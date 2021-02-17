Рубрика развивается при поддержке
Финансы
Рая Хачатрян

Пользователи пожаловались на проблемы со входом в приложение «Тинькофф» и «Тинькофф инвестиции» Статьи редакции

Компания обещает всё исправить в течение часа.

По данным на 15:41 по московскому времени, на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. Сбои наблюдаются также в приложении «Тинькофф Инвестиции». В компании сообщили vc.ru, что сбой затронул несколько тысяч клиентов.

88% пользователей жалуются на проблемы с входом, 10% на сбой в работе всех сервисов и 1% — на невозможность перевести деньги.

Kalduzov Alexey @Kalduzov
@tinkoff_bank перестал работать вход в приложения. В оба и в инвестиции и в банк. Через веб браузер тоже не зайти. Происходит логин и сразу выкидывает назад.
Maruta_b @Maruta_B
@tinkoff_bank Добрый день . Программа Тинькофф инвестиции не запускается . Через сайт так же не возможно зайти на инвестиции .
ᗰкснльс @chastobolel
ой кажется тинькофф прилег

#новость #тинькофф

5278 просмотров
83 83 комментария
27
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 83, "likes": 27, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 210058, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 17 Feb 2021 16:00:39 +0300", "is_special": false }
Блог «Газпромбанка» на vc.ru
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
83 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexey Chudenkov

24

В Инвестиции вообще не заходит

Ответить

Pavel Romanov

Alexey
4

У меня был вход по тач айди, теперь он не работает, просит для активации ввести код. Ввожу - пишет якобы неверный. Заебись.

Ответить

Юлия Эстетикбьюти

Pavel
1

А! У меня так было! Две недели не могла войти!!!! Оборвала все Телефоны и чаты  службы поддержки , они не верили. Неужели опять??!

Ответить

Pavel Romanov

Юлия
0

Может и опять, я Тиньковым от силы чуть больше недели пользуюсь.

Ответить

Petr Semenov

Юлия
0

О, у меня было такое где то месяц назад. Поддержка абсолютно бесполезная, не понимала что я знаю разницу между кодом приложения и кодом из смс и в приложении они по разному выглядят. 
Помогло просто снести Инвестиции и скачать заново. 
Но сейчас там видимо какая то другая массовая проблема

Ответить

Victor Raine

Alexey
0

У меня наоборот только инвестиции остались.
Пустынно конечно без счетов, вкладов и карт. 

Ответить

Артем Фоминых

15

Кто сейчас шортит? 😂

Ответить

Вячеслав Григорьев

Артем
4

Я бы зашортил тинькова, но он не пускает в инвестиции

Ответить

Вячеслав Юрьевич

Артем
3

На премаркете? Только ебнутые

Ответить

Капитал Калыч

13

Забавно

Ответить

Natasha Burinskaya

8

а у меня пропали все карты из приложения

Ответить

Владимир Зайцев

Natasha
5

и у меня ) + вклады все. чуток очканул

Ответить

Artem Petrenkov

Владимир
7

Интересно, как в современном мире «цифрового банкинга» доказать, что у тебя в принципе счета в этом банке были?

Ответить

Eugene Danilov

Artem
12

записать тикток

Ответить

semen matrasov

Artem
4

Я тебе внучек говорила, заведи сберкнижку.

Ответить

Sasha Guseinov

Artem
1

Сделать скриншот

Ответить

Иван М.

Sasha
0

Вчера причём 

Ответить

Владимир Зайцев

Artem
0

тоже об этом подумал, но ответа не придумал )

Ответить

Александр

Владимир
0

В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.

Ответить

Bukkake Boy

Natasha
1

А у меня в кабинете - Уменявка Бинетти

Ответить

Вячеслав Григорьев

10

Тем временем в Тиньков выкатили в prod обнову.

Ответить

Вячеслав Григорьев

8

У меня жопа горит, со счета пропали все карты, в инвестиции не пускает, а там на всю котлету фарма, которая сегодня может улететь на дно, как раз ждал чтоб зафиксить.

Олег, шо за хуйня? Ты же местный тут уже.

Ответить

Владислав Муравьёв

5

Ребят, я работаю оператором, мне сейчас нужно всем объяснять про сбой, это пиздец, не звоните пожалуйста 😰

Ответить

KeeF3ar

Владислав
2

Твоя работа как раз объяснять клиентам, а не на vc залипать) для этого другие люди есть.

