Рубли принимают под 25% годовых, за долларовые вложения дают до 8%, а за ипотеку берут до 22,4%.

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11 февраля 2022 года Центробанк России повысил ключевую ставку с 8,5% в декабре до 9,5%, сославшись на рост инфляции. Экономисты «Ренессанс Капитала» тогда полагали, что ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и то же самое допускал сам ЦБ.

Уже 28 февраля, на пятый день военного конфликта на Украине, он поднял ставку более чем в два раза — до 20%. Так регулятор намерен «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».

В ответ на решение ЦБ российские банки один за другим тоже поспешили повысить проценты по вкладам — причём как по рублевым, так и по валютным, и неоднократно. А ещё, скорее всего, ужесточат и условия по выдаче ипотечных кредитов.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой обычно растут вклады и депозиты.

Ставки рублёвых вкладов

Подсанкционные банки:

«Совкомбанк» . Повысил ставку по накопительным счетам «Онлайн Копилка» до 25% годовых. При открытии ставка составит 0%, но если в течение отчётного месяца на счету будет оставаться не менее 10 тысяч рублей, ставка вырастет до 25%. До 9 марта можно также оформить вклад «Оптимальный» под 23% годовых — на сумму от 50 тысяч рублей и на 91 день. После ставку снизят до 21%.



. Повысил ставку по накопительным счетам «Онлайн Копилка» до 25% годовых. При открытии ставка составит 0%, но если в течение отчётного месяца на счету будет оставаться не менее 10 тысяч рублей, ставка вырастет до 25%. До 9 марта можно также оформить вклад «Оптимальный» под 23% годовых — на сумму от 50 тысяч рублей и на 91 день. После ставку снизят до 21%. «Промсвязьбанк» . Предложил вклад «Щедрый процент» с минимальным депозитом в 100 тысяч рублей. Средства можно разместить на 32, 91 и 181 день по ставке от 19% до 24% годовых без опции снятия и пополнения. Можно завести накопительный счёт «Безлимитный» под 21% годовых суммой от 5000 рублей: проценты выплачивают в последний день месяца, снимать и пополнять деньги можно.



. Предложил вклад «Щедрый процент» с минимальным депозитом в 100 тысяч рублей. Средства можно разместить на 32, 91 и 181 день по ставке от 19% до 24% годовых без опции снятия и пополнения. Можно завести накопительный счёт «Безлимитный» под 21% годовых суммой от 5000 рублей: проценты выплачивают в последний день месяца, снимать и пополнять деньги можно. «Новикомбанк» . Повысил ставку для вкладов «Капитал» до 22% годовых с выплатой процентов в конце срока. Для депозитов «Рост» с ежемесячной выплатой ставка составит до 18%, а для линейки «Комфорт» с возможностью снятия и пополнения — до 17%.

. Повысил ставку для вкладов «Капитал» до 22% годовых с выплатой процентов в конце срока. Для депозитов «Рост» с ежемесячной выплатой ставка составит до 18%, а для линейки «Комфорт» с возможностью снятия и пополнения — до 17%. «Почта Банк» . Доходность по вкладу «Горячий сезон» со сроком на три месяца составит до 22% годовых, а на шесть — до 18%. Проценты выплачивают в конце срока. Повысил ставку по сберегательному счёту до 18% годовых. Условия распространяются на действующих клиентов с подключенным пакетом «Почётный клиент», а также на всех клиентов в возрасте от 14 до 22 лет.



. Доходность по вкладу «Горячий сезон» со сроком на три месяца составит до 22% годовых, а на шесть — до 18%. Проценты выплачивают в конце срока. Повысил ставку по сберегательному счёту до 18% годовых. Условия распространяются на действующих клиентов с подключенным пакетом «Почётный клиент», а также на всех клиентов в возрасте от 14 до 22 лет. ВТБ . Увеличил ставки по вкладам до 21% годовых при размещении денег на полгода — снять и пополнить нельзя. Те же условия предложил владельцам накопительного счёта «Сейф». Проценты по нему начисляются на минимальный остаток и выплачиваются ежемесячно.

