Финансы
Таня Боброва

Налоговая создаст специальную инспекцию для работы с людьми с доходом свыше 500 млн рублей в год Статьи редакции

Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину».

72 72 комментария
4718 просмотров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст специальную инспекцию для работы с богатыми людьми, рассказали VTimes два федеральных чиновника.

По их словам, речь идёт о людях, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Однако ФНС сможет поставить на учёт в новой инспекции человека и с меньшим доходом, пишет издание. Представитель ФНС не ответил на запрос.

Сейчас декларации богатых людей проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Однако им часто не хватает информации, отмечает близкий к налоговой источник. Новая структура должна будет создавать досье на таких предпринимателей.

Российская налоговая уже получила информацию о почти 700 тысячах финансовых счетов россиян за рубежом на 13 трлн рублей, сообщало ведомство. Однако даже если эти данные попадают в районные инспекции, они не всегда знают, что с ними делать, отмечает собеседник издания в налоговой службе.

Бизнес к идее пока относится с подозрением, пишет VTimes. «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы», — отметил предправления крупной российской компании. Другой собеседник сказал, что не попадает под порог, но «тема не здоровая».

Обновлено в 21:30. В ФНС подтвердили ТАСС, что с 1 февраля 2021 года откроют новую специализированную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам с доходом от 500 млн рублей. Однако это не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физлицами.

#новость #фнс #налоги

72 72 комментария
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Роман Александров

45

Солидная налоговая для солидных господ

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Михаил Б

41

Private Taxing с просторными операционными залами, напитками, дополнительными услугами.
Для всех клиентов Private Taxing и членов их семей предоставляется услуга Priority Pass во всех колониях и СИЗО РФ для комфортного пребывания в камере повышенной комфортности.

Ответить

Алейченко Сергей

Михаил
0

🤣

Ответить

Петя Иванов

Михаил
0

Прочитал Private Traxing в начале текста, и дочитав до конца, не ошибся

Ответить

Alexandre Svergoun

21

Вот и определили группу "счастливчиков" кто будет "скидываться" на строительство нового дворца. 

Ответить

Михаил М

Alexandre
0

Был бы ещё старый дворец.

Ответить

Alexandre Svergoun

Михаил
1

Вы не верите своим глазам? Я конечно знал что пропаганда вещь мощная но не до такой же степени чтобы люди отрицали реальность и отключали логику.

Ответить

Михаил М

Alexand…
–4

В этом кино, снятом 10 лет назад, нет ни одного доказательства принадлежности дворца. За 10 лет могли уж найти что-нибудь, но нет.

Ответить

Zhuge Liang

Михаил
0

так а кому еще может принадлежать этот дворец? Конечно, там не будет фото на воротах))

Ответить

Максим Игумнов

Михаил
0

А на чём основываются ваши сомнения?

Ответить

Ivan Pogoreloff

16

 Другой собеседник сказал, что не попадает под порог, но «тема не здоровая».

Казна пустеет, милорд!

Начнем с 500М, а там и до 500К дойдем. Ну, а чо, в регионах это почти олигарх. Давеча в деревенском подслушано опрос был о желаемой ЗП, так у 70% предел мечтаний - 50К на человека.

Ответить

Артем Павлючук

Ivan
4

Земля кормит.

Ответить

alex twit

Артем
3

Значит, и привыкать к земле долго не придется

Ответить

Макс Фактор

Ivan
–4

За МКАДом зарплаты в несколько раз меньше, чем в Москве. Это правда. Но нужно учитывать, что у каждого жителя замкадья есть огород и приусадебное хозяйство. Жители замкадья питаются с огородов, выращивают птицу и скот. Поэтому деньги им нужны только на одежду и коммунальные платежи. А значит вполне справедливо было установить им меньшие зарплаты, чем в Столице, где приходится покупать в том числе и продукты питания

Ответить

Mihail Pa

Макс
1

Сарказм?

Ответить

Николай Кузнецов

Mihail
–2

Лишь частично, реально начинают жить натуральным хозяйством при неплатежах - сад-огород, грибы, рыбалка, браконьерство. 

