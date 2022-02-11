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Финансы
Таня Боброва

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых — это максимум с марта 2017 года Статьи редакции

Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 10,5–12%, по потребкредитам — до 12–25%, полагают в Национальном рейтинговом агентстве.

97 97 комментариев
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Банк России повысил ставку сразу на 1 п.п., объяснив это ростом инфляции. Это максимальное значение за пять лет: в марте 2017 года ставка составляла 9,75%.

  • Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернётся к целевым 4% в середине 2023-го. В декабре ЦБ планировал достигнуть 4–4,5% к концу 2022-го.
  • Рост внутреннего спроса опережает возможности производства, расширение которого ограничено растущей нехваткой рабочих рук, несмотря на приток мигрантов. Предприятиям проще переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.
  • Рост номинальных ставок по вкладам пока не привёл к тому, что россияне стали делать заметно больше сбережений, и к «более сбалансированной динамике кредитования».
  • Один из проинфляционных рисков — волатильность на финансовых рынках, связанная в том числе с геополитикой.
  • ЦБ допустил дальнейшее повышение ставки. Следующее заседание по этому вопросу пройдёт 18 марта 2022 года.

По данным Росстата, за январь потребительские цены в России выросли на 0,99% по сравнению с декабрём. Годовая инфляция составила 8,73% — это шестилетний рекорд.

По мнению экономистов «Ренессанс Капитала», ЦБ продолжит повышать ставку и в марте — до 10%. Старший стратег по долговому рынку Sber CIB Игорь Рапохин согласен с этим прогнозом: регулятор может замедлить темп повышения, «поскольку инфляция в марте всё же должна замедлиться». Но он допустил, что следующим шагом ЦБ также может стать рост на 1 п.п.

Ужесточение денежно-кредитной политики продолжается почти год: в марте 2021 года Банк России поднял ставку до 4,5% годовых. После этого ставка поднималась шесть раз: последний — в декабре сразу на 1 п.п., до 8,5% годовых. Это был максимум с сентября 2017-го.

Динамика ключевой ставки с января 2017 года по февраль 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Что будет с процентами по вкладам и кредитам

11 февраля ВТБ уже повысил ставки по вкладам для физлиц: рост составил до 1,5 п.п., максимальная доходность по отдельным продуктам — 10% годовых.

По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ставки ЦБ до 9,5%, ставки по ипотеке без учёта льготных программ в среднем будут превышать её на 1–2,5% и составят от 10,5% до 12%. После последнего повышения ключевой ставки на 1 п.п. крупные российские банки подняли ставки по ипотеке в январе на 0,2–1 п.п.

В автокредитовании ставки составят 11,5–17,5% для новых автомобилей и 15–19% для подержанных, ожидают в НРА. В сегменте потребкредитов — от 12% до 25% в зависимости от типа займа. Средние ставки по вкладам физлиц вырастут до 9–11%, полагают в агентстве.

#новость #цб #ключеваяставка

97 97 комментариев
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97 комментариев
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Sergey Luzgin

Отличная идея душить и без того полумертвую экономику ключевой ставкой, мотивируя это контролем инфляции, которая прет во многом из-за ослабленного политическими решениями рубля. Через 50 лет политику ЦБ РФ в 10-20 годы будут преподавать во врезках "так делать не надо".

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16
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A B

Ну а что делать цб? Он не может эти пoлитичecкие решения менять, у него есть задача контролировать инфляцию и инструмент в виде ставки. По-моему все нормально.

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32
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Александр Беляев

А надо чтоб как в Турции! Эрдоган, видимо, послушался российских доморощенных ыкспердов... и обвалил лиру. Сейчас годовая инфляция в Турции составляет уже 50%! И почему эти диванные эксперты считают, что у нас будет иначе?

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15
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Romula Daraa

а разве нельзя напечатать триллионы и раздать, чтоб все были богатыми? /сарказм

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2
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Spiker Spunreal

Так и сделали в США ;)
У них инфляция 7.5% сейчас

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2
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Твоя Мамка

И госдолг за год вырос с 1 трл до 30 трлн!!!

