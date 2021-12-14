Владелец NFT-токена Bored Ape случайно выставил его на продажу за $3000 при реальной цене в $300 тысяч Статьи редакции
Лот сразу выкупил бот, который следит за предложениями ниже рыночной цены.
В NFT-коллекции Bored Ape 10 тысяч произведений — это изображения обезьяны в разных вариациях. Владелец Bored Ape №3547 допустил ошибку «толстого пальца» и случайно при продаже ввёл цену 0,75 ETH (около $3000) вместо 75 ETH (около $300 тысяч), сообщает Cnet.
Продавец объяснил изданию, что «потерял концентрацию» из-за большого количества онлайн-сделок, которые он провёл за день.
«Я сразу же увидел ошибку, но лот немедленно сняли, я даже не смог нажать "Отмена"», — рассказывает бывший владелец. Товар мгновенно выкупил бот, который следит за товарами ниже рыночной цены, и выставил на продажу почти за $250 тысяч.
Владелец бота заплатил комиссию в 8 ETH (около $32 тысяч) за то, чтобы транзакция прошла мгновенно.
По данным биржи OpenSea, 14 декабря Bored Ape №3547 стоит 85 ETH (около $320 тысяч).
Вот никак не пойму какую ценность эти ntf картинки представляют. Есть тут кто парой предложений может объяснить не инфоцыганским языком.
Отмыв бабла, например. Или кто-то покупает куски известных художников, а NFT гарантирует оригинальность файлика. Но это не исключает первого варианта
300 000 $
3 000 $
Ноль с запятой не так-то уж и легко мискликнуть. Завязывайте с этими NFT новостями, это уже похоже на скам😐
Я явно чем то не тем занимаюсь
В этой новости я понял только про ошибку. Откуда взялись такие деньги за рисунок с обезьяной, почему его продают, зачем покупают, почему за столько... Много вопросов.
Комментарий удален
Ну хоть что-то заработал)
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