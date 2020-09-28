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Финансы
Татьяна Боброва
3134

Курс евро на бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года Материал редакции

Рубль дешевеет уже несколько дней.

  • Днём 28 сентября 2020 года курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года. На 16:46 мск евро стоит 91,96 рублей.
  • Биржевой курс доллара к этому времени составляет 78,79 рублей. Максимальное значение 28 сентября — 79 рублей, следует из данных Мосбиржи.
  • Рубль дешевеет уже несколько дней: 25 сентября евро превысил 91 рубль, а доллар — 78 рублей. Опрошенные «Интерфаксом» аналитики считают, что рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием риска санкций.
  • Forbes со ссылкой на аналитиков называет среди причин падения рубля завершение периода выплаты дивидендов, геополитику, в том числе ситуацию в Нагорном Карабахе и спекулятивное закрытие позиций рубля.
  • The Bell отмечает, что особых причин для укрепления рубля аналитики не видят: пока в мире будет неопределённость из-за второй волны Covid-19, инвесторы будут привычно выходить из рисковых активов.

#новость #курсывалют #евро #доллар

Татьяна Боброва
+46 794
4
4
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132 комментария
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Alexandr Simonov

61

Это коррекция, западу скоро хана, Обама  чмо, мы должны объединиться вокруг Путина!

Ответить

Ильгиз Гизамов

Alexandr
16

Главное сейчас не раскачивать лодку, наверху все схвачено:D

Ответить

Дмитрий Лукашов

Ильгиз
4

Ненадолго раскачивать лодку, ведь времени на раскачку нет.

Ответить

Женя Гагарин

32

Вот америкосы утром проснутся и офигеют. Недолго им осталось со своим долларом!!!

Ответить

Андрей Кружинов

Женя
1

Пусть страдают, ведь им теперь для покупки доллара надо целых 79 рублей! Сарказм если что =)

Ответить

Дмитрий Лукашов

22

Я в начале так распереживался о своих деньгах, а потом вспомнил, что я работаю в digital и что у меня их нет. И сразу успокоился.

Ответить

Вадим Скворцов

19
Ответить

Vitaly

Вадим
0

А вот это реально обидно! В штатах они вообще по $5 в русском магазине

Ответить

Andrey Arsentyev

Вадим
0

ПОМОГИТЕ!

Ответить

Andrey Arsentyev

18

Монетный двор слил дизайн новой монеты

Ответить

Evgeny Nepomnyashchiy

14

Осталось почти 8 рублей до удобства расчетов. Мы к этому уже 42 рубля идем.

Ответить

Илья Прокопенко

12

А помните, когда-то доллар был по 65р и нам очень не нравилось потому что всё вдвое подорожало? Это когда хороший новый телефон за $500 мы покупали за 17тыр, а потом стало очень дорого и он стал стоить около 30тыр?
Так вот теперь хороший телефон за $500 стоит уже 40К =)
А еще когда-то можно было средненькую новую машину в салоне купить за 500-600тыр.
Ох уж эта путинская стабильность! 
Стабильны только зарплаты: как в 2013-2014 получали по 30-35т.р. на должности среднего неруководящего специалиста, так в 2020 те же 35-40т.р и получают (за МКАДом в городе-миллионнике).
Мы ж не доллары в кошельках носим, не долларами расплачиваемся, ага, да.

Владимир Владимирович, отцы-руководители, что там по стабильности? Всё хорошо у вас, стабильно?)

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Илья
4

Да зарплаты смех, в 2012 получал 1500$ , а сейчас смотрю +- 500$

Ответить

Ilya Sorokin

Илья
1

У его корешей, которые на ресурсах сидят, все стабильно. Ща вон по телеку расскажут, что фиговый курс рубля это отлично, потому что бюджет больше получает за счет продажи ресурсов.

