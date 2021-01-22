Финансы
Таня Боброва

Visa не увидела больших перспектив для развития QR-платежей в России Статьи редакции

Сейчас эту технологию активно развивают ЦБ и «Сбер».

27 27 комментариев
1739 просмотров

Международная платёжная система Visa не видит перспектив для развития QR-платежей на российском рынке. Об этом РБК рассказал гендиректор компании в России Михаил Бернер.

В 2019 году Visa планировала запустить оплату по QR-кодам в российских магазинах, писали «Ведомости». Однако сейчас компания не видит большого спроса на технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса, рассказал Бернер.

Он добавил, что с развитием мобильных платежей QR-платежи «не имеют большого смысла». «То есть мы не увидели в этом большой перспективы», — пояснил топ-менеджер, отметив, что QR-технологии хорошо работают в странах с серьёзными инфраструктурными проблемами: слабым интернетом или высокой стоимостью POS-терминалов.

Сейчас в России есть два крупных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей от Центробанка и «Плати QR» от «Сбера». В СБП для продавцов более низкие комиссии: ЦБ разрешил брать с магазинов до 0,7% от суммы покупки при оплате QR-кодом. У «Сбера» комиссия составляет от 0,6%.

В банке рассказали РБК, что видят рост популярности сервиса, а драйвером стала возможность встроить оплату по QR-коду в кассовое ПО. За год общее количество покупок с использованием QR от «Сбера» выросло в четыре раза, говорят в компании, не раскрывая конкретные показатели.

По данным Visa, каждая третья транзакция в России сейчас оплачивается смартфоном, а бесконтактной оплатой пользуются 73% россиян. В 2020 году объем бесконтактных платежей вырос на 88,5%, подсчитали в компании.

#новость #visa

27 27 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","visa"], "comments": 27, "likes": 8, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 199478, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 Jan 2021 10:41:10 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
UX-аудит для увеличения конверсий
12 шагов для роста продаж без повышения затрат на маркетинг
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Морозов

12

Естественно VISA не видит преспектив т.к. QR-платежей - т.к. в этом случае VISA и мастеркард - ненужные прокладки которые берут себе 1,5-3 % с каждой операции. Будущее финтеха уже наступило в  КНР - там все платят напрямую между банками из WeChat - без комиссий. 

Ответить

Andrey Mikhnenkov

Максим
2

Платят все равно через какую-то межбанковскую систему, типа российской СБП, VISA тоже может сделать qr коды, суть особо не поменяется.

И она вряд-ли захочет просто слиться когда ЦБ начнёт внедрять свои qr коды, так что в итоге будет зоопарк систем.

Ответить

Александр Мишулин

3

Уже который год плачу за коммуналку по QR-кодам, и наверное я такой не один. Те, кто ни разу не видели, до сих пор на почту для этого ходят?)

Ответить

Ivan Rigovsky

Александр
11

платят в любом приложении, даже не заглядывая в эти квитанции. 

Ответить

selecadm

Александр
4

Так это просто QR-код, в котором закодированы межбанковские реквизиты. А здесь новость про оплату товаров QR-кодом в магазинах через СБП. За услуги тоже можно: я на сайте Ростелекома пополняю договор через СБП. Такое как раз мало кто видел на самом деле.

Оплата по QR коду — мгновенная выгода для бизнеса
Система быстрых платежей (СБП) предлагает удобный способ для оплаты услуг и покупок по QR коду…
sbp.nspk.ru
Ответить

Дмитрий Энтелис

Александр
2

Вариантов много на самом деле:
1. mos.ru + привязанная карта. - в принципе забываешь о коммуналке.
2. тинькофф умеет подгружать платежки в мп
3. ...

Ответить

Александр Мишулин

Дмитрий
1

Для Москвы понятно, что есть свои порталы, а для регионов..

Ответить

Максим Морозов

Алексан…
0

Пинайте свою местную администрацию - для Москвы кто то же сделал эту систему платежей, они же сделают и для  регионов.

Ответить

Вася Пражкин

Максим
4

 Пинайте свою местную администрацию

За такую фразу можно и лес поехать валить нынче, осторожней.

