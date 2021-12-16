Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9764,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0431\u0435\u0440\u0435\u0447\u044c \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=9764&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/322880-vzryvayushchiysya-videoregistrator-i-letayushchie-elki-redkie-no-nepriyatnye-strahovye-sluchai&placeBit=1&hash=8bd09823c8cb6664a1e0833151b00bc9932ef1a50511d96e6bf774678eaf2490","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

ЦБ запретит вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности» — Reuters Статьи редакции

В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.

91
2585 просмотров

Банк России обсуждает запрет из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций», рассказали Reuters два источника, близкие к банку.

ЦБ ведёт переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Новый законопроект будет применятся только к новым покупкам и не действовать на старые, утверждает один источник. Другой говорит о «полном отказе» от всех криптовалют.

Ведомство готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу, заявил представитель ЦБ Reuters, но не уточнил детали.

Ситуация в странах с развитым крипторынком напоминает теневую финансовую систему, а использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики, приводит Reuters слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой. Она комментировала ситуацию в ноябре 2021 года.

России необходимо регулировать рынок, дополнила тогда Юдаева и привела в пример действия Китая. В мае 2021 года в стране запретили все операции с криптовалютой.

  • По данным Банка России, годовой объём криптовалютных транзакций россиян составляет около $5 млрд.
  • Банк России объявил о планах выпустить цифровой рубль в октябре 2020 года. Ведомство утверждает, что это не криптовалюта, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном кошельке.
  • ЦБ начнёт тестировать систему через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков в январе 2022 года.

#новость #цб #криптовалюта

91
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
91 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Sergey Ontime

Конечно. Если у кого-то будет финансовая стабильность – это риск.

Ответить
34
Развернуть ветку
Лев Селиверстов

Финансовая стабильность высоких цен на видеокарты? Других достижений у крипты вроде бы и нет.

Ответить
8
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Это да, конечно. Крипта - стабильность. Епта

Ответить
–1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вы не понимаете. Вот 100 лет пройдёт и тогда узнаете, чего сами себя лишили

Ответить
3
Развернуть ветку
Lexx Sky

Вменяемых ПК за один килобакс, как раньше

Ответить
2
Развернуть ветку
Mike Ross

Уже по факту и 10 лет достаточно, но они просто кусают локти) увы это всегда так у запретителей)) когда отжать не получается проще запретить )

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Уж точно постабильнее рубля.

Ответить
1
Развернуть ветку
Nesterov Igor

Посмотрите на цену золота лет 60 назад, там такая же волатильность была. Когда капа битка будет 3 трл. хотя бы, тогда и посмотрим

Ответить
2
Развернуть ветку
Dimitri

Вроде помимо битка еще уйма других валют существует.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

А рубль это стабильность, не правда ли? Сколько можно было купить на 10.000 рублей хотя бы 5 лет назад и сколько сейчас? А сколько можно купить на один биток в 2016 и сейчас? Я лучше буду дальше в крипту вкладывать чем в рублях держать. В крипте вероятность потери хотя бы не 100%(ну ок, 99%, может еще чудо случиться), как у "стабильно" рубля.

Ответить
2
Развернуть ветку
Михаил

Напомните, технически как они это планируют запретить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

Видимо так же как и наркотики. Торговля ими вроде бы как запрещена, однако самый большой маркетплейс в мире - в России.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Наверное как в Китае. У головка или что там придумали. Бошки вроде не рубят

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Уголовка за что? У кого была крипта, могут пользоваться дальше.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Это зависит от суммы. Если сильно большая, то за попытку свержения самодержавия

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил

Ребзя, вы не поняли. Это акция: успей купить критпу до нового года!

Ответить
12
Развернуть ветку
Raimond Vladimirov

Казахстан...

Ответить
4
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Не палите рыбное место..

Ответить
3
Развернуть ветку
Azrieli

Сальвадор - ещё посоветовать можно...

Ответить
1
Развернуть ветку
Сладкий Бубалех

Финансовой стабильности друзей пукина? Или чьей?))

