{"id":12248,"title":"\u041e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u0441\u0443\u0448\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=12248&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=d073858165e327f9a27f64f0b9bbd6790c4f1d92c5846fddf4d541d49c05b510","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Американский брокер Interactive Brokers предупредил о рисках блокировки счетов россиян — РБК Статьи редакции

И заявил, что не будет нести ответственность за убытки.

35 35 комментариев
4149 просмотров

Официальные сообщения с предупреждением о возможных блокировках счетов пришли многим клиентам Interactive Brokers, пишет РБК. Копии писем от IB опубликовали как минимум пять пользователей в закрытых группах.

О чем брокер предупредил в письме

  • Возможной блокировке счетов или транзакций, «включая ввод и вывод средств» у «резидентов России» и клиентов, «проживающих в частях Украины, на которые распространяются санкции, введенные различными правительствами». Власти США ввели санкции против ДНР и ЛНР — запретили американцам любые инвестиции в экономику областей.
  • Клиентам следует учитывать «возможность технической блокировки международной интернет-инфраструктуры, которая повлияет на возможность доступа к счетам». Что под этим подразумевается, неизвестно.
  • В «случае применения санкций» клиенты, у которых есть позиции по депозитарным распискам, в биржевых (ETF) или паевых фондах, открытых на российском или украинском рынках, могут лишиться возможности совершать операции с этими инструментами.
  • Риски для клиентов с позициями на Мосбирже. Из-за «возможных санкций» выручка от продаж на площадке «может быть заморожена в России на неопределённый срок».
  • Брокер не будет нести ответственность за убытки или ущерб любого характера «в результате политических или рыночных воздействий».

«Interactive Brokers серьезно относится к своим санкционным обязательствам и предпринимает шаги для соблюдения санкций США, ООН и других соответствующих санкций», — сказал РБК представитель компании.

IB — один из наиболее популярных иностранных брокеров в России. Он позволяет инвестировать в неограниченное количество инструментов, стран и бирж, «с минимальными издержками» и страховкой счетов.

В ноябре 2021 года он, например, стал «замораживать» счета россиян, которые заходят в аккаунт из Крыма, а в начале 2022-го добавил комиссию за проведение проверки «подозрительных счетов». У разных клиентов она составила от $150 до $1400.

#новость #interactivebrokers #днрилнр

35 35 комментариев
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Иван Марочкин

Вот так. Теперь если ты просто гражданин России - плоти. Держать деньги за рубежом оказывается не так разумно. Гораздо разумнее отказ от российского паспорта. Ужас

Ответить
19
Развернуть ветку
John Rickman

Разумнее не отказ от российского паспорта, а получение другого паспорта.

Ответить
5
Развернуть ветку
igor

Ну логично, 76-89% поддержки у власти...
Народ тотально все поддерживает

Ответить
–3
Развернуть ветку
Мерлин

Нет никакой подобной поддержки у власти. Процентов 40 максимум

Ответить
5
Развернуть ветку
Ленин-гриб

В военное то положение? Там 90% кто пишет нет войне про себя думают, поскорее бы их уже захватили и все вместе заживём.

Ответить
0
Развернуть ветку
igor

Ну так 60 чё боятся.
Или в школе уже учат что 40 больше 60
Терпила терпит всегда, свободный человек отвоевывает свободу

Ответить
–1
Развернуть ветку
Сергей Я

Рубль падает, за рубежом и в валюте рискованно, про биткоин что-то уже подзабыли....

Ответить
1
Развернуть ветку
Альтернативный огонь

Почему ужас то? Кажется что выход

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Торанов

Иван, вам стыдно, что вы Русский?

Ответить
0
Развернуть ветку
igor

Как оказалось, сменяемость власти не дураки придумали
А то засидишмя на троне и давай херню чудить

Ответить
9
Развернуть ветку
Анон Плиз

Только Меркель ушла после 20 лет - сразу война в Европе 🤪

Ответить
1
Развернуть ветку
igor

Не 20, а 15
Потому что народ ее не выбирал.
Народ выбирал партию, которая голосовала за канцлера.
И если бы Меркель чудила, её б партию просрала б выборы.

Как там результати эдра.... Только в космос рейтинг

Ответить
4
Развернуть ветку
Dimitri

Не 15, а 16 если быть точным. С 2005 до 2021. В Германии на 4 года канцлера выбирают, её 4 раза выбирали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

Не 15, а 16 если быть точным. С 2005 до 2021. В Германии на 4 года канцлера выбирают, её 4 раза выбирали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Тоже про нее подумал, что ушла с поста осенью и сразу началась эскалация конфликта.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Я думаю всем кто изучал в школе историю римской республики/империи это известно

Ответить
1
Развернуть ветку
Artem 69

Вчера получил такое письмо, пусть лучше там заблокируют чем здесь

Ответить
7
Развернуть ветку
Дмитрий Коржев

Такая же мысль проскочила. Они хоть открыто заявляют, что такое может произойти, и последней строчкой призывают выводить деньги, если не хочешь заморозить их в штатах.

"In no case will IBKR be responsible for losses or damages of any nature resulting from political or market driven impacts, so we urge all IBKR clients to consider their exposure to this conflict and to take immediate steps to mitigate such risks as they deem appropriate."

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Вполне ожидаемо по зарубежным брокерам.

