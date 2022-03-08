Финансы
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Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций Статьи редакции

Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В число «антикризисных мер» вошли следующие возможности:

  • право на кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, в том числе по ипотеке. Обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября, если договор заключён до 1 марта 2022 года, а доходы упали более чем на 30%;
  • введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, «имеющих государственную аккредитацию» ИТ-компаний — до 2024 года;
  • ведение деятельности без продления лицензии;
  • право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии;
  • установление ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезённых из стран, которые ввели против России санкции.

#новость #днрилнр

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Ковтун Максим

В загаженном придорожном туалете пшикнули освежителем и отчитались о капитальном ремонте трассы с созданием инфраструктуры.

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81
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Alex Shevchenko

Остаток выделенных средств поделили - профит 😂

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1
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Ковтун Максим

Не остаток , а все)))) Остаток нам оставили, но так как спиздили все, нам не осталось ничего.

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1
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Alex Shevchenko

А чо, освежитель по вашему бесплатно что-ли?))

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2
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Ковтун Максим

Ну как бесплатно) Платон же есть, ну повысят чуток. Ну на благое же дело!! Заплатим, хули)

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2
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Rownie

"доходы упали более чем на 30%" , ну так чую так скажут 90% людям - " а что вы жалуетесь у вас как было 25 тыс так и осталось, следующий!"

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47
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mnin mnin

Вот только раньше ты мог жить на них 1 месяц, а теперь только 2 недели, а так да, доходы не упали

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11
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Не Олег

Ну для бюрократа в правительстве они не упали. Более того, вангую что и смотреть падение будут на отрезке этак за год, например по выписке 2-НДФЛ.

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2
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Alexander Bobylev

Именно. А как иначе доказать, что доходы изменились? Только выписка НДФЛ.

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0
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Не Олег

Ну и подумай, сколько времени после потери дохода в годовом срезе будет падение в 30%. 4 месяца?

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0
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Влад Борщ

Лучшая мера поддержки населения и бизнеса в условиях санкций - сьебаться со своего трона.

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33
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From Siberia to London

А уже не поможет🤷🏻‍♂️

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0
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evilnw

Ещё как поможет. Он сваливает с трона -> выводим войска -> отказываемся от поддержки днр\лнр -> выплачиваем Украине компенсацию после разморозки фондов -> делаем приоритетом развитие человеческого капитала. Меньше чем за год всё вернётся в норму.

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20
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Александр У

Я в это чудо перестал верить сегодня, после того как увидел в потоке несколько машин с буквой З на заднем стекле. Как бы прискорбно это не звучало, но часть людей заслужило такого правителя своей тупостью, другая часть своим смирением, а самая активная уже эмигрировала. Сейчас тяжело тем, кто где то между второй и третьей группой.

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13
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Владимир Владимир

Да таким людям «Хоть ссы в глаза — все божья роса», начнут по телику крутить, что экономика восстанавливаемся они будут кому угодно покланяться. Так, что надежда есть и умирает она последней…

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0
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Александр Симонов

Да вы неебаца политик, почему вы до сих пор не верхних чинах МИДа?

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–5
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evilnw

Потому что в России фактически нет выборов и текущие политики оторваны от людей.

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10
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Мимопрохожий

там уже один такой был в 90х, Козырев фамилия емнип. Нуегонна таких раздвигателей булок :)

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–4
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Nadezhda Naumova

А еще раньше та же Украина на нас нападет и будем вести войну уже на своей территории. Такой вариант по-Вашему невозможен?

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–8
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Pavel Petel

Невозможен.

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7
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Nadezhda Naumova

Откуда такая уверенность? ДНРовцы говорят, что у них была вполне достоверная инфа, что ВСУ готовят серьезное нападение на ДНР, ЛНР чуть ли ни в конце февраля даже. Типа мы всего на несколько дней всего их опередили.

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–7
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Pavel Petel

Слушай, 15-ти рублевый, после реальных боевых действий и санкций ваша пропаганда уже и на ватников перестает работать.