Ответить

Applied Spaceman

Александр
1

Уже который год коммуналка платится сама собой автоплатежом, и наверное я такой не один. Те, кто ни разу не видели, до сих пор смартфоном перед QR-кодом машут для этого?) 

Ответить

Александр Мишулин

Applied
0

Я, как минимум, проверяю сумму платежа, и вношу текущие показания счётчиков🤷

Ответить

Andrei Apanasik

5

Visa не увидела больших перспектив для развития в России

Ответить

Кигхриль Vselensky

5

Так ни разу не видел это на практике ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Alexander Mitryashkin

Кигхриль
1

Отлично работает в Сингапуре данный тип платежа

Ответить

Денис Демидов

3

Когда от тебя требуют поставить онлайн кассу, то не поставить терминал уже глупо получается, смысла в QR реально нет.
В Китае он взлетел, так как там власти изначально были против международных систем настроили, миллионы мелких продавцов, которым терминал дорого покупать.

Ответить

Ник

1

Наши власти совсем иначе видят перспективу с QR кодами...

Ответить

Igor Kachura

1

Учитывая что Visa осталось на российском рынке не долго, вполне логично.

Ответить

Александр Астров

1

Согласен с визой - когда есть Apple Pay и google pay – зачем нужны эти qr-коды?

Ответить

Andrey Mikhnenkov

Александр
0

Китайфоны не любят NFC, им то он не нужен, это серьезная проблема для платежей.

Ответить

Максим Ростокин

Andrey
0

Зато кэшбек при покупках, в отличие от оплаты СБП

Ответить

Aleksandr A

1
Ответить

Иван Худяков

0

в Самаре не видел такого

Ответить

Денис Коротков

Иван
1

Хотел реализовать в шоу руме одежды. Оказалось неудобно и для покупателей и для продавцов.
Удобное применение QR - когда надо что-то оплатить быстро и большому количеству людей.

Ответить

Igor Star

Денис
0

Денис, интересный фидбэк, думаем вот мотивировать сотрудников. А расскажите что оказалось неудобно? И какая цена вопроса? 🤔

Ответить

IO

0

VISA для себя какие-то перспективы видит? Потому что этот говносервис надеюсь умрет в ближайшие 5 лет. 

Ответить

Никола Рыжков

0

Если сбер и цб взялись то это к лету станет добровольно принудительным. Это проверено десятилетиями. Админ ресурс

Ответить

Anton Reut

0

QR - унылое неудобное говно, только NFC.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SimbirSoft
Подписан
Отписаться
Как получить налоговый вычет в 2021 году: что нового
Если вы получаете «белую» зарплату, то в случае крупных расходов – например, на лечение, образование и недвижимость – у…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Арендное проклятие: сколько с арендодателем не дружи, а скидку он не даст
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
5 советов для продуктивного рабочего дня от Академии Ростеха
После праздников не всегда просто вернуться в рабочий режим. Чтобы плодотворно начать новый год и реализовать все планы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Жаналинов Ильяс
за день
Готовься ко второму кредиту, теперь через личку на vc.ru xD
GeekBrains «загнала» в кредит, а потом перестала отвечать
Ol Ka
за неделю
Ох, сколько воспоминаний...
Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей

Комментарии

Денис Демидов

Зачем российским программистам…

KINCH

«Ты плохой философ, но отличный…

Сергей Зеленый

Spec Projector — сервис по…

Денис Демидов

Зачем российским программистам…

Yura Nabokov

Власти Москвы предложили…

Никита Алексеевич

Spec Projector — сервис по…

Антитрейдер

Смена власти в США. На какие…

postmotremat -

Alphabet закрыла проект Loon по…

Aleksandr…

Как сайтам повысить доход с…

Денис Демидов

Зачем российским программистам…

Антитрейдер

Смена власти в США. На какие…

Бабак Шаян

Власти Москвы предложили…

Алексей Любимов

Сотрудник СДЭКа украл товар со…

Anton Breslavsky

Spec Projector — сервис по…

Алексей Медведев

Первый экран сайта в SEO…

Anton Reut

Visa не увидела больших…

Yura Nabokov

Власти Москвы предложили…

Денис Демидов

Власти Москвы предложили…

Сергей Зеленый

Spec Projector — сервис по…

Борис Смирнов

Власти Москвы предложили…
null