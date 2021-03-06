Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит — стоимость лота превысила $360 тысяч Статьи редакции
Он разместил NFT-токен на платформе Valuables, за первый час ставка выросла до $90 тысяч, на момент публикации заметки стоимость выросла до $363 тысяч.
Дорси выставил на продажу твит «Просто настраиваю свой Twitter», который опубликовал 21 марта 2006 года.
Он продаёт твит в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
Победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором, по сути — автограф», — пишет The Verge. Сам твит останется в Twitter.
Рынок NFT резко вырос в 2021 году — его недельный оборот около $200 млн. Среди известных сделок:
Псс.. парень, копия первого твита Дорси не нужна? 1 в 1 как оригинал, 500 рублей всего. За 250 рублей могу пересказать его содержание.
99 USD
Кто меньше?
Непростой Петя
По-моему меня недооценивают. Либо демпингуют для перепродаж.
"Уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары."
А на чёрном рынке можно будет покупать "удалённые из интернета" фотографии, скоро
Трындец что с миром происходит. Но вообще я бы на его месте не стал продавать свой первый твит, проблем с деньгами я думаю у него нет.
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