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2
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Nadezhda Naumova

Это Вы мне? Вообще-то я женщина, а не мужчина. Вижу, Вы - хам, поэтому наш разговор закончен.

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–2
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Oleg Pasko

На страну с Ядерным оружием и в разы преобладающей по численности армии? Тем более, когда та стянула войска к границе? )
Что у вас в голове?

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1
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Nadezhda Naumova

У меня-то в голове все нормально. Что в голове у украинцев???!!!!! После Донбасса они бы напали на Крым. Неизбежно. Ведь они все эти годы только об этом и говорят. А Россия считает Крым своей территорией, вот Вам и война все та же. Только преимущество было бы на стороне украинцев, и нам пришлось бы больше труда положить, чтобы отвоевать территории ДНР, ЛНР, так как они бы не устояли против армии ВСУ, которую нехило так вооружило НАТО с радостного согласия украинских властей.

Про ядерное оружие даже и не говорите, его все равно никто не стал бы использовать. Таких отморозков, как Зеленский, больше нет, мне кажется, чтобы ядерным оружием кому-то угрожать.

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–1
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Денис Демидов

Поможет, Александр II быстро договорился о мире и снятии ограничений после того, как его папаша Николай I знатно обосрался на ровном месте и помер.

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10
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Мария Богоделова

Это единственное что поможет.

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3
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Julia A

Не поможет, но некоторым сделает праздник. Как пир перед чумой

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0
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Рагнар Кожаные Штаны

Какое охуительное предложение, прям вот такое умное, взвешенное и прямо решит все проблемы.

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–4
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Василий Степанофф

Жрите, гости дорогие.

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0
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Василий Степанофф
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1
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Иван Поварёшкин

Все бизнесмены:

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24
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Altair
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8
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Solodin Iota

Мы сидели на дне, но снизу поддержали...

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21
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Максим Кот

Право ведения деятельности без продления лицензии - крутая мера, только никак не связана с текущими событиями, кмк

Остальное - «на тоненького». Кредитные каникулы не снижают сумму, только переносят на потом. Перенос проблемы на завтра

Не очень массовые меры поддержки. Если судить по моей семье - поддержки нет

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8
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Василий Степанофф

Да. Будем теперь ходить к врачам с условно-просроченной лицензией, летать на самолетах с просрочнным ремонтом и жить в домах, которые построены без учета всех нормативов.
Не жизнь, а малина.

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22
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Липин Евгений

Вот я тоже про лицензии подумал. Это не поддержка. Это беззаконие. Какая-то чиновничья падаль,своей хотелкой,творит правовой беспредел. Под видом заботы о гражданах. И тут затронет все социальные сферы. Ощущение что чиновники в своём бессилии и панике,тушат пожар бензином,и воглаве всей этой шайки сумасшедших Путин

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6
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Paul Brezcuu

Вы то ли глупые, то ли притворяетесь?! Уже нет никакой экономики, нет никакой россии, пора мыслить реально - спасать свои жизни

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0
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Василий Степанофф

Ходил сегодня по магазинам, пил латте из Старбакса.
На всякий случай купил три пакета гречи.

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6
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Д Хб

Из Старбакса или в Старбаксе?

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0
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LuNature

Сообщение удалено

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–2
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Kz Titans

Ребята, какие можно условия предложить для Вас в Казахстане? Давайте делать бизнес.

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7
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Василий Степанофф

Можете приютить Путина у себя?
Перелет оплатим

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23
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Kz Titans

Нам он тоже не нужен) вроде слышал у него бункер есть и дворец в Крыму

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0
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Александр Шустров

Наконец первые адекватные комментарии. Надеюсь адекватные предприниматели Вам ответят.

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2
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Русский огонь

Уже собираюсь у вас IT компанию открывать в особой зоне :)

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0
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Сергей

Ох***ые меры поддержки. Именно то, о чем все предприниматели и малый бизнес мечтали

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12
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Рагнар Кожаные Штаны

Коррупционеры возврадовались от таких мер

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0
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Paul Brezcuu

А он упомянул технический дефолт 15 апреля?

