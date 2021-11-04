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Финансы
Маша Цепелева

«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год и обещал вернуть деньги поучаствовавшим в размещении инвесторам — Forbes Статьи редакции

Компания перенесла размещение из-за «рыночных условий».

  • «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — цитирует Forbes сообщение компании. При этом каршеринг не уточнил, о каких условиях речь.

  • IPO «Делимобиля» пройдёт в начале 2022 года, заявили источники издания и «Интерфакса». Инвесторам, которые приняли участие в IPO и подписали книгу заявок, вернут деньги, добавил источник Forbes. Сколько средств привлекла компания с момента подачи заявки, не уточняется.
  • Книгу заявок планировали закрыть 2 ноября, но перенесли из-за диалога с «дополнительными» инвесторами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников размещения. Организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней «много высококачественных инвесторов».
  • 8 октября «Делимобиль» подал заявку на IPO на Нью-Йоркской бирже. Компания определила стоимость акций в $10-12 за штуку и хотела привлечь с опционом до $276 млн при оценке до $912 млн.
  • 28 октября «Делимобиль» предложил пользователям оставить заявку на покупку акций компании в обмен на бонусы — за 200 акций скидка на все поездки в каршеринге 30% на три месяца.

#новость #делимобиль

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Mikhail Grozovski

Ещё не со всех по 44 тыс. за трещину в бампере собрали. Дайте ещё годик!

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2
Маджид Гаджиев

"Делимобиль предложил пользователям оставить заявку на покупку акций компании в обмен на бонусы"

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1
Leha Shum

Скам!

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1
StepanCapusta

Интересно, что там на самом деле произошло, что отменили IPO?

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0
ИгорьOK

Да просто проверили интерес к компании.
Теперь можно будет с этими данными пересмотреть условия.

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2
Слышный Петя

28 октября «Делимобиль» предложил пользователям оставить заявку на покупку акций компании в обмен на бонусы — за 200 акций скидка на все поездки в каршеринге 30% на три месяца.

И ребята посчитали, что для скидки нужно купить акций примерно на 140к.

То есть чтобы эта скидка вывела в ноль надо кататься на 150к в месяц...

Как бэ в таком случае лучшая инвестиция будет — покупка своей тачки, а не вложения в компанию с сомнительным будущим.

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0
Виктор Булов

Разве серьезные компании так делают? Хочу - не хочу.

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0
Mikhail Grozovski

Сроки, кажется, многие переносят. Обычная практика.

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0
Nikolay Keskinov

Бонусы по 100 рублей начислили? 😂😂😂

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0
Семен Переделкин

На месте этого камента должна быть басня про мальчика, который кричал "волки".

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0
Uwxan

бонусными баллами*

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0
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