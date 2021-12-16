ЦБ запретит вкладываться в криптовалюту в России из-за «рисков финансовой стабильности» — Reuters Статьи редакции
В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.
Банк России обсуждает запрет из-за «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций», рассказали Reuters два источника, близкие к банку.
ЦБ ведёт переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. Новый законопроект будет применятся только к новым покупкам и не действовать на старые, утверждает один источник. Другой говорит о «полном отказе» от всех криптовалют.
Ведомство готовит консультативный отчет, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу, заявил представитель ЦБ Reuters, но не уточнил детали.
Ситуация в странах с развитым крипторынком напоминает теневую финансовую систему, а использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики, приводит Reuters слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой. Она комментировала ситуацию в ноябре 2021 года.
России необходимо регулировать рынок, дополнила тогда Юдаева и привела в пример действия Китая. В мае 2021 года в стране запретили все операции с криптовалютой.
- По данным Банка России, годовой объём криптовалютных транзакций россиян составляет около $5 млрд.
- Банк России объявил о планах выпустить цифровой рубль в октябре 2020 года. Ведомство утверждает, что это не криптовалюта, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном кошельке.
- ЦБ начнёт тестировать систему через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и ещё пять банков в январе 2022 года.
Конечно. Если у кого-то будет финансовая стабильность – это риск.
Финансовая стабильность высоких цен на видеокарты? Других достижений у крипты вроде бы и нет.
Это да, конечно. Крипта - стабильность. Епта
Вменяемых ПК за один килобакс, как раньше
Уже по факту и 10 лет достаточно, но они просто кусают локти) увы это всегда так у запретителей)) когда отжать не получается проще запретить )
Уж точно постабильнее рубля.
Посмотрите на цену золота лет 60 назад, там такая же волатильность была. Когда капа битка будет 3 трл. хотя бы, тогда и посмотрим
Вроде помимо битка еще уйма других валют существует.
А рубль это стабильность, не правда ли? Сколько можно было купить на 10.000 рублей хотя бы 5 лет назад и сколько сейчас? А сколько можно купить на один биток в 2016 и сейчас? Я лучше буду дальше в крипту вкладывать чем в рублях держать. В крипте вероятность потери хотя бы не 100%(ну ок, 99%, может еще чудо случиться), как у "стабильно" рубля.
Напомните, технически как они это планируют запретить?
Видимо так же как и наркотики. Торговля ими вроде бы как запрещена, однако самый большой маркетплейс в мире - в России.
Уголовка за что? У кого была крипта, могут пользоваться дальше.
Ребзя, вы не поняли. Это акция: успей купить критпу до нового года!
Казахстан...
Сальвадор - ещё посоветовать можно...
Финансовой стабильности друзей пукина? Или чьей?))
Заставят перевести на государственный криптосчет скорее всего)). Поэтому нужно заходить на биржи через иностранные VPS
В чем наивность? Разверните мысль
Dexы берегись! Идёт ЦБ РФ.
Беги жалкий Uniswap.
Щемись ничтожный DYDX.
Приемная умрет от наплыва всяких трейдеров 115-ФЗшников
Надо не то что запретить вкладываться, надо вообще запретить майнинг в России.
И игроков дураков-бездельников тогда уж тоже
Вот тут бы я на вашем месте был осторожнее в высказываниях, с запретом майнинга вы заходите на участок уважаемых людей, вроде Олега Дерипаски. А то выпишут вам ОМОН по месту регистрации.
)))
майнинг, абсолютно бестолковая возня, которая не производит ничего, кроме пузыря.
Тот же Эфир скоро майнинг прикроет. Останется только Биток, и какой-нибудь альт-мусор типа - chia. А так ... про майнинг много разговоров, а на деле ...
Ждём алексу в приёмной
Разные вещи
В госструктурах, блокчейн это примерно 2 сервера в соседних кабинетах.
Вы не не понимаете, это другое (с)
А смысл запрета. Разрешаешь торговать криптой, но просто заставляешь платить налог с прибыли.
Для государства больше выгоды с такого 🤔
Скорее всего, ЦБ видит опасность не столько в покупке гражданами существующих криптовалют, а в возможности неконтролируемого выпуска новых любыми физическими и юридическими лицами.
