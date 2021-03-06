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Финансы
Евгений Делюкин

Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — стоимость лота превысила $360 тысяч Статьи редакции

Он разместил NFT-токен на платформе Valuables, за первый час ставка выросла до $90 тысяч, на момент публикации заметки стоимость выросла до $363 тысяч.

11 11 комментариев
1227 просмотров

Дорси выставил на продажу твит «Просто настраиваю свой Twitter», который опубликовал 21 марта 2006 года.

jack @jack
just setting up my twttr

Он продаёт твит в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором, по сути — автограф», — пишет The Verge. Сам твит останется в Twitter.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его недельный оборот около $200 млн. Среди известных сделок:

  • В январе видео с матча баскетболиста Джеймса Леброна продали за $100 тысяч.
  • В феврале 2021 года за $442 тысячи была продана гифка с Nyan Cat.
  • В марте картину Бэнкси купили за $95 тысяч и сожгли в прямом эфире, чтобы «превратить» в NFT-токен.
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#новость #nft #цифровоеискусство

11 11 комментариев
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Вася Пражкин

13

Псс.. парень, копия первого твита Дорси не нужна? 1 в 1 как оригинал, 500 рублей всего. За 250 рублей могу пересказать его содержание.

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Непростой Петя

6

Продам этот камент. Начальная ставка 100 баксов. Можете его сжечь вместе со своим компом и квартирой.

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Сергей Леопольдович

Непростой
4

99 USD
Кто меньше? 

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Непростой Петя

Сергей
1

По-моему меня недооценивают. Либо демпингуют для перепродаж.

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Andre Macareno

Непрост…
0

Нет, просто аукцион голландский

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Вася Пражкин

Непростой
0

Поменяю первый твит Дорси на Ваш коммент с Вашей доплатой.

Ответить

Radmir Neftski

4

"Уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары."

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Alexander Veber

2

А на чёрном рынке можно будет покупать "удалённые из интернета" фотографии, скоро

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Сергей Леопольдович

0

.

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Сергей Милосердов

0

Трындец что с миром происходит. Но вообще я бы на его месте не стал продавать свой первый твит, проблем с деньгами я думаю у него нет.

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Роман Александров

0

Ждем цифровой актив этого произведения искусства

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