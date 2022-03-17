Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 22: Qualcomm прекратила продажи в России Статьи редакции
Собираем новости и события двадцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».
Транспорт
Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила рейсы в Россию. На какой срок — не уточняется.
Реакция бизнеса и правительства
Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову.
Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT на английском и французском языках.
Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции российским компаниям, сообщил в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Он объяснил отказ от продаж санкциями против России, которые ввели США.
Twitter начала маркировать аккаунты нескольких государственных СМИ Белоруссии и Украины.
Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день.
События предыдущего дня, 16 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Здравствуйте. Хочу рассказать Вам поучительную историю про свой бизнес (столовую) и то как он попал в заложники к арендодателю, Бизнес Центру на Кривоколенном 12/1 и его руководителю Наталью Бондареву - с которой мы судимся уже 2 года.Надеюсь, опыт нашего стартапа будет поучительным для других предпринимателей и их юристов позволит избежать ошибок.
15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.
Последние события телепортировали рекламодателей в новую реальность, где Яндекс.Директ стал фактически монополией, а смарт-баннеры — одним из самых конверсионных форматов рекламы для интернет-магазинов. Мы Adgasm.io рассказываем об ошибках в «Справке» и нюансах настроек, о которых вы, скорее всего, нигде не узнаете.
В 1930-х британский инженер Дордж Карвардин разработал уникальный подвижный механизм и сделал на его основе лампу, которую назвал Anglepoise. Cо временем она получила культовый статус, а её узнаваемый образ использовала для своей заставки студия Pixar.
Помните, в фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой рассказывает подруге, которую играет Вера Алентова, о чудодейственном креме от морщин, который делают на китобойной флотилии и который якобы способен из любой женщины за сорок сделать «просто девочку»? После проговоренного шепотом ответа на резонный вопрос: «А из чего крем-то?»…
Путин такой "Предатели! Пятая колонна! Думают только о деньгах!". То же Путин через 5 минут "Бизнес, ПОМОГИ!"
Бизнес крайним и сделают. Мы вам вон какие льготы и поблажки, а вы...
Закрытие российский телеканалов свидетельствует о высоком уровне свободы слова в демократических странах
Свобода слова не такая уж и свободная)))
Всё правильно: альтернативное мнение — ты свободно. Закрой с обратной стороны.
На каждой новой фотке Володьки видно же, что это или клон или просто надувной макет ))
Это просто пятая колонна перехватила фото и зафотошопила. На реальных фото лидера окружает нимб святости и правды, а голову украшает величественный венок победителя.
Классика
В цене на доллар/евро точно не ошиблись?
Это пятая колонна в банках завышает его.
Как и паникеры с бабками завышают цены на сахар и гречку)
Бабули - нацпредатели,
Икии покупатели,
Вил чуждых обладатели,
а Вова - Д"Артаньян.
Не предатели, а очень доверчивы: одна бабка пизданула, что будет дефолт, и полетели обносить магазины
Фига, а бабки то умные оказывается, предвидят дефолт. Мне кажется бабули - лучший показатель. Они уже видели 91, 98 годы, у них на развал страны и дефолт чуйка.
У ЕС и США такой же дефолт =)
Они ведь тоже должны платить купоны по их облигациям
Вы не понимаете, это другое (сарказм)
У Лукашенко была майса, когда курс поднялся - во всем виноваты валютчики.
Надо понимать, что доллар - это тоже товар. Если у тебя есть возможность контролировать предложение, то, отчасти, ты можешь контролировать и его цену
доллар падает
Летит в пропасть :)
Страны проклятого капитализма проигрывают!
Ха! Великий кормчий опять всех переиграл! Ведь чем больше рублей за доллар..(с)
А что Qualcomm напрямую продавал в России?
Оборудование для операторов сотовой связи
Ничего🤣
Пацаны, про пятую колонну понял. А про печенегов с половцами там что-то было?
печенегов
Чокопай, живи(
Ещё пока можно публиковать грустные новости? :)
Почему у вас на фотографиях Путин все грустнее и грустнее выглядит?
Ни в одной новости не могу найти: деньги-то перевели по купонам или нет?