоянные расходы на долларовые сервисы в год?) хотя бы ютуб премиум то есть?)
Angel VivaldiLarini
в месяц около 500-600 баксов на все...
Иван ИвановLarini
Хотите закупить новые ноуты для 100 сотрудников? Да, бакс в целом другой в таких закупках, но раз в полгода стабильно растёт.
Расходники на кофемашины тоже иностранные.
Детали на авто идут в иностранной валюте.
План продаж спускают тоже в валюте в местные компании.
Хозяева агрокомплексов покупают виллы в Ницце в валюте и им нужна валюта.
Kostya GolikovLarini
Если даже забыть про какие-нибудь заграничные поездки, вам не обязательно платить в долларах или евро что бы почувствовать разницу. Самый прямолинейный пример это техника и машины, если вы конечно не пользуетесь холодильником атлант (который делают в Беларуси, но все же). Но есть какие-то совсем не очевидные вещи, начиная от лекарств и мед оборудования и расходников, до какого-нибудь пектина, который идёт в желе и соки.
LariniKostya
ну в том году в хорошую Турцию за те же 30.000 сьездил.
(по сути те же 800 $ если считать курс до Крыма)
хуавей p20pro я купил 2 года назад по акции за 50.000.
а то что условный айфон c ценником +100 не по силам потянуть, пролетариату, ну тут уж) извините)
Kostya GolikovLarini
Ну вот представьте что если бы не колебания курса, вы бы купили хуавей за 25к рублей, а на сдачу съездили бы в Турцию второй раз.
LariniKostya
ну я из тех, кто не представляет, а кто покупал доллар за 35))
и покупает палладий пусть и по 70)
Ilya SorokinLarini
Офигенная логика. Вот я покупал фотоаппарат в прошлом году за 95 тысяч. Сейчас он стоит 110, но это и то потому что время прошло, старые модели дешевеют. Но пофиг. А если бы покупал сейчас, то какого собственно хрена я бы потерял 15 тысяч на ровном месте?
Айфон? А какая разница, что человек покупает, если он просто так будет переплачивать? А ведь переплачивать придется за все. Более того, если евро откатится назад, то практика показывает, что цены никто откатывать не будет. И можете сколько угодно свою дичь нести, факт остается фактом - люди стали беднее.
Я уж не говорю про таких как я. Вот у меня доход в рублях, я собирался в Сербию уезжать, пандемия помешала. Но взять курс. Почему-то сербский динар не падает. И в результате в январе на 100р я мог купить 173 динара, а сейчас 129. По факту (учитывая мой доход) я потерял ДВЕ средние зарплаты в Сербии просто на разнице курсов.
Можно сказать, что это моя проблема. Ну да, так и есть. Но почему у нас такая экономика, что национальная валюта - мусор обычный?
Петр ИвановLarini
а можете пояснить вывод из этого комментария. вы констатировали что в прошлом году ездили в турцию и до этого купили хуавей. также пожалели пролетариат.
а с курсом это как связано и какой вывод надо сделать?
Максим НикитинLarini
В Турции лира тоже обвалилась недавно
Комментарий удален
Петр ИвановСергей
он телепат)
Сергей БондаренкоLarini
Я за доллары покупал комплектующие для компа в магазине Санрайз, прямо в России в кассу отдавал доллары. Не так давно было, лет 20 назад примерно.
Alexandr SimonovСергей
Эх, времена были, в магазинах электроники ценники в долларах стояли.
Петр ИвановLarini
ну вообще при выезде за рубеж любом по сути мы это и делаем. то есть регулярно. а также при покупке чего угодно где есть электроника внутри.
Alexandr SimonovLarini
Передайте, пожалуйста, мистеру Пригожину, что типовая методичка здесь не заходит. Нужно придумывать что-то более интересное.
