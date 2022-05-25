«Альфа-банк» предупредил об отключении iOS-приложения с 27 мая — это коснётся пользователей «старых» версий Статьи редакции
Вместо него банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн», который работает через браузер.
Предупреждение появилось в оповещениях от «Альфа-банка» в приложении.
Там указано, что «текущая версия приложения устарела», а обновить его сейчас невозможно. В качестве альтернативы банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн» — это интернет-банк, который можно открыть на сайте, он работает аналогично приложению.
Оповещение видят не все пользователи приложения. Например, оно отобразилось только у одного из четырёх редакторов vc.ru.
Приложение продолжит работать у всех, кто обновился до версии 12.13 и выше, пояснили vc.ru в «Альфа-банке». «Мы отправили уведомление небольшой части клиентов, которые обновиться не успели». Проверить версию приложения на iOS можно в настройках iPhone.
Альфа банк в своем репертуаре, предупреждает за пару дней до пи..деца
Когда приложение начали выпиливать они из каждого угла орали мол обновляйтесь, мне смс даже приходило, тогда и обновился. Теперь то без приложения в Apple store даже если бы за неделю или две предупредили - толку бы не было
В апреле и мае делали рассылки, чтобы клиенты успели обновить приложение.
Если версия приложения от 12.13 и выше, оно продолжит работать.
а ты хотел, что бы дали время ливануть?
Или совсем не предупреждает
А где толпы рекрутеров, которые хотят захантить разработчиков iOS приложения Альфы?
Слышу топот... только он удаляющийся 🤔
а кому теперь нужны ios разработчики?
Памятка для альфа банка:
Браузер ≠ приложение
Оскорбляешь чувства браузера
Спасибо
Не говори так (
Почему не приложение? Веб-приложение. Такое же, как до смартфонов. Или что тогда называть веб-приложением?
Серьезно что ли?
Этого не может быть!
Почему нельзя было заранее разослать уведомление чтобы все успели обновиться? На это были почти сутки
Как обновиться то?
Всем и пришло это уведомление месяц назад. Если вы тогда обновились, то все будет ок пока.
Только приложение разбухло до 1.3Гб, запихнули туда все библиотеки
Мы отправляли смс и пуши с просьбой обновить приложение в апреле и мае. А это сообщение для тех, кто не успел обновиться.
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Я вот все думаю, мой айфоша реально постепенно в кирпичик превращается…
Да vendor lock он такой
Тем временем альфа на андроиде.
Не переживайте, с данным ничего не случится. Всё проверено👌
Это, минимум, стандартная геолокация, как во всех банковских аппах. И это как раз для безопасности
Например, они будут знать, что ты ешь в бургеркинге 4 раза в день и совсем не покупаешь презики)
Классная реклама. Аж 4 редактора пользуются Альфа-банком.
Альфа, нам пришло время прощаться. Навсегда...
А куда бежать?
Альфа скатилась в унылое говно. 15 лет клиентом был. Больше сил нет.
Это только для старых версий, у меня 12.14 - все ок
Нууу как то так вот ...
еще пару аккаунтов создай и запости сюда это
При чем тут iOS если речь об Android?
Успела обновиться, только последнее обновление какое-то гигантское было, но зато сейчас все работает
Чекаю обновления в апп сторе каждый день.
Поэтому у меня последняя версия аппки Альфа-банка)
У меня версия 12.14, а уведомление прислали
12.14.1 уведомления нет 😏
7 апреля 2022 года
Они пи****. Уведомления через Push не работают и не будут. Плюс при смене телефона нельзя его установить и продолжить использовать