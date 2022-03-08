Путин подписал «антикризисный пакет» мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций Статьи редакции
Среди нововведений — право на кредитные каникулы и возможность вести деятельность без продления лицензии.
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на сайте правовой информации.
В число «антикризисных мер» вошли следующие возможности:
- право на кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, в том числе по ипотеке. Обратиться за предоставлением каникул можно до 30 сентября, если договор заключён до 1 марта 2022 года, а доходы упали более чем на 30%;
- введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий до конца 2022 года, «имеющих государственную аккредитацию» ИТ-компаний — до 2024 года;
- ведение деятельности без продления лицензии;
- право правительства дополнительно индексировать страховые пенсии;
- установление ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезённых из стран, которые ввели против России санкции.
В загаженном придорожном туалете пшикнули освежителем и отчитались о капитальном ремонте трассы с созданием инфраструктуры.
Остаток выделенных средств поделили - профит 😂
Не остаток , а все)))) Остаток нам оставили, но так как спиздили все, нам не осталось ничего.
А чо, освежитель по вашему бесплатно что-ли?))
Ну как бесплатно) Платон же есть, ну повысят чуток. Ну на благое же дело!! Заплатим, хули)
"доходы упали более чем на 30%" , ну так чую так скажут 90% людям - " а что вы жалуетесь у вас как было 25 тыс так и осталось, следующий!"
Вот только раньше ты мог жить на них 1 месяц, а теперь только 2 недели, а так да, доходы не упали
Ну для бюрократа в правительстве они не упали. Более того, вангую что и смотреть падение будут на отрезке этак за год, например по выписке 2-НДФЛ.
Именно. А как иначе доказать, что доходы изменились? Только выписка НДФЛ.
Ну и подумай, сколько времени после потери дохода в годовом срезе будет падение в 30%. 4 месяца?
Кредитные каникулы даются до конца сентября, на срок полгода. То есть самые последние закончатся в конце марта 2023.
Уйти на кредитные каникулы можно, если в месяце, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ месяцу подачи требования кредитных каникул, доход снизился на 30% или более, относительно среднемесячного дохода за 2021 год. Если упал доход за май, подавать требование можно не раньше 1 июня. Но нужно свериться с законодательно установленной методикой расчёта среднемесячного дохода, может по-разному считаться у разных заёмщиков. То есть всё как в 2020 году по 106 федеральному закону.
Да, предоставляется 2-НДФЛ со всех мест работы за весь 2021 год и 2-НДФЛ за 2022 с отражённым доходом в месяце, предшествующем месяц подачи заявления. Подать документы надо в течение 90 дней, иначе каникулы слетят.
Лучшая мера поддержки населения и бизнеса в условиях санкций - сьебаться со своего трона.
А уже не поможет🤷🏻♂️
Ещё как поможет. Он сваливает с трона -> выводим войска -> отказываемся от поддержки днр\лнр -> выплачиваем Украине компенсацию после разморозки фондов -> делаем приоритетом развитие человеческого капитала. Меньше чем за год всё вернётся в норму.
Я в это чудо перестал верить сегодня, после того как увидел в потоке несколько машин с буквой З на заднем стекле. Как бы прискорбно это не звучало, но часть людей заслужило такого правителя своей тупостью, другая часть своим смирением, а самая активная уже эмигрировала. Сейчас тяжело тем, кто где то между второй и третьей группой.
Да таким людям «Хоть ссы в глаза — все божья роса», начнут по телику крутить, что экономика восстанавливаемся они будут кому угодно покланяться. Так, что надежда есть и умирает она последней…
Если бы это было так (как после крымнаша, реально была поддержка этого решения), не вводили бы законы с угрозой 15 летних сроков.
Чуваки с современными свастиками действительно есть, но их же абсолютное меньшинство
Да вы неебаца политик, почему вы до сих пор не верхних чинах МИДа?
Потому что в России фактически нет выборов и текущие политики оторваны от людей.