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Заставят продать и снимут 13%
Нормальный ход.
Почти рыночный

Ответить
2
Развернуть ветку
Сладкий Бубалех

Заставят перевести на государственный криптосчет скорее всего)). Поэтому нужно заходить на биржи через иностранные VPS

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Вы так наивны или смеетесь

Ответить
0
Развернуть ветку
Сладкий Бубалех

В чем наивность? Разверните мысль

Ответить
1
Развернуть ветку
Rudolf Boiars

Dexы берегись! Идёт ЦБ РФ.
Беги жалкий Uniswap.
Щемись ничтожный DYDX.

Ответить
3
Развернуть ветку
Влад Дементьев

Приемная умрет от наплыва всяких трейдеров 115-ФЗшников

Ответить
3
Развернуть ветку
Маркетологов к стенке

Надо не то что запретить вкладываться, надо вообще запретить майнинг в России.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

И игроков дураков-бездельников тогда уж тоже

Ответить
1
Развернуть ветку
Эдуард Гладышев

Вот тут бы я на вашем месте был осторожнее в высказываниях, с запретом майнинга вы заходите на участок уважаемых людей, вроде Олега Дерипаски. А то выпишут вам ОМОН по месту регистрации.

Ответить
0
Развернуть ветку
Маркетологов к стенке

)))
майнинг, абсолютно бестолковая возня, которая не производит ничего, кроме пузыря.

Ответить
0
Развернуть ветку
Azrieli

Тот же Эфир скоро майнинг прикроет. Останется только Биток, и какой-нибудь альт-мусор типа - chia. А так ... про майнинг много разговоров, а на деле ...

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Шеметов

Ждём алексу в приёмной

Ответить
2
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Запретить крипту
Выпустить цифровой рупь
Профит

Ответить
1
Развернуть ветку
NK

Разные вещи

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Фундамент один блокчейн

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

В госструктурах, блокчейн это примерно 2 сервера в соседних кабинетах.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Luzgin

Вы не не понимаете, это другое (с)

Ответить
0
Развернуть ветку
Слава Мак

А смысл запрета. Разрешаешь торговать криптой, но просто заставляешь платить налог с прибыли.
Для государства больше выгоды с такого 🤔

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Скорее всего, ЦБ видит опасность не столько в покупке гражданами существующих криптовалют, а в возможности неконтролируемого выпуска новых любыми физическими и юридическими лицами.

В 1990-х большие предприятия выпускали свою «валюту» — по сути, долговые расписки — но сейчас любые такие попытки пресекаются:

https://ria.ru/20150701/1107590000.html

«прокурорская проверка установила ... выполняют экономические функции, необходимые и достаточные для их оборота (функция соизмерения стоимостей, функция накопления, функция платежа), но в отличие от денежных средств их выпуск носит самовольный характер»

Суд в Подмосковье запретил суррогатные деньги…
Фермер Михаил Шляпников в 2014 году выпустил 20 тысяч "колионов" - собственных денег для расчета с…
ria.ru
Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Уже есть закон обязывающий платить ндфл=отсчитываться=всех уже переписали

Ответить
0
Развернуть ветку
Cruiz Lainer

Омг

Ответить
1
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Давно пора

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

закон обратной силы не имеет, в ЦБ об этом знают?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тарас Мукин

Если это в какой-то там конституции написано это ещё ничего не значит! На заборе тоже много что написано, вы что оттуда тоже всему верите?!

Ответить
2
Развернуть ветку
Dimitri

Вы в коме лежали последние 10 лет? Тут людей лишают прав и свободы за то что они ФБК поддерживали когда они не было формально экстремистами, за песни сажают, которые писали и исполняли когда это не попадала под статью. А вы думаете что ЦБ вдруг такой фокус не провернет?

Ответить
1
Развернуть ветку
Элмарз Чербижев

Не имеет? А судя по разным примерам из судебной практики, очень даже имеет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Кушниров

Нет никакой гарантии, что завтра крипта не обвалится. Нет гарантий, что она не отправится в бездну.
Государство пытается спасти граждан от того, чтобы погнавшись за легкими деньгами - все потерять. Плюс никому не хочется иметь под боком вообще не контролируемый рынок и средство проведения платежей.

