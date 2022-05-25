Вместо него банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн», который работает через браузер.

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Предупреждение появилось в оповещениях от «Альфа-банка» в приложении.

Там указано, что «текущая версия приложения устарела», а обновить его сейчас невозможно. В качестве альтернативы банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн» — это интернет-банк, который можно открыть на сайте, он работает аналогично приложению.

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Оповещение видят не все пользователи приложения. Например, оно отобразилось только у одного из четырёх редакторов vc.ru.