там уже один такой был в 90х, Козырев фамилия емнип. Нуегонна таких раздвигателей булок :)
При Козыреве, однако, таких санкций не было.
и толку? нищета и собаки всё равно несмотря на "дружбо-магию" по всем фронтам с западом. Даже хуже чем сейчас.
Нищета была из-за краха безумной экономической системы и падения цен на нефть. Потом был второй крах из-за того, что пирамида ГКО обвалилась, американцы в этом тоже были не виноваты.
А отношения были обычные, компании приходили в Россию, бизнес развивался, стоили новую страну на советских развалинах.
Хуже чем сейчас не было со времен СССР.
Нищета была из-за краха безумной экономической системы и падения цен на нефть.
и продолжалась много лет несмотря на "дружбу", чет никто не торопился поднять российский народ из пыли, отряхнуть и посадить среди белых европейцев за общим столом :)
Потом был второй крах из-за того, что пирамида ГКО обвалилась, американцы в этом тоже были не виноваты.
"чикагские мальчики", консультации МВФ - совсем американцы не при делах :)
Хуже чем сейчас не было со времен СССР.
Кмк, сейчас время самой комфортной и сытной жизни, такого никогда не было до на территории РФ, вообще.
Ну, под "сейчас" имелось ввиду до 22.02 :)
А будет ли снова такое время позже - хз.
1. Не понятно, о каком столе речь? G8 - это 1997 год, когда туда Россию приняли. Т.е. вполне себе сидели за столами.
2. Кредиты МВФ разворовывали вполне себе российские чиновники, ГКО по началу для иностранцев вообще были закрыты, какие еще "чикагские мальчики" то?
3. Сейчас,напомню, время, когда Россия испытывает величайший кризис с 1991 года.
Как можно жить в стране, где верить нужно Байдену и НАТО, а не своему президенту?
Как можно жить в стране, где верить нужно Байдену и НАТО, а не своему президенту?
вопрос веры - глубоко личный.
Верить НАТО и американскому президенту после размахивания пробиркой в ООН и байкой про ОМП у саддама - ну такое себе :)
Сейчас,напомню, время, когда Россия испытывает величайший кризис с 1991 года.
развал СССР и последовавшее время , кмк, пожестче все же. Но дальше может быть хуже , не спорю.
У вас задание в течении 1 минуты обосрать мнение любого человека, кто выносит важные вопросы экономической неопределенности. Отвечать на любой кусок фразы и разбить соображения натянутым фактом. Был нормальный форум, интересные тематики и комментарии от куда набежали эти экономисты-историки из 70-х...
Каждый сам может решить какому президенту и чиновнику верить, особенно после постановочных совбезов и женщин на хромакее)
Да с нашей политикой даже сумасшедшая обезьяна бы лучше справилась, чем сейчас это делает текущее правительство.
А еще раньше та же Украина на нас нападет и будем вести войну уже на своей территории. Такой вариант по-Вашему невозможен?
Невозможен.
Откуда такая уверенность? ДНРовцы говорят, что у них была вполне достоверная инфа, что ВСУ готовят серьезное нападение на ДНР, ЛНР чуть ли ни в конце февраля даже. Типа мы всего на несколько дней всего их опередили.
Слушай, 15-ти рублевый, после реальных боевых действий и санкций ваша пропаганда уже и на ватников перестает работать.
Это Вы мне? Вообще-то я женщина, а не мужчина. Вижу, Вы - хам, поэтому наш разговор закончен.
да-да. Мы всё это уже слышали. Ещё за эти дни мы узнали, что на Украине есть лаборатория по производствую боевых наркотиков, биологического оружия, ядерной бомбы и ещё много всего. Если бы путинские войска не начали спецоперацию, то армия Украины завтра бы вошла в Москву. Наш "лидер" опять всех переиграл и сорвал планы бандеровцев.
Такой вариант нельзя исключать.
