Финансы
Nazigul Jusupova

Платёжный сервис ePayments возобновил работу после почти двух лет заморозки аккаунтов Статьи редакции

Компания прекратила работу из-за требования регулятора Великобритании.

  • За время приостановления деятельности компания привлекла консультантов, наняла 50 новых сотрудников и подписала новые нормативные документы.

  • Также за 2021 год инвесторы ePayments вложили в неё £15 млн, чтобы 150 сотрудников могли продолжить работу. Кроме этого, компания отмечает, что «перестроила весь бизнес», и уверяет клиентов о «полной безопасности».
  • В будущем ePayments планирует представить новые продукты и функции, добавить в сервис оплату через Apple Pay, Google Pay и виртуальными картами.
  • В феврале 2020 года платёжный сервис приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Решение было принято после проверки регулятора систем для предотвращения отмывания денег еPayments, которая выявила нарушения.

#новости #epayments

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Slava Epifanov

Работу возобновили, но деньги не вернули. Продолжаем наблюдение.

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Смертельный динозавр

Зачем они сегодня когда на рынке итак финтеха пруд пруди? В чем преимущества?

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Vlad Sporykhin

Чем больше разных вариантов тем лучше. У них были свои фишки.

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Смертельный динозавр

Например, что кроме нереально дорогого обслуживания в $25

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1
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Tonycatmeow

Когда ты хайриск - $25 это по человечески

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5
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ИгорьOK

что кроме нереально дорогого обслуживания в $25
Заморозка аккаунта на два года

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3
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Epayments Victim

Это еще не факт что предел

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Иванов Олег

Они всегда были на рынке для любителей не платить налоги. А куча финтеха работает для белых клиентов.

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Смертельный динозавр

Так сейчас вроде самозанятые есть знай плати 4 или 6 процента, что суммарно равно коммисии подобных агрегаторов. Так что не совсем понятно что они теперь могут предложить?

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semen matrasov

Друга недавно вызвали в налоговую и трахали мозг, по чему он 3 самозанятым платит по 150к в месяц.

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Смертельный динозавр

Друга недавно вызвали в налоговую и трахали мозг, по чему он 3 самозанятым платит по 150к в месяц.
 Раз пока вызывали пока ещё бояться нечего. Ежемесячные выплаты одинаковой суммы может быть ОДНИМ ИЗ признаков что под такими отношениями по факту могут скрываться трудовые отношения. Если всё оформлено правильно и трудовые отношения не подменяются им, то бояться ему нечего. А если подменяются и выявят это, то налог пени штрафы взносы всё начислят) Но если у него по документам и по факту всё нормально то проблем будет.

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Смертельный динозавр

Просто выглядит так, что у него оборот больше 5 лямов, а тут по законодательству вроде как нужно ООО открывать и делиться с государством 30%, а ваш друг пока мои не хочет делиться или уже явно что-то укрывает. Так что ему или уходить в подполье с риском уголовки в дальнейшем или легализовать бизнес уже в конце концов.

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Смертельный динозавр

Ниче не надо, чего вы такое выдумываете

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Ware Wow

столько финтеха, что карточку в РФ никто уже давно не шлет.

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1
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Jay Green

где финтеха много? в европе? его там и представляют такие "компании".

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Илья Шишкунов

САНЯ, ВЕРНИ СОТКУ!

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евгений аношин

Еремеев вроде Дмитрий?

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Илья Шишкунов

Но сотку должен Саня

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Ware Wow

в понедельник, максимум в пятницу.

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Anton T.
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Dmitri Vinitski

Как-то странно они «возобновили». Счета, вроде доступны, но карты заморожены, а новых не выдают.

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Johnny Smitty

Ну видимо регулятор сказал ладно «можете работать» теперь осталось в жизнь воплотить.

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Slava Semenchuk

Думаю выведут более 90%

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Dmitri Vinitski

Вроде, все давно оттуда все вывели.

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Александр

Если «все» это несколько ботов, то да

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Dmitri Vinitski

я не бот.

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Johnny Smitty

Да было удобно с партнёрок деньги получать на мастеркард, нормально другие финтехи это так и не сделали

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Олег Олегов

Наглое вранье, ведь деньги на балансе до сих пор в заморозке, 4 значная сумма в валюте.

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Илья Коваленко

А в России они работают?
можно физическую дебетовку получить?

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Илья Коваленко

Не смешной мем

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Dmitri Vinitski

Без разницы где

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Юрий Гужанков

Один раз за всю жизнь воспользовался при конской комиссии за вывод с партнерки Google AdWords, помимо конской комиссии ещё обязательным образом впарили карту за 50 евро. Да и хрен на этот сервис, в Великобритании давно всех нагнул финтех Сторонского.

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Tonycatmeow

Если бы нагнул, не показывал бы убытки из квартала в квартал)
Значит ещё в стадии роста, а если растет значит не нагнул

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Dmitri Vinitski

Revolut давно ушел в Литву.

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Epayments Victim

Платежный сервис ePayments не вернул доступ к средвам пользователей после разблокировки FCA.
Такой должен быть заголовок.

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Dmitri Vinitski

Вернул. Деньги доступны к выводу на другие счета.

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Epayments Victim

Не доступны у 88% пользователей этой системы

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Aleksandr Kovalenko

Автор прежде чем писать эту новость и такой громкий заголовок делать , может надо было вникнуть хоть чуть чуть или статья по запросу епейментс написана ? для отчета перед FCA

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Balanceman

Эти неадекваты полгода не могут решить проблему со сбросом пароля, и просят ещё подождать) О каком возобновлении речь)

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Платёжный сервис ePayments возобновил работу после почти двух лет заморозки аккаунтов Статьи редакции

Компания прекратила работу из-за требования регулятора Великобритании.

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