. Увеличил ставки по вкладам до 21% годовых при размещении денег на полгода — снять и пополнить нельзя. Те же условия предложил владельцам накопительного счёта «Сейф». Проценты по нему начисляются на минимальный остаток и выплачиваются ежемесячно. «Газпромбанк» . По вкладу «Копить» максимальная ставка достигла 21,4%. Чтобы получить её, нужно разместить минимум 15 тысяч рублей на 91 день и выполнить условия по программе лояльности «Процент+». Оформить вклад «Ваш успех» можно под 20% годовых на сумму от 50 тысяч рублей и сроком 91 день. Увеличена также ставка «Накопительного счёта» при минимальном остатке от 5000 рублей в расчётном периоде — до 15% годовых.



. По вкладу «Копить» максимальная ставка достигла 21,4%. Чтобы получить её, нужно разместить минимум 15 тысяч рублей на 91 день и выполнить условия по программе лояльности «Процент+». Оформить вклад «Ваш успех» можно под 20% годовых на сумму от 50 тысяч рублей и сроком 91 день. Увеличена также ставка «Накопительного счёта» при минимальном остатке от 5000 рублей в расчётном периоде — до 15% годовых. «Сбер» . Ставка по вкладу «СберВклад Прайм» на срок от одного до трёх месяцев составит 21%. «СберВклад» можно разместить на тот же срок под 20%.

. Ставка по вкладу «СберВклад Прайм» на срок от одного до трёх месяцев составит 21%. «СберВклад» можно разместить на тот же срок под 20%. «Открытие» . Ставка по вкладам статуса «Премиум» и линейки «Надёжный партнёр» выросла до 21%.

. Ставка по вкладам статуса «Премиум» и линейки «Надёжный партнёр» выросла до 21%. «Альфа-банк» . Предлагает разместить средства на «Альфа-Вкладе» под 20% годовых при открытии на три месяца и под 19% на полгода. Минимальная сумма – от 10 тысяч рублей.

. Предлагает разместить средства на «Альфа-Вкладе» под 20% годовых при открытии на три месяца и под 19% на полгода. Минимальная сумма – от 10 тысяч рублей. «Россельхозбанк» . Увеличил ставку до 20% при размещении на срок от трёх до шести месяцев. Максимальная ставка по рублевым вкладам, открытым на срок 1 год, достигла 12,5%.



. Увеличил ставку до 20% при размещении на срок от трёх до шести месяцев. Максимальная ставка по рублевым вкладам, открытым на срок 1 год, достигла 12,5%. «Московский кредитный банк». Ставка по вкладу «Мега Онлайн» от 1000 рублей увеличена до 20% годовых при открытии на 3 месяца. Счёт можно пополнять в течение первых 185 дней, а проценты будут поступать ежемесячно. Вклад «МКБ. Практичный» принесёт 14% годовых при размещении от 50 тысяч на 100 дней, но проценты выплатят в конце срока.

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Остальные банки:

ТКБ и «Инвестторгбанк» . Ставка по депозиту «Просто вклад» без опции снятия и пополнения составит до 23% при сроке 91 день. «Просто вклад пополняемый» можно открыть на 181 день под 16%, а «Просто вклад управляемый» на 370 дней — под 13%. Улучшены также условия для накопительных счетов «Свободные средства». При остатке от 3000 рублей банк начисляет 13% годовых.

. Ставка по депозиту «Просто вклад» без опции снятия и пополнения составит до 23% при сроке 91 день. «Просто вклад пополняемый» можно открыть на 181 день под 16%, а «Просто вклад управляемый» на 370 дней — под 13%. Улучшены также условия для накопительных счетов «Свободные средства». При остатке от 3000 рублей банк начисляет 13% годовых. «Абсолют банк» . Максимальная ставка по вкладу «Абсолютный максимум+» на срок от 31 до 90 дней составит 22% годовых, а на срок от 91 до 181 дня — 18%. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» без опции пополнения и снятия ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, а на срок от 91 до 181 дня — до 17% вне зависимости от суммы вклада.