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0
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Сергей Милосердов

И рубль слабеет, а рубли все у нас, за что они будут свои доллары то покупать??!😏

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0
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Твоя Мамка

Так то удобно. Напечатали денег - записали в госдолг. Живем и радуемся

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–1
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Alexander Solokhin

Неофициальная 25

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0
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Путачок

Вроде как Эрдоган не сдерживает ослабление лиры, поэтому собственно инфляция и прет.

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0
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Igor Chvalun

А как ты его сдержишь? Есть ведь 2 способа: продавать валюту с баланса ЦБ и повышать ставку. Валюта там вся продана. Если руководитель ЦБ пытается поднять ставку, то его снимают.

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1
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Путачок

Ну у нас с резервами проблем нет, может хотябы не закупать валюту? Курс падает, но мы все равно покупаем валюту. Курс укрепляется, мы ещё больше валюту покупаем. Лишь бы население хорошо не жило.

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0
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Путачок

Я кстати не против повышения ставки)

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0
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Даниил

Я тут (Турция) живу, и хочу сказать, что инфляция да 46%, но в реальности цены поднялись на 100%. Потому что никто доходы терять не хочет. Аренда квартир х2, продукты х2 и так далее.

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0
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Сергей Милосердов

Да вам не переубедить, людям же надо говна на вентилятор накинуть. Кто бы что ни говорил, но во многом благодаря действиям и политики ЦБ экономика РФ не сравнялась примерно с уровнем условного Зимбабве.

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3
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Winston Smith

А ваше предложение какое? Ничего не делать и наблюдать за растущей инфляцией? Почему вы считаете что это решение лучше, чем сдерживать инфляцию?
На мой взгляд, текущий ЦБ один из самых адекватных институтов в РФ.

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19
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Интимный самолет

ЦБ Турции не повысил ключевую ставку по указке Эрдогана. Это привело к довольно печальным последствиям для лиры.

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8
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Romula Daraa

он ставку годами занижал, что привело к перегреву экономики

судя по росту денежной массы и кредитованию впереди только гиперинфляция и развал ДФС

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0
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new_comment

Отличная идея душить и без того полумертвую экономику ключевой ставкой, мотивируя это контролем инфляции
 ФРС США собирается делать то же самое. И все финансисты хором кричат: "Снижайте ставку быстрее! Вы что не видите инфляцию?!"
Через 50 лет политику ЦБ РФ в 10-20 годы будут преподавать во врезках "так делать не надо".
 Вообще-то сейчас политику ЦБ РФ приводят как хороший пример. Экономика РФ относительно устойчивая. Так что преподавать её будут во врезках "что нужно делать".

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1
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Roman Goncharenko

А вот про экономику Эрдогана - наоборот...

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0
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IO

Ваша "экономика" уже заебала. Сначала давайте уроним рубль чтобы было пиздато экспортерам, потом давайте понизим ставку чтобы бизнес мог набрать дешевых кредитов, только что-то нихуя зарплаты от этого не растут.

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2
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Mike Espoo

Каким экспортерам?
У нас большая часть экспорта это нефть+газ, еще немного метала и зерно.
Частника хоть с каким-то товаром практически нет.

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0
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IO

Типичный взгляд обывателя

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–1
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Mike Espoo

Расскажите про свой взгляд проффесионала.
Поясните про экспортеров, кого вы имеете в виду?

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2
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Маркетологов к стенке

Для вас, цель - поднимать экономику.
Для ЦБ и правительства - ее ослабить.
Вы не понимаете конечных целей, поэтому вам все и непонятно.

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–5
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Роман Емельянов

Бля, хуже ваты в голове только гавно

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1
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Mike Espoo

С одной стороны понимаю ваше возмущение, с другой.
1 - Вот взять тему с допами на авто.
Раньше, 50% авто покупали в кредит.
Сейчас по офиц данным 70%, а по данным знакомого дилера 85%.
Люди приходят и их не пугают допы на 30% от стоимости авто и покупают не на свои как итог еще больше разгоняя цены.
Ладно бы на свои брали, то на кредитные.
И дилеры еще больше борзеют.
Например у Тойота рав4 с допами на 850к.

2 - Ситуация с квартира аналогичная.
У меня есть знакомый, который по уши в кредитах.
Они с женой поставили себе цель скупать квартиры.
Он еще прошлую покупку не закрыл, а уже собирается еще одну квартиру в Москве купить в кредит.

