Лот сразу выкупил бот, который следит за предложениями ниже рыночной цены.

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В NFT-коллекции Bored Ape 10 тысяч произведений — это изображения обезьяны в разных вариациях. Владелец Bored Ape №3547 допустил ошибку «толстого пальца» и случайно при продаже ввёл цену 0,75 ETH (около $3000) вместо 75 ETH (около $300 тысяч), сообщает Cnet.

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Продавец объяснил изданию, что «потерял концентрацию» из-за большого количества онлайн-сделок, которые он провёл за день.

«Я сразу же увидел ошибку, но лот немедленно сняли, я даже не смог нажать "Отмена"», — рассказывает бывший владелец. Товар мгновенно выкупил бот, который следит за товарами ниже рыночной цены, и выставил на продажу почти за $250 тысяч.

Владелец бота заплатил комиссию в 8 ETH (около $32 тысяч) за то, чтобы транзакция прошла мгновенно.

По данным биржи OpenSea, 14 декабря Bored Ape №3547 стоит 85 ETH (около $320 тысяч).