И заявил, что не будет нести ответственность за убытки.

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Официальные сообщения с предупреждением о возможных блокировках счетов пришли многим клиентам Interactive Brokers, пишет РБК. Копии писем от IB опубликовали как минимум пять пользователей в закрытых группах.

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О чем брокер предупредил в письме

Возможной блокировке счетов или транзакций, «включая ввод и вывод средств» у «резидентов России» и клиентов, «проживающих в частях Украины, на которые распространяются санкции, введенные различными правительствами». Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей.

Клиентам следует учитывать «возможность технической блокировки международной интернет-инфраструктуры, которая повлияет на возможность доступа к счетам». Что под этим подразумевается, неизвестно.



В «случае применения санкций» клиенты, у которых есть позиции по депозитарным распискам, в биржевых (ETF) или паевых фондах, открытых на российском или украинском рынках, могут лишиться возможности совершать операции с этими инструментами.

Риски для клиентов с позициями на Мосбирже. Из-за «возможных санкций» выручка от продаж на площадке «может быть заморожена в России на неопределённый срок».

Брокер не будет нести ответственность за убытки или ущерб любого характера «в результате политических или рыночных воздействий».

«Interactive Brokers серьезно относится к своим санкционным обязательствам и предпринимает шаги для соблюдения санкций США, ООН и других соответствующих санкций», — сказал РБК представитель компании.

IB — один из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Он позволяет инвестировать в неограниченное количество инструментов, стран и бирж, «с минимальными издержками» и страховкой счетов.