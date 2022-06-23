ВТБ назвал «негуманными» комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и обещал их пока не вводить Статьи редакции
Этого «нет на повестке дня» банка.
- ВТБ не планирует вводить комиссии за обслуживание валютных счетов клиентов-физлиц. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Печатников, слова которого передаёт «Интерфакс».
- «Это негуманно, у нас нет этого на повестке дня, мы не собираемся это делать», — сказал он.
- С 23 июня плату за обслуживание валютных счетов ввёл «Тинькофф» — при балансе более 10 тысяч у.е. в валюте счёта. По данным Frank RG, подобные комиссии есть также в «Райффайзенбанке», «Ситибанке», банке «Санкт-Петербург» и других. «Росбанк» введёт комиссию с 1 июля.
- Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что банк в 2022 году не будет вводить отрицательные ставки по валютным счетам. «Мы понимаем, что людям деваться некуда: уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, и сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физлиц в тупик», — отмечал он.
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ВТБ адекватнее Тинькофф
Вот это поворот...
Из Тинькофф хотя бы валюту можно заграницу отправить, а из ВТБ нет - он под санкциями давно. Можно снять десятку валютой, а остальное рублями бери.
в ВТБ любые операции с валютой недоступны, кроме обмена на рубли по курсу банка
Это чушь, ВТБ просто занимается валютным кредитованием, а Тинькофф нет, поэтому после наоборот спасают деньги клиентов
Последние
Тинькофф просто негде хранить доллары безопасно, чтобы они не превратились в кирпич, их СЕО честно все сказал
пока адекватнее...
Опять твердо и четко?
Аххаха, будто бы банки будут исходить из того гуманно это или нет
Юзеры с VC уже перевели свои доллары по 200?
Видимо у ВТБ никто не хранит сейчас, поэтому эти комиссии пока негуманные, а потом будет что-то типа гуманная комиссия для безопасности ваших средств)
Введут попозже и немного гуманнее? (-:
Гуманисты от финансов, итить.
Чисто пиар ход
У меня Тинек сегодня снял 7$ как буд то у меня 20ка лежит там. По факту был 40 баксов на счету. Позвонил и вернули. На дурака столь?!
В нынешних условиях – Спасибо за такое решение, если не соврали
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Кто последний на подключение к ВТБ?
Счёл пока это негуманным и решил пока не вводить. А когда начнутся казни на площадях и расстрелы массовые с загнанным в концлагеря населенинием, чипированием и выжиганием клейма банка-собственника раба на его ягодицах,тогда это уже не будет столь негуманным и банк введёт эту комиссию. А пока уж сильно негуманно на общем то фоне. Поэтому пока не вводят.