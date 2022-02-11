ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых — это максимум с марта 2017 года Статьи редакции
Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 10,5–12%, по потребкредитам — до 12–25%, полагают в Национальном рейтинговом агентстве.
Банк России повысил ставку сразу на 1 п.п., объяснив это ростом инфляции. Это максимальное значение за пять лет: в марте 2017 года ставка составляла 9,75%.
- Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 5–6% в 2022 году и вернётся к целевым 4% в середине 2023-го. В декабре ЦБ планировал достигнуть 4–4,5% к концу 2022-го.
- Рост внутреннего спроса опережает возможности производства, расширение которого ограничено растущей нехваткой рабочих рук, несмотря на приток мигрантов. Предприятиям проще переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках.
- Рост номинальных ставок по вкладам пока не привёл к тому, что россияне стали делать заметно больше сбережений, и к «более сбалансированной динамике кредитования».
- Один из проинфляционных рисков — волатильность на финансовых рынках, связанная в том числе с геополитикой.
- ЦБ допустил дальнейшее повышение ставки. Следующее заседание по этому вопросу пройдёт 18 марта 2022 года.
По данным Росстата, за январь потребительские цены в России выросли на 0,99% по сравнению с декабрём. Годовая инфляция составила 8,73% — это шестилетний рекорд.
По мнению экономистов «Ренессанс Капитала», ЦБ продолжит повышать ставку и в марте — до 10%. Старший стратег по долговому рынку Sber CIB Игорь Рапохин согласен с этим прогнозом: регулятор может замедлить темп повышения, «поскольку инфляция в марте всё же должна замедлиться». Но он допустил, что следующим шагом ЦБ также может стать рост на 1 п.п.
Ужесточение денежно-кредитной политики продолжается почти год: в марте 2021 года Банк России поднял ставку до 4,5% годовых. После этого ставка поднималась шесть раз: последний — в декабре сразу на 1 п.п., до 8,5% годовых. Это был максимум с сентября 2017-го.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Что будет с процентами по вкладам и кредитам
11 февраля ВТБ уже повысил ставки по вкладам для физлиц: рост составил до 1,5 п.п., максимальная доходность по отдельным продуктам — 10% годовых.
По прогнозу Национального рейтингового агентства (НРА), при росте ставки ЦБ до 9,5%, ставки по ипотеке без учёта льготных программ в среднем будут превышать её на 1–2,5% и составят от 10,5% до 12%. После последнего повышения ключевой ставки на 1 п.п. крупные российские банки подняли ставки по ипотеке в январе на 0,2–1 п.п.
В автокредитовании ставки составят 11,5–17,5% для новых автомобилей и 15–19% для подержанных, ожидают в НРА. В сегменте потребкредитов — от 12% до 25% в зависимости от типа займа. Средние ставки по вкладам физлиц вырастут до 9–11%, полагают в агентстве.
Отличная идея душить и без того полумертвую экономику ключевой ставкой, мотивируя это контролем инфляции, которая прет во многом из-за ослабленного политическими решениями рубля. Через 50 лет политику ЦБ РФ в 10-20 годы будут преподавать во врезках "так делать не надо".
Ну а что делать цб? Он не может эти пoлитичecкие решения менять, у него есть задача контролировать инфляцию и инструмент в виде ставки. По-моему все нормально.
А надо чтоб как в Турции! Эрдоган, видимо, послушался российских доморощенных ыкспердов... и обвалил лиру. Сейчас годовая инфляция в Турции составляет уже 50%! И почему эти диванные эксперты считают, что у нас будет иначе?
а разве нельзя напечатать триллионы и раздать, чтоб все были богатыми? /сарказм
Так и сделали в США ;)
У них инфляция 7.5% сейчас
И госдолг за год вырос с 1 трл до 30 трлн!!!
И рубль слабеет, а рубли все у нас, за что они будут свои доллары то покупать??!😏
Так то удобно. Напечатали денег - записали в госдолг. Живем и радуемся
Неофициальная 25
Вроде как Эрдоган не сдерживает ослабление лиры, поэтому собственно инфляция и прет.
А как ты его сдержишь? Есть ведь 2 способа: продавать валюту с баланса ЦБ и повышать ставку. Валюта там вся продана. Если руководитель ЦБ пытается поднять ставку, то его снимают.