. Максимальная ставка по вкладу «Абсолютный максимум+» на срок от 31 до 90 дней составит 22% годовых, а на срок от 91 до 181 дня — 18%. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» без опции пополнения и снятия ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, а на срок от 91 до 181 дня — до 17% вне зависимости от суммы вклада. «Тинькофф» . Ставка по вкладам на три месяца с подключёнными сервисами Tinkoff Pro и «Тинькофф Премиум» увеличили до 18% годовых, на четыре-шесть месяцев — до 15% годовых. Ставки по обычным вкладам составят до 16% со сроком на три месяца и до 13% от четырёх-шести месяцев. Ставка по накопительным счетам с Tinkoff Pro составит 8%, а с «Тинькофф Премиум» — 10%.

. Ставка по вкладам на три месяца с подключёнными сервисами Tinkoff Pro и «Тинькофф Премиум» увеличили до 18% годовых, на четыре-шесть месяцев — до 15% годовых. Ставки по обычным вкладам составят до 16% со сроком на три месяца и до 13% от четырёх-шести месяцев. Ставка по накопительным счетам с Tinkoff Pro составит 8%, а с «Тинькофф Премиум» — 10%. «Зенит» . Вклад «Высокий доход Премиум» от 5 млн рублей можно разместить по ставке до 20,5% со сроком от одного месяца до двух лет. Выплата процентов в конце срока. По вкладу «Высокий доход» от 30 тысяч рублей ставка выросла до 18%. Срок от одного месяца до трёх лет, проценты выплачиваются ежемесячно.



. Вклад «Высокий доход Премиум» от 5 млн рублей можно разместить по ставке до 20,5% со сроком от одного месяца до двух лет. Выплата процентов в конце срока. По вкладу «Высокий доход» от 30 тысяч рублей ставка выросла до 18%. Срок от одного месяца до трёх лет, проценты выплачиваются ежемесячно. «Райффайзенбанк» . По вкладу «Фиксированный» максимальная ставка составит 20% годовых при размещении на срок от 91 до 180 дней. По накопительному счёту «На каждый день Старт» — 13% в месяц открытия и следующий. По накопительному счёту «На ежедневный остаток» ставка составит 12% на всю сумму.

. По вкладу «Фиксированный» максимальная ставка составит 20% годовых при размещении на срок от 91 до 180 дней. По накопительному счёту «На каждый день Старт» — 13% в месяц открытия и следующий. По накопительному счёту «На ежедневный остаток» ставка составит 12% на всю сумму. «Росбанк» . Новые клиенты могут открыть счет «#Акционный» со ставкой 17%. По тому же счёту, открытому до 3 февраля, и «Накопительному счету» независимо от даты открытия ставка для премиальных клиентов выросла до 10%, для остальных — до 7,5%. Новички могут также открыть трёхмесячный вклад «Премиум 150 лет надежности» под 20% и «150 лет надежности» под 18% годовых.

. Новые клиенты могут открыть счет «#Акционный» со ставкой 17%. По тому же счёту, открытому до 3 февраля, и «Накопительному счету» независимо от даты открытия ставка для премиальных клиентов выросла до 10%, для остальных — до 7,5%. Новички могут также открыть трёхмесячный вклад «Премиум 150 лет надежности» под 20% и «150 лет надежности» под 18% годовых. «Хоум Кредит» . Повысил доходность по «Накопительному счёту» для договоров, заключённых с 1 августа 2021 года: до 17% годовых при оплат дебетовыми картами банка на сумму от 10 тысяч рублей в месяц и до 10% при оплате на сумму менее 10 тысяч в месяц. А ещё банк запустил новый вклад «3 месяца Онлайн» по ставке 21% годовых и поднял ставку по другим вкладам — для «1 месяц», например, до 20% годовых.



. Повысил доходность по «Накопительному счёту» для договоров, заключённых с 1 августа 2021 года: до 17% годовых при оплат дебетовыми картами банка на сумму от 10 тысяч рублей в месяц и до 10% при оплате на сумму менее 10 тысяч в месяц. А ещё банк запустил новый вклад «3 месяца Онлайн» по ставке 21% годовых и поднял ставку по другим вкладам — для «1 месяц», например, до 20% годовых. «ЮниКредит Банк» . Повысил ставки по вкладам до 18% годовых для держателей карт Prime и до 12% годовых по накопительному счету «Клик». Для зарплатных клиентов ставки увеличены до 14,5% годовых. Новички могут оформить вклад «Твой выбор» под ставку до 16% годовых.



