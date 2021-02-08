Свою цифровую валюту планирует запустить и российский ЦБ.

Власти разыграют среди жителей 50 тысяч ваучеров номиналом 200 юаней (около $30), которые можно потратить в некоторых офлайн- и интернет-магазинах во время новогодних праздников с 10 по 17 февраля.

Это третьи крупные испытания цифровой валюты, разработанной Народным банком Китая, пишет CNBC. Похожие эксперименты проводили в Шэньчжэне и Сучжоу.

Цифровая валюта Китая должна работать аналогично существующей: например, ей можно будет расплачиваться через платёжные приложения, такие как Alipay и WeChat Pay. В отличие от биткоина, валюта будет контролироваться централизованно, отмечает издание.

В октябре 2020 года о планах создать цифровой рубль сообщил Центробанк России. По мнению регулятора, он мог бы сочетать свойства наличных и безналичных рублей: цифровой рубль можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

По подсчётам «Сбера», только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей. Затраты для всей банковской системы на внедрение цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей, говорил источник «Ъ» в одном из банков.