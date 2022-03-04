Вклады с большой ставкой, которые предлагают банки после решений ЦБ Статьи редакции
Рубли принимают под 25% годовых, за долларовые вложения дают до 8%, а за ипотеку берут до 22,4%.
11 февраля 2022 года Центробанк России повысил ключевую ставку с 8,5% в декабре до 9,5%, сославшись на рост инфляции. Экономисты «Ренессанс Капитала» тогда полагали, что ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и то же самое допускал сам ЦБ.
Уже 28 февраля, на пятый день военного конфликта на Украине, он поднял ставку более чем в два раза — до 20%. Так регулятор намерен «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».
В ответ на решение ЦБ российские банки один за другим тоже поспешили повысить проценты по вкладам — причём как по рублевым, так и по валютным, и неоднократно. А ещё, скорее всего, ужесточат и условия по выдаче ипотечных кредитов.
Ставки рублёвых вкладов
Подсанкционные банки:
- «Совкомбанк». Повысил ставку по накопительным счетам «Онлайн Копилка» до 25% годовых. При открытии ставка составит 0%, но если в течение отчётного месяца на счету будет оставаться не менее 10 тысяч рублей, ставка вырастет до 25%. До 9 марта можно также оформить вклад «Оптимальный» под 23% годовых — на сумму от 50 тысяч рублей и на 91 день. После ставку снизят до 21%.
- «Промсвязьбанк». Предложил вклад «Щедрый процент» с минимальным депозитом в 100 тысяч рублей. Средства можно разместить на 32, 91 и 181 день по ставке от 19% до 24% годовых без опции снятия и пополнения. Можно завести накопительный счёт «Безлимитный» под 21% годовых суммой от 5000 рублей: проценты выплачивают в последний день месяца, снимать и пополнять деньги можно.
- «Новикомбанк». Повысил ставку для вкладов «Капитал» до 22% годовых с выплатой процентов в конце срока. Для депозитов «Рост» с ежемесячной выплатой ставка составит до 18%, а для линейки «Комфорт» с возможностью снятия и пополнения — до 17%.
- «Почта Банк». Доходность по вкладу «Горячий сезон» со сроком на три месяца составит до 22% годовых, а на шесть — до 18%. Проценты выплачивают в конце срока. Повысил ставку по сберегательному счёту до 18% годовых. Условия распространяются на действующих клиентов с подключенным пакетом «Почётный клиент», а также на всех клиентов в возрасте от 14 до 22 лет.
- ВТБ. Увеличил ставки по вкладам до 21% годовых при размещении денег на полгода — снять и пополнить нельзя. Те же условия предложил владельцам накопительного счёта «Сейф». Проценты по нему начисляются на минимальный остаток и выплачиваются ежемесячно.
- «Газпромбанк». По вкладу «Копить» максимальная ставка достигла 21,4%. Чтобы получить её, нужно разместить минимум 15 тысяч рублей на 91 день и выполнить условия по программе лояльности «Процент+». Оформить вклад «Ваш успех» можно под 20% годовых на сумму от 50 тысяч рублей и сроком 91 день. Увеличена также ставка «Накопительного счёта» при минимальном остатке от 5000 рублей в расчётном периоде — до 15% годовых.
- «Сбер». Ставка по вкладу «СберВклад Прайм» на срок от одного до трёх месяцев составит 21%. «СберВклад» можно разместить на тот же срок под 20%.
- «Открытие». Ставка по вкладам статуса «Премиум» и линейки «Надёжный партнёр» выросла до 21%.
- «Альфа-банк». Предлагает разместить средства на «Альфа-Вкладе» под 20% годовых при открытии на три месяца и под 19% на полгода. Минимальная сумма – от 10 тысяч рублей.
- «Россельхозбанк». Увеличил ставку до 20% при размещении на срок от трёх до шести месяцев. Максимальная ставка по рублевым вкладам, открытым на срок 1 год, достигла 12,5%.
- «Московский кредитный банк». Ставка по вкладу «Мега Онлайн» от 1000 рублей увеличена до 20% годовых при открытии на 3 месяца. Счёт можно пополнять в течение первых 185 дней, а проценты будут поступать ежемесячно. Вклад «МКБ. Практичный» принесёт 14% годовых при размещении от 50 тысяч на 100 дней, но проценты выплатят в конце срока.
Остальные банки:
- ТКБ и «Инвестторгбанк». Ставка по депозиту «Просто вклад» без опции снятия и пополнения составит до 23% при сроке 91 день. «Просто вклад пополняемый» можно открыть на 181 день под 16%, а «Просто вклад управляемый» на 370 дней — под 13%. Улучшены также условия для накопительных счетов «Свободные средства». При остатке от 3000 рублей банк начисляет 13% годовых.
- «Абсолют банк». Максимальная ставка по вкладу «Абсолютный максимум+» на срок от 31 до 90 дней составит 22% годовых, а на срок от 91 до 181 дня — 18%. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» без опции пополнения и снятия ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, а на срок от 91 до 181 дня — до 17% вне зависимости от суммы вклада.