. Повысил ставки по вкладам до 18% годовых для держателей карт Prime и до 12% годовых по накопительному счету «Клик». Для зарплатных клиентов ставки увеличены до 14,5% годовых. Новички могут оформить вклад «Твой выбор» под ставку до 16% годовых. «Уралсиб». При размещении вклада «Прибыльный сезон» на 91 день ставка составит 17%, на 181 день — 15% годовых, на 367 дней — 11,5%, а на 1100 дней – 9,6% годовых. Ставки по ряду накопительных счетов, в том числе зарплатных, на суммы от 1 млн рублей доходят до 14,5% годовых.

Ставки валютных вкладов

Подсанкционные банки:

«Новикомбанк» . Доходность вкладов «Капитал» составит до 5% годовых для долларов и до 3,1% в евро. Ставка по вкладам «Рост» доходит до 3,7% в долларах и до 2,7% в евро. А по линейке «Комфорт» — 3,5% в долларах и 2% в евро.

. Доходность вкладов «Капитал» составит до 5% годовых для долларов и до 3,1% в евро. Ставка по вкладам «Рост» доходит до 3,7% в долларах и до 2,7% в евро. А по линейке «Комфорт» — 3,5% в долларах и 2% в евро. ВТБ . Доходность по краткосрочному вкладу на три месяца в долларах теперь составит 8% годовых, в евро — 7%.

. Доходность по краткосрочному вкладу на три месяца в долларах теперь составит 8% годовых, в евро — 7%. «Сбер» . Запустил валютный промодепозит без опции пополнения под 5% в долларах и 3,5% в евро. Ставки по вкладам с опцией пополнения и снятия составят 3% для доллара и 2% для евро.

. Запустил валютный промодепозит без опции пополнения под 5% в долларах и 3,5% в евро. Ставки по вкладам с опцией пополнения и снятия составят 3% для доллара и 2% для евро. «Открытие» . Вклады в долларах теперь можно открыть под 8% годовых, в евро – под 7%.

. Вклады в долларах теперь можно открыть под 8% годовых, в евро – под 7%. «Газпромбанк» . По вкладу «Копить» от $500 ставка составит до 8% годовых.



. По вкладу «Копить» от $500 ставка составит до 8% годовых. «Россельхозбанк» . По вкладам в долларах на срок от трёх до шести месяцев ставка будет 6%, по вкладам в евро на тот же срок — 4%. При открытии аналогичных вкладов на 1-2 года ставки составят 1,9% и 1,4% соответственно.



. По вкладам в долларах на срок от трёх до шести месяцев ставка будет 6%, по вкладам в евро на тот же срок — 4%. При открытии аналогичных вкладов на 1-2 года ставки составят 1,9% и 1,4% соответственно. «Совкомбанк» . Повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» в долларах на срок 12 месяцев до 8% годовых. С 9 марта её понизят до 6%.



. Повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» в долларах на срок 12 месяцев до 8% годовых. С 9 марта её понизят до 6%. «Альфа-Банк» . «Альфа-Вклад» можно открыть в долларах под 8% и в евро под 5% до 8 марта включительно.

. «Альфа-Вклад» можно открыть в долларах под 8% и в евро под 5% до 8 марта включительно. «Московский кредитный банк». По вкладу «Всё включено» со сроком на 3 месяца и суммой от $100 или €100 доходность составит 5% и 4% годовых соответственно.

Остальные банки:

«Абсолют банк» . Максимальная ставка по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» повышена до 9% годовых на срок от 31 до 90 дней и до 5% на срок от 91 до 181 дня. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, на срок от 91 до 181 дня — до 17%.