А как итог цены еще больше.

Как с этим бороться?
В нашей ситуации никакой пользы от низких % ставок нет, т.к. цены в космос уходят.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

В нашей ситуации никакой пользы от низких % ставок нет, т.к. цены в космос уходят.
 Потому что нельзя давать льготную ипотеку, если ты не увеличиваешь предложение на рынке. Это же элементарно. В результате все льготники заплатят существенно больше, чем до льготной ипотеки.

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1
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Вадим Вахрамов

застройщики/производители стройматериалов не масштабируют производства, потому что понимают, что ситуация временная. А масштабирование - капитальные затраты, которые можно отбить объёмом, если его кто-то гарантирует в долгосрочной перспективе (утверждённый процесс реновации мог бы быть таким ганартом, но реновация конечна, и пока есть только в Мск).
Квартир набрали даже те, кому они и не нужны вовсе.

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0
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Alexander K.

Только застройщики и выиграли от льготной ипотеки. Ну, еще продавцы вторички, если им не надо ничего взамен покупать было.

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0
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Роман Емельянов

Да дорожает, потому что люди покупают, это основная причина.
Ща налетят и будут кричать подарожало из-за дорогих материалов.
Квартира стоила 100 рублей, из-за материала подорожала до 105, и из-за спроса ещё до 120.
А потом ой, мы купили за 120, а ща уже 130 стоит.
И людям ничего не надо кроме бетонной коробки

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0
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Сергей Милосердов

А в самой высокой за последние 40 лет инфляции в США тоже слабый рубль и политика ЦБ РФ виновата? Хоспаде, откуда вы берётесь такие.

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0
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Dimitri

У нас инфляция не самая высокая за 40 лет но все равно выше чем в США. Хоть тут США обогнали.

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1
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Влад Дементьев

@Тинькофф через сто лет повысите?

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15
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Тактический ихтиандр

Да ты заебал - подумал Тинькофф :)

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7
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Тинькофф

здравствуйте! Пока у нас нет информации по этому вопросу.

Мы обязательно опубликуем в новостях, если будут какие-либо изменения.

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2
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Влад Дементьев

Значит через 200, к сожалению

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0
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Кирилл Фотькин

Добавят в список рандомных ежемесячных бонусов "нормальный процент на остаток".
По подписке шанс [s]успешного крафта[/s] выпадания чего-то полезного +0,05 процента.

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2
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Nickname

инфляция по всему миру рекорды бьет, увы

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5
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Superposition

Госдолг США видели?

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17
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Александр Шнырев

«Уморительно», но в чем он не прав? Не могут во всем мире расти цены, а в отдельно взятом государстве останавливаться. Экономически все повязаны друг на друге.

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5
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Igor Chvalun

Во Вьетнаме и остальной Азии говорят нет инфляции

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0
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Dmitry Prudnikov

У скандинавов хоть и есть рост, но все же это 3-4%. Интересно, почему? Если в США инфляция разогналась до 7%, то в других странах она может быть существенно ниже, что доказывают примеры.

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0
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Aleksey Telyshev

Я ценники в магазине увидел

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1
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Dzan Yang

Ура! Поздравляю всех кто хотел взять ипотеку!

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5
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Илья Михайлов

Кто нибудь объяснял ЦБ, что инфляция у нас не монетарная, а привозная и их игры со ставочкой ничего не решают. Товарищ Дерипаска, например, напомнил, что есть такая штука как спрос и предложение и надо бы как то стимулировать производителей для того, чтобы это предложение повысить)

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4
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Твоя Мамка

В США щас бьет рекорды инфляция и от них это и тащится

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–3
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Твоя Мамка

Константин, что поставил минус. Тебе пруфы нужны или что ??

"Годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд, достигнув семи с половиной процентов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минтруда. В январе цены на товары в стране резко подскочили, превысив прогнозы экономистов."