Ответить

Serg Ka

Илья
0

А я горд что у нас такой президент! Пандемию наслал, цены на нефть обвалил, весь бизнес в мире остановил, санкции все собрал, уф.Знаю, горжусь!!1

Ответить

Angel Vivaldi

Илья
0

стабильно погружаемся, без рывков, что бы ни кого не дай бог не укачало ((:

Ответить

Дмитрий Лукиенко

–13

Ну подорожал, и? 

Ответить

Женя Гагарин

Дмитрий
25

ничо особенного, просто тебе теперь нужно больше работать, чтоб купить теже товары

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Женя
–12

И какие же товары мне нужно купить? Даже не представляю как мне жить без рижских шпрот, эстонского молока и финского масла)) Не смеши, а

Ответить

Илья Прокопенко

Дмитрий
8

Вы либо очень толсто троллите, либо... Впрочем, я не верю, что взрослый человек, сидящий на VC может быть вторым вариантом.

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
5

Это либо слишком жирный троллинг, либо какая-то невероятная деградация.
Подорожает все, потому что, к сожалению, у нас и свое производство по большей части завязано на импортном оборудовании.

Ответить

Alexander Veber

Дмитрий
3

Как вы с таким интеллектом уровня золотой рыбки вообще попали на этот ресурс? Если это конечно не жЫрный троллинг 

Ответить

Илья Прокопенко

Alexander
3

Есть еще вариант. И это очень плохая новость: на VC добрались лахтинские боты. С каждым днем их все больше.
Они тут начнут по методичкам поливать свой бред.

Ответить

Alexander Veber

Илья
2

Тут с ботами сложно будет, все комментарии автора можно у него в профиле почитать и сделать выводы.

В данном случае это просто агрессивный патриот который имеет денег выше среднего и искренне верит в то что нищета населения это не про него и его это никак не коснётся. 

Ответить

Иван Иванов

Дмитрий
3

Дмитрий, здравствуйте.

По результатам прошлых кризисов и скачка курса:
– Электроника для работы подорожала.
– Станки для работы подорожали.
– Автомобили подорожали.
– Вес упаковок продуктов уменьшился. Цена увеличилась или такой же осталось. Тут проблема в подорожавших станках.
– Мой 100% рост дохода в рублях в целом обесценился, потому что что тогда Мальдивы не мог позволить, что сейчас (при старом курсе бы смог). Тоже самое касается авто. Я работал на Вольво мечты, но два кризиса снесли мою мечту в категорию люкс и заменили её Киа за 2,5 млн ₽. 
– Заморозили мою накопительную пенсию.

В целом я ишачу и ишачу, но все мои достижения финансово откатываются глобальной политикой, где мне не за кого даже проголосовать, чтобы он защищал мои интересы.

Тот, кто не ишачит, тому пофиг, да. Знаю лично людей, которые живут на 30 в месяц. 

У них долги правда, но это другая история.

В целом вы правы, у кого ничего не было, так ничего и не будет. А у кого было и кто чего-то хочет и шевелиться для этого, тому с каждым подведением итогов грустновато.

Ответить

Петр Иванов

Дмитрий
1

вам нужно купить импортный жЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫр.
с жЫром.
намазать это все на жЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫр
и все равно получится менее жырно чем ваш троллинг)

Ответить

Михаил Похеров

Женя
0

Сделал грустным вечер. Нужнo бoльше oбoрачивать кoмпаниям, чтoбы стoять на месте 

Ответить

Сергей Милосердов

Женя
0

Для многих если больше работать, то больше денег не будет, увы. Нужно искать новые источники дохода скорее, или повышать квалификацию и прочее.

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
0

лицо_с_крашеными_волосами.png

Ответить

Larini

–21

прежде чем вопить и по привычке винить правителей, ответьте пожалуйста на вопрос:
хоть кто-то из Вас вообще когда-нибудь долларами расплачивался, даже когда 35 был? 