. Максимальная ставка по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» повышена до 9% годовых на срок от 31 до 90 дней и до 5% на срок от 91 до 181 дня. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, на срок от 91 до 181 дня — до 17%. «Зенит» . Расширил линейку продуктов в евро. Ставка вклада «Высокий доход Премиум» составит до 8,5% годовых, а «Высокий доход» — до 8% годовых при сроке от 31 до 180 дней.

. Расширил линейку продуктов в евро. Ставка вклада «Высокий доход Премиум» составит до 8,5% годовых, а «Высокий доход» — до 8% годовых при сроке от 31 до 180 дней. ТКБ и «Инвестторгбанк» . Ставка депозита «Просто вклад. Валютный» на сумму от $1000 или €1000 и сроком от трёх до шести месяцев составит 7% годовых. При вкладе от 50 тысяч в долларах или евро – 7,05%.



. Ставка депозита «Просто вклад. Валютный» на сумму от $1000 или €1000 и сроком от трёх до шести месяцев составит 7% годовых. При вкладе от 50 тысяч в долларах или евро – 7,05%. «Тинькофф» . Ставки по вкладам в долларах при размещении на срок три месяца составляют 5% годовых, в евро — 4% годовых. Пополнить вклад можно только в первые 30 дней с момента открытия.

. Ставки по вкладам в долларах при размещении на срок три месяца составляют 5% годовых, в евро — 4% годовых. Пополнить вклад можно только в первые 30 дней с момента открытия. «Уралсиб». Ставки по вкладам «Доход» в долларах теперь составляют от 1,95 до 3,5% годовых при размещении на сроки 91 или 181 день. На срок 367 дней – от 1,2 до 2% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада.

Что с кредитными условиями

После начала «военной операции» в Украине некоторые банки временно приостанавливали приём ипотечных заявок — например, «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «Альфа-банк» и «Уралсиб». А другие подняли ставки:

«Сбер» с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта — до 18,6%. Ставки в программах господдержки и по тем кредитам, которые уже выдали, не изменятся. Снизить ставку можно, если зарегистрировать сделку в онлайне, внести первоначальный взнос от 20% и подтвердить доход или его часть выпиской из Пенсионного фонда РФ.

с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта — до 18,6%. Ставки в программах господдержки и по тем кредитам, которые уже выдали, не изменятся. Снизить ставку можно, если зарегистрировать сделку в онлайне, внести первоначальный взнос от 20% и подтвердить доход или его часть выпиской из Пенсионного фонда РФ. ВТБ сперва повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта до 15,3%. А с 4 марта поднял их до 22,4% — как для готового, так и строящегося жилья. Скидку в размере 0,6 процентного пункта можно получить, если клиент регистрирует сделку в электронном виде и получает зарплату на карту ВТБ. Ставки по госпрограммам и выданным ранее кредитам банк не меняет.



сперва повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта до 15,3%. А с 4 марта поднял их до 22,4% — как для готового, так и строящегося жилья. Скидку в размере 0,6 процентного пункта можно получить, если клиент регистрирует сделку в электронном виде и получает зарплату на карту ВТБ. Ставки по госпрограммам и выданным ранее кредитам банк не меняет. «Россельхозбанк». С 28 февраля ставки на ипотеку составляют 15,75-16,75%. А потребительские кредиты будут выдавать по ставкам от 13,5%. Кредиты линеек «На всё, что хочется», «Пенсионный», «Рефинансирование», «На любые цели без обеспечения», «Для самозанятых» и «Газомоторное топливо» теперь доступны по фиксированной ставке 23% годовых.



С 28 февраля ставки на ипотеку составляют 15,75-16,75%. А потребительские кредиты будут выдавать по ставкам от 13,5%. Кредиты линеек «На всё, что хочется», «Пенсионный», «Рефинансирование», «На любые цели без обеспечения», «Для самозанятых» и «Газомоторное топливо» теперь доступны по фиксированной ставке 23% годовых. «Райффайзенбанк» поднял ставку на новостройки — с 12,39% до 18,49%.



Пока рынок не стабилизируется, кредитование, как полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, замедлится. А номинальные ставки по ипотеке, по прогнозам аналитиков, могут превысить 20%.