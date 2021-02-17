Пользователи до сих пор сталкиваются с проблемами при входе в приложение.

Сервис для инвестиций сделает 18 февраля «днём бесплатной торговли» — обнулит комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу. Об этом компания сообщила в рассылке клиентам (есть у vc.ru).

Это компенсация пользователям, которые столкнулись с проблемами со входом в приложения «Тинькофф»: сбой произошёл днём 17 февраля и продолжается уже несколько часов. По данным компании, он затронул несколько тысяч клиентов.

«Сегодня вся экосистема “Тинькофф” столкнулась с проблемами со входом в мобильное приложение у части клиентов. Мы, команда “Тинькофф Инвестиций”, приносим извинения и в данный момент прикладываем все усилия для того, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.