Ну у нас с резервами проблем нет, может хотябы не закупать валюту? Курс падает, но мы все равно покупаем валюту. Курс укрепляется, мы ещё больше валюту покупаем. Лишь бы население хорошо не жило.
Я кстати не против повышения ставки)
Я тут (Турция) живу, и хочу сказать, что инфляция да 46%, но в реальности цены поднялись на 100%. Потому что никто доходы терять не хочет. Аренда квартир х2, продукты х2 и так далее.
Да вам не переубедить, людям же надо говна на вентилятор накинуть. Кто бы что ни говорил, но во многом благодаря действиям и политики ЦБ экономика РФ не сравнялась примерно с уровнем условного Зимбабве.
А ваше предложение какое? Ничего не делать и наблюдать за растущей инфляцией? Почему вы считаете что это решение лучше, чем сдерживать инфляцию?
На мой взгляд, текущий ЦБ один из самых адекватных институтов в РФ.
он ставку годами занижал, что привело к перегреву экономики
судя по росту денежной массы и кредитованию впереди только гиперинфляция и развал ДФС
Отличная идея душить и без того полумертвую экономику ключевой ставкой, мотивируя это контролем инфляции
ФРС США собирается делать то же самое. И все финансисты хором кричат: "Снижайте ставку быстрее! Вы что не видите инфляцию?!"
Через 50 лет политику ЦБ РФ в 10-20 годы будут преподавать во врезках "так делать не надо".
Вообще-то сейчас политику ЦБ РФ приводят как хороший пример. Экономика РФ относительно устойчивая. Так что преподавать её будут во врезках "что нужно делать".
А вот про экономику Эрдогана - наоборот...
Ваша "экономика" уже заебала. Сначала давайте уроним рубль чтобы было пиздато экспортерам, потом давайте понизим ставку чтобы бизнес мог набрать дешевых кредитов, только что-то нихуя зарплаты от этого не растут.
Каким экспортерам?
У нас большая часть экспорта это нефть+газ, еще немного метала и зерно.
Частника хоть с каким-то товаром практически нет.
Типичный взгляд обывателя
Расскажите про свой взгляд проффесионала.
Поясните про экспортеров, кого вы имеете в виду?
Для вас, цель - поднимать экономику.
Для ЦБ и правительства - ее ослабить.
Вы не понимаете конечных целей, поэтому вам все и непонятно.
Бля, хуже ваты в голове только гавно
С одной стороны понимаю ваше возмущение, с другой.
1 - Вот взять тему с допами на авто.
Раньше, 50% авто покупали в кредит.
Сейчас по офиц данным 70%, а по данным знакомого дилера 85%.
Люди приходят и их не пугают допы на 30% от стоимости авто и покупают не на свои как итог еще больше разгоняя цены.
Ладно бы на свои брали, то на кредитные.
И дилеры еще больше борзеют.
Например у Тойота рав4 с допами на 850к.
2 - Ситуация с квартира аналогичная.
У меня есть знакомый, который по уши в кредитах.
Они с женой поставили себе цель скупать квартиры.
Он еще прошлую покупку не закрыл, а уже собирается еще одну квартиру в Москве купить в кредит.
А как итог цены еще больше.
Как с этим бороться?
В нашей ситуации никакой пользы от низких % ставок нет, т.к. цены в космос уходят.
В нашей ситуации никакой пользы от низких % ставок нет, т.к. цены в космос уходят.
Потому что нельзя давать льготную ипотеку, если ты не увеличиваешь предложение на рынке. Это же элементарно. В результате все льготники заплатят существенно больше, чем до льготной ипотеки.
застройщики/производители стройматериалов не масштабируют производства, потому что понимают, что ситуация временная. А масштабирование - капитальные затраты, которые можно отбить объёмом, если его кто-то гарантирует в долгосрочной перспективе (утверждённый процесс реновации мог бы быть таким ганартом, но реновация конечна, и пока есть только в Мск).
Квартир набрали даже те, кому они и не нужны вовсе.
Только застройщики и выиграли от льготной ипотеки. Ну, еще продавцы вторички, если им не надо ничего взамен покупать было.
Да дорожает, потому что люди покупают, это основная причина.
Ща налетят и будут кричать подарожало из-за дорогих материалов.
Квартира стоила 100 рублей, из-за материала подорожала до 105, и из-за спроса ещё до 120.