Ответить

Maxim Petrukhin

Larini
22

Нет, мы все покупаем за рубли. Российскую электронику, российские автомобили и российскую одежду. Ещё очень хороши российские бананы и киви. 

Ответить

Apitan

Larini
11

хоть кто-то из Вас вообще когда-нибудь долларами расплачивался, даже когда 35 был?

Почему-то цены на ВООБЩЕ ВСЁ в магазинах растут как-то подозрительно параллельно с курсом.

Ответить

Alexander Veber

Apitan
3

Да нее, вам показалось, быть этого не может. Это не мы уходим от доллара, а доллар уходит от нас 😁

Ответить

Angel Vivaldi

Larini
8

да, у меня все сервисы и сервера в евро/баксах, всю технику вы покупаете в рублях, а по факту она в иной валюте

Ответить

Larini

Angel
–2

да и какие постоянные расходы на долларовые сервисы в год?) хотя бы ютуб премиум то есть?)

Ответить

Angel Vivaldi

Larini
0

в месяц около 500-600 баксов на все...

Ответить

Иван Иванов

Larini
0

Хотите закупить новые ноуты для 100 сотрудников? Да, бакс в целом другой в таких закупках, но раз в полгода стабильно растёт.

Расходники на кофемашины тоже иностранные.

Детали на авто идут в иностранной валюте.

План продаж спускают тоже в валюте в местные компании.

Хозяева агрокомплексов покупают виллы в Ницце в валюте и им нужна валюта.

Ответить

Kostya Golikov

Larini
2

Если даже забыть про какие-нибудь заграничные поездки, вам не обязательно платить в долларах или евро что бы почувствовать разницу. Самый прямолинейный пример это техника и машины, если вы конечно не пользуетесь холодильником атлант (который делают в Беларуси, но все же). Но есть какие-то совсем не очевидные вещи, начиная от лекарств и мед оборудования и расходников, до какого-нибудь пектина, который идёт в желе и соки. 

Ответить

Larini

Kostya
–3

ну в том году в хорошую Турцию за те же 30.000 сьездил.
(по сути те же 800 $ если считать курс до Крыма) 
хуавей p20pro я купил 2 года назад по акции за 50.000.  
а то что условный айфон c ценником +100 не по силам потянуть, пролетариату, ну тут уж) извините)

Ответить

Kostya Golikov

Larini
9

Ну вот представьте что если бы не колебания курса, вы бы купили хуавей за 25к рублей, а на сдачу съездили бы в Турцию второй раз.

Ответить

Larini

Kostya
2

ну я из тех, кто не представляет, а  кто покупал доллар за 35))
и покупает палладий пусть и по 70)

Ответить

Ilya Sorokin

Larini
3

Офигенная логика. Вот я покупал фотоаппарат в прошлом году за 95 тысяч. Сейчас он стоит 110, но это и то потому что время прошло, старые модели дешевеют. Но пофиг. А если бы покупал сейчас, то какого собственно хрена я бы потерял 15 тысяч на ровном месте?

Айфон? А какая разница, что человек покупает, если он просто так будет переплачивать? А ведь переплачивать придется за все. Более того, если евро откатится назад, то практика показывает, что цены никто откатывать не будет. И можете сколько угодно свою дичь нести, факт остается фактом - люди стали беднее.

Я уж не говорю про таких как я. Вот у меня доход в рублях, я собирался в Сербию уезжать, пандемия помешала. Но взять курс. Почему-то сербский динар не падает. И в результате в январе на 100р я мог купить 173 динара, а сейчас 129. По факту (учитывая мой доход) я потерял ДВЕ средние зарплаты в Сербии просто на разнице курсов.

Можно сказать, что это моя проблема. Ну да, так и есть. Но почему у нас такая экономика, что национальная валюта - мусор обычный? 

