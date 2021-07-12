Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал об оценке компании в 8 млрд рублей в 2020 году Статьи редакции
В начале 2024 года владелец «Додо пиццы» хочет выйти на биржу — но возможную оценку не раскрывают.
- Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников на своей странице в Instagram рассказал, что заплатил 15,8 млн рублей налогов от продажи 1,5% акций компании в 2020 году.
- При таких суммах оценка «Додо пиццы» — около 8,1 млрд рублей. В комментариях Овчинников подтвердил, что продажа произошла примерно при такой оценке.
- В начале 2024 года Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») планирует выйти на биржу и привлечь $50-100 млн.
- Текущую оценку компания не раскрывает. В 2017 году «Додо пицца» сообщала о привлечении $7,5 млн при предварительной оценке $62,5 млн (без учёта новых инвестиций).
- Сейчас контроль над Dodo Brands у основателя Фёдора Овчинникова: его экономическая доля 43% и голосующая — около 70%. Более 15% у сотрудников, которые получили опционы и акции. Остальное у частных инвесторов.
Я, великий диванный иксперт, оцениваю его компанию в 5 рублей. Не потому что она плохая, а потому что хуле б нет? Все-равно нынче все эти оценки делаются по принципу «мартышка натыкала кнопки на калькуляторе»
Ох уж этот Овчинников. Он и про какие то заоблачные цифры франчайзинга рассказывал, и инвестиций на шаурмешную размером с открытие макдака собирал
И до сих пор не отжали?
Была попытка, когда говорили что в ДоДо пиццах наркотики распространяют, но кто-то наверху поругал силовой блок и от Федора отстали.
если оценка верная, то додотожмут
К сожалению силовиков, после отжима они не смогут управлять компанией. У них нет для этого мозгов. Да и партнеры точно убегут все.
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