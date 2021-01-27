Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину».

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст специальную инспекцию для работы с богатыми людьми, рассказали VTimes два федеральных чиновника.

По их словам, речь идёт о людях, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Однако ФНС сможет поставить на учёт в новой инспекции человека и с меньшим доходом, пишет издание. Представитель ФНС не ответил на запрос.

Сейчас декларации богатых людей проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Однако им часто не хватает информации, отмечает близкий к налоговой источник. Новая структура должна будет создавать досье на таких предпринимателей.

Российская налоговая уже получила информацию о почти 700 тысячах финансовых счетов россиян за рубежом на 13 трлн рублей, сообщало ведомство. Однако даже если эти данные попадают в районные инспекции, они не всегда знают, что с ними делать, отмечает собеседник издания в налоговой службе.

Бизнес к идее пока относится с подозрением, пишет VTimes. «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы», — отметил предправления крупной российской компании. Другой собеседник сказал, что не попадает под порог, но «тема не здоровая».