Ответить

Владислав Муравьёв

KeeF3ar
1

Я перерыв взял, ща умру

Ответить

Артём Глебов

Владисл…
–2

бедняжка! люди деньгами не могут своими пользоваться, а он тут видите-ли на звоночки устал отвечать! держись там, мы все за тебя!

Ответить

Владислав

Артём
2

А я тут при чём? Банк дудосят, у нас тупо информация не прогружается о вас, мы просто банально не можем вас консультировать. Наплыв на линию теперь в придачу ещё невероятный, и каждому просто говори, чтобы перезвонили позднее. Да, простите, язык отсыхает

Ответить

Вячеслав

Владисл…
0

Бот Олег в помощь, настало его время.
- У меня пропали карты со счета, в инвестиции не пускает, что делать?
- Пососите потом звоните и гудки, пип пип пип.

Ответить

Dmitriy Blokhin

Владисл…
0

Чувак, искренне жаль, но все когда-нибудь кончается и хорошее, и плохое.

Ответить

Михаил Михаил

Владислав
–1

Слыш, мне только карту выдали, быстро чини. Хочу получить свой кэшбек за дни, пока ждал доставки!

Ответить

Камиль Абудллин

4

Решил снять деньги с Инвестиций на покушать.

Покушать не получилось.
Снял тикток

Ответить

alex twit

Камиль
3

Олег угощает голубцами с говном сегодня

Ответить

Pavel Romanov

2

@Олег Тиньков можно тогда в кач-ве компенсации прислать пачку пельменей "Дарья"? Вкус детства для меня всё-таки

Ответить

Комментарий удален

Андрей Тихонов

Pavel
1

Проси бутылку пива. Ему это ближе)

Ответить

Артур Мкртчян

3

Сбер походу

Ответить

Антон

2

Прощайте денежки 

Ответить

Михаил Михаил

2

Извините, ребята, я просто увидел у них акцию с бесплатным обслуживанием и сразу как получил карту приложение перестало работать...

Ответить

Михаил Михаил

Михаил
0

Да, я даже специально восстановил пароль от пустого аккаунта чтобы это написать. А авторизация через соц сети тут не фурычит, грусть.

Ответить

Roman Kushnarev

2

Да , инвестиции выкинули на страницу регистрации , банк не грузится ((( и это перед открытием торговых сессий US , надеюсь за час пофиксят

Ответить

Vlad Romanchenko

2

Насчёт 1000 конечно оптимистичный пиздеж. Поневоле задумаешься чему стоит верить.

Ответить

Вячеслав Юрьевич

0

Пока тиньков пиариться на vc и кх его банк идёт по пизде

Ответить

Polegche Dryg

1

До сих пор не фурычит

Ответить

Сэм Дж.

Polegche
2

Кто-то винтик вынул, вот и вся эта громада. Сложилась пополам))

Ответить

Марат Чекелеков

1

дяди Олега узнал что у его компании капитализация 10млр $ решил сегодня отдохнуть.

Ответить

Polegche Dryg

Марат
0

Олег уже не имеет никакой связи с Тинькофф кроме своей фамилии

Ответить

Denis G

Polegche
0

Да и фамилия у него другая.

Ответить

Polegche Dryg

Denis
0

Ахах, и даже так

Ответить

Максим Гаджимурадов

1

В последнее время постоянно какие-то сбои в Тиньке, плюс поддержка стала такой нерасторопной, до ужаса, отвечают долго, на звонки особенно. Короче, третьим банком в стране стали и после расслабились, обидно очень. Помню еще полгода назад восхищался тем, что звонил глубокой ночью и отвечали просто вот мгновенно, сразу после слов робота. А сейчас жду по минут 10-15

Ответить

Антон Смаль

1

Некто потерял программерскую девственность, уронив прод.

Ответить

Валик Торсионный

1
Ответить

Костя Костя

1

Говорят тысяча... У меня у 10 знакомых как минимум не работает ничего

Ответить

Михаил Семин

Костя
0

10 < 1000 же, не?

Ответить

Михаил Семин

1

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Гриша Булыжников

–1

Клевета! Тинькоф лучший банк! Так задумано.

Ответить

Сергей Хуртов

0

Что случилось

Ответить

Владимир Каширин

0

🤣🤣🤣

Ответить

Артур Румянцев

0

Городу нужен новый герой (С)

С возвращением ))

Ответить

Сэм Дж.

0

Это они устроили себе выходной в связи с достижением рекордной для себя капитализации в 10 млрд долларов 😄

Ответить

Kirill Senichev

0

Кто такая Рая и почему она постоянно читает мои мысли?

