Сейчас эту технологию активно развивают ЦБ и «Сбер».

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Международная платёжная система Visa не видит перспектив для развития QR-платежей на российском рынке. Об этом РБК рассказал гендиректор компании в России Михаил Бернер.

В 2019 году Visa планировала запустить оплату по QR-кодам в российских магазинах, писали «Ведомости». Однако сейчас компания не видит большого спроса на технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса, рассказал Бернер.

Он добавил, что с развитием мобильных платежей QR-платежи «не имеют большого смысла». «То есть мы не увидели в этом большой перспективы», — пояснил топ-менеджер, отметив, что QR-технологии хорошо работают в странах с серьёзными инфраструктурными проблемами: слабым интернетом или высокой стоимостью POS-терминалов.

Сейчас в России есть два крупных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей от Центробанка и «Плати QR» от «Сбера». В СБП для продавцов более низкие комиссии: ЦБ разрешил брать с магазинов до 0,7% от суммы покупки при оплате QR-кодом. У «Сбера» комиссия составляет от 0,6%.

В банке рассказали РБК, что видят рост популярности сервиса, а драйвером стала возможность встроить оплату по QR-коду в кассовое ПО. За год общее количество покупок с использованием QR от «Сбера» выросло в четыре раза, говорят в компании, не раскрывая конкретные показатели.