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–1
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Илья Шишкунов

Я вот совершенно не понимаю, что происходит у монетарной политике РФ ввиду текущий геополитических, экономических и энергетических кризисов.
Выглядит со стороны так, будто бы ЦБ готовится к очередной авантюре и набирает мощности для рывка в небытие

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2
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Romula Daraa

экономика перегревается - цб увеличивает ставку, иначе гиперок

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0
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Максим Кот

Зажимаю пальцы, чтобы это было не так

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4
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Маркетологов к стенке

Это в любом случае будет так. Есть план, ему и следуют все участники. Все роли распределены и действия расписаны. То, что мы все видим в новостях - это лишь информационная накачка, трейлер перед спектаклем.
Жаль только обычных людей, которые тоже пострадают.

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–1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Путин тебе вчера или позавчера отчитывался?

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3
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Максим Кот

Если Вы на 100% в этом уверены, есть 1000 и 1 способ на этом заработать (покупка валюты, шорт акций, опционы, фьючерсы). Иначе же получается, что Вы нагнетаете

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0
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Маркетологов к стенке

Я уже увел все деньги в швейцарские франки, давно еще. и продолжаю их туда уводить. А заодно, предупредил всех, кого смог, чтобы покинули Украину на пару месяцев. Больше я сделать не могу.

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0
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semen matrasov

Зачем еще голодранцы, своих 140 млн.

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1
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Маркетологов к стенке

Это операция выполняет огромную массу второстепенных, но очень важных других операций.
Ничего личного. И не стоит ко мне предъявлять претензии. Не я это придумываю и не я организовываю. Просто я знаю о большинстве деталей.

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–1
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Эдуард Гладышев

Завязывали бы с мефедроном

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0
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Ильнар Сафин

Он удалил комментарий!
Только сохранил скрин, чтобы сказать — если 28 февраля войны не будет, ты удаляешься с сайта vc.ru!

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Не, это модератор удалил

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0
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Ильнар Сафин

Почему? Им позвонили из ФСБ и потребовали удалить секретные данные?)

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Офтоп, думаю. Ну или модерам просто надоело этого юродивого читать. Он так-то не только войну предсказал (лол, с декабря об этом все говорят, предсказатель нашелся), он зомби апокалипсис предсказал. Серьезно, нас сначала чипизация ждет, а затем зомби апокалипсис. Жаль я скрин не делал, не думал, что он проживет так долго на vc.

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0
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Андрей Богданов

Потому что по нашим нынешним гуманным и справедливым законам за подобные сообщения можно получить немного ответственности. И не всегда она будет только административной.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Сообщение удалено

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

У нас будет, и восточная Украина, и Северный поток 2
 Ты забыл упомянуть гробы десятками тысячами в рф и последующую мобилизацию, а так же потерю газового рынка европы в угоду США и Катара.

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0
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Маркетологов к стенке

Ни США, ни Катар, не смогут покрыть все потребности. Никто этого делать не будет, и это даже не планируется.
Никакой мобилизации не будет, как не будет и прямых столкновений с войсками нато. Будет аля Крым, только с небольшими столкновениями. Так что, хватит тех войск, которые есть.
И еще раз. Не надо мне выговаривать все это. Не я автор и организатор.

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1
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Artem Ilchenko

Не пойму куда санитары смотрят

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0
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Андрей Богданов

Маркетологов к стенке к стенке

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0
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Юрий Кушниров

Увы, но шансы на это достаточно велики. Но бакс на 100+ не пустят. ЦБ костьми ляжет, как было во время Крыма.

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0
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Маркетологов к стенке

Еще как пустят. Украина - это лишь маленькая часть большого обвала. За ним последуют другие, уже на мировой арене.

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0
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Aleksey Telyshev

Хаты то подешевеют или снова вврастут

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1
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Максим Кот

Точно: или подешевеют, или вырастут))

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4
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Oleg Zhuravlev

Точно в этой стране ничего не дешевело с 1992 года ;))

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4
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Максим Кот

В 2009 году квартиры в Питере просели на 20% в рублях. Так что, все бывает

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0
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Oleg Zhuravlev

Сначала они дорожали как не в себя ;) просели они на фоне обвала курса рубля в 2008 и массовыми банкротствами ипотечников и собственников ;) они и оплачивали этот банкет, впрочем как и всегда ;)

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3
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NihlistNif .

Квартиры на 20% сели в 16 году.