В 1990-х большие предприятия выпускали свою «валюту» — по сути, долговые расписки — но сейчас любые такие попытки пресекаются:
https://ria.ru/20150701/1107590000.html
«прокурорская проверка установила ... выполняют экономические функции, необходимые и достаточные для их оборота (функция соизмерения стоимостей, функция накопления, функция платежа), но в отличие от денежных средств их выпуск носит самовольный характер»
Омг
Давно пора
закон обратной силы не имеет, в ЦБ об этом знают?
Если это в какой-то там конституции написано это ещё ничего не значит! На заборе тоже много что написано, вы что оттуда тоже всему верите?!
Вы в коме лежали последние 10 лет? Тут людей лишают прав и свободы за то что они ФБК поддерживали когда они не было формально экстремистами, за песни сажают, которые писали и исполняли когда это не попадала под статью. А вы думаете что ЦБ вдруг такой фокус не провернет?
Не имеет? А судя по разным примерам из судебной практики, очень даже имеет.
Нет никакой гарантии, что завтра крипта не обвалится. Нет гарантий, что она не отправится в бездну.
Государство пытается спасти граждан от того, чтобы погнавшись за легкими деньгами - все потерять. Плюс никому не хочется иметь под боком вообще не контролируемый рынок и средство проведения платежей.
Ситуация для регулятора сложная. Однозначного решения нет. Как вариант ограничить работу с криптой для квал-инвесторов.
Нет никакой гарантии, что завтра крипта не обвалится. Нет гарантий, что она не отправится в бездну.
Нет гарантии, что завтра на голову не упадет кирпич.
Государство пытается спасти граждан от того, чтобы погнавшись за легкими деньгами - все потерять
Ох, ну тогда им надо бы заняться рублем. Все время падает и из-за этого люди теряют свои сбережения.
Ситуация для регулятора сложная. Однозначного решения нет. Как вариант ограничить работу с криптой для квал-инвесторов.
Она предельно простая - пусть катятся к чёрту.
Нет гарантии, что завтра не обвалятся акции Сбера и ВТБ.
Ситуация, простая. Достаточно изучить рынок криптовалют и все. Технология - отдельно. Крипта - отдельно. 15.000 криптовалют на рынке (по Маркеткапу), в реальности... все 20-25 тыс... Единицы имеют ту или иную ценность, и то... сомнительную. Как казино - прекрасный инструмент. Но кому это казино нужно? Кроме игроманов то.
Майнинг не приносит никакой пользы людям, тратя ресурсы (разгоняя цены! - пример на электронике). Скорее бы запретили всю эту чушь.
p.s. хейтеры вспомните "взломы" и откровенные скамы криптобирж, а потом минусуйте
Майнинг приносит пользу людям, которые пользуются криптовалютами. Мир не вокруг тебя вертится, пора бы уже это осознать.
хейтеры вспомните "взломы" и откровенные скамы криптобирж, а потом минусуйте
И каким образом это относиться к криптовалютам? Тем, кто держит свои монеты вне бирж никакие взломы и скамы не страшны.
BTC-e российский. Многих озолотил... Прекрасный пример казино-биржи.
Зачем регуляция? Все чудесно и прекрасно, как у Маркизы.
Лучше в пирамиды, которые не видит ЦБ
Финико, к примеру
они закрылись как и все пирамиды...потому что прекратились выплаты
Они мульмимиллионые рекламные кампании у всяких "звезд" закупали, про Финико из каждого утюга вешали, а ЦБ сидел и нечего не делал.
Да, да, именно сразу после этого))))) а то там же в списке действующих нет...)
Сразу расстреливать
И правильно
Шортим цифровой рубль.
…хотя не. Рубль итак на дне
usdt хоть разрешите оставить, там стабильный курс и невозможность арестовать счет по прихоти банка.
Минус за кликбейт и никакой конкретики внутри
запретить россиянам запрещать
Запретить россиян. Скорее так сделают.
Пу пу пу… Что за удивительная особенность видеть в других страх исключительно ограничительные меры. Можно ещё пару вещей притащить из Китая, но тогда не кому будет принимать эти ограничительные меры.
Майнить в промышленных масштабах можно, но это не вложение? Ок.