Ответить

Петр Иванов

Larini
1

а можете пояснить вывод из этого комментария. вы констатировали что в прошлом году ездили в турцию и до этого купили хуавей. также пожалели пролетариат.
а с курсом это как связано и какой вывод надо сделать?

Ответить

Максим Никитин

Larini
0

В Турции лира тоже обвалилась недавно 

Ответить

Комментарий удален

Петр Иванов

Сергей
0

он телепат)

Ответить

Сергей Бондаренко

Larini
2

Я за доллары покупал комплектующие для компа в магазине Санрайз, прямо в России в кассу отдавал доллары. Не так давно было, лет 20 назад примерно.

Ответить

Alexandr Simonov

Сергей
0

Эх, времена были, в магазинах электроники ценники в долларах стояли.

Ответить

Петр Иванов

Larini
0

ну вообще при выезде за рубеж любом по сути мы это и делаем. то есть регулярно. а также при покупке чего угодно где есть электроника внутри.

Ответить

Alexandr Simonov

Larini
0

Передайте, пожалуйста, мистеру Пригожину, что типовая методичка здесь не заходит. Нужно придумывать что-то более интересное. 

Ответить

Виталий Орлов

4

Кто-нибудь может объяснить, почему падает рубль? Есть огромное количество стран по сравнению с которыми мы, и я это говорю без иронии, действительно производственные гиганты с большой номенклатурой различных товаров, ну и плюс углеводородные экспортеры

Но у этих совсем слабых стран национальная валюта почему-то стабильнее нашей

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Виталий
–4

потому что вы сырьевые гиганты на "глиняных ногах"

Ответить

Виталий Орлов

Руслан
3

Что это значит? Можно чуть подробнее. Какие показатели свидельствуют об этом? По сравнению с другими развивающимся странами

Ответить

Петр Иванов

Виталий
1

разбалансированность импорта экспорта, думаю это он имеет ввиду под "на глиняных ногах". то есть у нас отличный баланс импорта экспорта, но только в моменты когда нефть и газ дорогие. как только они не дорогие, то наш баланс импорт экспорта из отличного превращается в катастрофичный. причем иногда прям за 1 день.
а потом опять нефть дорожает и опять баланс становится отличным.
это и есть вот эта основа нестабильности - после падения нефти России приходится экономику заново пересобирать из осколков каждый раз. что в 2009, что в 2015 по одному сценарию например.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Петр
0

да, вы правы, я имел это ввиду, спасибо.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Виталий
–3

посмотрите на структуру експорта и импорта РФ ,и увидите мою правоту, также посмотрите сектор производства, ИТ

Ответить

Виталий Орлов

Руслан
1

Нет, хотелось бы получить ответ от кого-то реально разбирающегося. Это аналитика от бабушек на скамейке у киевской хрущёвки

Ответить

Руслан

Виталий
0

хм, вы ожидали что на краткий вопрос вам дадут ответ в стиле платного ответа от Deloitte? смело, смело

Ответить

Angel Vivaldi

Руслан
5

иными словами ответа у вас нет xD так бы сразу и сказали, че время то тратить

Ответить

Рулона Обоева

Руслан
1

лучше бабушек послушать

Ответить

Максим Никитин

Виталий
1

А у бабушек на скамейке московской хрущёвки как там с аналитикой?

Ответить

Alexander Veber

Максим
1

Национальная принадлежность бабушко-анализа не имеет никакой разницы. Это интернациональное явление.

Ответить

Виталий Орлов

Максим
0

В Москве холоднее, бабушки меньше сидят на скамейках

Ответить

Alexandr Simonov

Виталий
0

И анализ выдают короче?

Ответить

Руслан

Виталий
0

чуть ниже Петр Иванов полностью расписал мой комментарий, читайте.

Ответить

Сергей Щукин

Руслан
–2

О! Смотрите-ка! Мастодонты глобальной политики подтянулись 😆😆😆

Как там у вас дела, болезные?

