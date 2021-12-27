5 трендов онлайн-ритейла в 2022 году

В конце года принято строить прогнозы на будущее. Хотя последние 2 года показали нам, что на развитие рынка могут повлиять факторы, которые трудно было предсказать ранее, тем не менее, исходя из сегодняшних данных, уже можно говорить об определенных трендах.