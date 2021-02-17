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Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф инвестиции» обнулят комиссии за сделки 18 февраля в качестве компенсации за сбой в сервисе Статьи редакции

Пользователи до сих пор сталкиваются с проблемами при входе в приложение.

Сервис для инвестиций сделает 18 февраля «днём бесплатной торговли» — обнулит комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу. Об этом компания сообщила в рассылке клиентам (есть у vc.ru).

Это компенсация пользователям, которые столкнулись с проблемами со входом в приложения «Тинькофф»: сбой произошёл днём 17 февраля и продолжается уже несколько часов. По данным компании, он затронул несколько тысяч клиентов.

«Сегодня вся экосистема “Тинькофф” столкнулась с проблемами со входом в мобильное приложение у части клиентов. Мы, команда “Тинькофф Инвестиций”, приносим извинения и в данный момент прикладываем все усилия для того, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

#новость #тинькофф

2914 просмотров
55 55 комментариев
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55 комментариев
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Dima

12

За сделки, которых не будет

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Елена Море

Dima
4

потому что деньги ушли в плечи, которые не закрыл 

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Вася Пражкин

Dima
0

Тинькову тут виднее, будут у Вас сделки или нет )

Ответить

Pixel Lens

6

@Тинькофф - вы пидарасы.

Ответить

Александр Привалов

6
Ответить

Вячеслав Григорьев

3

А 300$ за полтора часа которые улетели в минус не хочет пульнуть мне на баланс?
Хотя еще не вечер, может будет еще больше.

Ответить

Максим Гаджимурадов

Вячеслав
–1

Напишите им в саппорт, должны будут компенсировать при наличии доказательств убытка

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Leha Shum

Максим
4

Вы бредите. В США акции подешевели, с какого они будут возмещать потери?)
А у меня часть акций сегодня подорожала, а на общей панике я бы тоже их мог продать сегодня, у меня стало быть заберут прибыль?

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Вячеслав Григорьев

Максим
0

В саппорте ничем не могут помочь, там оказывается остались консультанты по вопросам общего характера. Да и хрен они что возместят, сегодня у херовой тучи людей депозит просел существенно, а это не три копейки вернуть.

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L A

Максим
0

замер ответственности ТИ ограничен размером комиссий (за месяц), а тут какой-то жалкий один день

Ответить

Aleksandr

Вячеслав
0

На чем улетели, если не секрет? Стопы принципиально не ставите?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Aleksandr
0

Торговал интрадей по goss, ждал конца амер сессии, брал на дне, скидывал на нашей сессии перед амерами, ну и каждый день так. Сегодня не дали этого сделать и goss за полтора часа слили на 5%
А они предлагают компенсировать это бесплатными комиссиями завтра, эта комиссия в сотню раз меньше чем убыток сегодня.

Стопы ставить в нашу сессию смысла нет, там не проседает особо, а если проседает то возвращают назад.

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Bulat Ziganshin

Вячеслав
2

imvho, любая такая стратегия рано или поздно даст сбой, который перекроет всю прибыль. иначе бы для неё написали робота и вынесли всю прибыль с рынка

Ответить

Вячеслав

Bulat
0

За последние 2 месяца я не проседал вообще и сделал 20% до сегодняшнего дня.

Ответить

Хозяин

Вячеслав
0

Что такое goss?

Ответить

Alisa Ankusheva

Вячеслав
0

+1

Ответить

L A

1

Я уже писал про банковских брокеров: если выбрали страдать, ну так страдайте и помогайте банкам отлаживать свой новый  бизнес за ваш счёт.

Все новорощеные брокеры при банках пока не то чтобы говно лютое, просто они еще не побороли все детские ошибки(а им видимо и не надо)

подробно и обстоятельно тут:
https://vc.ru/claim/167909-kak-tehnicheskie-problemy-tinkoff-investiciy-stoili-mne-500-dollarov-a-broker-otkazalsya-ih-kompensirovat?comment=2142190

Ответить

Fedor

L
0

Чем тогда пользоваться, если не терминалами банков?

Ответить

L A

Fedor
1

Если готовы жить в режиме вечной бета-версии и всё устраивает, то можно и банковскими брокерами.
Не готовы — идите туда, у кого брокерский бизнес основной.