Ну да, я так же могу запретить %randomname% делать %something%. Никак они не запретят если будут желающие покупать и продавать за нал, даже переводом. Может обменки на ИПшке прикроют максимум. Вообще в интересное время живем - центробанки засуетились ибо понимают что монополия на деньги утекает от них, они по сути не нужны особенно после той инфляции что устроили нам в 21 году. Труд просто обесценился, и честно копящий на авто работяга получил лопатой по лицу а довольные финансовые спекули-бездельники потирают лапы. С другой стороны крипта помойка - любой Вася может сделать свой жуйкоин и вопрос адопшена кроется всего лишь в маркетинге и хайпе, смотрим на Шибу. ЦБ уже пытаются перехватить инициативу создав свою крипту - но этот жуткий суррогат не имеет ничего общего с децентрализацией и анонимностью, и никогда не вытеснит традиционную крипту.
Обменников миллиард. Как их все прикрыть?
Могут все более-менее популярные, роскомнадзор же есть. Но через обменки меняют не самые умные люди. Есть куча неоформленных менял + p2p биржи с которыми невозможно узнать что тебе был перевод на карту именно за продажу конкретного коина.
Причем тут популярные? Закроют популярные, пойдут в непопулярные...
Те станут популярными.. дальше продолжать? Мы же знаем как работает эта машина, может запуститься и начать блокировать все без разбора.
Ну их много, думаю, тяжеловато будет все закрыть.
Опять же: есть оговорка. Тем, кто уже пользовался, не запретят. Так что через РКН не вариант.
https://forums.creality3dofficial.com/community/profile/spiderman-no-way-home/
https://forums.creality3dofficial.com/community/profile/spiderman-streamingvf-complet/
Крипте не хватает регулирования - в этом вся беда. Когда "биржи-казино" творят что хотят. А не "запретить/разрешить". Регулированный рынок нужен в первую очередь. А так ... крипта громадное поле, где 99.9% проектов - ну чистой воды спекуляции (казино), и 0.01% - может что-то стоящее. Запретить? Ну любит человек играть в казино... пусть играет, но одно дело тебя разденет рынок, другое дело - тебя разденет казино. ЦБР - ничего нового не сказал и не придумал. Запретить теоретически могут. Технически реализовать не смогут. Так что... поговорим, поговорим и мало что изменится.
Крипта постоянно растет как раз таки из-за невозможности регулирования.
Без этой особенности она ничем не отличается от каких-нибудь webmoney.
Поэтому пусть регулируют свой рубль, результат, кстати, налицо: стабильное падение на протяжении десятилетий.
Дело в том, что регуляция рано или поздно придет. Россия - не главный игрок на крипторынке. США, Китай, Европа... а там все идет, медленно, но идет. Зачем плыть против течения то?
Она не может прийти никак, это технически невозможно. Если владелец биткойна не захочет, что его регулировали, то он это может элементарно сделать.
В мире сейчас идет регуляция криптобирж, но это не равно криптовалютам. Ничего не мешает производить обмен без них.
Достаточно отрегулировать биржи и стаблы (типа Tether) - и реакция рынка будет кровавой. Чтобы понимать о реальной ценности крипты, BTC и всего этого мусора вокруг. Без бирж, без манимейкеров - цена крипты в районе 0. Примеров тьма ... Все возможно, было бы желание и воля сверху. А не эпоха Дикого Запада.
Если стейблкойны станут более прозрачными и подкрепленными реальными долларами, то это лишь укрепит рынок.
Да, прозрачнее Тезера на рынке не найти ... Для начала, рынок очиститься должен - от этого наследия. А потом только... Что-то там укреплять. После гениев Тезера, Бинанса, FTX и ему подобных. Вы на чужом празднике, и этот праздник не для Вас/меня... Пора бы понимать, что богатыми Вас делать ни они, ни ЦБР делать не будет.
Ну ты бы график еще за неделю включил. Как насчет трех или пяти лет? Сравним с рублем или не будем его так сильно унижать?
Наша команда иллюстраторов в Embacy решила нагнать новогоднего настроения. Если у вас его еще нет, настройте хотя бы новогодний фон. Основная идея — показать странные и забавные места, в которых мы можем оказаться во время рабочих созвонов — кто-то сидит на кухне у родителей, кто-то вышел на связь из джунглей, кто-то совсем уже улетел (в космос).
За три года стоимость акций упала примерно на 57%.
Прошлогодний лидер «Тинькофф» — на третьем месте.
В ноябре регулятор заявлял о необходимости регулировать рынок и приводил в пример Китай, где полностью запретили криптовалюту.
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