Ответить

Петр Иванов

Виталий
6

потому что мы сильно зависим от импорта, а т.к. страна у нас реально большая то импорта нам надо много. причем разного - и роскошь, и машины, и жизненно необходимые вещи.
причем машины например собирают у нас, но запчасти импорт для их сбора, и прибыль западных автопроизводителей идет также в валюту и на запад (считай что импорт по сути несмотря на сборку машин в россии).

поэтому получается что у нас экономика большая, а экспорт у нее слабый, а вот импорта она хочет жрать много.  и айфонов надо много и самсунгов и квадрокоптеров, и фотиков кенон и никон и прочего.

в прошлые годы это все компенсировалось тем что был большой приток валюты от экспорта нефти и газа. в этом году обе этих статьи притока валюты очень сильно просели - нефть все видели, а вот по газу врядли кто специально следил - сообщаю, там вообще ппц полный. газпром убыточный.

а вот остальная, неэнергетическая часть нашей экономики валюту не генерирует. рубли генерирует а валюту нет. население в экономике получает зарплаты в рублях, но покупать хочет импортные товары за валюту.

у маленьких стран менее развитых все чуть проще - там более сбалансированные процессы, так как  у них не было нефтяной подпитки то они изначально "не жили богато" и у них нет превышения импорта над экспортом как у нас (поправка - у нас импорт превышает экспорт если нефть и газ дешевые - но до этого они были дорогие и наоборот, экспорт превышал импорт).

считайте это одним из последствий ресурсного проклятия.

Ответить

Кирилл Половинкин

Виталий
2

Carry trade больше нет, поэтому нерезы выходят из российских активов, что сказывается на курсе — нормальная ситуация 

Ответить

Виталий Орлов

Кирилл
1

Прошу прощения за невежество, а нерезиденты уже 6 лет всё выходят и выходят или этому есть предел?

А почему на бедной Украине нет таких колебаний?

Ответить

Angel Vivaldi

Виталий
1

там колебнулось один раз, но сразу xD дальше некуда

Ответить

Петр Иванов

Виталий
1

потому что она бедная, у нее нету нефти и газа.
грубо говоря украина живет все время на зарплату 100 тыс рублей.
а россия живет каждый год на зарплату от 50 до 500 тыс рублей, как фишка ляжет, то 50, то 200, то 400, то 500.
понимаете да, в первом случае уровень жизни небогатый, но хватает и нету колебаний. а во втором случае то мерин купил, то резко на запорожец пересел, то опять на мерин.
вот если грубо вот так.

большинство стран где нету нефти и газа стабильнее чем россия  в этом плане, но и победнее конечно.

Ответить

Кирилл Половинкин

Виталий
0

Вы путаете отток капитала и покупки нерезидентами ОФЗ

На Украине еще возможен carry trade, поэтому курс не так как у нас колеблется, хоть там тоже проводится мягкая девальвация

Ответить

Женя Гагарин

Кирилл
0

+ эффект снежного кома, когда и резиденты начинают выводить рублёвую выручку

Ответить

Kostya Golikov

Виталий
1

Чем меньше уверенности в завтрашнем дне (забавный каламбурчик вышел), тем меньше людей как внутри страны так и снаружи хотят держать деньги в рублях. Если завтра ваш бизнес могут национализировать, если западные страны могут наложить санкции, если в конце-концов ваши клиенты завтра обеднеют еще больше, чем сегодня и купят у вас меньше товаров, то не так уж и важно сколько там заводов в стране.

В этом плане какая-нибудь маленькая Норвегия со своёй нефтью и небольшим населением будет чувствовать себя значительно спокойней.

Ответить

Дмитрий Субот

Виталий
–2

Ожидаемая инфляция- убеждение и вера большинства россиян в силу валюты и крах рубля. Все четко по схеме курса акций Тесла- в Теслу вера есть, а в рупь при Путине- нет. И ты хоть кол на голове теши, а с каждой зарплаты люди будут идти в обменник и покупать валюту. Даже себе в убыток. Так вершится экономическое чудо по примеру братских Венесуэлы и Зимбабве.

