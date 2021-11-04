«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год и обещал вернуть деньги поучаствовавшим в размещении инвесторам — Forbes Статьи редакции
Компания перенесла размещение из-за «рыночных условий».
«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — цитирует Forbes сообщение компании. При этом каршеринг не уточнил, о каких условиях речь.
- IPO «Делимобиля» пройдёт в начале 2022 года, заявили источники издания и «Интерфакса». Инвесторам, которые приняли участие в IPO и подписали книгу заявок, вернут деньги, добавил источник Forbes. Сколько средств привлекла компания с момента подачи заявки, не уточняется.
- Книгу заявок планировали закрыть 2 ноября, но перенесли из-за диалога с «дополнительными» инвесторами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников размещения. Организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней «много высококачественных инвесторов».
- 8 октября «Делимобиль» подал заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн.
- 28 октября «Делимобиль» предложил пользователям оставить заявку на покупку акций компании в обмен на бонусы — за 200 акций скидка на все поездки в каршеринге 30% на три месяца.
28 октября «Делимобиль» предложил пользователям оставить заявку на покупку акций компании в обмен на бонусы — за 200 акций скидка на все поездки в каршеринге 30% на три месяца.
И ребята посчитали, что для скидки нужно купить акций примерно на 140к.
То есть чтобы эта скидка вывела в ноль надо кататься на 150к в месяц...
Как бэ в таком случае лучшая инвестиция будет — покупка своей тачки, а не вложения в компанию с сомнительным будущим.
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