Виталий Орлов
Кто-нибудь может объяснить, почему падает рубль? Есть огромное количество стран по сравнению с которыми мы, и я это говорю без иронии, действительно производственные гиганты с большой номенклатурой различных товаров, ну и плюс углеводородные экспортеры
Но у этих совсем слабых стран национальная валюта почему-то стабильнее нашей
Руслан НіколаєнкоВиталий
потому что вы сырьевые гиганты на "глиняных ногах"
Виталий ОрловРуслан
Что это значит? Можно чуть подробнее. Какие показатели свидельствуют об этом? По сравнению с другими развивающимся странами
Петр ИвановВиталий
разбалансированность импорта экспорта, думаю это он имеет ввиду под "на глиняных ногах". то есть у нас отличный баланс импорта экспорта, но только в моменты когда нефть и газ дорогие. как только они не дорогие, то наш баланс импорт экспорта из отличного превращается в катастрофичный. причем иногда прям за 1 день.
а потом опять нефть дорожает и опять баланс становится отличным.
это и есть вот эта основа нестабильности - после падения нефти России приходится экономику заново пересобирать из осколков каждый раз. что в 2009, что в 2015 по одному сценарию например.
Руслан НіколаєнкоПетр
да, вы правы, я имел это ввиду, спасибо.
Руслан НіколаєнкоВиталий
посмотрите на структуру експорта и импорта РФ ,и увидите мою правоту, также посмотрите сектор производства, ИТ
Виталий ОрловРуслан
Нет, хотелось бы получить ответ от кого-то реально разбирающегося. Это аналитика от бабушек на скамейке у киевской хрущёвки
РусланВиталий
хм, вы ожидали что на краткий вопрос вам дадут ответ в стиле платного ответа от Deloitte? смело, смело
Angel VivaldiРуслан
иными словами ответа у вас нет xD так бы сразу и сказали, че время то тратить
Рулона ОбоеваРуслан
лучше бабушек послушать
Максим НикитинВиталий
А у бабушек на скамейке московской хрущёвки как там с аналитикой?
Alexander VeberМаксим
Национальная принадлежность бабушко-анализа не имеет никакой разницы. Это интернациональное явление.
Виталий ОрловМаксим
В Москве холоднее, бабушки меньше сидят на скамейках
Alexandr SimonovВиталий
И анализ выдают короче?
РусланВиталий
чуть ниже Петр Иванов полностью расписал мой комментарий, читайте.
Сергей ЩукинРуслан
О! Смотрите-ка! Мастодонты глобальной политики подтянулись 😆😆😆
Как там у вас дела, болезные?
Петр ИвановВиталий
потому что мы сильно зависим от импорта, а т.к. страна у нас реально большая то импорта нам надо много. причем разного - и роскошь, и машины, и жизненно необходимые вещи.
причем машины например собирают у нас, но запчасти импорт для их сбора, и прибыль западных автопроизводителей идет также в валюту и на запад (считай что импорт по сути несмотря на сборку машин в россии).
поэтому получается что у нас экономика большая, а экспорт у нее слабый, а вот импорта она хочет жрать много. и айфонов надо много и самсунгов и квадрокоптеров, и фотиков кенон и никон и прочего.
в прошлые годы это все компенсировалось тем что был большой приток валюты от экспорта нефти и газа. в этом году обе этих статьи притока валюты очень сильно просели - нефть все видели, а вот по газу врядли кто специально следил - сообщаю, там вообще ппц полный. газпром убыточный.
а вот остальная, неэнергетическая часть нашей экономики валюту не генерирует. рубли генерирует а валюту нет. население в экономике получает зарплаты в рублях, но покупать хочет импортные товары за валюту.
у маленьких стран менее развитых все чуть проще - там более сбалансированные процессы, так как у них не было нефтяной подпитки то они изначально "не жили богато" и у них нет превышения импорта над экспортом как у нас (поправка - у нас импорт превышает экспорт если нефть и газ дешевые - но до этого они были дорогие и наоборот, экспорт превышал импорт).
считайте это одним из последствий ресурсного проклятия.
Кирилл ПоловинкинВиталий
Carry trade больше нет, поэтому нерезы выходят из российских активов, что сказывается на курсе — нормальная ситуация
Виталий ОрловКирилл
Прошу прощения за невежество, а нерезиденты уже 6 лет всё выходят и выходят или этому есть предел?
А почему на бедной Украине нет таких колебаний?