Ситуация для регулятора сложная. Однозначного решения нет. Как вариант ограничить работу с криптой для квал-инвесторов.

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Нет никакой гарантии, что завтра крипта не обвалится. Нет гарантий, что она не отправится в бездну.

Нет гарантии, что завтра на голову не упадет кирпич.

Государство пытается спасти граждан от того, чтобы погнавшись за легкими деньгами - все потерять
Ох, ну тогда им надо бы заняться рублем. Все время падает и из-за этого люди теряют свои сбережения.

Ситуация для регулятора сложная. Однозначного решения нет. Как вариант ограничить работу с криптой для квал-инвесторов.
Она предельно простая - пусть катятся к чёрту.

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил

Нет гарантии, что завтра не обвалятся акции Сбера и ВТБ.

Ответить
1
Развернуть ветку
Azrieli

Ситуация, простая. Достаточно изучить рынок криптовалют и все. Технология - отдельно. Крипта - отдельно. 15.000 криптовалют на рынке (по Маркеткапу), в реальности... все 20-25 тыс... Единицы имеют ту или иную ценность, и то... сомнительную. Как казино - прекрасный инструмент. Но кому это казино нужно? Кроме игроманов то.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Достаточно пару твитов Маска

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей М

Майнинг не приносит никакой пользы людям, тратя ресурсы (разгоняя цены! - пример на электронике). Скорее бы запретили всю эту чушь.
p.s. хейтеры вспомните "взломы" и откровенные скамы криптобирж, а потом минусуйте

Ответить
–2
Развернуть ветку
MedievalRain

Майнинг приносит пользу людям, которые пользуются криптовалютами. Мир не вокруг тебя вертится, пора бы уже это осознать.

хейтеры вспомните "взломы" и откровенные скамы криптобирж, а потом минусуйте
И каким образом это относиться к криптовалютам? Тем, кто держит свои монеты вне бирж никакие взломы и скамы не страшны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Azrieli

BTC-e российский. Многих озолотил... Прекрасный пример казино-биржи.
Зачем регуляция? Все чудесно и прекрасно, как у Маркизы.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Mark Borisov

Лучше в пирамиды, которые не видит ЦБ

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Какие пирамиды он не видит?
Полгода назад 2200 организаций было...

Ответить
0
Развернуть ветку
Mark Borisov

Финико, к примеру

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Они закрылись как цб их в список внёс... Если ничего не путаю

Ответить
0
Развернуть ветку
kirill

они закрылись как и все пирамиды...потому что прекратились выплаты

Ответить
4
Развернуть ветку
Dimitri

Они мульмимиллионые рекламные кампании у всяких "звезд" закупали, про Финико из каждого утюга вешали, а ЦБ сидел и нечего не делал.

Ответить
3
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Жалоб же не было.
Все довольны.
На ПФ вот жалуются, а пока в список не включают... Платют жеж

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

Да, да, именно сразу после этого))))) а то там же в списке действующих нет...)

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Ну цб и виноваты. Кто то от мавроди до сих пор выплат ждёт...

Ответить
0
Развернуть ветку
Петр Второй

Сразу расстреливать

Ответить
0
Развернуть ветку
NK

И правильно

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Щетинин

Шортим цифровой рубль.
…хотя не. Рубль итак на дне

Ответить
0
Развернуть ветку
фидошник

usdt хоть разрешите оставить, там стабильный курс и невозможность арестовать счет по прихоти банка.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иосиф Перельман

Минус за кликбейт и никакой конкретики внутри

Ответить
0
Развернуть ветку
Дед Велосипед

запретить россиянам запрещать

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Запретить россиян. Скорее так сделают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Эдуард Чистяков

Пу пу пу… Что за удивительная особенность видеть в других страх исключительно ограничительные меры. Можно ещё пару вещей притащить из Китая, но тогда не кому будет принимать эти ограничительные меры.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Спицын

Майнить в промышленных масштабах можно, но это не вложение? Ок.