А что дешевело в 92м? Турпутевки наверное, спасибо Ельцину? Или в 83м? Может в 61м что дешевело? Есть чего, пары кроме показушных Сталинских указов за последние 100 лет и удешевления пентиума 100 в 2000м году против 96го?

Ну-ка, давайка, плясать выходи...

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0
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Твоя Мамка

как и во всем мире

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Илья Чирков

Во всем мире с колебаниями цен на нефть точно так же колеблется бензин. У нас же если нефть подешевела, цена добивается акцизами до первоначальной цены или даже выше :)

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0
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Aleksey Telyshev

Вы про Америку? Не правда, скрепки в канцелярском почти даром

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0
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Максим Милованов

в пересчёте на доллары щас не самые высокие цены и они особо не меняются уже лет 5

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Andre Macareno

а офз-то с такими ставками будут для работяг?

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Anton Chernykh

26232 на данный момент 9,67 к погашению.

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0
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Radna

Так когда будет максимум по ставке надо брать ОФЗ по минимальной цене, со временем ставка ЦБ будет 5-6%, по моему это целевая по планам согласно прогнозу по инфляций. А ОФЗ и другие долговые бумаги вырастут в цене когда ставка упадёт.

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Максим Кот

Все понятно: глобальная инфляция, все дела. Вопроса только два:
1) а зачем ровно полгода назад снизили до 4,25%?
2) а мы точно глобальную инфляцию остановим локальным увеличением рублёвой ставки?
Тут бы прекратить пылесосить валюту с рынка бюджетным правилом

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1
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Ivan Gurov

Играют коэффициентами экономики)

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Твоя Мамка

Ага, только посмотрите где зарегистрирован и где штаб квартира : США - что у же ничего хорошего )) Вообще немного дико, что какой-то фонд в сша говорит нашему банку (рекомендует) повышать или не повышать ставки и какую политику вести.
Кстати, повысить пенсионный возраст тоже "рекомендовал" МВФ.

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Oleg Zhuravlev

Видимо ипотечникам писец ;(

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0
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Ракетный череп

Будущим или текущим?

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Gleb Tyutikov

А, по-моему, в этой ситуации много плюсов:
1. Дорогая ипотека заставит людей снимать, а не покупать.
2. Непривязанность к месту в виду невозможности приобрести квартиру повысит экономическую мобильность Россиян.

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Хозяин

В России вся экономическая мобильность сводится к переезду из регионов в Москву.

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0
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Gleb Tyutikov

А Вы представьте, что семьи и специалисты начинают массово бежать и столицы: в Орёл, Калугу, Иркутск, Улан-Удэ. У меня не получается.

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0
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Хозяин

Не получается. В Орле ловить нечего. Думаю в Калуге и Улан-Удэ так же.
По случайности буду в марте в Иркутске - доложу об увиденном.

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Dimm Debrov

Такое было когда пандемия только начиналась и все думали что в биг сити придет песец.

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Dimm Debrov

Инфляция у нас дикая не от ключевой ставки а от монопольных сговоров и спячки "ФАС".

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0
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Твоя Мамка

Все решения центробакна "рекомендованы" МВФ (Международный валютный фонд) . Так что не надо обижаться на Набиуллину.

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Eliot Ness

да угомоинтесь вы уже, в каждом комментарии, сша , госдолг, мвф. с такой пеной у рта бомбите.

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Konstantin_Andreevich

Жизнь в России становится всё лучше и лучше! ^_^

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–1
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ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции

«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.

Дополнено в 12:40. WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Деньги будут заморожены, позже вернутся владельцам, но в WebMoney не пояснили как. В компании назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.
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Право
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Эпично судимся по дивану за 170 000 рублей

Привет! В этот раз будет все что Вы так любите: некачественный диван за 172 000 рублей, космические штрафы и неустойки и куча ошибок со всех сторон (ошибки представителя Истца, ошибки производителя диванов и ошибки суда). Это статья будет полезна как потребителям, так и представителям бизнеса. Читайте и учитесь на чужих ошибках, чтобы не…

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Истории
Татьяна Афанасьева
«Ты никогда не сможешь убедить людей покупать очки в онлайне»: история Warby Parker, которой удалось изменить рынок Статьи редакции

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Фото: Warby Parker
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Tele2
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