Angel VivaldiВиталий
там колебнулось один раз, но сразу xD дальше некуда
Петр ИвановВиталий
потому что она бедная, у нее нету нефти и газа.
грубо говоря украина живет все время на зарплату 100 тыс рублей.
а россия живет каждый год на зарплату от 50 до 500 тыс рублей, как фишка ляжет, то 50, то 200, то 400, то 500.
понимаете да, в первом случае уровень жизни небогатый, но хватает и нету колебаний. а во втором случае то мерин купил, то резко на запорожец пересел, то опять на мерин.
вот если грубо вот так.
большинство стран где нету нефти и газа стабильнее чем россия в этом плане, но и победнее конечно.
Кирилл ПоловинкинВиталий
Вы путаете отток капитала и покупки нерезидентами ОФЗ
На Украине еще возможен carry trade, поэтому курс не так как у нас колеблется, хоть там тоже проводится мягкая девальвация
Женя ГагаринКирилл
+ эффект снежного кома, когда и резиденты начинают выводить рублёвую выручку
Kostya GolikovВиталий
Чем меньше уверенности в завтрашнем дне (забавный каламбурчик вышел), тем меньше людей как внутри страны так и снаружи хотят держать деньги в рублях. Если завтра ваш бизнес могут национализировать, если западные страны могут наложить санкции, если в конце-концов ваши клиенты завтра обеднеют еще больше, чем сегодня и купят у вас меньше товаров, то не так уж и важно сколько там заводов в стране.
В этом плане какая-нибудь маленькая Норвегия со своёй нефтью и небольшим населением будет чувствовать себя значительно спокойней.
Дмитрий СуботВиталий
Ожидаемая инфляция- убеждение и вера большинства россиян в силу валюты и крах рубля. Все четко по схеме курса акций Тесла- в Теслу вера есть, а в рупь при Путине- нет. И ты хоть кол на голове теши, а с каждой зарплаты люди будут идти в обменник и покупать валюту. Даже себе в убыток. Так вершится экономическое чудо по примеру братских Венесуэлы и Зимбабве.
Pixel LensДмитрий
а с каждой зарплаты люди будут идти в обменник и покупать валюту.
Ах если бы. Не делает этого почти никто. Нет еще такой критической массы частных инвесторов, способных существенно влиять на курс рубля. Пока рулит монетарка от ЦБ и геополитика.
Михаил ПохеровДмитрий
Эти люди oказывались правы все 30 лет и 4 кризиса, из знакoмых бизнесменoв тoлькo oдин всегда перевoдил в валюту и пoсле 2 кризиса ламбу купил. Сoбственнo всегда мoжнo купить 10 различных видoв валют
Максим НикитинДмитрий
Это у кого там от долларов убыток?))
Женя ГагаринВиталий
потому выводят всю рублёвую вырчку
Анна Григорьева
Короче, кто не понял: вы зарабатываете сейчас меньше, чем год назад, два, три, пять, даже если вас повышали
Кто не понял: сейчас идёт переоценка всех товаров. Вы покупали молоко за 80р, сейчас будете покупать за 100, но повысили ли у вас зп?
Кто не понял: вы покупаете не только молоко, вы покупаете кучу всего, что сейчас будет переоценено - и вы купите вместе с этим толстый дик в горло от геополитики, экономики, меркель и др
Вопрос: виноваты ли вы? Опережу мысли: нет, не виноваты.
Александр Св-КоАнна
Если идет переоценка всего, то прежде всего нужно сделать переоценку свой зарплаты. Те кто специалист и кого ценят, те получат рост зарплаты. Те, кто не хотел учиться и не нужен рынку, получат снижение. Вина только в тех, кто сидит на жопе ровно и не пытается ничего изменить
Михаил ПохеровАлександр
Не надo стoль высoкoмернo, если ты зарабатываешь 300к, выучив 3 алгoритма и 2 фреймвoрка, не oзначает чтo другие делают беспoлезную рабoту. Аналoгичная "пo незначимoсти" рабoта на западе будет oцениваться сoгласнo экoнoмическoй ситуации в тoй стране. Если например плoтник у нас зарабатывает в 10 раз меньше западнoгo, этo не oзначает, чтo oн не oбучался и рабoтает в 10 раз меньше.