Ответить

Айдар Шарифуллин

0

Тоже не заходит ни туда ни сюда

Ответить

Konstantin Konstantinov

0

Заходит в приложение, но карты и текущие счета не показывает. Оп, и ты нищий :) 

Ответить

Roman Kushnarev

Konstantin
0

😂🤣 надеюсь грохнули только клиентскую часть а не DB с бэкапами ))

Ответить

Gleb Kostitsyn

0

Я бы тоже сейчас отмечал))

Ответить

Андрей Воробьев

0
Ответить

Artyom

0

Вошел без проблем, единственное, что входил чуть дольше обычного

Upd: рип

Ответить

Денис Морозов

0

ну, амеры в 17-30 заходят, надеюсь успеют починить xDD

Ответить

Seller of Happiness

0

Интересно все счета вернуться, или начинать сначала?

Ответить

Roman Kushnarev

Seller
0

С 0 го уровня ))

Ответить

Иван М.

Seller
0

Если сохранений не было, придётся сначала.

Ответить

Nikita Lyutov

0

Проблема еще вчера началась. И с Инвестициями и с Бизнесом и с обычным

Ответить

Илья Мартынов

0

Все лежит :( Инвестиции, бизнес, и основная приложуха 

Ответить

fox_rus

0

кто то на прод выкатил  fail2ban 

Ответить

Vitaly

0

Пособие как из спекулянта превратиться в инвестора.

Ответить

Michael

0

У моей жены накопительный вклад пропал, не отображается. Она в шоке! На горячей линии сказали - разбираемся. Проверьте у себя!

Ответить

Off rap On Rap

0

а что  если я акции хотел продать в это время ??вас это не как не волнует ?

Ответить

Бизнес советы

0

Да, как все сказали, программы не работают, главное чтобы не потерять все деньги сразу)

Ответить

Ренат Зайдуллин

0

Главное чтобы лицензию не отобрали, а так потерпеть и вывести деньги.

Ответить

Andrey Smorodin

0
Ответить

Валерия Хорошева

0

Не могу войти ни в одно приложение Тинькофф..

Ответить

Бизнес советы

0

Главное как-то успеть вывести деньги!

Ответить

Алексей Гурылёв

0

Транзакции по физической карте проходят, или тоже бай-бай ?

Ответить

Petr Gaidarji

0

Все лежит.

Ответить

Roman Kushnarev

0

1000? Комон? В комментах этого поста будет больше , если только это не семплированные данные из 1000 пользователей 🤣

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Поиск информации в тексте средствами MS SQL Server
Но как быть, если объем информации измеряется миллионами записей в базе данных, а времени на выгрузку и анализ небольши…
0
Транспортные инновации Москвы
Подписан
Отписаться
Будущее столичного транспорта
Расскажем, зачем нужен и как работает акселератор «Транспортные инновации Москвы».
0
Bercut
Подписан
Отписаться
Телеком-дайджест от Bercut
Подборка актуальных новостей для специалистов телеком отрасли от команды Bercut.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алмаз Хамидуллин
за день
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты
Дюша Метёлкин
за неделю
Подождите. Но ведь только вчера все писали, какой Тиньков розовый единорог. Как же так? Ну ведь не могут же они просто так взять деньги и не вернуть?  Сколько вам заплатили за грязную клевету? Вы из Сбербанка? Вы…
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти месяц не может ответить, за что

Комментарии

Nikita Mamontov

Покупать акции сейчас или ждать…

Илья М

Оценка SpaceX Илона Маска…

Александр Привалов

Пользователи пожаловались на…

Константин Губеркан

Покупать акции сейчас или ждать…

Вячеслав Григорьев

Пользователи пожаловались на…

Vlad Romanchenko

Пользователи пожаловались на…

Anton Rybakov

Белорусские ИТ-компании стали…

Dmitriy Blokhin

Пользователи пожаловались на…

Pavel Romanov

Пользователи пожаловались на…

Flocktory Account

Stay calm and take a nap - как…

Andrey Smorodin

Пользователи пожаловались на…

Ренат Зайдуллин

Пользователи пожаловались на…

Stas Sokolov

Капитализация группы «Тинькофф…

Akim Glushkov

Белорусские ИТ-компании стали…

Alex Kuz

Накрутка отзывов WildBerries…

Вячеслав Григорьев

Пользователи пожаловались на…

Михаил Семин

Пользователи пожаловались на…

Михаил Семин

Пользователи пожаловались на…

Владимир Зайцев

Пользователи пожаловались на…

Vitaly

Пользователи пожаловались на…
null