Ответить

Alexandre

Николай
0

Как в старые "добрые" времена СССР 

Ответить

Николай Кузнецов

Alexand…
0

Так развитой капитализм построен только в столице СНГ)

Ответить

Pavel Zakharov

Mihail
0

копипаста)

Ответить

Динислам Кутлумбетов

10

Правильно, обычным инспекторам как-то грустно считать такие деньги((

Ответить

Viktor Dovnar

Динислам
18

...Не то, что ребятам у которых в квартирах по 9 миллиардов $ лежит)

Ответить

ЯжПрограммист

Viktor
0

Да, у них хоть руки не трясутся когда пересчитывают :))

Ответить

Михаил Фадеев

11

Прочитал вначале как «для борьбы с людьми с доходом...», но смысл не потерялся 

Ответить

Александр Лесин

10

Клуб успешных людей 500

Ответить

Алейченко Сергей

Александр
0

Клуб 500 кому скоро п*ц🥳

Ответить

Alex Hanstens

Алейченко
6

Тогда стоит начать с основателя club500 - Портнягина, и всех его успешных успехов!
Тогда и посмотрим на блогеров, которые вчера Урусы и Гелики покупали за нал, а сегодня "да я вот, на минималке сижу на усн"

Ответить

Константин Босов

Alex
2

Что же вам мешает на усн сидеть и гелики покупать как портнягину? Самого персонажа не люблю но завидовать в своей никчемности и отсутствии желания на большее вам не советую. Скоро завидовать будете тем кто есть... 

Ответить

Rus Zay

8

Чтобы данные Навэльному так легко не попадали в руки))

Ответить

Алейченко Сергей

3

В таких размерах либо друзья, сами знаете кого воркуют, либо бизнесу владельцев таких доходов придёт п*ц.

Сначала Налоговая к каждому самозанятому залезла в карман, а сейчас и к жирным предпринимателям.

Странно, что после фильмов Навального никах дел Налоговая с прокуратурой не заводит на депутатов🥸

Ответить

Ivan Pogoreloff

Алейченко
9

Это они вишлист для Сбера готовят. Если у человека личный доход больше 500М, значит его бизнес можно... Купить.

Ответить

E Arkhipov

Алейченко
0

Каким образом налоговая залезла в карман к самозанятым?

Ответить

Алейченко Сергей

E
1

Обязуясь их с 20 тыс руб платить ещё и 3%. Это смешно. Лучше бы повысили налог для гос структур и депутатов до 50%.

Ответить

Законный самолет

4

если эти данные попадают в районные инспекции, они не всегда знают, что с ними делать

Как что? Выгружать в Excel и распространять по этим нашим интернетам — вроде так же всегда действовали с персональными данными, разве нет? 🤔

Ответить

Денис Боенсков

Законный
2

Зато теперь можно создать отдельный файлик 500+ и продавать его за приличный ценник. Просто теперь этим будет заниматься отдельно взятая структура

Ответить

Сергей Леопольдович

Законный
0

Просто передать Сан Санычу (Сан Санычи, ничего лично-персонального)  как есть, можно без Екселя окаяннного. Он сам все сделает как надо и кому надо и сколько надо и по справедливости

Ответить

alex twit

4

Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину».

Матросскую

Ответить

Сергей Поляков

0

А премиальное обслуживание будет? )

Ответить

Вторичный фонарь

Сергей
5

С подпиской. О невыезде.

Ответить

Тимофей Чекулаев

Сергей
0

TaxPrime ? =)

Ответить

Тимофей Чекулаев

Тимофей
0

с бесплатным выездом к клиенту

Ответить

Александр Львов

1

 Новая структура должна будет создавать досье на таких предпринимателей.

А разве на таких предпринимателей нет отдельных досье у каждого заинтересованного лица в погонах? 

Ответить

Денис Боенсков

Александр
2

Они не делятся

Ответить

Алексей К

1

Delete

Ответить

Sasha Step

1

Не хватает им информации, что влом  зайти в отдел кадров правительства и взять личные дела? Сажай не хочу....