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10
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Sergey L.

Вы про что, я видимо не владею инфо((

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0
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АККАУНТ УДАЛЕН

вся суть этих мер

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8
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Марина K

🙈

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0
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Andrei Mesherjakov

Сильно...ни чего не сказать)ребята явно не ожидали того что происходит.
Мне понравилось "если доходы упали на 30%". Ок, а если доход не упал, но цены выросли в 2 раза, это считается? Детский сад🤦🏻‍♂️
Они вообще не врубаются что происходит наверное.
Тут тысячи раз было написано что ни чего не поможет кроме кардинальных мер.

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6
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Марина K

Вы серьёзно думаете, что оказывая подобную "поддержку" они ничего не понимают? 🙂

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0
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Виталий Коняев

Давайте вспомним пандемии действительно, как помогал Путин простым гражданам и бизнесу в отличии от других стран? В других странах выдилялись деньги на руки гражданам, выдилялись деньги малому среднему бизнесу.
В России бизнесу предлагалось взять кредит, влезть в долги, что бы заплатить зарплату и пр. абсурд. Субсидии выделялись только очень крупным предприятиям и то копейки, прожиточный минимум на сотрудника, это мизер по сравнению с полученными убытками, а на остальных предпринимателей был положен болт, ебитесь мол как хотите, ну и кредит вот вам.

Судя по такой помощи в пиздеце 2020, можно сделать вывод..... в пиzдеце 2022 вы помощи не дождётесь, ну кроме как уже мы поняли малоимущих матерей и то, памперсы все европейские, пора им приобрести скил в заматывании пеленок.

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6
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Григорий Кекс

Прочитал и никак не пойму, в чем поддержка то ?

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3
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SilanseR

Не посадили, считай уже поддержали

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7
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- -

Моральная.

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4
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Egor Komarov

Я не понимаю, есть кризис или нет, по телевизору говорят, что все хорошо. Я совсем запутался, везде одни фейки, не знаю кому верить.

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3
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Александр Шустров

Народ панику разводит. Кого-тотреально коснулись сокращения, кого-то нет. Рубль упал - факт, но судить сейчас преждевременно…надо дождаться когда на Украине стабилизируется ситуация. Касаемо ЕС видим что они на перспективу совсем не думают.

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–6
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- -

Вы либо прикалываетесь, либо не понимаете масштаба всей ситуации. Если Россия проигрывает эту войну, то это в любом случае международный суд, независимые оценщики и выплата репараций и контрибуций, за каждого убитого, за каждый разрушенный дом.

Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.

В одном с вами соглашусь. Пока судить рано. Первые ласточки полетят к середине лета, когда начнут пустеть складские запасы. А там к октябрю-ноябрю прорисуется вся картина.

Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...

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9
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Nadezhda Naumova

Что-то я не слышала, чтобы США какие-то репарации или контрибуции кому-то выплачивал. Например, Ираку.

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2
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Irakly Chichua

quod licet jovi non licet bovi

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0
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Александр Шустров

Если бы была война, то уже бы победили. Почему Россия должна проиграть? Есть предпосылки?

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–2
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Мария Богоделова

Александр, Вы идиот или вам за такие комментарии платят?
Я реально не представляю что такую сказочную херню может писать человек, который ходит в магазин, платит ипотеку и работает в офисе за обычную заплату.

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1
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Липин Евгений

Ну вы слишком сроки затянулись. Отдельные виды продовольствия уже недели через две начнут рост цен. Нету столько запасов на складах чтобы до середины лета не заканчивались. Например ,,Петербургские аптеки,, затарили свои склады под завязку,но этого хватит лишь на три месяца бесперебойных поставок по торговым точкам. А дальше новые закупки нужны. И это если вообще под ноль выгребсти склады. Отдельные товары быстрее распродаются,некоторые медленнее.

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1
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Мимопрохожий

Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...
 у ЦБ вроде как в юанях анало г140 млрд. баксов, это оборот торговый за целый год, т.е. оплата их товаров примерно за два.

Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.
 вот чего не хотелось бы - так это заново индустриализовывать это Дикое Поле :) отжать всё полезное чтобы ЛДНР были хотя бы не сильно убыточными были и поставить их главными в новой УФР (федеративной республике) - пусть смотрят за ситуацией.

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–3
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Vladimir Karmishin

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Украину, выдвинутся чтобы выпиливать нациков везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.

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–6
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mnin mnin

Это знающий человек - ваш психиатр?

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3
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Дмитрий Порожняков

эти лахтодауны всегда когда какой-нить очередной бред вкидывают, заговорщицки добавляют "от знающего человека" или там "источник из кремля", можно подумать от этого их пердеж становится более правдоподобным

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2
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Vladimir Karmishin

Учи мемы, друже. Смех помогает в кризис.
https://memepedia.ru/est-infa-ot-znayushhego-cheloveka/

Есть инфа от знающего человека
Есть инфа от знающего человека - копипаста, ставшая мемом, которую используют для политического…
memepedia.ru
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–1
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Ольга Федченко

+

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0
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Василий Степанофф

Телек - это голос государства.

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0
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Sergey Ryabov

Ну что ж. Впереди увольнения, долговые ямы и крах малого бизнеса.

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0
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Василий Степанофф

Увольнения уже начались.. Некоторые из моих клиентов в первый день санкций уже сократили штат на 10% и понизили ЗП на 30%

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6
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Ildar S

Ну как обычно, много слов, мало сути. В пандемию примерно такая же "поддержка" была.

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2
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Виталий Коняев

Одна из самых главных проблем это рубль, относительно других стран мы стали беднее в 2 раза, вот что с этим интересно они собрались делать!?

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2
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insighter

-логистика
-финансирование
-риски новых санкций
-доверие к стране
...
-курс рубля
-обнищание населения
...

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0
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ivan krapivin

Компании уже убрали его в пакет с пакетами?

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2
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Александр Шустров

Судя по комментариям можно перепись нытиков провести) на 1-2 дизлайком рассчитайсь

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–17
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Ольга Федченко

+

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0
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Alex Lee

Желаю всем выйти из этого пике с минимальными потерями. Понятно, что больше всех теряет тот призрачный средний класс, который за годы с последнего кризиса сам как то поднабрался сил и начал набирать обороты. Все что я прочел в этом посте, а именно меры поддержки-это декларативная чушь. По сути мы все заложники ситуации. Если прочитать между строк, то можно без труда увидеть ....спасайтесь сами, а мы ну хотя бы постараемся вам не мешать... По настоящему есть только один способ решить проблему, но он в силу законодательных ограничений не может быть озвучен.

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1
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Жесткий кран

По настоящему есть только один способ решить проблему
 Гарантированных способов нет, т.к. никто не обещал снять санкции в какой-то приемлемый срок после того, как всё изменится, а если кто-то и обещал, то далеко не факт, что сдержит обещания.
Так-то это всё (и ряд других событий, не касающихся происходящего в Украине) похоже на прелюдию к WW3.

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1
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NotFop

Освободите от НДС и Налога с прибыли. Мне бы этого хватило не скукситься.
Они же говорят у них с нефти и газа сверхприбыли. Но они не сделают этого, как и всего остального...

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1
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Липин Евгений

Ага. Счас. Три раза. Они наоборот ставки поднимают по кредитам. Думаете они согласятся менять свой образ жизни? Как бы не так. Будут до последнего выдавать население. Им сейчас надо возвращать то что они потеряли на санкциях.

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1
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Денис Тихонов

Кто-то может прокомментировать "имеющих государственную аккредитацию" это значит кого? Кем? Как?

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1
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Светлана Владимирова

Это лексический выверт для охлоса.

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1
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Марина K

Последний пункт прямо-таки вселяет уверенность в завтрашнем дне..😅
Из недалёкого будущего скалит зубки естественный отбор?.

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0
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Dmitri Petrov

.. Лучше бы "вертолёты" по 300трраздали с целевым назначением на кредиты... 🤔😁

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0
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madkliq

Скорую помощь, этому господину!

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–2
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