А потом ой, мы купили за 120, а ща уже 130 стоит.
И людям ничего не надо кроме бетонной коробки
А в самой высокой за последние 40 лет инфляции в США тоже слабый рубль и политика ЦБ РФ виновата? Хоспаде, откуда вы берётесь такие.
У нас инфляция не самая высокая за 40 лет но все равно выше чем в США. Хоть тут США обогнали.
@Тинькофф через сто лет повысите?
здравствуйте! Пока у нас нет информации по этому вопросу.
Мы обязательно опубликуем в новостях, если будут какие-либо изменения.
Значит через 200, к сожалению
Добавят в список рандомных ежемесячных бонусов "нормальный процент на остаток".
По подписке шанс [s]успешного крафта[/s] выпадания чего-то полезного +0,05 процента.
инфляция по всему миру рекорды бьет, увы
Госдолг США видели?
«Уморительно», но в чем он не прав? Не могут во всем мире расти цены, а в отдельно взятом государстве останавливаться. Экономически все повязаны друг на друге.
Во Вьетнаме и остальной Азии говорят нет инфляции
У скандинавов хоть и есть рост, но все же это 3-4%. Интересно, почему? Если в США инфляция разогналась до 7%, то в других странах она может быть существенно ниже, что доказывают примеры.
Я ценники в магазине увидел
Ура! Поздравляю всех кто хотел взять ипотеку!
Кто нибудь объяснял ЦБ, что инфляция у нас не монетарная, а привозная и их игры со ставочкой ничего не решают. Товарищ Дерипаска, например, напомнил, что есть такая штука как спрос и предложение и надо бы как то стимулировать производителей для того, чтобы это предложение повысить)
В США щас бьет рекорды инфляция и от них это и тащится
Константин, что поставил минус. Тебе пруфы нужны или что ??
"Годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд, достигнув семи с половиной процентов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минтруда. В январе цены на товары в стране резко подскочили, превысив прогнозы экономистов."
Я вот совершенно не понимаю, что происходит у монетарной политике РФ ввиду текущий геополитических, экономических и энергетических кризисов.
Выглядит со стороны так, будто бы ЦБ готовится к очередной авантюре и набирает мощности для рывка в небытие
экономика перегревается - цб увеличивает ставку, иначе гиперок
Комментарий удален
Комментарий удален
Зажимаю пальцы, чтобы это было не так
Это в любом случае будет так. Есть план, ему и следуют все участники. Все роли распределены и действия расписаны. То, что мы все видим в новостях - это лишь информационная накачка, трейлер перед спектаклем.
Жаль только обычных людей, которые тоже пострадают.
Путин тебе вчера или позавчера отчитывался?
Если Вы на 100% в этом уверены, есть 1000 и 1 способ на этом заработать (покупка валюты, шорт акций, опционы, фьючерсы). Иначе же получается, что Вы нагнетаете
Я уже увел все деньги в швейцарские франки, давно еще. и продолжаю их туда уводить. А заодно, предупредил всех, кого смог, чтобы покинули Украину на пару месяцев. Больше я сделать не могу.
Зачем еще голодранцы, своих 140 млн.
Это операция выполняет огромную массу второстепенных, но очень важных других операций.
Ничего личного. И не стоит ко мне предъявлять претензии. Не я это придумываю и не я организовываю. Просто я знаю о большинстве деталей.
Завязывали бы с мефедроном
Он удалил комментарий!
Только сохранил скрин, чтобы сказать — если 28 февраля войны не будет, ты удаляешься с сайта vc.ru!
Не, это модератор удалил
Почему? Им позвонили из ФСБ и потребовали удалить секретные данные?)
Офтоп, думаю. Ну или модерам просто надоело этого юродивого читать. Он так-то не только войну предсказал (лол, с декабря об этом все говорят, предсказатель нашелся), он зомби апокалипсис предсказал. Серьезно, нас сначала чипизация ждет, а затем зомби апокалипсис. Жаль я скрин не делал, не думал, что он проживет так долго на vc.
Потому что по нашим нынешним гуманным и справедливым законам за подобные сообщения можно получить немного ответственности. И не всегда она будет только административной.
Сообщение удалено
У нас будет, и восточная Украина, и Северный поток 2
Ты забыл упомянуть гробы десятками тысячами в рф и последующую мобилизацию, а так же потерю газового рынка европы в угоду США и Катара.
