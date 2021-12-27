Платёжный сервис ePayments возобновил работу после почти двух лет заморозки аккаунтов Статьи редакции
Компания прекратила работу из-за требования регулятора Великобритании.
За время приостановления деятельности компания привлекла консультантов, наняла 50 новых сотрудников и подписала новые нормативные документы.
- Также за 2021 год инвесторы ePayments вложили в неё £15 млн, чтобы 150 сотрудников могли продолжить работу. Кроме этого, компания отмечает, что «перестроила весь бизнес», и уверяет клиентов о «полной безопасности».
- В будущем ePayments планирует представить новые продукты и функции, добавить в сервис оплату через Apple Pay, Google Pay и виртуальными картами.
- В феврале 2020 года платёжный сервис приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Решение было принято после проверки регулятора систем для предотвращения отмывания денег еPayments, которая выявила нарушения.
Работу возобновили, но деньги не вернули. Продолжаем наблюдение.
Чем больше разных вариантов тем лучше. У них были свои фишки.
Когда ты хайриск - $25 это по человечески
что кроме нереально дорогого обслуживания в $25
Заморозка аккаунта на два года
Это еще не факт что предел
Они всегда были на рынке для любителей не платить налоги. А куча финтеха работает для белых клиентов.
Друга недавно вызвали в налоговую и трахали мозг, по чему он 3 самозанятым платит по 150к в месяц.
Друга недавно вызвали в налоговую и трахали мозг, по чему он 3 самозанятым платит по 150к в месяц.
Раз пока вызывали пока ещё бояться нечего. Ежемесячные выплаты одинаковой суммы может быть ОДНИМ ИЗ признаков что под такими отношениями по факту могут скрываться трудовые отношения. Если всё оформлено правильно и трудовые отношения не подменяются им, то бояться ему нечего. А если подменяются и выявят это, то налог пени штрафы взносы всё начислят) Но если у него по документам и по факту всё нормально то проблем будет.
Просто выглядит так, что у него оборот больше 5 лямов, а тут по законодательству вроде как нужно ООО открывать и делиться с государством 30%, а ваш друг пока мои не хочет делиться или уже явно что-то укрывает. Так что ему или уходить в подполье с риском уголовки в дальнейшем или легализовать бизнес уже в конце концов.
столько финтеха, что карточку в РФ никто уже давно не шлет.
где финтеха много? в европе? его там и представляют такие "компании".
САНЯ, ВЕРНИ СОТКУ!
Еремеев вроде Дмитрий?
Но сотку должен Саня
в понедельник, максимум в пятницу.
Как-то странно они «возобновили». Счета, вроде доступны, но карты заморожены, а новых не выдают.
Ну видимо регулятор сказал ладно «можете работать» теперь осталось в жизнь воплотить.
Думаю выведут более 90%
Вроде, все давно оттуда все вывели.
Если «все» это несколько ботов, то да
я не бот.
Да было удобно с партнёрок деньги получать на мастеркард, нормально другие финтехи это так и не сделали
Наглое вранье, ведь деньги на балансе до сих пор в заморозке, 4 значная сумма в валюте.
А в России они работают?
можно физическую дебетовку получить?
Не смешной мем
Без разницы где
Один раз за всю жизнь воспользовался при конской комиссии за вывод с партнерки Google AdWords, помимо конской комиссии ещё обязательным образом впарили карту за 50 евро. Да и хрен на этот сервис, в Великобритании давно всех нагнул финтех Сторонского.
Если бы нагнул, не показывал бы убытки из квартала в квартал)
Значит ещё в стадии роста, а если растет значит не нагнул
Revolut давно ушел в Литву.
Платежный сервис ePayments не вернул доступ к средвам пользователей после разблокировки FCA.
Такой должен быть заголовок.
Вернул. Деньги доступны к выводу на другие счета.
Не доступны у 88% пользователей этой системы
Автор прежде чем писать эту новость и такой громкий заголовок делать , может надо было вникнуть хоть чуть чуть или статья по запросу епейментс написана ? для отчета перед FCA
Эти неадекваты полгода не могут решить проблему со сбросом пароля, и просят ещё подождать) О каком возобновлении речь)
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Компания прекратила работу из-за требования регулятора Великобритании.
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