«Тинькофф инвестиции» обнулят комиссии за сделки 18 февраля в качестве компенсации за сбой в сервисе Статьи редакции
Пользователи до сих пор сталкиваются с проблемами при входе в приложение.
Сервис для инвестиций сделает 18 февраля «днём бесплатной торговли» — обнулит комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу. Об этом компания сообщила в рассылке клиентам (есть у vc.ru).
Это компенсация пользователям, которые столкнулись с проблемами со входом в приложения «Тинькофф»: сбой произошёл днём 17 февраля и продолжается уже несколько часов. По данным компании, он затронул несколько тысяч клиентов.
«Сегодня вся экосистема “Тинькофф” столкнулась с проблемами со входом в мобильное приложение у части клиентов. Мы, команда “Тинькофф Инвестиций”, приносим извинения и в данный момент прикладываем все усилия для того, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
За сделки, которых не будет
А 300$ за полтора часа которые улетели в минус не хочет пульнуть мне на баланс?
Хотя еще не вечер, может будет еще больше.
Напишите им в саппорт, должны будут компенсировать при наличии доказательств убытка
В саппорте ничем не могут помочь, там оказывается остались консультанты по вопросам общего характера. Да и хрен они что возместят, сегодня у херовой тучи людей депозит просел существенно, а это не три копейки вернуть.
Торговал интрадей по goss, ждал конца амер сессии, брал на дне, скидывал на нашей сессии перед амерами, ну и каждый день так. Сегодня не дали этого сделать и goss за полтора часа слили на 5%
А они предлагают компенсировать это бесплатными комиссиями завтра, эта комиссия в сотню раз меньше чем убыток сегодня.
Стопы ставить в нашу сессию смысла нет, там не проседает особо, а если проседает то возвращают назад.
imvho, любая такая стратегия рано или поздно даст сбой, который перекроет всю прибыль. иначе бы для неё написали робота и вынесли всю прибыль с рынка
Я уже писал про банковских брокеров: если выбрали страдать, ну так страдайте и помогайте банкам отлаживать свой новый бизнес за ваш счёт.
Все новорощеные брокеры при банках пока не то чтобы говно лютое, просто они еще не побороли все детские ошибки(а им видимо и не надо)
подробно и обстоятельно тут:
https://vc.ru/claim/167909-kak-tehnicheskie-problemy-tinkoff-investiciy-stoili-mne-500-dollarov-a-broker-otkazalsya-ih-kompensirovat?comment=2142190
вы мне минус вернете который прирос за счет нерабочего приложения. Комисси. ХА ХА ХА. Сделок не было, все сделки в Американскую сессию, которую они заблокировали.
Ну чего они все почтнили?
Да, уже заработало
У меня ничего не заработало. А у вас как так?
Ну т.е. свои потери, которые исчисляются в процентах, ваши клиенты смогут завтра скомпенсировать за счёт комиссии в что-то около 0,3 процента. Ну такой эквивалент, конечно
На трейдере ниже намного.
За трейдера нужно 290 рублей башлять Тиньку за обслуживание, когда та же комиссия 0.05% за сделки и в ВТБ, только уже с бесплатным обслуживанием
Да. Но я про неравность компенсации: максимальная комиссия в 0,3% не сильно что-то компенсирует
Про маржинальную торговлю вообще молчу
у меня тариф трейдер, там 0, 03%))) это просто смешно
На премиум 0,025
В целом комиссии такие копеечные, что даже смешно о них говорить.
Сказали бы - мы возмещаем сегодняшнюю просадку, я бы аплодировал стоя)
т.е. 18го числа они не заработают?
угу, если решите использовать как бесплатный билет на выход, то разнесут просто комиссии за 18/02 на T+2(20/02) как было в одну из прошлых компенсаций.
Плюс если вы что-то завтра и купите, то когда-то точно продадите. так что получается что-то типа "скидка 50%".
Так смысл? Я поторговать не успел даже, лежит четыре часа. Коррекция сейчас идёт, я бы может взял сегодня что-нибудь.
ахахах где армия ботов? почему они еще не поют какой чудесный сервис у тинькова)
Что-то Тинькофф совсем лег, даже основной сайт не работает
А разве не было бы логичным обнулить и за сегодня.
Всем советую на IB завести счет. Вот так просто и можно потерять куда больше, чем комиссия IB за год.
p.s. про компенсацию - забудьте.
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