Ответить

Pixel Lens

Дмитрий
2

а с каждой зарплаты люди будут идти в обменник и покупать валюту.

Ах если бы. Не делает этого почти никто. Нет еще такой критической массы частных инвесторов, способных существенно влиять на курс рубля. Пока рулит монетарка от ЦБ и геополитика. 

Ответить

Михаил Похеров

Дмитрий
1

Эти люди oказывались правы все 30 лет и 4 кризиса, из знакoмых бизнесменoв тoлькo oдин всегда перевoдил в валюту и пoсле 2 кризиса ламбу купил. Сoбственнo всегда мoжнo купить 10 различных видoв валют 

Ответить

Максим Никитин

Дмитрий
0

Это у кого там от долларов убыток?))

Ответить

Женя Гагарин

Виталий
0

потому выводят всю рублёвую вырчку

Ответить

Анна Григорьева

4

Короче, кто не понял: вы зарабатываете сейчас меньше, чем год назад, два, три, пять, даже если вас повышали

Кто не понял: сейчас идёт переоценка всех товаров. Вы покупали молоко за 80р, сейчас будете покупать за 100, но повысили ли у вас зп?

Кто не понял: вы покупаете не только молоко, вы покупаете кучу всего, что сейчас будет переоценено - и вы купите вместе с этим толстый дик в горло от геополитики, экономики, меркель и др

Вопрос: виноваты ли вы? Опережу мысли: нет, не виноваты.

Ответить

Александр Св-Ко

Анна
0

Если идет переоценка всего, то прежде всего нужно сделать переоценку свой зарплаты. Те кто специалист и кого ценят, те получат рост зарплаты. Те, кто не хотел учиться и не нужен рынку, получат снижение. Вина только в тех, кто сидит на жопе ровно и не пытается ничего изменить

Ответить

Михаил Похеров

Александр
5

Не надo стoль высoкoмернo, если ты зарабатываешь 300к, выучив 3 алгoритма и 2 фреймвoрка, не oзначает чтo другие делают беспoлезную рабoту. Аналoгичная "пo незначимoсти" рабoта на западе будет oцениваться сoгласнo экoнoмическoй ситуации в тoй стране. Если например плoтник у нас зарабатывает в 10 раз меньше западнoгo, этo не oзначает, чтo oн не oбучался и рабoтает в 10 раз меньше. 

Ответить

Pavel Voronkov

Михаил
0

Немного притянуто, но для примера, в первопрестольной хороший плиточник берет за 2 недели - 200-300к, очередь на 3-4 месяца. Хороший электромонтажник за неделю берёт 75-130.
Честно, я фигню от этих расценок.

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Александр Св-Ко

Михаил
–1

Причем тут фреймворки. Если идет рост на товары, то явно растет и трудовая составляющая их. Те кто прощелкал клювом когда везде повышали зп, кто виноват кроме них?

Ответить

Анна Григорьева

Александр
1

Правильным было бы действительно начать зарабатывать в долларах или евро / переехать и попытаться зарабатывать «там». Даже если ты захочешь перейти на зп выше, не факт, что ты исторически не окажешься в нуле, по сравнению с, например, 15 годом.

Так и делают и будут делать те, кто не хочет сидеть на жопе ровно. Зарабатывать больше, но в рублях ( работая на работе ) дело с большим вопросом.

Не забывайте, что и компании сейчас под прессингом и ситуация у работодателей в стране не краше )

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Denis Krivonosov

Александр
0

Чтоб быть нужным рынку надо, чтоб этот рынок был. На кого учиться прикажете, если каждый день куча рынков в России просто исчезают? 

