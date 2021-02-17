Пользователи пожаловались на проблемы со входом в приложение «Тинькофф» и «Тинькофф инвестиции» Статьи редакции
Компания обещает всё исправить в течение часа.
По данным на 15:41 по московскому времени, на сайте DownDetector более 2 тысяч жалоб на работу сервиса. Сбои наблюдаются также в приложении «Тинькофф Инвестиции». В компании сообщили vc.ru, что сбой затронул несколько тысяч клиентов.
88% пользователей жалуются на проблемы с входом, 10% на сбой в работе всех сервисов и 1% — на невозможность перевести деньги.
В Инвестиции вообще не заходит
У меня был вход по тач айди, теперь он не работает, просит для активации ввести код. Ввожу - пишет якобы неверный. Заебись.
А! У меня так было! Две недели не могла войти!!!! Оборвала все Телефоны и чаты службы поддержки , они не верили. Неужели опять??!
О, у меня было такое где то месяц назад. Поддержка абсолютно бесполезная, не понимала что я знаю разницу между кодом приложения и кодом из смс и в приложении они по разному выглядят.
Помогло просто снести Инвестиции и скачать заново.
Но сейчас там видимо какая то другая массовая проблема
У меня наоборот только инвестиции остались.
Пустынно конечно без счетов, вкладов и карт.
Кто сейчас шортит? 😂
а у меня пропали все карты из приложения
и у меня ) + вклады все. чуток очканул
Интересно, как в современном мире «цифрового банкинга» доказать, что у тебя в принципе счета в этом банке были?
Сделать скриншот
тоже об этом подумал, но ответа не придумал )
В приложении можно запросить любые документы (на каждую карту и каждый счет, вклад) + выписки по счету с остатками. Пришлют на электронную почту или на физическую. Рекоммендую озаботиться заранее. Если что-то внезапно пропадет (сбой) или придет АСВ (отзыв), которая первым делом потеряет и перепутает половину базы - по скринам вас в последнюю очередь обслужат.
У меня жопа горит, со счета пропали все карты, в инвестиции не пускает, а там на всю котлету фарма, которая сегодня может улететь на дно, как раз ждал чтоб зафиксить.
Олег, шо за хуйня? Ты же местный тут уже.
Ребят, я работаю оператором, мне сейчас нужно всем объяснять про сбой, это пиздец, не звоните пожалуйста 😰
Я перерыв взял, ща умру
бедняжка! люди деньгами не могут своими пользоваться, а он тут видите-ли на звоночки устал отвечать! держись там, мы все за тебя!
Чувак, искренне жаль, но все когда-нибудь кончается и хорошее, и плохое.
Слыш, мне только карту выдали, быстро чини. Хочу получить свой кэшбек за дни, пока ждал доставки!
Решил снять деньги с Инвестиций на покушать.
Покушать не получилось.
Снял тикток
@Олег Тиньков можно тогда в кач-ве компенсации прислать пачку пельменей "Дарья"? Вкус детства для меня всё-таки
Комментарий удален
Извините, ребята, я просто увидел у них акцию с бесплатным обслуживанием и сразу как получил карту приложение перестало работать...
Да, я даже специально восстановил пароль от пустого аккаунта чтобы это написать. А авторизация через соц сети тут не фурычит, грусть.
Да , инвестиции выкинули на страницу регистрации , банк не грузится ((( и это перед открытием торговых сессий US , надеюсь за час пофиксят
Насчёт 1000 конечно оптимистичный пиздеж. Поневоле задумаешься чему стоит верить.
До сих пор не фурычит
дяди Олега узнал что у его компании капитализация 10млр $ решил сегодня отдохнуть.
Олег уже не имеет никакой связи с Тинькофф кроме своей фамилии
В последнее время постоянно какие-то сбои в Тиньке, плюс поддержка стала такой нерасторопной, до ужаса, отвечают долго, на звонки особенно. Короче, третьим банком в стране стали и после расслабились, обидно очень. Помню еще полгода назад восхищался тем, что звонил глубокой ночью и отвечали просто вот мгновенно, сразу после слов робота. А сейчас жду по минут 10-15
Говорят тысяча... У меня у 10 знакомых как минимум не работает ничего
Это они устроили себе выходной в связи с достижением рекордной для себя капитализации в 10 млрд долларов 😄
Заходит в приложение, но карты и текущие счета не показывает. Оп, и ты нищий :)
😂🤣 надеюсь грохнули только клиентскую часть а не DB с бэкапами ))
Интересно все счета вернуться, или начинать сначала?
У моей жены накопительный вклад пропал, не отображается. Она в шоке! На горячей линии сказали - разбираемся. Проверьте у себя!
а что если я акции хотел продать в это время ??вас это не как не волнует ?
Да, как все сказали, программы не работают, главное чтобы не потерять все деньги сразу)
1000? Комон? В комментах этого поста будет больше , если только это не семплированные данные из 1000 пользователей 🤣
Блоги компаний
Показать еще