Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций Статьи редакции
Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на сайте правовой информации.
В число «антикризисных мер» вошли следующие возможности:
- право на кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, в том числе по ипотеке. Обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября, если договор заключён до 1 марта 2022 года, а доходы упали более чем на 30%;
- введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, «имеющих государственную аккредитацию» ИТ-компаний — до 2024 года;
- ведение деятельности без продления лицензии;
- право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии;
- установление ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезённых из стран, которые ввели против России санкции.
В загаженном придорожном туалете пшикнули освежителем и отчитались о капитальном ремонте трассы с созданием инфраструктуры.
Остаток выделенных средств поделили - профит 😂
Не остаток , а все)))) Остаток нам оставили, но так как спиздили все, нам не осталось ничего.
А чо, освежитель по вашему бесплатно что-ли?))
Ну как бесплатно) Платон же есть, ну повысят чуток. Ну на благое же дело!! Заплатим, хули)
"доходы упали более чем на 30%" , ну так чую так скажут 90% людям - " а что вы жалуетесь у вас как было 25 тыс так и осталось, следующий!"
Вот только раньше ты мог жить на них 1 месяц, а теперь только 2 недели, а так да, доходы не упали
Ну для бюрократа в правительстве они не упали. Более того, вангую что и смотреть падение будут на отрезке этак за год, например по выписке 2-НДФЛ.
Именно. А как иначе доказать, что доходы изменились? Только выписка НДФЛ.
Ну и подумай, сколько времени после потери дохода в годовом срезе будет падение в 30%. 4 месяца?
Лучшая мера поддержки населения и бизнеса в условиях санкций - сьебаться со своего трона.
А уже не поможет🤷🏻♂️
Ещё как поможет. Он сваливает с трона -> выводим войска -> отказываемся от поддержки днр\лнр -> выплачиваем Украине компенсацию после разморозки фондов -> делаем приоритетом развитие человеческого капитала. Меньше чем за год всё вернётся в норму.
Я в это чудо перестал верить сегодня, после того как увидел в потоке несколько машин с буквой З на заднем стекле. Как бы прискорбно это не звучало, но часть людей заслужило такого правителя своей тупостью, другая часть своим смирением, а самая активная уже эмигрировала. Сейчас тяжело тем, кто где то между второй и третьей группой.
Да таким людям «Хоть ссы в глаза — все божья роса», начнут по телику крутить, что экономика восстанавливаемся они будут кому угодно покланяться. Так, что надежда есть и умирает она последней…
Да вы неебаца политик, почему вы до сих пор не верхних чинах МИДа?
Потому что в России фактически нет выборов и текущие политики оторваны от людей.
там уже один такой был в 90х, Козырев фамилия емнип. Нуегонна таких раздвигателей булок :)
А еще раньше та же Украина на нас нападет и будем вести войну уже на своей территории. Такой вариант по-Вашему невозможен?
Невозможен.
Откуда такая уверенность? ДНРовцы говорят, что у них была вполне достоверная инфа, что ВСУ готовят серьезное нападение на ДНР, ЛНР чуть ли ни в конце февраля даже. Типа мы всего на несколько дней всего их опередили.
Слушай, 15-ти рублевый, после реальных боевых действий и санкций ваша пропаганда уже и на ватников перестает работать.
Это Вы мне? Вообще-то я женщина, а не мужчина. Вижу, Вы - хам, поэтому наш разговор закончен.
На страну с Ядерным оружием и в разы преобладающей по численности армии? Тем более, когда та стянула войска к границе? )
Что у вас в голове?
У меня-то в голове все нормально. Что в голове у украинцев???!!!!! После Донбасса они бы напали на Крым. Неизбежно. Ведь они все эти годы только об этом и говорят. А Россия считает Крым своей территорией, вот Вам и война все та же. Только преимущество было бы на стороне украинцев, и нам пришлось бы больше труда положить, чтобы отвоевать территории ДНР, ЛНР, так как они бы не устояли против армии ВСУ, которую нехило так вооружило НАТО с радостного согласия украинских властей.
Про ядерное оружие даже и не говорите, его все равно никто не стал бы использовать. Таких отморозков, как Зеленский, больше нет, мне кажется, чтобы ядерным оружием кому-то угрожать.
Поможет, Александр II быстро договорился о мире и снятии ограничений после того, как его папаша Николай I знатно обосрался на ровном месте и помер.
