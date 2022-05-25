Финансы
Маша Цепелева

«Альфа-банк» предупредил об отключении iOS-приложения с 27 мая — это коснётся пользователей «старых» версий Статьи редакции

Вместо него банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн», который работает через браузер.

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Предупреждение появилось в оповещениях от «Альфа-банка» в приложении.

Там указано, что «текущая версия приложения устарела», а обновить его сейчас невозможно. В качестве альтернативы банк предлагает сервис «Альфа-Онлайн» — это интернет-банк, который можно открыть на сайте, он работает аналогично приложению.

Оповещение видят не все пользователи приложения. Например, оно отобразилось только у одного из четырёх редакторов vc.ru.

Приложение продолжит работать у всех, кто обновился до версии 12.13 и выше, пояснили vc.ru в «Альфа-банке». «Мы отправили уведомление небольшой части клиентов, которые обновиться не успели». Проверить версию приложения на iOS можно в настройках iPhone.

#новость #альфабанк

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61 комментарий
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Дмитрий Королев

Альфа банк в своем репертуаре, предупреждает за пару дней до пи..деца

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Вадя Кулаков

Когда приложение начали выпиливать они из каждого угла орали мол обновляйтесь, мне смс даже приходило, тогда и обновился. Теперь то без приложения в Apple store даже если бы за неделю или две предупредили - толку бы не было

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Alexander Weber
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Альфа-Банк

В апреле и мае делали рассылки, чтобы клиенты успели обновить приложение.

Если версия приложения от 12.13 и выше, оно продолжит работать.

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1 комментарий
under construction

а ты хотел, что бы дали время ливануть?

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Марина К

Или совсем не предупреждает

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Георгий Хромченко

А где толпы рекрутеров, которые хотят захантить разработчиков iOS приложения Альфы?

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Alexander Weber

Слышу топот... только он удаляющийся 🤔

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Виктор Албанец

а кому теперь нужны ios разработчики?

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Джахор Дырдырдаев

Памятка для альфа банка:
Браузер ≠ приложение

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Alexander Weber

Оскорбляешь чувства браузера

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1 комментарий
раз два

Спасибо

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Sitewell Ad

Не говори так (

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Максим Мещеряков

Почему не приложение? Веб-приложение. Такое же, как до смартфонов. Или что тогда называть веб-приложением?

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Илья

Серьезно что ли?

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Paul Denisevich

Этого не может быть!

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1 комментарий
hd2gg

Почему нельзя было заранее разослать уведомление чтобы все успели обновиться? На это были почти сутки

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Евгений Кислов

Как обновиться то?

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1 комментарий
Лелик

Всем и пришло это уведомление месяц назад. Если вы тогда обновились, то все будет ок пока.
Только приложение разбухло до 1.3Гб, запихнули туда все библиотеки

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Альфа-Банк

Мы отправляли смс и пуши с просьбой обновить приложение в апреле и мае. А это сообщение для тех, кто не успел обновиться.

Подпишитесь на наш телеграм-канале: https://t.me/AlfaBank. Там оперативно рассказываем важные новости.

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1 комментарий
Антон Новгородцев

Я вот все думаю, мой айфоша реально постепенно в кирпичик превращается…

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Виктор Албанец

Да vendor lock он такой

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Лысый из Квартал-95

Тем временем альфа на андроиде.

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Альфа-Банк

Не переживайте, с данным ничего не случится. Всё проверено👌

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3 комментария
Chr Chr

Это, минимум, стандартная геолокация, как во всех банковских аппах. И это как раз для безопасности

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1 комментарий
Евгений Кислов

Например, они будут знать, что ты ешь в бургеркинге 4 раза в день и совсем не покупаешь презики)

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3 комментария
Kesha Pazzy

Классная реклама. Аж 4 редактора пользуются Альфа-банком.

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Сергей

Альфа, нам пришло время прощаться. Навсегда...

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Евгений Дроздов

А куда бежать?
Альфа скатилась в унылое говно. 15 лет клиентом был. Больше сил нет.

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9 комментариев
Дима Романофф

Это только для старых версий, у меня 12.14 - все ок

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Игорь Крафт

Нууу как то так вот ...

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Игорь Крафт
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Настя Савельева

еще пару аккаунтов создай и запости сюда это

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Евгений Дроздов

При чем тут iOS если речь об Android?

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Лена Куртасова

Успела обновиться, только последнее обновление какое-то гигантское было, но зато сейчас все работает

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Eva

Чекаю обновления в апп сторе каждый день.
Поэтому у меня последняя версия аппки Альфа-банка)

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Andrew Sychev

У меня версия 12.14, а уведомление прислали

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КЛЮ-KVA

12.14.1 уведомления нет 😏

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Ivan the Not So Terrible
Приложение работает как обычно. Если приложение уберут из App Store, вы все равно сможете им пользоваться, мы это предусмотрели.

7 апреля 2022 года

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Сергей

Они пи****. Уведомления через Push не работают и не будут. Плюс при смене телефона нельзя его установить и продолжить использовать

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