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Российская платформа для коллективного кредитования стартапов StartTrack возобновила работу как инвестплощадка Материал редакции
На платформе можно купить акции российских компаний малого и среднего бизнеса.
Краудлендинговая платформа StartTrack возобновила работу в новом формате. Компания стала инвестиционной площадкой, на которой можно купить акции российских компаний малого и среднего бизнеса, сообщили vc.ru в компании.
Разместиться на площадке могут компании из любых секторов экономики, которые прошли процедуру скоринга и способные обеспечить инвестору доходность от 20% годовых в течение пяти и более лет.
На площадке инвестором может стать любое совершеннолетнее физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Минимальная сумма инвестиций — 50 тысяч рублей. Для инвестиций от 600 тысяч рублей необходимо подтверждение статуса квалифицированного инвестора.
Инвестор становится совладельцем компании и имеет право на дивиденды или может в будущем продать акции дороже, если компания покажет хороший рост, рассказали в StartTrack.
В сделках примет участие лид-инвестор, который инвестирует 10-50% от раунда на льготных условиях, но предоставляет оценку компании и своей инвестицией подтверждает её качество.
StartTrack заработала 2014 году и позволяла вкладывать в стартапы небольшие суммы на короткий период — от 100 тысяч рублей на срок от 30 дней с расчётной доходностью до 30%. Единственным учредителем ООО «Старттрек» был Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).
По собственным данным платформы, за 5,5 лет в её работе поучаствовали 1000 инвесторов, которые вложили в стартапы и малый бизнес 2,9 млрд рублей.
Площадка помогла поддержать 120 проектов. В их числе «Европейская юридическая служба», 33% доли в которой в 2020 году купил ВТБ, производитель портативных кинопроекторов «Мультикубик», производитель электрических сушилок BXG и другие.
С сентября 2020 года главой StartTrack стал Антон Утехин. До этого Утехин был руководителем службы продаж в электронных каналах ВТБ и гендиректором сети коворкингов Names.
Инвестиционную платформу выкупила у ФРИИ группа частных инвесторов, рассказали vc.ru в StartTrack. Сумму покупки площадка не раскрывает. По данным «Контур.Фокуса», сейчас единственный учредитель ООО «Старттрек» — Алексей Оводов, представитель группы инвесторов.
В апреле 2020 года StartTrack приостановила работу, так как риски ведения бизнеса на заёмные средств стали серьёзно превышать возможное процентное вознаграждение.
способные обеспечить инвестору доходность от 20% годовых в течение пяти лет
Что-то в этом требовании максимально неправильное.
Какие ещё акции, если почти все заемщики на площадке - стартапы? Типа стартрек решили рисовать с нуля акции стартапам и продавать их наивным инвесторам под видом «ценных бумаг»? Бред полнейший.
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