То есть они 8 лет ждали, дождались пока рф приведет к их грарице примерно все свои войска и вот тогда то и решили вдарить, да?
днровцы говорят... и лавров говорил:
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Разговоры о том, что российско-белорусские учения затеяны для "вторжения" на Украину - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы "напасть" с севера на Украину, "захватить" Киев - там же все эти сценарии, совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению, но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
На страну с Ядерным оружием и в разы преобладающей по численности армии? Тем более, когда та стянула войска к границе? )
Что у вас в голове?
У меня-то в голове все нормально. Что в голове у украинцев???!!!!! После Донбасса они бы напали на Крым. Неизбежно. Ведь они все эти годы только об этом и говорят. А Россия считает Крым своей территорией, вот Вам и война все та же. Только преимущество было бы на стороне украинцев, и нам пришлось бы больше труда положить, чтобы отвоевать территории ДНР, ЛНР, так как они бы не устояли против армии ВСУ, которую нехило так вооружило НАТО с радостного согласия украинских властей.
Про ядерное оружие даже и не говорите, его все равно никто не стал бы использовать. Таких отморозков, как Зеленский, больше нет, мне кажется, чтобы ядерным оружием кому-то угрожать.
Если вы не тролль . То явно что то употребляете. Человек в своем уме разве будет такое писать.
Здесь идиотов нет.
"На проекте с 5 фев 2022", – ботоферму готовили уже за несколько недель :)
Печально даже не то, насколько всё глупо в вашем комментарии, а то как Россияне далеки от повестки в Украине и насколько ценностно отличается средний/ выше среднего класс в Украине/РФ.
Нет и не было в Украине повестки захвата ДНР/ЛНР военным способом. Ни в новостях, ни в заявлениях высшего руководства, ни в общественных настроениях.
да уже пофигу всё :( вариант только один - капитуляция.
Просто у всех комментаторов свой вариант "кто должен капитулировать"
А почему кто-то должен «отвоевывать» лднр? Это разве территории не украины?
Ввели 150-200к, у Украины 250к с кепкой численность. Держу в курсе
У вас 150-200к боевых подразделений было на границе, а Украины всего ВСУ 250 тыс по всей стране, включая бухгалтеров и оркестры.
У кого "вас"?
Идите нахуй со своими 8 лет и Украина нападет. В России население и армия больше на случай обороны и тактическое ядерное оружие. В случае нападения до пизды сколько там в Киеве умрет мирных. Но почему-то не напала на нас Украина, а мы да
Вероятность наступления такого события, около 1%. Процентов 50 военной инфраструктуры Украины были уничтожены в первую неделю операции. Сейчас между силами ВСУ и границей России стоит армия, по некоторым оценкам в 150 000 человек, при поддержке ракетами и авиацией (авиации у Украины, фактически нет - в результате ракетных ударов по военным аэродромам в первые дни).
Вот и прикиньте, кто там на нас нападет...
Запад помогает в основном живой силой - в страну лезут наемники всех мастей. Т.к. техникой помогать чревато, плюс западной техникой мало кто в ВСУ умеет пользоваться.
Как показывают события уже многих лет, а особенно, последних недель, «человеческий капитал» в стране такой, что его в пизду на переделку надо отправлять, а не развивать.
Как вы себе представляете откат санкций, зачем это нужно странам, которые их так долго не могли согласовать, и вот, наконец у них получилось?
Они альтруисты что ли или слёзы радости будут у партнёров, они поверят сразу, что русский медведь больше не опасен, стал ручным, можно его и покормить?
Может и доллар по 30 рублей пообещаете?😂
В случае адекватного поведения управленцев в РФ возможна и отмена санкций и доллар по 23, вопрос поведения наверху и их дипломатических умений.
Санкции введены чтобы утихомирить хотелки придурков. Как только будет уверенность что придурков нет, как только будет обмен адекватности и стабильности развития страны на отмену санкций — санкции исчезнут.
