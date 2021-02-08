Финансы
Таня Боброва

Власти Пекина раздадут жителям $1,5 млн в цифровой валюте, чтобы её протестировать Статьи редакции

Свою цифровую валюту планирует запустить и российский ЦБ.

Власти разыграют среди жителей 50 тысяч ваучеров номиналом 200 юаней (около $30), которые можно потратить в некоторых офлайн- и интернет-магазинах во время новогодних праздников с 10 по 17 февраля.

Это третьи крупные испытания цифровой валюты, разработанной Народным банком Китая, пишет CNBC. Похожие эксперименты проводили в Шэньчжэне и Сучжоу.

Цифровая валюта Китая должна работать аналогично существующей: например, ей можно будет расплачиваться через платёжные приложения, такие как Alipay и WeChat Pay. В отличие от биткоина, валюта будет контролироваться централизованно, отмечает издание.

В октябре 2020 года о планах создать цифровой рубль сообщил Центробанк России. По мнению регулятора, он мог бы сочетать свойства наличных и безналичных рублей: цифровой рубль можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

По подсчётам «Сбера», только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей. Затраты для всей банковской системы на внедрение цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей, говорил источник «Ъ» в одном из банков.

#новость #китай

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Sergey G

8

Власти России выделят 1,5 $ на тестирование электрозаков

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Denis Smirnov

4

Китай, Китай. А потом как обычно окажется, что не $1,5 млн, а $1,5 трлн.

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Игорь Крафт

1

Ждём SBERBANG BRAZZERS

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ivan krapivin

Игорь
3

А что-нибудь другое ждете?

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Кирилл Трубецкой

2

Не зря Сбер отжал ЮДеньги (ака Яндекс.Деньги) у Яндекс. Готовая инфраструктура цифрового кошелька под электронную российскую валюту

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Sergei Timofeyev

Кирилл
0

Там можно всё удалить и сделать с нуля

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Владислав Артемьев

0

Sberbongocams cumcoin

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Sasha Tsereteli

0

Inb4 ВОТ БЫ В РОССИИ ТАК

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