Ответить

Nikolay Pomeschenko

–6

И что такого? 
Да, иногда курсы скачут, но это только спекулянтов проблема. Рубль вполне вернётся в корридор 68-78, никому не нужна девальвация при таких ценах на сырье

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Ilya Gindin

Nikolay
6

Я не сомневаюсь что рубль останется в коридоре. В коридоре от 1 рубля за доллар до 1000 рублей. 50% вероятность стопроцентная.

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Pixel Lens

Nikolay
3

до 68 вряд ли. 72-75 скорее.

Насчёт "никому не нужна" ты не совсем прав. 

Ответить

Сергей Подливчук

Nikolay
1

Нихуя себе коридор :) Ты тоже так спокоен, когда твоя зп прыгает на 12% в зависимости от настроения левой пятки начальника?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Nikolay
0

Откуда такая уверенность про коридор?

Ответить

Снеговик

1

Кто зарабатывает в валюте из России, расскажите как вы это делаете))

Ответить

Pixel Lens

Снеговик
5

Нужно договориться с работодателем об оплате в валюте. Не все соглашаются... Но это не причина не попробовать :)

Ответить

Хозяин

Pixel
6

Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается
пользоваться таким успехом у женщин.
- Очень просто, - отвечает он, - нужно подойти к женщине и сказать: "Мадам, позвольте вам впендюрить!" И все.
- Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
- Можно и по морде. Но обычно впендюриваю.

Ответить

Снеговик

Pixel
0

Всю жизнь был сам себе работодатель. Даже не знаю как резюме составлять 😂

Ответить

Pixel Lens

Снеговик
1

Чтож, тогда попробуй инвестировать самостоятельно. Благо фондовый рынок сейчас доступен как никогда, буквально.

Ответить

Снеговик

Pixel
0

Да, тоже об этом задумался)

Ответить

Pixel Lens

Снеговик
0

Сейчас самое время, кстати. На фондовом рынке кризис, многие вкусные активы сурово подешевели.

Ответить

Максим Никитин

Снеговик
0

Привяжите выручку к доллару

Ответить

Женя Гагарин

Снеговик
–4

Что для этого нужно: 
1. Вагина

Ответить

Alexander Veber

Женя
13

У вагины очень короткий срок реализации, я бы сказал это больше скоропортящийся актив. К тому же очень сложно прогнозировать спрос, так как значение имеет не только вагина но и то что вокруг неё, ноги, руки, голова, бюст.

Но можно неплохо заработать если отключить принципы, для этого нужно вовремя войти в кроткую позицию и держать максимально долго пока не обесценится актив.

В инвестиционном плане с более длительным горизонтом планирования выгоден будет открыть долгую позицию на мозги и образование, правда сначала уйдёшь в длительную просадку, но через несколько лет, когда уже вагина ничего не будет стоить, этот актив будет приносить неплохие дивиденды.

Подытожим. Вагину выбирают молодые и неопытные инвесторы, которые пока не научились планировать на долгий срок, как правило они впустую растрачивают свою вагину на коротких сделках пока их актив стремительно обесценивается.

Я конечно не выступаю против вагины, но саморазвитие выступило неплохим бы защитным активом чтобы усреднить риски.

Ответить

Pixel Lens

Alexander
3

Вкратце: лонг в вагине всегда оканчивается надеванием на неё шорт

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Alexander
0

Хахаха ТОП!

Ответить

Юрий Иванов

Александр
1

Вагина еще дает удвоение утроение вложений но в очень долгосрочном периоде

Ответить

Александр Николаевич Кудин

3

Путин сказал, что большой курс для нас хорошо, и не соврал, для них хорошо, для населения не очень

Ответить

Mike Raitsyn

2

Это вы еще курс фунта не видели. 

Ответить

Pixel Lens

Mike
1

Ну ничё так, 25% за год сделал. 

