Собираем новости и события двадцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента/ТАСС

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:55 мск, на рынке Forex доллар стоил 96,18 рублей, евро — 106,48 рублей.

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Транспорт

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила рейсы в Россию. На какой срок — не уточняется.

Реакция бизнеса и правительства

Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову.

Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT на английском и французском языках.

Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции российским компаниям, сообщил в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Он объяснил отказ от продаж санкциями против России, которые ввели США.

Twitter начала маркировать аккаунты нескольких государственных СМИ Белоруссии и Украины.

Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день.

События предыдущего дня, 16 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.