Население рф не поддержит адекватных управленцев.
Необходим полный разгром и депутинизация, а это больно.
Только потом можно надеяться на поэтапную отмену.
От крыма не забудь отказаться
Поможет, Александр II быстро договорился о мире и снятии ограничений после того, как его папаша Николай I знатно обосрался на ровном месте и помер.
обосрался на ровном месте
это почти! про всех наших царей/императоров можно сказать, один другого краше. Кутеж и игра в солдатиков, при полном попустительстве внутри государства.
От реальности отрываются за долгие годы у власти, собирают лизоблюдов вокруг себя, которые создают пузырь вокруг, при отсутствии конкуренции в политике, по другому быть не может
Это единственное что поможет.
Не поможет, но некоторым сделает праздник. Как пир перед чумой
Какое охуительное предложение, прям вот такое умное, взвешенное и прямо решит все проблемы.
Жрите, гости дорогие.
Все бизнесмены:
вся суть этих мер
Спасибо. Орнул🤣
🙈
Право ведения деятельности без продления лицензии - крутая мера, только никак не связана с текущими событиями, кмк
Остальное - «на тоненького». Кредитные каникулы не снижают сумму, только переносят на потом. Перенос проблемы на завтра
Не очень массовые меры поддержки. Если судить по моей семье - поддержки нет
Да. Будем теперь ходить к врачам с условно-просроченной лицензией, летать на самолетах с просрочнным ремонтом и жить в домах, которые построены без учета всех нормативов.
Не жизнь, а малина.
Вот я тоже про лицензии подумал. Это не поддержка. Это беззаконие. Какая-то чиновничья падаль,своей хотелкой,творит правовой беспредел. Под видом заботы о гражданах. И тут затронет все социальные сферы. Ощущение что чиновники в своём бессилии и панике,тушат пожар бензином,и воглаве всей этой шайки сумасшедших Путин
Государственное лицензирование не нужно. От слова совсем
Да да да ГОСТы некоторые убрали ,и продают по ТУ вещи которые невозможно эксплуатировать. Начиная от тушенки,где даже мяса нет. И заканчивая тяжёлым пром оборудованием. Эл Кабель покупаешь по ТУ,а он даже половину нагрузки заявленной не выдерживает. Вам лицензию убрать,будете говно полное впаривать,а люди потом отравиться,убиваться,калечатся и т.д. А вам главное бабло грести лопатой
Вы то ли глупые, то ли притворяетесь?! Уже нет никакой экономики, нет никакой россии, пора мыслить реально - спасать свои жизни
Ходил сегодня по магазинам, пил латте из Старбакса.
На всякий случай купил три пакета гречи.
Из Старбакса или в Старбаксе?
На Старбаксе
За старбаксом
Ты уже спас?
Нету, нету родной. Ни России, ни экономики. Главное не нервничай, выпей таблеточки, вернись в палату.
То есть врач который 100 лет лечит людей без лицензии вдруг перестанет это уметь делать?
Медицинская лицензия даётся бессрочно
Сообщение удалено
Мы сидели на дне, но снизу поддержали...
Ребята, какие можно условия предложить для Вас в Казахстане? Давайте делать бизнес.
Можете приютить Путина у себя?
Перелет оплатим
Нам он тоже не нужен) вроде слышал у него бункер есть и дворец в Крыму
В Геленджике.
Наконец первые адекватные комментарии. Надеюсь адекватные предприниматели Вам ответят.
Особая зона - какого режима?
Давайте поможем
Открывайте датацентры, автоматизируйте, имейте выбор комплектующих. У нас я что-то пока наблюдаю жопу у всех хостеров, запасы наверное есть, но пересчитывают стоимость Будем только рады, серьезно.
А то в ps.kz (который у вас вроде достаточно крупный) такое ощущение, что при установке нового или замене, человек в степь на коне скачет куда-то и только потом дает ответ.