Ни США, ни Катар, не смогут покрыть все потребности. Никто этого делать не будет, и это даже не планируется.
Никакой мобилизации не будет, как не будет и прямых столкновений с войсками нато. Будет аля Крым, только с небольшими столкновениями. Так что, хватит тех войск, которые есть.
И еще раз. Не надо мне выговаривать все это. Не я автор и организатор.
Не пойму куда санитары смотрят
Маркетологов к стенке к стенке
Увы, но шансы на это достаточно велики. Но бакс на 100+ не пустят. ЦБ костьми ляжет, как было во время Крыма.
Еще как пустят. Украина - это лишь маленькая часть большого обвала. За ним последуют другие, уже на мировой арене.
Хаты то подешевеют или снова вврастут
Точно: или подешевеют, или вырастут))
Точно в этой стране ничего не дешевело с 1992 года ;))
В 2009 году квартиры в Питере просели на 20% в рублях. Так что, все бывает
Сначала они дорожали как не в себя ;) просели они на фоне обвала курса рубля в 2008 и массовыми банкротствами ипотечников и собственников ;) они и оплачивали этот банкет, впрочем как и всегда ;)
Квартиры на 20% сели в 16 году.
А что дешевело в 92м? Турпутевки наверное, спасибо Ельцину? Или в 83м? Может в 61м что дешевело? Есть чего, пары кроме показушных Сталинских указов за последние 100 лет и удешевления пентиума 100 в 2000м году против 96го?
Ну-ка, давайка, плясать выходи...
как и во всем мире
Во всем мире с колебаниями цен на нефть точно так же колеблется бензин. У нас же если нефть подешевела, цена добивается акцизами до первоначальной цены или даже выше :)
Вы про Америку? Не правда, скрепки в канцелярском почти даром
в пересчёте на доллары щас не самые высокие цены и они особо не меняются уже лет 5
а офз-то с такими ставками будут для работяг?
26232 на данный момент 9,67 к погашению.
Так когда будет максимум по ставке надо брать ОФЗ по минимальной цене, со временем ставка ЦБ будет 5-6%, по моему это целевая по планам согласно прогнозу по инфляций. А ОФЗ и другие долговые бумаги вырастут в цене когда ставка упадёт.
Все понятно: глобальная инфляция, все дела. Вопроса только два:
1) а зачем ровно полгода назад снизили до 4,25%?
2) а мы точно глобальную инфляцию остановим локальным увеличением рублёвой ставки?
Тут бы прекратить пылесосить валюту с рынка бюджетным правилом
Играют коэффициентами экономики)
Ага, только посмотрите где зарегистрирован и где штаб квартира : США - что у же ничего хорошего )) Вообще немного дико, что какой-то фонд в сша говорит нашему банку (рекомендует) повышать или не повышать ставки и какую политику вести.
Кстати, повысить пенсионный возраст тоже "рекомендовал" МВФ.
Видимо ипотечникам писец ;(
А, по-моему, в этой ситуации много плюсов:
1. Дорогая ипотека заставит людей снимать, а не покупать.
2. Непривязанность к месту в виду невозможности приобрести квартиру повысит экономическую мобильность Россиян.
В России вся экономическая мобильность сводится к переезду из регионов в Москву.
А Вы представьте, что семьи и специалисты начинают массово бежать и столицы: в Орёл, Калугу, Иркутск, Улан-Удэ. У меня не получается.
Не получается. В Орле ловить нечего. Думаю в Калуге и Улан-Удэ так же.
По случайности буду в марте в Иркутске - доложу об увиденном.
Такое было когда пандемия только начиналась и все думали что в биг сити придет песец.
Инфляция у нас дикая не от ключевой ставки а от монопольных сговоров и спячки "ФАС".
Все решения центробакна "рекомендованы" МВФ (Международный валютный фонд) . Так что не надо обижаться на Набиуллину.
да угомоинтесь вы уже, в каждом комментарии, сша , госдолг, мвф. с такой пеной у рта бомбите.
Жизнь в России становится всё лучше и лучше! ^_^
Компания планирует потратить деньги на выход на рынки Европы, США и Китая.
Вслед за ней могут вырасти ставки по ипотеке в среднем до 10,5–12%, по потребкредитам — до 12–25%, полагают в Национальном рейтинговом агентстве.
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
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