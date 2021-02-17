Компания обещает всё исправить в течение часа.

По данным на 15:41 по московскому времени, на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. Сбои наблюдаются также в приложении «Тинькофф Инвестиции». В компании сообщили vc.ru, что сбой затронул несколько тысяч клиентов.