- «Тинькофф». Ставка по вкладам на три месяца с подключёнными сервисами Tinkoff Pro и «Тинькофф Премиум» увеличили до 18% годовых, на четыре-шесть месяцев — до 15% годовых. Ставки по обычным вкладам составят до 16% со сроком на три месяца и до 13% от четырёх-шести месяцев. Ставка по накопительным счетам с Tinkoff Pro составит 8%, а с «Тинькофф Премиум» — 10%.
- «Зенит». Вклад «Высокий доход Премиум» от 5 млн рублей можно разместить по ставке до 20,5% со сроком от одного месяца до двух лет. Выплата процентов в конце срока. По вкладу «Высокий доход» от 30 тысяч рублей ставка выросла до 18%. Срок от одного месяца до трёх лет, проценты выплачиваются ежемесячно.
- «Райффайзенбанк». По вкладу «Фиксированный» максимальная ставка составит 20% годовых при размещении на срок от 91 до 180 дней. По накопительному счёту «На каждый день Старт» — 13% в месяц открытия и следующий. По накопительному счёту «На ежедневный остаток» ставка составит 12% на всю сумму.
- «Росбанк». Новые клиенты могут открыть счет «#Акционный» со ставкой 17%. По тому же счёту, открытому до 3 февраля, и «Накопительному счету» независимо от даты открытия ставка для премиальных клиентов выросла до 10%, для остальных — до 7,5%. Новички могут также открыть трёхмесячный вклад «Премиум 150 лет надежности» под 20% и «150 лет надежности» под 18% годовых.
- «Хоум Кредит». Повысил доходность по «Накопительному счёту» для договоров, заключённых с 1 августа 2021 года: до 17% годовых при оплат дебетовыми картами банка на сумму от 10 тысяч рублей в месяц и до 10% при оплате на сумму менее 10 тысяч в месяц. А ещё банк запустил новый вклад «3 месяца Онлайн» по ставке 21% годовых и поднял ставку по другим вкладам — для «1 месяц», например, до 20% годовых.
- «ЮниКредит Банк». Повысил ставки по вкладам до 18% годовых для держателей карт Prime и до 12% годовых по накопительному счету «Клик». Для зарплатных клиентов ставки увеличены до 14,5% годовых. Новички могут оформить вклад «Твой выбор» под ставку до 16% годовых.
- «Уралсиб». При размещении вклада «Прибыльный сезон» на 91 день ставка составит 17%, на 181 день — 15% годовых, на 367 дней — 11,5%, а на 1100 дней – 9,6% годовых. Ставки по ряду накопительных счетов, в том числе зарплатных, на суммы от 1 млн рублей доходят до 14,5% годовых.
Ставки валютных вкладов
Подсанкционные банки:
- «Новикомбанк». Доходность вкладов «Капитал» составит до 5% годовых для долларов и до 3,1% в евро. Ставка по вкладам «Рост» доходит до 3,7% в долларах и до 2,7% в евро. А по линейке «Комфорт» — 3,5% в долларах и 2% в евро.
- ВТБ. Доходность по краткосрочному вкладу на три месяца в долларах теперь составит 8% годовых, в евро — 7%.
- «Сбер». Запустил валютный промодепозит без опции пополнения под 5% в долларах и 3,5% в евро. Ставки по вкладам с опцией пополнения и снятия составят 3% для доллара и 2% для евро.
- «Открытие». Вклады в долларах теперь можно открыть под 8% годовых, в евро – под 7%.
- «Газпромбанк». По вкладу «Копить» от $500 ставка составит до 8% годовых.
- «Россельхозбанк». По вкладам в долларах на срок от трёх до шести месяцев ставка будет 6%, по вкладам в евро на тот же срок — 4%. При открытии аналогичных вкладов на 1-2 года ставки составят 1,9% и 1,4% соответственно.
- «Совкомбанк». Повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» в долларах на срок 12 месяцев до 8% годовых. С 9 марта её понизят до 6%.
- «Альфа-Банк». «Альфа-Вклад» можно открыть в долларах под 8% и в евро под 5% до 8 марта включительно.
- «Московский кредитный банк». По вкладу «Всё включено» со сроком на 3 месяца и суммой от $100 или €100 доходность составит 5% и 4% годовых соответственно.
Остальные банки:
- «Абсолют банк». Максимальная ставка по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» повышена до 9% годовых на срок от 31 до 90 дней и до 5% на срок от 91 до 181 дня. Пополнить счёт нельзя. По вкладу «Авансовый» ставка на срок от 31 до 90 дней повышена до 21%, на срок от 91 до 181 дня — до 17%.
- «Зенит». Расширил линейку продуктов в евро. Ставка вклада «Высокий доход Премиум» составит до 8,5% годовых, а «Высокий доход» — до 8% годовых при сроке от 31 до 180 дней.
- ТКБ и «Инвестторгбанк». Ставка депозита «Просто вклад. Валютный» на сумму от $1000 или €1000 и сроком от трёх до шести месяцев составит 7% годовых. При вкладе от 50 тысяч в долларах или евро – 7,05%.