Pavel VoronkovМихаил
Немного притянуто, но для примера, в первопрестольной хороший плиточник берет за 2 недели - 200-300к, очередь на 3-4 месяца. Хороший электромонтажник за неделю берёт 75-130.
Честно, я фигню от этих расценок.
Александр Св-КоМихаил
Причем тут фреймворки. Если идет рост на товары, то явно растет и трудовая составляющая их. Те кто прощелкал клювом когда везде повышали зп, кто виноват кроме них?
Анна ГригорьеваАлександр
Правильным было бы действительно начать зарабатывать в долларах или евро / переехать и попытаться зарабатывать «там». Даже если ты захочешь перейти на зп выше, не факт, что ты исторически не окажешься в нуле, по сравнению с, например, 15 годом.
Так и делают и будут делать те, кто не хочет сидеть на жопе ровно. Зарабатывать больше, но в рублях ( работая на работе ) дело с большим вопросом.
Не забывайте, что и компании сейчас под прессингом и ситуация у работодателей в стране не краше )
Denis KrivonosovАлександр
Чтоб быть нужным рынку надо, чтоб этот рынок был. На кого учиться прикажете, если каждый день куча рынков в России просто исчезают?
Nikolay Pomeschenko
И что такого?
Да, иногда курсы скачут, но это только спекулянтов проблема. Рубль вполне вернётся в корридор 68-78, никому не нужна девальвация при таких ценах на сырье
Ilya GindinNikolay
Я не сомневаюсь что рубль останется в коридоре. В коридоре от 1 рубля за доллар до 1000 рублей. 50% вероятность стопроцентная.
Pixel LensNikolay
до 68 вряд ли. 72-75 скорее.
Насчёт "никому не нужна" ты не совсем прав.
Сергей ПодливчукNikolay
Нихуя себе коридор :) Ты тоже так спокоен, когда твоя зп прыгает на 12% в зависимости от настроения левой пятки начальника?
Карфаген должен быть разрушенNikolay
Откуда такая уверенность про коридор?
Снеговик
Кто зарабатывает в валюте из России, расскажите как вы это делаете))
Pixel LensСнеговик
Нужно договориться с работодателем об оплате в валюте. Не все соглашаются... Но это не причина не попробовать :)
ХозяинPixel
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается
пользоваться таким успехом у женщин.
- Очень просто, - отвечает он, - нужно подойти к женщине и сказать: "Мадам, позвольте вам впендюрить!" И все.
- Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
- Можно и по морде. Но обычно впендюриваю.
СнеговикPixel
Всю жизнь был сам себе работодатель. Даже не знаю как резюме составлять 😂
Pixel LensСнеговик
Чтож, тогда попробуй инвестировать самостоятельно. Благо фондовый рынок сейчас доступен как никогда, буквально.
СнеговикPixel
Да, тоже об этом задумался)
Pixel LensСнеговик
Сейчас самое время, кстати. На фондовом рынке кризис, многие вкусные активы сурово подешевели.
Максим НикитинСнеговик
Привяжите выручку к доллару
Женя ГагаринСнеговик
Что для этого нужно:
1. Вагина
Alexander VeberЖеня
У вагины очень короткий срок реализации, я бы сказал это больше скоропортящийся актив. К тому же очень сложно прогнозировать спрос, так как значение имеет не только вагина но и то что вокруг неё, ноги, руки, голова, бюст.
Но можно неплохо заработать если отключить принципы, для этого нужно вовремя войти в кроткую позицию и держать максимально долго пока не обесценится актив.
В инвестиционном плане с более длительным горизонтом планирования выгоден будет открыть долгую позицию на мозги и образование, правда сначала уйдёшь в длительную просадку, но через несколько лет, когда уже вагина ничего не будет стоить, этот актив будет приносить неплохие дивиденды.
Подытожим. Вагину выбирают молодые и неопытные инвесторы, которые пока не научились планировать на долгий срок, как правило они впустую растрачивают свою вагину на коротких сделках пока их актив стремительно обесценивается.
Я конечно не выступаю против вагины, но саморазвитие выступило неплохим бы защитным активом чтобы усреднить риски.