Ответить

Fedor

L
0

идите туда, у кого брокерский бизнес основной.

Это кто, например? Вроде на брокеров тоже все ругаются судя по комментам и vc

Ответить

Антон Храмченко

Fedor
0

Interactive Brokers

Ответить

Андрей Лунев

1

Похоже что они это сделали специально.

Ответить

Дмитрий Б

1

вы мне минус вернете который прирос за счет нерабочего приложения. Комисси. ХА ХА ХА. Сделок не было, все сделки в Американскую сессию, которую они заблокировали. 

Ответить

BearStrikesBack

1

ПХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХ

КОМПЕНСАЧИЩЕ! 

Ответить

Андрей Малых

1

Олег просто под шумок акции сливать успевает

Ответить

Артем Фоминых

0

Заодно и все акции обнулят

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Ну чего они все почтнили?

Ответить

Анастасия Корчагина

Vitold
1

Да, уже заработало

Ответить

Ilana McMilan

Анастасия
1

У меня ничего не заработало. А у вас как так?

Ответить

Nikolay Kapustin

Ilana
0

не работает ни веб терминал,  ни мобайл

Ответить

Leha Shum

Ilana
0

Заработало одновременно с выходом этого поста

Ответить

Vitold Sedyshev

Анастасия
0

Спс

Ответить

Julia Eronina

0

Ну т.е. свои потери, которые исчисляются в процентах, ваши клиенты смогут завтра скомпенсировать за счёт комиссии в что-то около 0,3 процента. Ну такой эквивалент, конечно

Ответить

Виктор Булов

Julia
1

На трейдере ниже намного.

Ответить

Максим Гаджимурадов

Виктор
0

За трейдера нужно 290 рублей башлять Тиньку за обслуживание, когда та же комиссия 0.05% за сделки и в ВТБ, только уже с бесплатным обслуживанием

Ответить

Виктор Булов

Максим
1

Ну вот я башляю, ибо 0,3% это перебор совсем.

Ответить

Julia Eronina

Виктор
0

Да. Но я про неравность компенсации: максимальная комиссия в 0,3% не сильно что-то компенсирует
Про маржинальную торговлю вообще молчу

Ответить

Елена Море

Julia
0

у меня тариф трейдер, там 0, 03%))) это просто смешно 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Елена
0

На премиум 0,025
В целом комиссии такие копеечные, что даже смешно о них говорить.
Сказали бы - мы возмещаем сегодняшнюю просадку, я бы аплодировал стоя)

Ответить

badResistor

0

т.е. 18го числа они не заработают?

Ответить

L A

badResistor
1

угу, если решите использовать как бесплатный билет на выход, то разнесут просто комиссии за 18/02 на T+2(20/02) как было в одну из прошлых компенсаций.
Плюс если вы что-то завтра и купите, то когда-то точно продадите. так что получается что-то типа "скидка 50%".

Ответить

Nikita Evteev

0

А официальные комментарии будут?

Ответить

Виктор Булов

0

Так смысл? Я поторговать не успел даже, лежит четыре часа. Коррекция сейчас идёт, я бы может взял сегодня что-нибудь.

Ответить

Степан Марципан

0

ахахах где армия ботов? почему они еще не поют какой чудесный сервис у тинькова)

Ответить

Andrey Smalkov

0

Сделки которые невозможно совершить?))) отличный маркетинговый ход 😂🙂✊🏻

Ответить

Tik Top

0

Тинькофцы рулят

Ответить

Андрей Сергеев

0

Что-то Тинькофф совсем лег, даже основной сайт не работает

Ответить

Pixel Lens

Андрей
0

Да, всё легло

Ответить

Степан Марципан

Андрей
0

в суд поехал

Ответить

El'murza Alchakov

0

Уже один обнулился недавно 😁

Ответить

Vitaly

0

А разве не было бы логичным обнулить и за сегодня.

Ответить

L A

Vitaly
0

ээ... обнулить комиссии за операции которые не были совершены?

Ответить

Константин Губеркан

0

Всем советую на IB завести счет. Вот так просто и можно потерять куда больше, чем комиссия IB за год.

p.s. про компенсацию - забудьте.

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Дмитрий Пелипас

0

Не удивлюсь если они специально отключили вход перед обвалом индексов

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Чапа Чук

0

Мда и? 

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