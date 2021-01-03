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Финансы
Таня Боброва

СБП усилила требования к защите денежных переводов: банки должны обмениваться данными о сомнительных операциях клиентов Статьи редакции

Например, если клиент пытается перевести деньги с нового устройства.

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С 1 января 2021 года банки-участники Системы быстрых платежей Центробанка должны обмениваться «индикаторами подозрительных операций», совершаемых между физлицами, пишет РБК со ссылкой на оператора СБП.

Такой обмен доступен банкам с декабря 2019 года. По данным ЦБ, данными делятся уже около 70% участников системы. Теперь это должны сделать все банки.

Каждому переводу присваивается риск-балл, который говорит об уровне подозрительности транзакции, поясняет издание. Если индикаторы укажут, что перевод может совершать мошенник, банк может заблокировать платёж до выяснения ситуации.

Среди таких индикаторов могут быть попытка перевода с нового устройства, нехарактерное для клиента время проведения операции, большое количество входов в одну учётную запись с разных устройств или смена геолокации, указывает РБК.

В «Сбере» сообщили изданию, что пока сложно оценить пользу инициативы, поскольку не все участники СБП реализовали обмен. «Часть участников заполняют индикаторы статичными или случайными данными, другие не передают их. На текущий момент мы не видим ни одного участника СБП, который реализует индикаторы с требуемым качеством», — отметили в банке.

В «Тинькофф» полагают, что требование может помочь уменьшить число подозрительных переводов через систему. В «Открытии» также считают, что «распределённая система мониторинга обогащает существующую модель принятия решения значимыми сведениями от других участников».

  • ЦБ запустил Систему быстрых платежей в начале 2019 года. С её помощью можно переводить деньги по номеру телефона, даже если обе стороны имеют счета в разных банках, а также оплачивать покупки по QR-кодам.
  • Системно значимые банки должны были подключиться к ней до 1 октября 2019 года. «Сбер» оставался единственным крупным банком, который не успел подключиться в установленный срок. Глава компании Герман Греф выступал против обязательного подключения к системе. У «Сбера» есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
  • К 31 декабря 2020 года к системе подключились 190 из 195 банков, обязанных это сделать, сообщал ЦБ.

#новость #сбп #цб

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