Ответить

Снеговик

Pixel
3

Эх, вспоминаю времена когда по 45₽ брал)) ещё жаловались, мол офигевшие англичане, вон доллар по 25₽))

Ответить

Pixel Lens

Снеговик
5

Это еще что, я помню баксы по 6 рублей :3 мораль сей басни такова: нужно вкладываться в долгосрок. Дорого, не дорого - один хрен рубль падает 28 лет, и нет достаточно причин верить, что он начнёт уверено карабкаться обратно.

Ответить

Angel Vivaldi

Mike
1

xD че вот я его полез смотреть

Ответить

Mike Raitsyn

Angel
3

там все просто: если трехзначный - ой, если двух - ну ок. 

Ответить

Алексис Второй

2

Жаль время и жизни граждан РФ, которые многие годы работают, лезут по карьерной лестнице у кого есть возможность, а потом в миг их достижения за последние 5-10 лет обнуляются. Условно, зарабатывал 50 рублей, дорос до 100, а толку 0. Представить только сколько миллионов человеко-лет труда просто стёрто и насколько убиты мотивация людей и вера в своё будущее.

Ответить

Петр Иванов

1

эх, а я по 91.5 евро продал уже:) а тут пьянка продолжается.

Ответить

Алексей Кравцов

1
Ответить

Михаил Похеров

1

Этo пoвoд сделать дoмены не пo 1000р, как сейчас на REG.RU, а пo 2000р 

Ответить

Георгий Беглорян

Михаил
0

Юмор оценил) 

Ответить

Михаил Похеров

1

Я тут oднoгo аналитика слушал, oн дал лучшее oбъяснение:

"Вooбще курс рубля упал из-за взмаха крыла бабочки на другом конце Земли"

Ответить

Марина Гаврилюк

Михаил
0

в 1812 еще. точно.

Ответить

Евгений Ларин

0

Может кредит взять потребительский и поменять на баксы, а через пару месяцев обменять обратно и навариться. Чего думаете, пацаны?

Ответить

Denis Krivonosov

Евгений
2

Скоро доллар обратно отскочит, не советую. Лучше бери валютную ипотеку

Ответить

Евгений Ларин

Denis
0

Врёт как путин

Ответить

Denis Krivonosov

Евгений
0

Вы што, как вы смеете? Чтоб Путин, да врал?!!

Ответить

Михаил Похеров

Евгений
1

Oт твoей пoкупки сразу рубль укрепится. Мoжешь спрoсить тех несчастных, купивших 3 акции апл, и пoсле кoррекция на 25% 

Ответить

Петр Иванов

Евгений
0

я наоборот продал излишки евра. с целью потом когда упадет купить обратно.

Ответить

BearStrikesBack

0

Опрошенные «Интерфаксом» аналитики считают, что рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием риска санкций.

Санкций со стороны Армении в отношении Азербайджана? В любой непонятной ситуации, спрашивай аналитиков :)

Ответить

Евгений Ларин

BearStrikesBack
1

 в любой ситуации рубль падает хоть трамп пукнет хоть армяне

Ответить

Avdotii Pedishnii

Евгений
0

Ему постоянно кто-то шепчет на ухо - в любой непонятной ситуации - РАСТИ!

Ответить

Pixel Lens

0

Рубль: обесценивается
Население РФ: в любой непонятной ситуации - неси деньги в сберкассу!
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Leo Uvarov

Pixel
0

так понесли валюту же. Видимо, сменили рубли на баксы и потащили в сбер. Он вряд ли разорится.

Ответить

Максим Никитин

Leo
0

В 91 Сбер тоже не разорился -просто всех послал

Ответить

Даша Прокофчикова

0

))

Ответить

Avdotii Pedishnii

0

Молодец Танюшка, скопипастила пару новостей, а как комменты поперли...

Ответить

Синди Катсс

0

а остановливать торги и конфисковывать лишние заявки
видать не кашырно Целнойбанке
и чё малчит НаБабулина светоч науки об деньгаххх?

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