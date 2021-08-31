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Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Банк» и «ЯБанк» Статьи редакции

В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» — его могут переименовать.

  • Информация о подаче заявок на регистрацию товарных знаков «ЯБанк» и «Яндекс.Банк» появилась в базе «Контур.Фокуса». Заявки поданы в августе 2021 года.
  • «Мы периодически регистрируем новые товарные знаки под различные бизнес-задачи, детали не комментируем», — рассказали vc.ru в «Яндексе».
  • В 2020 году «Яндекс» уже подавал заявку на регистрацию товарного знака «ЯБанк». Кроме банка компания подавала заявку и на другие товарные знаки — «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».
  • Тогда «Яндекс» и «Сбер» разделили совместные активы — «Яндексу» достался «Маркет», а банк стал владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
  • В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у бывшего гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Сделку закрыли в июле. Банк учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.

#новость #яндекс

2412 просмотров
43 43 комментария
16
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43 комментария
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Евгений Родионов

47

И каждый новый участник программы лояльности получит по Я-баллу

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Murat Oshroev

Евгений
2

Ору 

Ответить

Павел Морозов

Евгений
0

Каждый участник получает по специальному Е-балу.

Ответить

dss

31

НаЯБанк.
Переведи мне деньги НаЯБанк

Ответить

Александр Басун

dss
11

Хуто-хуто-ряяяянка
Сотрудница ЯБанка

Ответить

Хозяин

dss
1

В целом, практически все виды хозяйственной деятельности в России можно описать словом "е-бизнес". Внутри же российский е-бизнес можно разбить на некоторые виды, определяемые, в основном, состоянием и видом деятельности предприятий:

Зае-бизнес - процветающий е-бизнес. Этот вид чаще всего можно встретить на новых, только что открывшихся предприятиях.
Прое-бизнес - медленно разваливающийся е-бизнес. Этот вид чаще всего можно встретить на предприятиях, уже проработавших какое-то время на российском рынке.
Разъе-бизнес - то же, что и пункт 2 - но очень быстро.
Нае-бизнес (он же объе-бизнес) - один из наиболее прибыльных и распространенных видов е-бизнеса в России. Как правило, следующим этапом этих видов бизнеса становится съе-бизнес (при этом деятельность предприятия выходит за территорию России).
Пое-бизнес - разновидность е-бизнеса, когда никого не интересует ни сам процесс, ни его результат.
Подъе-бизнес - е-бизнес, в основном направленный на борьбу с конкурентами.
Уе-бизнес - силовое направление е-бизнеса, как правило, также сочетающееся с последующим съе-бизнесом.
Прие-бизнес - е-бизнес, в основном связанный с незаконным использованием чужих ноу-хау и торговых марок.

Ответить

Kraftwerk

dss
0

Интересно, а как туда вставят Плюс? Главное чтобы это не было связано с конвертацией средств на счете в Баллы…

Ответить

Denis Averyanov

13

ЯКредит => ЯБиржа => ЯТакси

Ответить

Stan Teem

Denis
3

Классика) 

Ответить

Иван Шеметов

Denis
2

Инвестиции в кредит , как же это прекрасно

Ответить

Школьный фитиль

Иван
1

Он там еще про коляна пишет не с проста :) Наверное закатлетил кредтиное бабало на все возможные плечи :)

Ответить

Rownie

Школьный
1

А кто такой Николай?)

Ответить

Люц Шнайдер

Rownie
1

Маржинкол. В просторечье Коля.

Ответить

Владислав Гагай

Rownie
0

Напиши мне, если тебе ответят)

Ответить

Школьный фитиль

Rownie
0

Ну это не серьезно. Я даже не знаю отвечать или вы меня так троллите :)
Коля, Колян он же Николай =  Маржин колл по пульсянски.

Ответить

Люц Шнайдер

Denis
0

Смешной чел. Нужно было в Финико вкладываться.

Ответить

Школьный фитиль

Люц
0

Там риск и доходность слишком низкая :-D

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Matvey Glazkov

7
Ответить

Alexandr Shilnikov

7

ЯБать креативно

Ответить

Алексей Лисовицкий

5

Такие бренды стоит регистрировать только ради парада остроумия в комментах на VC

Ответить

andr oid

3

Как оригинально, как свежо. Какая необычная идея
Браво! Просто гении копирайтинга! Браво 🙌🏼 

Ответить

Данила PRM

2

Яёббанк

Ответить

Ярослав

2

Яхуею

Ответить

Андрей Браиловский

2

Судя по уровню сервиса в Яндексе - будет УЕБанк

Ответить

Roman Sheyn

1

ябанк 🤭🤭

Ответить

dss

1

Взять кредит ВъЯБанке

Ответить

Боря Бро

1

Я.Бвдул😁

Ответить

Егор Какой-то

Боря
0

Я.Головкаотчасовзаря

Ответить

Павел Морозов

Боря
0

Уже на подходе

Ответить

Прочный инструмент

1

Ну банк и банк

Ответить

Evgeniy Zorin

1

реклама: А ты зарегистрировался наЯБанке?

Ответить

Irek Khasyanov

0

Яой

Ответить

Denis Kiselev

0

Я-моё!))

Ответить

Сомнительный рубин

0

При оплате такси картой я.банка скидка в счёт водителя или клиента ?🤔

Ответить

Никита Алфимов

0

Жду рекламу Якарты https://youtu.be/kVJ1I_omkuo

Ответить

Nikita Stepnov

0

На подходе срач между Яндексом и Лукой за бренд ЯБатька. Должно быть эпиком.

Ответить

Artyom Lyapin

0

Стебут?

Ответить

Лев Щенин

0

Уважаемая пресс-служба Яндекс!
Новость про банк, конечно, хорошая...
Но почему вы не боретесь с мошенниками из "Яндекс Капитал" ?
Весь Ютуб забит рекламой этого лохотрона, а вы смотрите на это сквозь пальцы?

Обзор платформы Яндекс Капитал — Связи с…
Смотртие внимательно как мошенники косят под распространенный бренд! Остерегаемся - 100% обман!
forexareal.ru
Ответить

Stanislav

0

А что? Звучит хайпово.

Ответить

Демид Московский

0

Ну все, докупайте хостинг для новых жалоб в приемную

Ответить

sando

0

было: классно делать бизнес в айти - быдло из 90 ничего не понимает и не придёт отжимать, ибо не разберётся. 

стало: нейминг? чегобл? по-русски говорите, идиоты. Яндекс + банк = Ябанк

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Sergej Voronov

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Им надо один знак на все зарегистрировать - Я-Дно

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Дима Ставер

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Я-eBank

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