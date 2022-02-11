Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 10,5–12%, по потребкредитам — до 12–25%, полагают в Национальном рейтинговом агентстве.

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Банк России повысил ставку сразу на 1 п.п., объяснив это ростом инфляции. Это максимальное значение за пять лет: в марте 2017 года ставка составляла 9,75%.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернётся к целевым 4% в середине 2023-го. В декабре ЦБ планировал достигнуть 4–4,5% к концу 2022-го.

Рост внутреннего спроса опережает возможности производства, расширение которого ограничено растущей нехваткой рабочих рук, несмотря на приток мигрантов. Предприятиям проще переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.



Рост номинальных ставок по вкладам пока не привёл к тому, что россияне стали делать заметно больше сбережений, и к «более сбалансированной динамике кредитования».



Один из проинфляционных рисков — волатильность на финансовых рынках, связанная в том числе с геополитикой.

ЦБ допустил дальнейшее повышение ставки. Следующее заседание по этому вопросу пройдёт 18 марта 2022 года.

По данным Росстата, за январь потребительские цены в России выросли на 0,99% по сравнению с декабрём. Годовая инфляция составила 8,73% — это шестилетний рекорд.

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По мнению экономистов «Ренессанс Капитала», ЦБ продолжит повышать ставку и в марте — до 10%. Старший стратег по долговому рынку Sber CIB Игорь Рапохин согласен с этим прогнозом: регулятор может замедлить темп повышения, «поскольку инфляция в марте всё же должна замедлиться». Но он допустил, что следующим шагом ЦБ также может стать рост на 1 п.п.

Ужесточение денежно-кредитной политики продолжается почти год: в марте 2021 года Банк России поднял ставку до 4,5% годовых. После этого ставка поднималась шесть раз: последний — в декабре сразу на 1 п.п., до 8,5% годовых. Это был максимум с сентября 2017-го.

Динамика ключевой ставки с января 2017 года по февраль 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам

11 февраля ВТБ уже повысил ставки по вкладам для физлиц: рост составил до 1,5 п.п., максимальная доходность по отдельным продуктам — 10% годовых.

По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ставки ЦБ до 9,5%, ставки по ипотеке без учёта льготных программ в среднем будут превышать её на 1–2,5% и составят от 10,5% до 12%. После последнего повышения ключевой ставки на 1 п.п. крупные российские банки подняли ставки по ипотеке в январе на 0,2–1 п.п.