Но интересно, что делать тем у кого счета в Тинькофф Инвестиции?
Всё продавать или еще рано?

Ответить
2
Развернуть ветку
Artem 69

Банк Тинькоф вообще зареган в Европе, если на него санкции закинут вообще гудбай
Ну и операции он проводит через морган стенли и еще какой-то могу ошибаться
Если от свифта отключат (опять разговоры начались) вообще встанет

Ответить
3
Развернуть ветку
Maxim Medvedev

Так а если акции рф компаний в тиньке на счетах, как санкции могут на них повлиять (если сам банк зареган в европе)?

Ответить
0
Развернуть ветку
Святослав Гусев

Уже давно нужно было продавать…

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Кот

Сейчас, видимо, все российские финансы становятся токсичными. Приходится придумывать запасные ходы и альтернативы даже там, что раньше каталось фантазиями

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Олійник

Красава!!!
Русский корабль - ИДИ НАХ*Й!

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Мишин

не раскачивайте лодку))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Олійник

Я плачу...
Извините пожалуйста
Я не обращаюсь к здравомыслящим людям
Только к тем, кому промыли мозги

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Архипов

Есть счета в IB, так и в тинькове
Сейчас прям дилемма, выводить ли все в интеректив или наоборот. При отключении от свифта вывод в Россию на счет будет невозможен, но написать заявление на перевод акций другому брокеру никто не отменял? Очень хочется услышать компетентное мнение

Ответить
1
Развернуть ветку
Святослав Гусев

Выводите, пока это возможно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Поджог Сараев

В РФ вы ещё успеете заработать, но вывести заработанное будет сложно. Или у вас в IB целая котлета?

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Мишин

Давно пора уже третьи сутки скоро как оккупанты атакуют, а Свифт еще не отключен, эмбарго на нефть и газ не действует

Ответить
–8
Развернуть ветку
Ruslan Umarkhanov

Приплыли…

Ответить
0
Развернуть ветку
Петррр Иваныч

МДА…

Ответить
0
Развернуть ветку
igor

Зачем нужны эти мерзкие бумажки , когда депутаты разрешили собирать валежник и мох в лесах ????

Ответить
0
Развернуть ветку
justdoit

Отлично

Ответить
0
Развернуть ветку
Семён Сердюков

А что там по короновирусу? Победили уже или нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Анон Плиз

Не похоже на США, чтобы собственному бизнесу вредить

Ответить
–4
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Медиа
TJ
РКН потребовал от «Эха Москвы», «Новой газеты» и ряда других СМИ удалить материалы, где они называли «операцию» войной Статьи редакции

Также СМИ размещали «недостоверную информацию» об обстреле украинских городов и гибели мирных жителей, считают в ведомстве.

93 93 комментария
17
Офтоп
TJ
​Глава «Роскосмоса» Рогозин спросил, кто спасёт МКС от падения на США в случае санкций, — помочь обещал Илон Маск Статьи редакции

«Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причём не только в переносном смысле».

20 20 комментариев
21
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
Главное в экономике на фоне войны на Украине, день 3: ЕС ввёл санкции, Болгария закрыла небо Статьи редакции

Собираем новости и события третьего дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото kremlin.ru
Статья дополняется
105 105 комментариев
27
Финэктор Групп
3 признака успешного партнерства при франчайзинге

Покупая франшизу, многие инвесторы ожидают, что бизнес быстро принесет обещанные результаты. Ведь как же иначе?

0 Обсудить
0
PayBox.money
Как компании переводить деньги своим клиентам или сотрудникам

Представим ситуацию: есть онлайн-школа, которая принимает платежи от своих студентов и выплачивает гонорары своим преподавателям. Как организовать этот процесс без лишних хлопот, не оформляя зарплатный проект с банком и не собирая данные карт для переводов? Существует довольно удобный сервис, который часто называют «выплаты на карты», «массовые…

2 2 комментария
1
Финансы
Лиана Липанова
Как работают банки под санкциями и что поменяется для клиентов «Сбера», ПСБ, «Точки» и других — подробности Статьи редакции

Банки рассказали, ограничат ли Apple Pay и Google Pay, можно ли снять и перевести валюту и как срочно провести оплату по валютному контракту.

35 35 комментариев
35
Финансы
Denis Shiryaev
Что такое SWIFT и что будет, если Россию от него отключат: коротко

Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.

Если совсем просто и на пальцах – это простая система электронной почты, обеспечивающая безопасные сообщения между ее участниками. В среднем 40 миллионов сообщений в день: включая заказы, подтверждения платежей, валютные обмены и сделки.

122 122 комментария
77
NTA
«Почему я должен тебе доверять?» Объясняем предсказания любого классификатора

Для того чтобы доверять модели машинного обучения, я научу понимать причины, по которым она сделала то или иное предсказание. Для установления такого доверия можно использовать алгоритм, который хотя бы приблизительно объясняет результаты работы модели. Вариантом такого алгоритма является Python-библиотека LIME.

0 Обсудить
Карьера
Евгения Евсеева
Руководитель отдела технологий «Сбера» Давид Рафаловский покинул банк — РБК Статьи редакции

Также «Сбер» покинул первый запредправления банка Лев Хасис, сообщало издание.

Давид Рафаловский. Фото РБК
72 72 комментария
38
Больше статей
null