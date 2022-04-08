Даже в кризис: как стартапу привлечь инвестора

Привлечение финансирования – основная задача молодых предпринимателей и фаундеров стартапов. На ранних этапах проекты могут финансироваться как самими основателями, так и с помощью FFF-money (от англ. family, friends and fools). Последнее означает, что средства привлекаются от семьи, друзей и инвесторов без опыта инвестирования .