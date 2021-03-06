Он разместил NFT-токен на платформе Valuables, за первый час ставка выросла до $90 тысяч, на момент публикации заметки стоимость выросла до $363 тысяч.

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Дорси выставил на продажу твит «Просто настраиваю свой Twitter», который опубликовал 21 марта 2006 года.

jack @jack just setting up my twttr

Он продаёт твит в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором, по сути — автограф», — пишет The Verge. Сам твит останется в Twitter.

Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его недельный оборот около $200 млн. Среди известных сделок: