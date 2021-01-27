VTimes: налоговая создаст специальную инспекцию для работы с людьми с доходом свыше 500 млн рублей в год Статьи редакции
Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину».
Федеральная налоговая служба (ФНС) России создаст специальную инспекцию для работы с богатыми людьми, рассказали VTimes два федеральных чиновника.
По их словам, речь идёт о людях, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год. Однако ФНС сможет поставить на учёт в новой инспекции человека и с меньшим доходом, пишет издание. Представитель ФНС не ответил на запрос.
Сейчас декларации богатых людей проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Однако им часто не хватает информации, отмечает близкий к налоговой источник. Новая структура должна будет создавать досье на таких предпринимателей.
Российская налоговая уже получила информацию о почти 700 тысячах финансовых счетов россиян за рубежом на 13 трлн рублей, сообщало ведомство. Однако даже если эти данные попадают в районные инспекции, они не всегда знают, что с ними делать, отмечает собеседник издания в налоговой службе.
Бизнес к идее пока относится с подозрением, пишет VTimes. «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы», — отметил предправления крупной российской компании. Другой собеседник сказал, что не попадает под порог, но «тема не здоровая».
Правильно, обычным инспекторам как-то грустно считать такие деньги((
...Не то, что ребятам у которых в квартирах по 9 миллиардов $ лежит)
Другой собеседник сказал, что не попадает под порог, но «тема не здоровая».
Казна пустеет, милорд!
Начнем с 500М, а там и до 500К дойдем. Ну, а чо, в регионах это почти олигарх. Давеча в деревенском подслушано опрос был о желаемой ЗП, так у 70% предел мечтаний - 50К на человека.
Земля кормит.
Private Taxing с просторными операционными залами, напитками, дополнительными услугами.
Для всех клиентов Private Taxing и членов их семей предоставляется услуга Priority Pass во всех колониях и СИЗО РФ для комфортного пребывания в камере повышенной комфортности.
Вот и определили группу "счастливчиков" кто будет "скидываться" на строительство нового дворца.
Клуб успешных людей 500
Клуб 500 кому скоро п*ц🥳
Тогда стоит начать с основателя club500 - Портнягина, и всех его успешных успехов!
Тогда и посмотрим на блогеров, которые вчера Урусы и Гелики покупали за нал, а сегодня "да я вот, на минималке сижу на усн"
Прочитал вначале как «для борьбы с людьми с доходом...», но смысл не потерялся
В таких размерах либо друзья, сами знаете кого воркуют, либо бизнесу владельцев таких доходов придёт п*ц.
Сначала Налоговая к каждому самозанятому залезла в карман, а сейчас и к жирным предпринимателям.
Странно, что после фильмов Навального никах дел Налоговая с прокуратурой не заводит на депутатов🥸
Это они вишлист для Сбера готовят. Если у человека личный доход больше 500М, значит его бизнес можно... Купить.
Новая структура должна будет создавать досье на таких предпринимателей.
А разве на таких предпринимателей нет отдельных досье у каждого заинтересованного лица в погонах?
Просто передать Сан Санычу (Сан Санычи, ничего лично-персонального) как есть, можно без Екселя окаяннного. Он сам все сделает как надо и кому надо и сколько надо и по справедливости
Зато теперь можно создать отдельный файлик 500+ и продавать его за приличный ценник. Просто теперь этим будет заниматься отдельно взятая структура
Вот это сервис от ФНС: премиальное обслуживание, персональный подход, выездные менеджеры приедут и лично скажут, потирая ручки: «плотити денюшки»
Кстати, не вижу вообще ничего плохого. Если очень богатый человек честно ведет дела и платит огромные налоги, я не вижу вообще никакой драмы в том, чтобы налоговая приезжала к нему, когда ему лично удобно.
Сигнал отправлен - Делителис так как мы скажем. Кто не - Тому будет атата
Почти 50кк в мес. Интересно как много в России людей кто столько зарабатывает официально?
В Москве 15 тыс долларовых миллионеров, поэтому таких хватает.
Но даже управляющие партнёры в IB и McK/BCG не зарабатывают 40 млн в мес, что 450к евро. Там оклад и бонусы-бонусы, а это не з/п
Бизнес сам себе не будет платить таких зарплат, всё дивидендами.
Платит ли себе столько условный Мордашов или Вексельберг-не уверен.
Я всегда думал нужно привлекать инвестиции)
Не хватает им информации, что влом зайти в отдел кадров правительства и взять личные дела? Сажай не хочу....
Бизнес предупреждает, что «деньги любят тишину»
Почему не предоставили декларацию? Деньги любят тишину, инспектор! Я, конечно, тоже правовой нигилист, но это очень грубое выражение, которое в других странах может персонально налоговую настроить против. Я еще сегодня читал про какую-то женщину, которую уволили "по собственному" за обращение к Путину. Так там юрист комментирует и на голубом глазу говорит, что если верховный суд на ее сторону встанет, то придется людей задним числом увольнять, что бы не было проблем - то есть о подлоге документов заявляет как о необходимой практике.
Им нужно Мосака и Фонсеку рекрутировать к себе в налоговую, французы же сделали начальником уголовного розыска Видока. А эти господа хорошо понимают в схемах и офшорах, могут с другой стороны поработать теперь консультантами, им даже можно дать российское гражданство, будут платить свои 15% и от претензий США и ЕС иммунитет
я уже догадываюсь кто будет работать в этой инспекции. талантливые дети талантливых родителей, например))
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