Все все принято. Рахмет за обратную связь. Наверное сервис не налажен.
Тру стори про меня и Казахстан, хоть и не по теме - я до 6 лет жил в пригороде Костаная (родители оттуда). Потом всё же окончательно уехали в Челябинск. В свои 30 лет уже я со своей семьей переехал в Калининград. И вот теперь сижу тут, и понимаю, что есть ненулевой шанс вернуться т.с. к истокам. Да как так-то? 😅
Я как раз на ВНЖ сейчас собираю документы))
Какой вид бизнеса? Давайте поможем.
Производство ювелирных изделий. ВНЖ, как запасной вариант, на случайполной жопы. Пока не понимаю, как бизнес перестроить на работу из Казахстана, хоть мы и продаём по миру. Но можно обсудить.
Для начала ТОО давайте откроем для Вас. Ок.
Давайте вспомним пандемии действительно, как помогал Путин простым гражданам и бизнесу в отличии от других стран? В других странах выдилялись деньги на руки гражданам, выдилялись деньги малому среднему бизнесу.
В России бизнесу предлагалось взять кредит, влезть в долги, что бы заплатить зарплату и пр. абсурд. Субсидии выделялись только очень крупным предприятиям и то копейки, прожиточный минимум на сотрудника, это мизер по сравнению с полученными убытками, а на остальных предпринимателей был положен болт, ебитесь мол как хотите, ну и кредит вот вам.
Судя по такой помощи в пиздеце 2020, можно сделать вывод..... в пиzдеце 2022 вы помощи не дождётесь, ну кроме как уже мы поняли малоимущих матерей и то, памперсы все европейские, пора им приобрести скил в заматывании пеленок.
Ох***ые меры поддержки. Именно то, о чем все предприниматели и малый бизнес мечтали
Коррупционеры возврадовались от таких мер
А он упомянул технический дефолт 15 апреля?
15 уже не технический, а самый что ни на есть реальный.
Конечно реальный, Виктор.
Дата регистрации 1 марта 2022 года. Совсем реальный, ага.
Вы про что, я видимо не владею инфо((
16 марта выплата РФ по евробондам, но т.к. счета РФ в валюте заморожены, то выплатить не получится. Путин подписал указ о выплате долгов в рублях, вот только рубли никому не нужны сейчас. Соответственно 15 апреля, через 30 дней, произойдет дефолт по внешнему долгу РФ.
Тогда мы не будем платить по евробондам. Все просто)
Серега, ну и чего ты сейчас пугаешь?
Сначала пугали санкциями.
Потом сказали всю наличку забирать.
Потом пошел свифт.
Когда поняли, что на свифт наши люди ложили свой свифт - начали пугать дефолтом.
—--
Уже интересно, что дальше будет?
Я никого не пугаю. Сама по себе эта ситуация очень необычная: деньги есть, но пользоваться ими нельзя.
Елы палы, спасибо что разьянить не поленились 😎👌🏼
а чем новым это грозит стране в текущих адовых реалиях?
а то в соседней теме про роснефть чет не подсветили этот момент.
Прочитал и никак не пойму, в чем поддержка то ?
Не посадили, считай уже поддержали
Моральная.
По плечу похлопают)))
Сильно...ни чего не сказать)ребята явно не ожидали того что происходит.
Мне понравилось "если доходы упали на 30%". Ок, а если доход не упал, но цены выросли в 2 раза, это считается? Детский сад🤦🏻♂️
Они вообще не врубаются что происходит наверное.
Тут тысячи раз было написано что ни чего не поможет кроме кардинальных мер.