Ответить

Петр Первый

1

Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину»

Почему не предоставили декларацию? Деньги любят тишину, инспектор! Я, конечно, тоже правовой нигилист, но это очень грубое выражение, которое в других странах может персонально налоговую настроить против. Я еще сегодня читал про какую-то женщину, которую уволили "по собственному" за обращение к Путину. Так там юрист комментирует и на голубом глазу говорит, что если верховный суд на ее сторону встанет, то придется людей задним числом увольнять, что бы не было проблем - то есть о подлоге документов заявляет как о необходимой практике.

Ответить

Михаил М

1

Лол, только нечестные деньги любят тишины, жулье занервничало.

Ответить

Сплошной татарин

Михаил
0

 только нечестные деньги любят тишины

Это не так.

Ответить

ЯжПрограммист

1

т.е. для них будет использоваться позолоченный паяльник.

Ответить

Stepan Popov

0

Вот это сервис от ФНС: премиальное обслуживание, персональный подход, выездные менеджеры приедут и лично скажут, потирая ручки: «плотити денюшки»

Ответить

Павел Егоров

Stepan
1

Кстати, не вижу вообще ничего плохого. Если очень богатый человек честно ведет дела и платит огромные налоги, я не вижу вообще никакой драмы в том, чтобы налоговая приезжала к нему, когда ему лично удобно.

Ответить

Masha Kovalyova

Павел
3

Очень (да и не очень) богатые люди все равно предпочитают лично с налоговыми органами не общаться, оставляя это специально обученным людям - а то можно чего-то лишнего наговорить.

Ответить

Иван Сергеевич

0

Почти 50кк в мес. Интересно как много в России людей кто столько зарабатывает официально?

Ответить

Alex Hanstens

Иван
0

В Москве 15 тыс долларовых миллионеров, поэтому таких хватает.
Но даже управляющие партнёры в IB и McK/BCG не зарабатывают 40 млн в мес, что 450к евро. Там оклад и бонусы-бонусы, а это не з/п
Бизнес сам себе не будет платить таких зарплат, всё дивидендами.
Платит ли себе столько условный Мордашов или Вексельберг-не уверен.

Ответить

Денис Пихаров

Alex
1

Так про доход же, а не про зарплату

Ответить

Сергей Леопольдович

0

Сигнал отправлен - Делителис так как мы скажем. Кто не - Тому будет атата

Ответить

Ruslan Khafizov

0

Я всегда думал нужно привлекать инвестиции)

Ответить

Сергей Леопольдович

Ruslan
0

Не все думают, увы...

Ответить

Михаил М

Ruslan
0

Интересно зачем? Банков не хватает?

Ответить

Серж Фурсов

0

Так наверное и коммисия будет , из этих же людей у кого доход 500+ млн 

Ответить

Естественный клуб

0

Все дороги ведут в крипту. 

Ответить

Dilettante

0

500 млн в год, воу🥴😮

Ответить

Письменный фитиль

0

Со своими инспекторшами и декларациями?

Ответить

Петр Первый

Письменный
0

Им нужно Мосака и Фонсеку рекрутировать к себе в налоговую, французы же сделали начальником уголовного розыска Видока. А эти господа хорошо понимают в схемах и офшорах, могут с другой стороны поработать теперь консультантами, им даже можно дать российское гражданство, будут платить свои 15% и от претензий США и ЕС иммунитет

Ответить

Савва Морозов

0

Будет как вип-статус в банке

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Кто-нибудь пошутите уже про S&P 500😄

Ответить

Михаил Федотов

0

С VIP обслуживанием и консьерж сервисом?

Ответить

Матвей Синицин

0

я уже догадываюсь кто будет работать в этой инспекции. талантливые дети талантливых родителей, например))

Ответить

Александр Астров

0

Ндам, что-то чем дальше тем все интересней становится жить, думаю, что сейчас многие с такими доходами рекреативно призадумаются поменять место жительства 

Ответить

Михаил М

Александр
0

Если доход они получают в России, им это не поможет.

Ответить

Murat Oshroev

0

С отдельными вечерами встреч в милой обстановке

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Artemy

0

Випспекция

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Kinolog

0

Инвестиции так и попрут, прямо чую.

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