На платформе можно купить акции российских компаний малого и среднего бизнеса.

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Краудлендинговая платформа StartTrack возобновила работу в новом формате. Компания стала инвестиционной площадкой, на которой можно купить акции российских компаний малого и среднего бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

Разместиться на площадке могут компании из любых секторов экономики, которые прошли процедуру скоринга и способные обеспечить инвестору доходность от 20% годовых в течение пяти и более лет.

На площадке инвестором может стать любое совершеннолетнее физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Минимальная сумма инвестиций — 50 тысяч рублей. Для инвестиций от 600 тысяч рублей необходимо подтверждение статуса квалифицированного инвестора.

Инвестор становится совладельцем компании и имеет право на дивиденды или может в будущем продать акции дороже, если компания покажет хороший рост, рассказали в StartTrack.

В сделках примет участие лид-инвестор, который инвестирует 10-50% от раунда на льготных условиях, но предоставляет оценку компании и своей инвестицией подтверждает её качество.

StartTrack заработала 2014 году и позволяла вкладывать в стартапы небольшие суммы на короткий период — от 100 тысяч рублей на срок от 30 дней с расчётной доходностью до 30%. Единственным учредителем ООО «Старттрек» был Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

По собственным данным платформы, за 5,5 лет в её работе поучаствовали 1000 инвесторов, которые вложили в стартапы и малый бизнес 2,9 млрд рублей.

Площадка помогла поддержать 120 проектов. В их числе «Европейская юридическая служба», 33% доли в которой в 2020 году купил ВТБ, производитель портативных кинопроекторов «Мультикубик», производитель электрических сушилок BXG и другие.

С сентября 2020 года главой StartTrack стал Антон Утехин. До этого Утехин был руководителем службы продаж в электронных каналах ВТБ и гендиректором сети коворкингов Names.

Инвестиционную платформу выкупила у ФРИИ группа частных инвесторов, рассказали vc.ru в StartTrack. Сумму покупки площадка не раскрывает. По данным «Контур.Фокуса», сейчас единственный учредитель ООО «Старттрек» — Алексей Оводов, представитель группы инвесторов.