Вы серьёзно думаете, что оказывая подобную "поддержку" они ничего не понимают? 🙂
Нет никаких кардинальных мер, точка невозврата пройдена
Бл.. Включил телевизор, а там все стабильно: Европа загинается от санкций против России, в Турции ажиотаж на масло из - за санкций. На Украину летят нацисты, гуманитарный коридор обстреляли нацики. Путин, вещающий о стабильности и мерах поддержки бизнеса. Все зае..ись. Может кто-нибудь подключит светлоликого к интернету наконец, а то мне кажется он черпает всю информацию с телевизора и папочек, которые ему подносят, чтобы не гневить начальника. 70% населения смотрят тв и не осознают масштаб пизд.. Ца. Жалуются, цены повышают, мля. А почему их повышают хер кто из них задумается.Единственная мера поддержки бизнеса, это откатить все хотя бы на 7 дней, но это к сожалению не возможно. Будем надеяться на нового "Александра ||".Всем предпринимателям терпения. От нашей креативности в принятии решений многое зависит. Лучшая мера поддержки от него это не сидеть до 2024 года.
Мой родной брат, которого до вчерашнего дня я считал вполне адекватным человеком, считает, что если не эта «спецоперация» то скоро станем геями/лесбиянками/фашистами и будем прислуживать американцам.
Я не понимаю, есть кризис или нет, по телевизору говорят, что все хорошо. Я совсем запутался, везде одни фейки, не знаю кому верить.
Народ панику разводит. Кого-тотреально коснулись сокращения, кого-то нет. Рубль упал - факт, но судить сейчас преждевременно…надо дождаться когда на Украине стабилизируется ситуация. Касаемо ЕС видим что они на перспективу совсем не думают.
Вы либо прикалываетесь, либо не понимаете масштаба всей ситуации. Если Россия проигрывает эту войну, то это в любом случае международный суд, независимые оценщики и выплата репараций и контрибуций, за каждого убитого, за каждый разрушенный дом.
Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.
В одном с вами соглашусь. Пока судить рано. Первые ласточки полетят к середине лета, когда начнут пустеть складские запасы. А там к октябрю-ноябрю прорисуется вся картина.
Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...
Что-то я не слышала, чтобы США какие-то репарации или контрибуции кому-то выплачивал. Например, Ираку.
Они 2 триллиона потратили на войну только в Ираке. + всякие гуманитарные помощи.
2 триллиона, чтобы разбомбить Ирак?
quod licet jovi non licet bovi
За полтора года, что я на VC, впервые услышал от девушки непробиваемую логику по геополитике.
Даже не знаю, как расценивать Ваш коммент :) у меня Вообще-то логика простая - никто из нас знать не знает, что происходит и почему. Но лично я больше доверяю разумности нашего Путина, чем бешенному Зеленскому. А также учитываю, что всё-таки украинцы 8 лет бомбили собственных сограждан и радовались этому!!! Вот ведь на что глаза не закрыть - это было. Разве это нормально? То есть это говорит о том, что у украинцев реально крыша слегка поехала. И кто знает, чего они там напланировали вместе с НАТО. Но, тем не менее, я не исключаю, что все это заранее спланированое шоу, чтобы, например, оправдать в глазах людей заранее оговоренный план по разделу Украины между какими-то мировыми группировками. Или еще какая-то фигня непонятная. Поэтому я придерживаюсь позиции, что раз Путин так решил, значит, на то были веские причины. И остаётся только надеятся, что эти причины - во благо людей, чего мы конечно никогда не узнаем. В ближайшем будущем, по крайней мере. Но более понятно все будет, когда военная операция завершится и мы увидим, как поведут себя стороны после её завершения. Это будет хорошо говорить об истинных целях.
Если бы была война, то уже бы победили. Почему Россия должна проиграть? Есть предпосылки?
Александр, Вы идиот или вам за такие комментарии платят?
Я реально не представляю что такую сказочную херню может писать человек, который ходит в магазин, платит ипотеку и работает в офисе за обычную заплату.
Ну вы слишком сроки затянулись. Отдельные виды продовольствия уже недели через две начнут рост цен. Нету столько запасов на складах чтобы до середины лета не заканчивались. Например ,,Петербургские аптеки,, затарили свои склады под завязку,но этого хватит лишь на три месяца бесперебойных поставок по торговым точкам. А дальше новые закупки нужны. И это если вообще под ноль выгребсти склады. Отдельные товары быстрее распродаются,некоторые медленнее.
"Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли..."
В страну продолжает поступать валюта. Расчеты между Китаем и РФ не только в долларах.
Когда так разхерачивают города, как в Харькове или Ахтырке, никто явно восстанавливать не собирается. Цель — сделать тут failed state.
Failed plan, though.
Многие тут радостно топят, типа Китай нас обеспечит. Видимо они надеются, что обеспечивать он будет за рубли...
у ЦБ вроде как в юанях анало г140 млрд. баксов, это оборот торговый за целый год, т.е. оплата их товаров примерно за два.
Если Россия побеждает и контролирует всю территорию Украины, это РФ будет вкладывать деньги в восстановление страны при полной международной изоляции.
вот чего не хотелось бы - так это заново индустриализовывать это Дикое Поле :) отжать всё полезное чтобы ЛДНР были хотя бы не сильно убыточными были и поставить их главными в новой УФР (федеративной республике) - пусть смотрят за ситуацией.
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют Украину, выдвинутся чтобы выпиливать нациков везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает. Сейчас главное не бухтеть.
Это знающий человек - ваш психиатр?
эти лахтодауны всегда когда какой-нить очередной бред вкидывают, заговорщицки добавляют "от знающего человека" или там "источник из кремля", можно подумать от этого их пердеж становится более правдоподобным
Учи мемы, друже. Смех помогает в кризис.
https://memepedia.ru/est-infa-ot-znayushhego-cheloveka/
дядь, ты хоть смайлики ставь )) Я прочитал сверху, подумал, что у тебя фляга засвистела )) А ты в иронию, оказывается ))
Это знающий человек - ваш психиатр?
скорее, сосед по палате. Там это как работает, кто первый халат надел - тот и доктор )
До этого пиздеца доходы населения с учетом инфляции были на 10% ниже 2013 года.
Сейчас наверное будут на уровне 2005-6 годов.
«Главное не бухтеть», да-да
+
Телек - это голос государства.
Ну все импортные товары уже х1,5-2, скоро дойдет до не импортных товаров.
Инфляция по ипц на текущий день ожидается в районе 20%.
Ввп упадет на 7-10%.
Значительной части обыденных каждодневных товаров мы просто лишимся, не говоря уже об электронике и авто.
Через пол-года - год включат печатный станок и инфляция разгонится больше.
Это не как в 90, резкий пиздец но свет в конце тоннеля, это медленно надвигающийся пиздец без света где либо
Из экспертов в части экономики послушайте Гуриева или Зубаревич
Ну что ж. Впереди увольнения, долговые ямы и крах малого бизнеса.
Увольнения уже начались.. Некоторые из моих клиентов в первый день санкций уже сократили штат на 10% и понизили ЗП на 30%
Мало того что зарплата в абсолютных цифрах стала меньше, так ещё и рубль ослаб и цены выросли. Какая прелесть. Стратег. Лидер. Борец.
Гораздо безопаснее под боком иметь нацистов с ЯО, правда?
Намного приятнее жрать говно из телевизора по поводу нацистов, да? Большую часть жизни прожил в Украине, ни одного нациста на текущий момент в парламенте нет, президент - еврей, в стране - самый большой музей холокоста в мире, если мне память не изменяет. За русский язык никого не репрессировали, не надо тут это говно лить (это я на опережение). Это раз. А во вторых. Может пропаганда уже разберётся? Сначала на защиту лднр "операция" была рассчитана, через день уже на денацификацию, потом на ядерное оружие, теперь на биологическое оружие, завтра будет сказка про бункер инопланетян под Киевом?
Я не смотрю телевизор, а читаю ТГ каналы с передовой. Вижу что там происходит. Вижу как нацики делают живой щит из мирных жителей. Вижу как люди хотят выйти из города и не могут - солдаты ВСУ запрещают, хотя наши уже раз 10 делали мирный корридор.
