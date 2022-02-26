Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках блокировки счетов россиян — РБК Статьи редакции
И заявил, что не будет нести ответственность за убытки.
Официальные сообщения с предупреждением о возможных блокировках счетов пришли многим клиентам Interactive Brokers, пишет РБК. Копии писем от IB опубликовали как минимум пять пользователей в закрытых группах.
О чем брокер предупредил в письме
- Возможной блокировке счетов или транзакций, «включая ввод и вывод средств» у «резидентов России» и клиентов, «проживающих в частях Украины, на которые распространяются санкции, введенные различными правительствами». Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей.
- Клиентам следует учитывать «возможность технической блокировки международной интернет-инфраструктуры, которая повлияет на возможность доступа к счетам». Что под этим подразумевается, неизвестно.
- В «случае применения санкций» клиенты, у которых есть позиции по депозитарным распискам, в биржевых (ETF) или паевых фондах, открытых на российском или украинском рынках, могут лишиться возможности совершать операции с этими инструментами.
- Риски для клиентов с позициями на Мосбирже. Из-за «возможных санкций» выручка от продаж на площадке «может быть заморожена в России на неопределённый срок».
- Брокер не будет нести ответственность за убытки или ущерб любого характера «в результате политических или рыночных воздействий».
«Interactive Brokers серьезно относится к своим санкционным обязательствам и предпринимает шаги для соблюдения санкций США, ООН и других соответствующих санкций», — сказал РБК представитель компании.
IB — один из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Он позволяет инвестировать в неограниченное количество инструментов, стран и бирж, «с минимальными издержками» и страховкой счетов.
В ноябре 2021 года он, например, стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма, а в начале 2022-го добавил комиссию за проведение проверки «подозрительных счетов». У разных клиентов она составила от $150 до $1400.
Вот так. Теперь если ты просто гражданин России - плоти. Держать деньги за рубежом оказывается не так разумно. Гораздо разумнее отказ от российского паспорта. Ужас
Разумнее не отказ от российского паспорта, а получение другого паспорта.
Ну логично, 76-89% поддержки у власти...
Народ тотально все поддерживает
Нет никакой подобной поддержки у власти. Процентов 40 максимум
В военное то положение? Там 90% кто пишет нет войне про себя думают, поскорее бы их уже захватили и все вместе заживём.
Ну так 60 чё боятся.
Или в школе уже учат что 40 больше 60
Терпила терпит всегда, свободный человек отвоевывает свободу
Рубль падает, за рубежом и в валюте рискованно, про биткоин что-то уже подзабыли....
Иван, вам стыдно, что вы Русский?
Как оказалось, сменяемость власти не дураки придумали
А то засидишмя на троне и давай херню чудить
Только Меркель ушла после 20 лет - сразу война в Европе 🤪
Не 20, а 15
Потому что народ ее не выбирал.
Народ выбирал партию, которая голосовала за канцлера.
И если бы Меркель чудила, её б партию просрала б выборы.
Как там результати эдра.... Только в космос рейтинг
Не 15, а 16 если быть точным. С 2005 до 2021. В Германии на 4 года канцлера выбирают, её 4 раза выбирали.
Не 15, а 16 если быть точным. С 2005 до 2021. В Германии на 4 года канцлера выбирают, её 4 раза выбирали.
Тоже про нее подумал, что ушла с поста осенью и сразу началась эскалация конфликта.
Я думаю всем кто изучал в школе историю римской республики/империи это известно
Вчера получил такое письмо, пусть лучше там заблокируют чем здесь
Такая же мысль проскочила. Они хоть открыто заявляют, что такое может произойти, и последней строчкой призывают выводить деньги, если не хочешь заморозить их в штатах.
"In no case will IBKR be responsible for losses or damages of any nature resulting from political or market driven impacts, so we urge all IBKR clients to consider their exposure to this conflict and to take immediate steps to mitigate such risks as they deem appropriate."
Вполне ожидаемо по зарубежным брокерам.
Но интересно, что делать тем у кого счета в Тинькофф Инвестиции?
Всё продавать или еще рано?
Банк Тинькоф вообще зареган в Европе, если на него санкции закинут вообще гудбай
Ну и операции он проводит через морган стенли и еще какой-то могу ошибаться
Если от свифта отключат (опять разговоры начались) вообще встанет
Так а если акции рф компаний в тиньке на счетах, как санкции могут на них повлиять (если сам банк зареган в европе)?
Уже давно нужно было продавать…
Сейчас, видимо, все российские финансы становятся токсичными. Приходится придумывать запасные ходы и альтернативы даже там, что раньше каталось фантазиями
Красава!!!
Русский корабль - ИДИ НАХ*Й!
не раскачивайте лодку))))
Я плачу...
Извините пожалуйста
Я не обращаюсь к здравомыслящим людям
Только к тем, кому промыли мозги
Есть счета в IB, так и в тинькове
Сейчас прям дилемма, выводить ли все в интеректив или наоборот. При отключении от свифта вывод в Россию на счет будет невозможен, но написать заявление на перевод акций другому брокеру никто не отменял? Очень хочется услышать компетентное мнение
Выводите, пока это возможно.
В РФ вы ещё успеете заработать, но вывести заработанное будет сложно. Или у вас в IB целая котлета?
Давно пора уже третьи сутки скоро как оккупанты атакуют, а Свифт еще не отключен, эмбарго на нефть и газ не действует
Приплыли…
МДА…
Зачем нужны эти мерзкие бумажки , когда депутаты разрешили собирать валежник и мох в лесах ????
Отлично
А что там по короновирусу? Победили уже или нет?
Не похоже на США, чтобы собственному бизнесу вредить
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