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Финансы
Одетый кофе

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 22: Qualcomm прекратила продажи в России Статьи редакции

Собираем новости и события двадцать второго дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента/ТАСС

Валюта и рынок

Торги на фондовом рынке Мосбиржи не проводятся до 21 марта. ЦБ объяснил это тем, что открытие торгов акциями «может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям».

По данным на 7:55 мск, на рынке Forex доллар стоил 96,18 рублей, евро — 106,48 рублей.

Транспорт

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила рейсы в Россию. На какой срок — не уточняется.

Реакция бизнеса и правительства

Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu решил передать права на владение совместным предприятием dentsu Russia локальным акционерам — Кириллу Матвееву и Олегу Полякову.

Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT на английском и французском языках.

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Производитель процессоров Qualcomm прекратил продажи продукции российским компаниям, сообщил в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами компании Нейт Тиббитс. Он объяснил отказ от продаж санкциями против России, которые ввели США.

Twitter начала маркировать аккаунты нескольких государственных СМИ Белоруссии и Украины.

Грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» на фоне санкций резко сократила число полётов: на этой неделе два рейса совершила только одна из пяти её авиакомпаний. До ограничений группа выполняла несколько десятков рейсов в день.

События предыдущего дня, 16 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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evilnw

Путин такой "Предатели! Пятая колонна! Думают только о деньгах!". То же Путин через 5 минут "Бизнес, ПОМОГИ!"

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12
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Alex Gurulli

Бизнес крайним и сделают. Мы вам вон какие льготы и поблажки, а вы...

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2
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Денис Николаев

Закрытие российский телеканалов свидетельствует о высоком уровне свободы слова в демократических странах

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7
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Виктор Исаков

Свобода слова не такая уж и свободная)))

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2
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Последний завод

Всё правильно: альтернативное мнение — ты свободно. Закрой с обратной стороны.

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0
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Я никто и звать меня никак

На каждой новой фотке Володьки видно же, что это или клон или просто надувной макет ))

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7
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Почетный кавалер

Это просто пятая колонна перехватила фото и зафотошопила. На реальных фото лидера окружает нимб святости и правды, а голову украшает величественный венок победителя.

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7
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jianku13

Классика

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2
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AlexanderAPS

В цене на доллар/евро точно не ошиблись?

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5
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Почетный кавалер

Это пятая колонна в банках завышает его.

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7
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AlexanderAPS

Как и паникеры с бабками завышают цены на сахар и гречку)

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3
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Почетный кавалер

Бабули - нацпредатели,
Икии покупатели,
Вил чуждых обладатели,
а Вова - Д"Артаньян.

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0
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AlexanderAPS

Не предатели, а очень доверчивы: одна бабка пизданула, что будет дефолт, и полетели обносить магазины

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–1
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Почетный кавалер

Фига, а бабки то умные оказывается, предвидят дефолт. Мне кажется бабули - лучший показатель. Они уже видели 91, 98 годы, у них на развал страны и дефолт чуйка.

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0
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Денис Николаев

У ЕС и США такой же дефолт =)
Они ведь тоже должны платить купоны по их облигациям

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0
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Дмитрий Сорвачев

Вы не понимаете, это другое (сарказм)

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0
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Alex Gurulli

У Лукашенко была майса, когда курс поднялся - во всем виноваты валютчики.

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Дмитрий Сорвачев

Надо понимать, что доллар - это тоже товар. Если у тебя есть возможность контролировать предложение, то, отчасти, ты можешь контролировать и его цену

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0
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Денис Николаев

доллар падает

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1
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Dmitry Plotnikov

Летит в пропасть :)
Страны проклятого капитализма проигрывают!

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4
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Цифровые комплексы

Ха! Великий кормчий опять всех переиграл! Ведь чем больше рублей за доллар..(с)

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0
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Артём Палённый

А что Qualcomm напрямую продавал в России?

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Andrew Kostin

Оборудование для операторов сотовой связи

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3
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Виктор Исаков

Ничего🤣

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–4
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Последний завод

Пацаны, про пятую колонну понял. А про печенегов с половцами там что-то было?

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jianku13

печенегов
Чокопай, живи(

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1
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Dmitry Plotnikov

Ещё пока можно публиковать грустные новости? :)

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Ирина Лаврентьева

Почему у вас на фотографиях Путин все грустнее и грустнее выглядит?

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Дмитрий Сорвачев

Ни в одной новости не могу найти: деньги-то перевели по купонам или нет?

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