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Финансы
Маша Цепелева

Владелец NFT-токена Bored Ape случайно выставил его на продажу за $3000 при реальной цене в $300 тысяч Статьи редакции

Лот сразу выкупил бот, который следит за предложениями ниже рыночной цены.

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В NFT-коллекции Bored Ape 10 тысяч произведений — это изображения обезьяны в разных вариациях. Владелец Bored Ape №3547 допустил ошибку «толстого пальца» и случайно при продаже ввёл цену 0,75 ETH (около $3000) вместо 75 ETH (около $300 тысяч), сообщает Cnet.

Продавец объяснил изданию, что «потерял концентрацию» из-за большого количества онлайн-сделок, которые он провёл за день.

«Я сразу же увидел ошибку, но лот немедленно сняли, я даже не смог нажать "Отмена"», — рассказывает бывший владелец. Товар мгновенно выкупил бот, который следит за товарами ниже рыночной цены, и выставил на продажу почти за $250 тысяч.

Владелец бота заплатил комиссию в 8 ETH (около $32 тысяч) за то, чтобы транзакция прошла мгновенно.

По данным биржи OpenSea, 14 декабря Bored Ape №3547 стоит 85 ETH (около $320 тысяч).

Bored Ape №3547, который пользователь продал по заниженной цене

#новость #nft

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Даниил Пискурёв

Вот никак не пойму какую ценность эти ntf картинки представляют. Есть тут кто парой предложений может объяснить не инфоцыганским языком.

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Антон Гамаюнов

Отмыв бабла, например. Или кто-то покупает куски известных художников, а NFT гарантирует оригинальность файлика. Но это не исключает первого варианта

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0
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Тепловой будильник

Пришла сейчас такая аналогия: это типа кэпсов, которые были в школе. Каждый кэпс имел определённую стоимость, редкие дороже, простые - дешевле, их можно было менять друг на друга, на еду, на деньги. Для взрослых они не стоили ничего, но для школяров были валютой.

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Иван Сергеевич
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3
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Anton Smets

300 000 $
 3 000 $

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2
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Fred Han

Ноль с запятой не так-то уж и легко мискликнуть. Завязывайте с этими NFT новостями, это уже похоже на скам😐

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1
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Евгений Кислов

Я явно чем то не тем занимаюсь

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1
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Sergey Vlasov

В этой новости я понял только про ошибку. Откуда взялись такие деньги за рисунок с обезьяной, почему его продают, зачем покупают, почему за столько... Много вопросов.

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Комментарий удален

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Тепловой будильник

"В большой семье, ... не щелкают"

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Александр Лесин

Ну хоть что-то заработал)

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