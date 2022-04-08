Booking.com выплатил назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей Статьи редакции
Антимонопольная служба оштрафовала компанию за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
- 7 апреля 2022 года Booking.com отчиталась об уплате 1,3 млрд рублей, сообщила ФАС.
- В ноябре 2019 года антимонопольная служба обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
- В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС, чтобы признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. Но в августе 2021 года служба признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства.
- Booking.com пожаловался на обоснованность штрафа, в январе 2022 года суд отклонил жалобу. Компания заявила, что разочарована решением, но штраф заплатит.
- 5 марта сервис приостановил работу в России из-за «сложностей ведения бизнеса в стране».
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А почему бы сейчас не наброситься миллиардам украинцев на букинг, ведь он только что проспонсировал целый танковый батальон!!! 😂
Рано или поздно, когда по ситуации в Украине всем все будет ясно и правда будет показана (ее и сейчас показывают, просто многим сложно ее воспринимать, отрезвление общества придет позже) - вам будет стыдно за разжигание ненависти.
И не нужно сейчас приплетать пропагандистскую «русофобию в мире», даже если она и есть, то это следствие 24 числа.
Правду уже никто не хочет видеть вследствие этого исключая Россию из СПЧ))) Так что ваши влажные мысли высохнут, а факты останутся фактами
Альтернативы им нет. Отечественные аналоги не менее прожорливы в плане комиссии , но совершенно бестолковые.
Абсолютли эгри! По сути, уход Букинга открывает двери для новой монополии, на этот раз исключительно российской. А эта ситуация едва ли будет лучше.
В плане мира, но сервис у букинга - говно. Любая проблема с Арендодателем и букинг сливается.
Альтернативы им не было, правильнее сказать. Потому что они действительно очень удобные, с отличным охватом, давно на рынке и всё такое. Не было смысла бороться с таким по сути монополистом, точнее, это было очень дорого. А сейчас вырастет несколько аналогов, и так как между ними будет конкуренция, возможно, комиссии будут ниже, а сервис подтянется, это вопрос времени и умения.
Значит планируют возвращаться. Пустят ли обратно.