Финансы
Маша Цепелева

Booking.com выплатил назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей Статьи редакции

Антимонопольная служба оштрафовала компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

  • 7 апреля 2022 года Booking.com отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей, сообщила ФАС.
  • В ноябре 2019 года антимонопольная служба обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС, чтобы признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Но в августе 2021 года служба признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства.
  • Booking.com пожаловался на обоснованность штрафа, в январе 2022 года суд отклонил жалобу. Компания заявила, что разочарована решением, но штраф заплатит.
  • 5 марта сервис приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране».

#новость #bookingcom

1313 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Дмитрий Р.

А почему бы сейчас не наброситься миллиардам украинцев на букинг, ведь он только что проспонсировал целый танковый батальон!!! 😂

Ответить
Развернуть ветку
Big Boss

Рано или поздно, когда по ситуации в Украине всем все будет ясно и правда будет показана (ее и сейчас показывают, просто многим сложно ее воспринимать, отрезвление общества придет позже) - вам будет стыдно за разжигание ненависти.

И не нужно сейчас приплетать пропагандистскую «русофобию в мире», даже если она и есть, то это следствие 24 числа.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Р.

Правду уже никто не хочет видеть вследствие этого исключая Россию из СПЧ))) Так что ваши влажные мысли высохнут, а факты останутся фактами

Ответить
Развернуть ветку
Вышеслав К

Альтернативы им нет. Отечественные аналоги не менее прожорливы в плане комиссии , но совершенно бестолковые.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Фельк

Абсолютли эгри! По сути, уход Букинга открывает двери для новой монополии, на этот раз исключительно российской. А эта ситуация едва ли будет лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

В плане мира, но сервис у букинга - говно. Любая проблема с Арендодателем и букинг сливается.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Bugaev

Альтернативы им не было, правильнее сказать. Потому что они действительно очень удобные, с отличным охватом, давно на рынке и всё такое. Не было смысла бороться с таким по сути монополистом, точнее, это было очень дорого. А сейчас вырастет несколько аналогов, и так как между ними будет конкуренция, возможно, комиссии будут ниже, а сервис подтянется, это вопрос времени и умения.

Ответить
Развернуть ветку
Защитный велосипед

Значит планируют возвращаться. Пустят ли обратно.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
КРОК
Корпоративный спорт в новом формате: рассказываем, как помогаем айтишникам не забывать про тренировки

Почему спорт помогает оставаться в рабочем ритме и как сделать его частью корпкультуры с помощью новых форматов.

Сервисы
Маша Цепелева
Правительство выберет разработчика альтернативного магазина приложений между «Сбером», «Яндексом» и VK — «Ъ» Статьи редакции

Новый магазин должен начать работу летом.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 44: США отменили санкции на интернет-оборудование Статьи редакции

Собираем новости и события сорок четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Право
Маша Цепелева
«Кассир.ру» подал вторую жалобу на соглашение ФАС и «Яндекса» о «колдунщиках» — первую суд посчитал необоснованной Статьи редакции

«Яндекс» несправедливо исключил «Кассир.ру» из участников соглашения из-за отказа подписывать его на предложенных условиях, считают в компании.

Крипто
Ruslan Sharapov
Инструкция: купить криптовалюту для перевода денег или разовой покупки

И немного подробностей, если понравится — в чём хранить накопления и как.

Миграция
vetexpert.ru
В Турцию с собакой или кошкой: подробный гайд с актуальной информацией по документам + чат взаимопомощи для хозяев

Планируете поездку в солнечную Турцию с питомцем? Тогда ознакомьтесь с нашим удобным и понятным гайдом для путешественников: какие документы приготовить, чем лететь, где остановиться, где лечиться и многое другое.

СберКорус
Контрагенты Яндекс.Маркета смогут полностью отказаться от бумажного документооборота

Это станет возможным благодаря собственной разработке цифровой платформы СберКорус.

Открытие Инвестиции
Tesla, Nio и BYD. В бизнес-битве за экологию?

TESLA

Маркетинг
Anna Petukhova
МеТа Маркетинг. Маркетинг в Мета-вселенных
Selectel
Приглашаем инженеров на митап по информационной безопасности. Встречаемся лично или онлайн

Будут спикеры из Selectel, StormWall и DDoS-GUARD.

GenerationS
Даже в кризис: как стартапу привлечь инвестора

Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .

Личный опыт
Иван Замятин
Для моего бизнеса 2022 год — не самый плохой. История о том, как чуть не погибла вся моя семья и бизнес

Буду рад, если эта история послужит мотивацией хотя бы для одного человека — не опускать руки в любой ситуации и не входить в режим «всё пропало».

Больше статей
null