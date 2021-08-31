«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарных знаков «Яндекс.Банк» и «ЯБанк» Статьи редакции
В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» — его могут переименовать.
- Информация о подаче заявок на регистрацию товарных знаков «ЯБанк» и «Яндекс.Банк» появилась в базе «Контур.Фокуса». Заявки поданы в августе 2021 года.
- «Мы периодически регистрируем новые товарные знаки под различные бизнес-задачи, детали не комментируем», — рассказали vc.ru в «Яндексе».
- В 2020 году «Яндекс» уже подавал заявку на регистрацию товарного знака «ЯБанк». Кроме банка компания подавала заявку и на другие товарные знаки — «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».
- Тогда «Яндекс» и «Сбер» разделили совместные активы — «Яндексу» достался «Маркет», а банк стал владельцем «Яндекс.Денег» (сейчас — «ЮMoney»).
- В апреле 2021 года «Яндекс» договорился купить банк «Акрополь» у бывшего гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Сделку закрыли в июле. Банк учреждён в 1994 году и работает в Московском регионе. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 млн рублей, в апреле 2021 года — 29 млн рублей.
И каждый новый участник программы лояльности получит по Я-баллу
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В целом, практически все виды хозяйственной деятельности в России можно описать словом "е-бизнес". Внутри же российский е-бизнес можно разбить на некоторые виды, определяемые, в основном, состоянием и видом деятельности предприятий:
Зае-бизнес - процветающий е-бизнес. Этот вид чаще всего можно встретить на новых, только что открывшихся предприятиях.
Прое-бизнес - медленно разваливающийся е-бизнес. Этот вид чаще всего можно встретить на предприятиях, уже проработавших какое-то время на российском рынке.
Разъе-бизнес - то же, что и пункт 2 - но очень быстро.
Нае-бизнес (он же объе-бизнес) - один из наиболее прибыльных и распространенных видов е-бизнеса в России. Как правило, следующим этапом этих видов бизнеса становится съе-бизнес (при этом деятельность предприятия выходит за территорию России).
Пое-бизнес - разновидность е-бизнеса, когда никого не интересует ни сам процесс, ни его результат.
Подъе-бизнес - е-бизнес, в основном направленный на борьбу с конкурентами.
Уе-бизнес - силовое направление е-бизнеса, как правило, также сочетающееся с последующим съе-бизнесом.
Прие-бизнес - е-бизнес, в основном связанный с незаконным использованием чужих ноу-хау и торговых марок.
ЯКредит => ЯБиржа => ЯТакси
Инвестиции в кредит , как же это прекрасно
Школьный фитиль
Он там еще про коляна пишет не с проста :) Наверное закатлетил кредтиное бабало на все возможные плечи :)
Школьный фитиль
Ну это не серьезно. Я даже не знаю отвечать или вы меня так троллите :)
Коля, Колян он же Николай = Маржин колл по пульсянски.
Смешной чел. Нужно было в Финико вкладываться.
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Такие бренды стоит регистрировать только ради парада остроумия в комментах на VC
Как оригинально, как свежо. Какая необычная идея
Браво! Просто гении копирайтинга! Браво 🙌🏼
Я.Бвдул😁
На подходе срач между Яндексом и Лукой за бренд ЯБатька. Должно быть эпиком.
Уважаемая пресс-служба Яндекс!
Новость про банк, конечно, хорошая...
Но почему вы не боретесь с мошенниками из "Яндекс Капитал" ?
Весь Ютуб забит рекламой этого лохотрона, а вы смотрите на это сквозь пальцы?
было: классно делать бизнес в айти - быдло из 90 ничего не понимает и не придёт отжимать, ибо не разберётся.
стало: нейминг? чегобл? по-русски говорите, идиоты. Яндекс + банк = Ябанк
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