Ответить
0
Развернуть ветку
kirill

Ну да, я так же могу запретить %randomname% делать %something%. Никак они не запретят если будут желающие покупать и продавать за нал, даже переводом. Может обменки на ИПшке прикроют максимум. Вообще в интересное время живем - центробанки засуетились ибо понимают что монополия на деньги утекает от них, они по сути не нужны особенно после той инфляции что устроили нам в 21 году. Труд просто обесценился, и честно копящий на авто работяга получил лопатой по лицу а довольные финансовые спекули-бездельники потирают лапы. С другой стороны крипта помойка - любой Вася может сделать свой жуйкоин и вопрос адопшена кроется всего лишь в маркетинге и хайпе, смотрим на Шибу. ЦБ уже пытаются перехватить инициативу создав свою крипту - но этот жуткий суррогат не имеет ничего общего с децентрализацией и анонимностью, и никогда не вытеснит традиционную крипту.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Обменников миллиард. Как их все прикрыть?

Ответить
0
Развернуть ветку
kirill

Могут все более-менее популярные, роскомнадзор же есть. Но через обменки меняют не самые умные люди. Есть куча неоформленных менял + p2p биржи с которыми невозможно узнать что тебе был перевод на карту именно за продажу конкретного коина.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Причем тут популярные? Закроют популярные, пойдут в непопулярные...

Ответить
0
Развернуть ветку
kirill

Те станут популярными.. дальше продолжать? Мы же знаем как работает эта машина, может запуститься и начать блокировать все без разбора.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Ну их много, думаю, тяжеловато будет все закрыть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил

Опять же: есть оговорка. Тем, кто уже пользовался, не запретят. Так что через РКН не вариант.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Тихонов
Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Это бизнес. Не путайте.
Люди несут деньги, компании платют налоги.
Но это не точно

Ответить
0
Развернуть ветку
mouse hd

https://forums.creality3dofficial.com/community/profile/spiderman-no-way-home/
https://forums.creality3dofficial.com/community/profile/spiderman-streamingvf-complet/

Forum
Creality 3D Resource Forum - Member Profile &gt; Profile Page. User: (REGARDER) Spider-Man: No Way…
forums.creality3dofficial.com
Forum
Creality 3D Resource Forum - Member Profile &gt; Profile Page. User: (Fr-Regarder!) Spider-Man: No…
forums.creality3dofficial.com
Ответить
–1
Развернуть ветку
Azrieli

Крипте не хватает регулирования - в этом вся беда. Когда "биржи-казино" творят что хотят. А не "запретить/разрешить". Регулированный рынок нужен в первую очередь. А так ... крипта громадное поле, где 99.9% проектов - ну чистой воды спекуляции (казино), и 0.01% - может что-то стоящее. Запретить? Ну любит человек играть в казино... пусть играет, но одно дело тебя разденет рынок, другое дело - тебя разденет казино. ЦБР - ничего нового не сказал и не придумал. Запретить теоретически могут. Технически реализовать не смогут. Так что... поговорим, поговорим и мало что изменится.

Ответить
–1
Развернуть ветку
MedievalRain

Крипта постоянно растет как раз таки из-за невозможности регулирования.
Без этой особенности она ничем не отличается от каких-нибудь webmoney.

Поэтому пусть регулируют свой рубль, результат, кстати, налицо: стабильное падение на протяжении десятилетий.

Ответить
0
Развернуть ветку
Azrieli

Дело в том, что регуляция рано или поздно придет. Россия - не главный игрок на крипторынке. США, Китай, Европа... а там все идет, медленно, но идет. Зачем плыть против течения то?

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Она не может прийти никак, это технически невозможно. Если владелец биткойна не захочет, что его регулировали, то он это может элементарно сделать.

В мире сейчас идет регуляция криптобирж, но это не равно криптовалютам. Ничего не мешает производить обмен без них.

Ответить
0
Развернуть ветку
Azrieli

Достаточно отрегулировать биржи и стаблы (типа Tether) - и реакция рынка будет кровавой. Чтобы понимать о реальной ценности крипты, BTC и всего этого мусора вокруг. Без бирж, без манимейкеров - цена крипты в районе 0. Примеров тьма ... Все возможно, было бы желание и воля сверху. А не эпоха Дикого Запада.