- «Тинькофф». Ставки по вкладам в долларах при размещении на срок три месяца составляют 5% годовых, в евро — 4% годовых. Пополнить вклад можно только в первые 30 дней с момента открытия.
- «Уралсиб». Ставки по вкладам «Доход» в долларах теперь составляют от 1,95 до 3,5% годовых при размещении на сроки 91 или 181 день. На срок 367 дней – от 1,2 до 2% годовых в зависимости от пакета услуг и суммы вклада.
Что с кредитными условиями
После начала «военной операции» в Украине некоторые банки временно приостанавливали приём ипотечных заявок — например, «Совкомбанк», «Райффайзенбанк», «Альфа-банк» и «Уралсиб». А другие подняли ставки:
- «Сбер» с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта — до 18,6%. Ставки в программах господдержки и по тем кредитам, которые уже выдали, не изменятся. Снизить ставку можно, если зарегистрировать сделку в онлайне, внести первоначальный взнос от 20% и подтвердить доход или его часть выпиской из Пенсионного фонда РФ.
- ВТБ сперва повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта до 15,3%. А с 4 марта поднял их до 22,4% — как для готового, так и строящегося жилья. Скидку в размере 0,6 процентного пункта можно получить, если клиент регистрирует сделку в электронном виде и получает зарплату на карту ВТБ. Ставки по госпрограммам и выданным ранее кредитам банк не меняет.
- «Россельхозбанк». С 28 февраля ставки на ипотеку составляют 15,75-16,75%. А потребительские кредиты будут выдавать по ставкам от 13,5%. Кредиты линеек «На всё, что хочется», «Пенсионный», «Рефинансирование», «На любые цели без обеспечения», «Для самозанятых» и «Газомоторное топливо» теперь доступны по фиксированной ставке 23% годовых.
- «Райффайзенбанк» поднял ставку на новостройки — с 12,39% до 18,49%.
Пока рынок не стабилизируется, кредитование, как полагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, замедлится. А номинальные ставки по ипотеке, по прогнозам аналитиков, могут превысить 20%.
Очередная победа Солнцеликого вождя!
Величайший Стратег!
Слава России!
Да надо просто уже выдавать кредиты по 100% годовых и не париться🤣🤣
Великий вождь и борец с фашизмом всех переиграл!!! Вот только никто не думает что эти вклады у вас отожмут, во благо уничтожено экономики???
МММ-2
А почему валютные депозиты ставки подняли тоже? Рубль дешевеет, это понятно. Но валюта?
банкам нужна валюта, так всегда было
Возможно, это как-то связано с недавними высказываниями медведева
Ну во первых сейчас никто не знает сколько стоит доллар, возможно даже условно ниже рубля, потому что на подходе закон об конфискации валюты. Покупать доллары, если вы не собираетесь уезжать в ближайшие дни, уже смысла нет. Во вторых, ну смешно же, все прошли 90е, тут дураку понятно что через пару месяцев и рубли начнут конфисковывать. Неужели кто-то поведётся на эти проценты?
А зачем рубли конфисковать? Топить ТЭЦ больше нечем будет?
Не все, раскулачивать богатых, силовиков надо же кормить, если мы переходим на модель северной Кореи
Ну, если дед реально думает, что передав рубли от нищих силовикам, силовики на них смогут купит покушать — то совсем плохо дело
Не от нищих, а от богатых и остатков среднего класса. Понятно дело что этот ход просто оттягивание конца. И Я с трудом себе представляю северную Корею, но и не исключаю. Режим Кима держится только за счет ядерного оружия, здесь аналогичная история. Пастухов сказал что экономика России рухнет через 2-3 месяца. А Абрамович написал что умножайте 90е на три. Поживем увидим
Деньги - это не ценность, а лишь инструмент. Вот представь хитрый Ын обхитрил американцев и завез целую баржу долларов к себе в страну. Но от этого кушать особо больше никто не станет. Надеюсь, наш Ын это понимает.
Это Дерипаска сказал. Потому коридор доллара 600-1000 рублей. Держитесь
А потом вклады арестуют ради борьбы против нациков, с обещанием когда нибудь вернуть, так как война дело дорогое. И против не скажешь, сразу 3 года получишь. Где то видел информацию, что сбербанк уже на этом поднял 1 трлн. Видимо отчитался
Хоум кредит забыли упомянуть в 22% на накопительном счете. И вклады 20% 1-6 месяцев, 21% 3 месяца
привет, Петр! добавили, спасибо <3
Когда кредит наличными будут давать?
Всем привет, и особенно пламенный привет представителям Тинькофф Бизнес. Сегодня утром я обнаружила, что при попытке вывода средств с расчётного счёта на свою дебетовую карту Тинькофф Black появилась комиссия.
Единогласно.
В третьем варианте власти будут считать это «умышленным банкротством» и вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства.
До 4 марта можно было перевести себе на карту физлица 150-500 тысяч рублей без комиссии в зависимости от тарифа.
Если держатели части их облигаций воспользуются правом требования, то компания не сможет исполнить свои обязательства. Но пока речь об этом не идёт.