Откройте глаза, проснитесь наконец. Санкции против России всегда были и будут.
Открыл глаза, пообщался с другом из Мариуполя, с подругой из Харькова, родственниками из Киева. Охуеваю от масштабов вашей шизы. Вы пытаетесь убеждать людей в которых летят бомбы в том, что все эти бомбежки - дело их собственной армии и вообще, надо бы им там меньше телевизор смотреть. Вас где-то обучают этой херне? Этот маразм в каждом канале, обсуждении и треде. Вы бы там методички обновили.
А можете ссылку прислать как «наши» сделали «корридор»,а злые всу говорят что не пустят их в этот коридор?
Так НАТО с нами граничит уже с 2004 года в виде Эстонии, время подлета минутами исчисляется, что поменяется если туда Украина добавится?
Вот у нато сейчас самый шанс напасть на россиюшку, ударить внезапно, где они?
Чет даже не обороняются 🤷🏻♂️
Компании уже убрали его в пакет с пакетами?
Сколько же кремлеботов набежало! При чём их видно невооружённым взглядом. На VC аудитория смышлёная, на нас ваш бред не подействует))))
Ну как обычно, много слов, мало сути. В пандемию примерно такая же "поддержка" была.
Одна из самых главных проблем это рубль, относительно других стран мы стали беднее в 2 раза, вот что с этим интересно они собрались делать!?
-логистика
-финансирование
-риски новых санкций
-доверие к стране
...
-курс рубля
-обнищание населения
...
Подписал и убрал в пакет с пакетами остальной поддержки
Upd: че не смешно , это расссия !!1!1
А как эту конченную бабку зовут?
Желаю всем выйти из этого пике с минимальными потерями. Понятно, что больше всех теряет тот призрачный средний класс, который за годы с последнего кризиса сам как то поднабрался сил и начал набирать обороты. Все что я прочел в этом посте, а именно меры поддержки-это декларативная чушь. По сути мы все заложники ситуации. Если прочитать между строк, то можно без труда увидеть ....спасайтесь сами, а мы ну хотя бы постараемся вам не мешать... По настоящему есть только один способ решить проблему, но он в силу законодательных ограничений не может быть озвучен.
По настоящему есть только один способ решить проблему
Гарантированных способов нет, т.к. никто не обещал снять санкции в какой-то приемлемый срок после того, как всё изменится, а если кто-то и обещал, то далеко не факт, что сдержит обещания.
Так-то это всё (и ряд других событий, не касающихся происходящего в Украине) похоже на прелюдию к WW3.
и пособие по безработице 1.500 руб на 3-и месяца и то если вместо поиска работы каждую неделю будет посещать центр занятости
ИПшникик получается помогут себе сами. ну ОК
Освободите от НДС и Налога с прибыли. Мне бы этого хватило не скукситься.
Они же говорят у них с нефти и газа сверхприбыли. Но они не сделают этого, как и всего остального...
Ага. Счас. Три раза. Они наоборот ставки поднимают по кредитам. Думаете они согласятся менять свой образ жизни? Как бы не так. Будут до последнего выдавать население. Им сейчас надо возвращать то что они потеряли на санкциях.
Судя по комментариям можно перепись нытиков провести) на 1-2 дизлайком рассчитайсь
+
Кто-то может прокомментировать "имеющих государственную аккредитацию" это значит кого? Кем? Как?
Это лексический выверт для охлоса.
.. Лучше бы "вертолёты" по 300трраздали с целевым назначением на кредиты... 🤔😁
Крепкие меры поддержки однако…
Последний пункт прямо-таки вселяет уверенность в завтрашнем дне..😅
Из недалёкого будущего скалит зубки естественный отбор?.
Гребут такие деньги с полезных ископаемых сейчас, а народу как всегда лосунца