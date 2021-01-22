Visa не увидела больших перспектив для развития QR-платежей в России Статьи редакции
Сейчас эту технологию активно развивают ЦБ и «Сбер».
Международная платёжная система Visa не видит перспектив для развития QR-платежей на российском рынке. Об этом РБК рассказал гендиректор компании в России Михаил Бернер.
В 2019 году Visa планировала запустить оплату по QR-кодам в российских магазинах, писали «Ведомости». Однако сейчас компания не видит большого спроса на технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса, рассказал Бернер.
Он добавил, что с развитием мобильных платежей QR-платежи «не имеют большого смысла». «То есть мы не увидели в этом большой перспективы», — пояснил топ-менеджер, отметив, что QR-технологии хорошо работают в странах с серьёзными инфраструктурными проблемами: слабым интернетом или высокой стоимостью POS-терминалов.
Сейчас в России есть два крупных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей от Центробанка и «Плати QR» от «Сбера». В СБП для продавцов более низкие комиссии: ЦБ разрешил брать с магазинов до 0,7% от суммы покупки при оплате QR-кодом. У «Сбера» комиссия составляет от 0,6%.
В банке рассказали РБК, что видят рост популярности сервиса, а драйвером стала возможность встроить оплату по QR-коду в кассовое ПО. За год общее количество покупок с использованием QR от «Сбера» выросло в четыре раза, говорят в компании, не раскрывая конкретные показатели.
По данным Visa, каждая третья транзакция в России сейчас оплачивается смартфоном, а бесконтактной оплатой пользуются 73% россиян. В 2020 году объем бесконтактных платежей вырос на 88,5%, подсчитали в компании.
Естественно VISA не видит преспектив т.к. QR-платежей - т.к. в этом случае VISA и мастеркард - ненужные прокладки которые берут себе 1,5-3 % с каждой операции. Будущее финтеха уже наступило в КНР - там все платят напрямую между банками из WeChat - без комиссий.
Платят все равно через какую-то межбанковскую систему, типа российской СБП, VISA тоже может сделать qr коды, суть особо не поменяется.
И она вряд-ли захочет просто слиться когда ЦБ начнёт внедрять свои qr коды, так что в итоге будет зоопарк систем.
Уже который год плачу за коммуналку по QR-кодам, и наверное я такой не один. Те, кто ни разу не видели, до сих пор на почту для этого ходят?)
Так это просто QR-код, в котором закодированы межбанковские реквизиты. А здесь новость про оплату товаров QR-кодом в магазинах через СБП. За услуги тоже можно: я на сайте Ростелекома пополняю договор через СБП. Такое как раз мало кто видел на самом деле.
Вариантов много на самом деле:
1. mos.ru + привязанная карта. - в принципе забываешь о коммуналке.
2. тинькофф умеет подгружать платежки в мп
3. ...
Для Москвы понятно, что есть свои порталы, а для регионов..
Пинайте свою местную администрацию - для Москвы кто то же сделал эту систему платежей, они же сделают и для регионов.
Пинайте свою местную администрацию
За такую фразу можно и лес поехать валить нынче, осторожней.
Уже который год коммуналка платится сама собой автоплатежом, и наверное я такой не один. Те, кто ни разу не видели, до сих пор смартфоном перед QR-кодом машут для этого?)
Я, как минимум, проверяю сумму платежа, и вношу текущие показания счётчиков🤷
Так ни разу не видел это на практике ¯\_(ツ)_/¯
Когда от тебя требуют поставить онлайн кассу, то не поставить терминал уже глупо получается, смысла в QR реально нет.
В Китае он взлетел, так как там власти изначально были против международных систем настроили, миллионы мелких продавцов, которым терминал дорого покупать.
Согласен с визой - когда есть Apple Pay и google pay – зачем нужны эти qr-коды?
Китайфоны не любят NFC, им то он не нужен, это серьезная проблема для платежей.
в Самаре не видел такого
Хотел реализовать в шоу руме одежды. Оказалось неудобно и для покупателей и для продавцов.
Удобное применение QR - когда надо что-то оплатить быстро и большому количеству людей.
VISA для себя какие-то перспективы видит? Потому что этот говносервис надеюсь умрет в ближайшие 5 лет.
Если сбер и цб взялись то это к лету станет добровольно принудительным. Это проверено десятилетиями. Админ ресурс
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