Финансы
Евгения Евсеева

Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал об оценке компании в 8 млрд рублей в 2020 году Статьи редакции

В начале 2024 года владелец «Додо пиццы» хочет выйти на биржу — но возможную оценку не раскрывают.

  • Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников на своей странице в Instagram рассказал, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году.
  • При таких суммах оценка «Додо пиццы» — около 8,1 млрд рублей. В комментариях Овчинников подтвердил, что продажа произошла примерно при такой оценке.
  • В начале 2024 года Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») планирует выйти на биржу и привлечь $50-100 млн.
  • Текущую оценку компания не раскрывает. В 2017 году «Додо пицца» сообщала о привлечении $7,5 млн при предварительной оценке $62,5 млн (без учёта новых инвестиций).
  • Сейчас контроль над Dodo Brands у основателя Фёдора Овчинникова: его экономическая доля 43% и голосующая — около 70%. Более 15% у сотрудников, которые получили опционы и акции. Остальное у частных инвесторов.

#новость #додопицца

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БАБКА В ЗАСАДЕ

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Я, великий диванный иксперт, оцениваю его компанию в 5 рублей. Не потому что она плохая, а потому что хуле б нет? Все-равно нынче все эти оценки делаются по принципу «мартышка натыкала кнопки на калькуляторе»

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Sergei Timofeyev

БАБКА
0

Рубль дам! Вы за мной будете!

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Evgeny Afanasev

1

Ох уж этот Овчинников. Он и про какие то заоблачные цифры франчайзинга рассказывал, и инвестиций на шаурмешную размером с открытие макдака собирал

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Shlomo Goldenberg

1

И до сих пор не отжали? 

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Киска Эсминец

Shlomo
0

ну, пытались
https://meduza.io/feature/2020/08/26/god-nazad-franchayzi-dodo-pitstsa-vladimir-goretskiy-priehal-v-latviyu-na-vstrechu-s-investorom-sleduyuschie-pyat-dney-ego-derzhali-v-zalozhnikah-s-meshkom-na-golove

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Alex Konin

Shlomo
0

Была попытка, когда говорили что в ДоДо пиццах наркотики распространяют, но кто-то наверху поругал силовой блок и от Федора отстали. 

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Сергей Мазур

Shlomo
0

если оценка верная, то додотожмут

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Виктор Раенко

Сергей
0

К сожалению силовиков, после отжима они не смогут управлять компанией. У них нет для этого мозгов. Да и партнеры точно убегут все.

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KINCH

0

До 2024 дожить надо, хуирус какой-нибудь появится, который пиццей питается. 

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