Это единственное что поможет.
Не поможет, но некоторым сделает праздник. Как пир перед чумой
Какое охуительное предложение, прям вот такое умное, взвешенное и прямо решит все проблемы.
Жрите, гости дорогие.
Все бизнесмены:
Мы сидели на дне, но снизу поддержали...
Право ведения деятельности без продления лицензии - крутая мера, только никак не связана с текущими событиями, кмк
Остальное - «на тоненького». Кредитные каникулы не снижают сумму, только переносят на потом. Перенос проблемы на завтра
Не очень массовые меры поддержки. Если судить по моей семье - поддержки нет
Да. Будем теперь ходить к врачам с условно-просроченной лицензией, летать на самолетах с просрочнным ремонтом и жить в домах, которые построены без учета всех нормативов.
Не жизнь, а малина.
Вот я тоже про лицензии подумал. Это не поддержка. Это беззаконие. Какая-то чиновничья падаль,своей хотелкой,творит правовой беспредел. Под видом заботы о гражданах. И тут затронет все социальные сферы. Ощущение что чиновники в своём бессилии и панике,тушат пожар бензином,и воглаве всей этой шайки сумасшедших Путин
Вы то ли глупые, то ли притворяетесь?! Уже нет никакой экономики, нет никакой россии, пора мыслить реально - спасать свои жизни
Ходил сегодня по магазинам, пил латте из Старбакса.
На всякий случай купил три пакета гречи.
Из Старбакса или в Старбаксе?
Сообщение удалено
Ребята, какие можно условия предложить для Вас в Казахстане? Давайте делать бизнес.
Можете приютить Путина у себя?
Перелет оплатим
Нам он тоже не нужен) вроде слышал у него бункер есть и дворец в Крыму
Наконец первые адекватные комментарии. Надеюсь адекватные предприниматели Вам ответят.
Ох***ые меры поддержки. Именно то, о чем все предприниматели и малый бизнес мечтали
Коррупционеры возврадовались от таких мер
А он упомянул технический дефолт 15 апреля?
Вы про что, я видимо не владею инфо((
вся суть этих мер
🙈
Сильно...ни чего не сказать)ребята явно не ожидали того что происходит.
Мне понравилось "если доходы упали на 30%". Ок, а если доход не упал, но цены выросли в 2 раза, это считается? Детский сад🤦🏻♂️
Они вообще не врубаются что происходит наверное.
Тут тысячи раз было написано что ни чего не поможет кроме кардинальных мер.
Вы серьёзно думаете, что оказывая подобную "поддержку" они ничего не понимают? 🙂
Давайте вспомним пандемии действительно, как помогал Путин простым гражданам и бизнесу в отличии от других стран? В других странах выдилялись деньги на руки гражданам, выдилялись деньги малому среднему бизнесу.
В России бизнесу предлагалось взять кредит, влезть в долги, что бы заплатить зарплату и пр. абсурд. Субсидии выделялись только очень крупным предприятиям и то копейки, прожиточный минимум на сотрудника, это мизер по сравнению с полученными убытками, а на остальных предпринимателей был положен болт, ебитесь мол как хотите, ну и кредит вот вам.
Судя по такой помощи в пиздеце 2020, можно сделать вывод..... в пиzдеце 2022 вы помощи не дождётесь, ну кроме как уже мы поняли малоимущих матерей и то, памперсы все европейские, пора им приобрести скил в заматывании пеленок.
Прочитал и никак не пойму, в чем поддержка то ?
Не посадили, считай уже поддержали
Моральная.
Я не понимаю, есть кризис или нет, по телевизору говорят, что все хорошо. Я совсем запутался, везде одни фейки, не знаю кому верить.
Народ панику разводит. Кого-тотреально коснулись сокращения, кого-то нет. Рубль упал - факт, но судить сейчас преждевременно…надо дождаться когда на Украине стабилизируется ситуация. Касаемо ЕС видим что они на перспективу совсем не думают.
Вы либо прикалываетесь, либо не понимаете масштаба всей ситуации. Если Россия проигрывает эту войну, то это в любом случае международный суд, независимые оценщики и выплата репараций и контрибуций, за каждого убитого, за каждый разрушенный дом.
Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.
В одном с вами соглашусь. Пока судить рано. Первые ласточки полетят к середине лета, когда начнут пустеть складские запасы. А там к октябрю-ноябрю прорисуется вся картина.
Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...
Что-то я не слышала, чтобы США какие-то репарации или контрибуции кому-то выплачивал. Например, Ираку.
quod licet jovi non licet bovi
Если бы была война, то уже бы победили. Почему Россия должна проиграть? Есть предпосылки?
Александр, Вы идиот или вам за такие комментарии платят?
Я реально не представляю что такую сказочную херню может писать человек, который ходит в магазин, платит ипотеку и работает в офисе за обычную заплату.
Ну вы слишком сроки затянулись. Отдельные виды продовольствия уже недели через две начнут рост цен. Нету столько запасов на складах чтобы до середины лета не заканчивались. Например ,,Петербургские аптеки,, затарили свои склады под завязку,но этого хватит лишь на три месяца бесперебойных поставок по торговым точкам. А дальше новые закупки нужны. И это если вообще под ноль выгребсти склады. Отдельные товары быстрее распродаются,некоторые медленнее.
Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...
у ЦБ вроде как в юанях анало г140 млрд. баксов, это оборот торговый за целый год, т.е. оплата их товаров примерно за два.
Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.
вот чего не хотелось бы - так это заново индустриализовывать это Дикое Поле :) отжать всё полезное чтобы ЛДНР были хотя бы не сильно убыточными были и поставить их главными в новой УФР (федеративной республике) - пусть смотрят за ситуацией.
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Украину, выдвинутся чтобы выпиливать нациков везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
Это знающий человек - ваш психиатр?
эти лахтодауны всегда когда какой-нить очередной бред вкидывают, заговорщицки добавляют "от знающего человека" или там "источник из кремля", можно подумать от этого их пердеж становится более правдоподобным
Учи мемы, друже. Смех помогает в кризис.
https://memepedia.ru/est-infa-ot-znayushhego-cheloveka/
Телек - это голос государства.
Ну что ж. Впереди увольнения, долговые ямы и крах малого бизнеса.
Увольнения уже начались.. Некоторые из моих клиентов в первый день санкций уже сократили штат на 10% и понизили ЗП на 30%
Ну как обычно, много слов, мало сути. В пандемию примерно такая же "поддержка" была.
Одна из самых главных проблем это рубль, относительно других стран мы стали беднее в 2 раза, вот что с этим интересно они собрались делать!?
-логистика
-финансирование
-риски новых санкций
-доверие к стране
...
-курс рубля
-обнищание населения
...
Компании уже убрали его в пакет с пакетами?
Судя по комментариям можно перепись нытиков провести) на 1-2 дизлайком рассчитайсь
Желаю всем выйти из этого пике с минимальными потерями. Понятно, что больше всех теряет тот призрачный средний класс, который за годы с последнего кризиса сам как то поднабрался сил и начал набирать обороты. Все что я прочел в этом посте, а именно меры поддержки-это декларативная чушь. По сути мы все заложники ситуации. Если прочитать между строк, то можно без труда увидеть ....спасайтесь сами, а мы ну хотя бы постараемся вам не мешать... По настоящему есть только один способ решить проблему, но он в силу законодательных ограничений не может быть озвучен.
По настоящему есть только один способ решить проблему
Гарантированных способов нет, т.к. никто не обещал снять санкции в какой-то приемлемый срок после того, как всё изменится, а если кто-то и обещал, то далеко не факт, что сдержит обещания.
Так-то это всё (и ряд других событий, не касающихся происходящего в Украине) похоже на прелюдию к WW3.
Освободите от НДС и Налога с прибыли. Мне бы этого хватило не скукситься.
Они же говорят у них с нефти и газа сверхприбыли. Но они не сделают этого, как и всего остального...
Ага. Счас. Три раза. Они наоборот ставки поднимают по кредитам. Думаете они согласятся менять свой образ жизни? Как бы не так. Будут до последнего выдавать население. Им сейчас надо возвращать то что они потеряли на санкциях.
Кто-то может прокомментировать "имеющих государственную аккредитацию" это значит кого? Кем? Как?
Это лексический выверт для охлоса.
Последний пункт прямо-таки вселяет уверенность в завтрашнем дне..😅
Из недалёкого будущего скалит зубки естественный отбор?.
.. Лучше бы "вертолёты" по 300трраздали с целевым назначением на кредиты... 🤔😁
Скорую помощь, этому господину!
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.
Она могла бы заменить Visa и Mastercard.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…