Pixel LensAlexander
Вкратце: лонг в вагине всегда оканчивается надеванием на неё шорт
Александр Николаевич КудинAlexander
Хахаха ТОП!
Юрий ИвановАлександр
Вагина еще дает удвоение утроение вложений но в очень долгосрочном периоде
Александр Николаевич Кудин
Путин сказал, что большой курс для нас хорошо, и не соврал, для них хорошо, для населения не очень
Mike Raitsyn
Это вы еще курс фунта не видели.
Pixel LensMike
Ну ничё так, 25% за год сделал.
СнеговикPixel
Эх, вспоминаю времена когда по 45₽ брал)) ещё жаловались, мол офигевшие англичане, вон доллар по 25₽))
Pixel LensСнеговик
Это еще что, я помню баксы по 6 рублей :3 мораль сей басни такова: нужно вкладываться в долгосрок. Дорого, не дорого - один хрен рубль падает 28 лет, и нет достаточно причин верить, что он начнёт уверено карабкаться обратно.
Angel VivaldiMike
xD че вот я его полез смотреть
Mike RaitsynAngel
там все просто: если трехзначный - ой, если двух - ну ок.
Алексис Второй
Жаль время и жизни граждан РФ, которые многие годы работают, лезут по карьерной лестнице у кого есть возможность, а потом в миг их достижения за последние 5-10 лет обнуляются. Условно, зарабатывал 50 рублей, дорос до 100, а толку 0. Представить только сколько миллионов человеко-лет труда просто стёрто и насколько убиты мотивация людей и вера в своё будущее.
Петр Иванов
эх, а я по 91.5 евро продал уже:) а тут пьянка продолжается.
Алексей Кравцов
Михаил Похеров
Этo пoвoд сделать дoмены не пo 1000р, как сейчас на REG.RU, а пo 2000р
Георгий БеглорянМихаил
Юмор оценил)
Михаил Похеров
Я тут oднoгo аналитика слушал, oн дал лучшее oбъяснение:
"Вooбще курс рубля упал из-за взмаха крыла бабочки на другом конце Земли"
Марина ГаврилюкМихаил
в 1812 еще. точно.
Евгений Ларин
Может кредит взять потребительский и поменять на баксы, а через пару месяцев обменять обратно и навариться. Чего думаете, пацаны?
Denis KrivonosovЕвгений
Скоро доллар обратно отскочит, не советую. Лучше бери валютную ипотеку
Евгений ЛаринDenis
Врёт как путин
Denis KrivonosovЕвгений
Вы што, как вы смеете? Чтоб Путин, да врал?!!
Михаил ПохеровЕвгений
Oт твoей пoкупки сразу рубль укрепится. Мoжешь спрoсить тех несчастных, купивших 3 акции апл, и пoсле кoррекция на 25%
Петр ИвановЕвгений
я наоборот продал излишки евра. с целью потом когда упадет купить обратно.
BearStrikesBack
Опрошенные «Интерфаксом» аналитики считают, что рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием риска санкций.
Санкций со стороны Армении в отношении Азербайджана? В любой непонятной ситуации, спрашивай аналитиков :)
Евгений ЛаринBearStrikesBack
в любой ситуации рубль падает хоть трамп пукнет хоть армяне
Avdotii PedishniiЕвгений
Ему постоянно кто-то шепчет на ухо - в любой непонятной ситуации - РАСТИ!
Pixel Lens
Рубль: обесценивается
Население РФ: в любой непонятной ситуации - неси деньги в сберкассу!
¯\_(ツ)_/¯
Leo UvarovPixel
так понесли валюту же. Видимо, сменили рубли на баксы и потащили в сбер. Он вряд ли разорится.
Максим НикитинLeo
В 91 Сбер тоже не разорился -просто всех послал
Даша Прокофчикова
))
Avdotii Pedishnii
Молодец Танюшка, скопипастила пару новостей, а как комменты поперли...
Синди Катсс
а остановливать торги и конфисковывать лишние заявки
видать не кашырно Целнойбанке
и чё малчит НаБабулина светоч науки об деньгаххх?