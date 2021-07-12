Голосовой помощник Сбера сливает данные мошенникам

Сегодня 12.07.2021 года в 18:14 поступил звонок от мошенников "Служба безопасности СберБанка" с номера +74959665374. Мне периодически поступают подобные звонки от "СберБанка". Было свободное время, и я начал диалог с " младшим специалистом". История обычная, попытка перевода на 3000 рублей (остаток по картам меньше 50 рублей, это я знал точно) и…