Ответить
0
Развернуть ветку
MedievalRain

Если стейблкойны станут более прозрачными и подкрепленными реальными долларами, то это лишь укрепит рынок.

Ответить
0
Развернуть ветку
Azrieli

Да, прозрачнее Тезера на рынке не найти ... Для начала, рынок очиститься должен - от этого наследия. А потом только... Что-то там укреплять. После гениев Тезера, Бинанса, FTX и ему подобных. Вы на чужом празднике, и этот праздник не для Вас/меня... Пора бы понимать, что богатыми Вас делать ни они, ни ЦБР делать не будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыбный единорожек88

Так себе рост

Ответить
–1
Развернуть ветку
MedievalRain

Ну ты бы график еще за неделю включил. Как насчет трех или пяти лет? Сравним с рублем или не будем его так сильно унижать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 91 комментарий
Дизайн
Embacy
Кастомные фоны для созвонов с новогодними иллюстрациями

Наша команда иллюстраторов в Embacy решила нагнать новогоднего настроения. Если у вас его еще нет, настройте хотя бы новогодний фон. Основная идея — показать странные и забавные места, в которых мы можем оказаться во время рабочих созвонов — кто-то сидит на кухне у родителей, кто-то вышел на связь из джунглей, кто-то совсем уже улетел (в космос).

6
35
Финансы
Евгения Евсеева
Новый глава VK купил 50 тысяч акций компании по $13 за штуку — предыдущий три года назад брал 40 тысяч и по $27 Статьи редакции

За три года стоимость акций упала примерно на 57%.

40
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
«Альфа-банк» возглавил рейтинг лучших мобильных банков по версии Markswebb Статьи редакции

Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.

147
13
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ запретит вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности» — Reuters Статьи редакции

В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.

91
9
Авито
Новые форматы занятости: как ковид и дефицит меняют рынок труда
–1
Личный опыт
Артем Кадочиков
Косметологическая клиника в пандемию — пособие по выживанию

Всем привет! Меня зовут Артем Кадочиков, мне 27 лет. Четыре года назад я окончил университет РАНХиГС — Российскую академию народного хозяйства при президенте.

Сейчас я директор клиники эстетической медицины Age Clinic. Основное направление нашей деятельности — антивозрастные косметические процедуры. Мы помогаем женщинам (и мужчинам тоже) выглядеть лучше, моложе, свежее.

16
23
Право
Маша Цепелева
Google проиграла апелляцию о блокировке YouTube-канала «Царьграда» — суд подтвердил штраф в 100 тысяч рублей в день Статьи редакции

Google обязана будет платить штраф, если не восстановит канал.

85
27
Columbus East
Диалоговые платформы для ритейла: эксклюзивное интервью Columbus и Just AI
0
0
Газпромбанк
Год нам — год вам: ГПБ Мобайл дарит связь на год

В прошлом году мы решили, что нашим клиентам нужна удобная мобильная связь, и создали собственного мобильного оператора — ГПБ Мобайл. Спустя год кратко подводим итоги, делимся достижениями и дарим бесплатную связь новым абонентам!

4
2
Почта России
Почта снизила тариф на доставку в почтоматы: 99 рублей до 31 марта

Сезон праздников и распродаж в самом разгаре, поэтому мы подготовили для интернет-магазинов специальное предложение. До 31 марта 2022 года стоимость доставки заказов из интернет-магазинов в наши и партнёрские почтоматы по всей России составит 99 рублей. Это на 35–40% ниже средней рыночной цены.

0
0
Транспорт
Alexandra Kopelyan
Одинокий изобретатель против автогигантов: история Роберта Кернса, у которого Ford cкопировала «дворники» Статьи редакции

Создатель современных стеклоочистителей для машин десятки лет судился с присвоившими их себе компаниями и выиграл почти $29 млн. The Hustle рассказывает о его противостоянии — оно стоило ему здоровья и семьи.

Роберт Кернс и его изобретение Lessenberry Ink
27
50
Больше статей
null