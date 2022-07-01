Покупать после 24 февраля золото, валюту или биткоины оказалось неудачной идеей.

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С началом «спецоперации» рубль начал стремительно обесцениваться, и жители России оказались перед вопросом — как же спасать сбережения. Спустя четыре месяца мы в редакции vc.ru оценили доходность самых популярных стратегий.

Вспомним, как всё было

Обесценивание российских активов было стремительным: курс рубля по отношению к доллару и евро за один день 24 февраля упал почти на 10%, котировки акций компаний на российских биржах обвалились еще сильнее.

В последующие дни ситуация продолжила ухудшаться, хоть Банк России и пытался поддержать курс рубля валютными интервенциями. Вскоре ЦБ перешёл на меры валютного контроля вроде запретов переводов за границу и обязательной продажи 80% валютной выручки, и ближе к середине марта это сработало — рубль перестал падать и начал укрепляться. Биржи при этом не работали почти месяц.

Вопрос «как спасти сбережения» возник моментально. В первые после начала «спецоперации» дни возник ажиотажный спрос как на валюту, вызвавший дальнейшее укрепление доллара и евро, так и вообще на наличные деньги.

Здравый смысл и опыт прошлых кризисов мог подсказать: надо покупать валюту, потому что она дорожает, надо снимать наличные рубли, потому что правительство и банки могут ограничить доступ к вкладам, надо покупать золото, потому что это надежной вложение в период нестабильности.

Другим разумным вариантом считалась покупка бытовой техники, автомобиля или квартиры, если на неё было деньги. Были идеи сыграть в лотерею: купить сильно просевшие российские акции, когда они станут доступны, или криптовалюту с её плохо предсказуемым курсом.

В марте 2022 года Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) опубликовало итоги опроса жителей России (1600 респондентов из 50 регионов) об их основных стратегиях по сохранению сбережений. Оказалось, что 63% опрошенных не предпринимали никаких действий со своими деньгами. Совпадение это или нет, но, по данным ВЦИОМ, именно 63% россиян не имеют накоплений вообще.

Остальные опрошенные НАФИ выбрали скорее консервативные варианты:

снять деньги с банковских счетов и хранить её в наличном виде (16%),

положить на счёт в государственном (7%) или частном банке (5%),

купить иностранную валюту и хранить её в наличном виде (5%),

купить золото (5%).

Эти варианты (плюс покупка техники) стали нашими вариантами для исследования. В качестве точки отсчёта взяли 1 марта — неделя с начала «спецоперации».

Не забудем про инфляцию

Во всех этих расчетах важно учитывать инфляцию, которую стоит добавить к финальной оценке любой рублевой доходности или убыточности.

Для её оценки мы взяли индекс потребительских цен (ИПЦ), который рассчитывается Росстатом и интересен тем, что отражает не макроэкономическую ситуацию в целом, а уровень изменения цен на базовые потребительские товары. По данным за март-май и прогнозам на июнь 2022 года ИПЦ вырос на 8,9%.

Индекс может не отражать реальную инфляцию из-за особенностей методики его расчета. Прогноз инфляции в 2022 году от ЦБ корректировался несколько раз, в последнем варианте в целом по году инфляция может составить 14-17%.

Что там с деньгами, которые вложил

Биткоин: –79% (без учёта инфляции)

Источник: Google Finance

Россияне с деньгами любят крипту: по данным Bloomberg, на конец 2021 года жителям России принадлежало около 12% всех криптовалют.

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В силу огромной волатильности биткоин никогда не был удачной инвестиционной идеей. Однако в начале марта его курс все еще колебался вверх и вниз, поэтому искушение могло быть слишком велико.

К июлю оказалось, что биткоины, купленные 1 марта за рубли, потеряли в цене почти 80%.

Золото: –71% (без учёта инфляции)

К началу марта золото подросло в цене и выглядело интересным активом для неспокойного времени. К тому же 9 марта президент России отменил для физических лиц НДС в 20% при операциях с золотом, что еще больше повысило инвестиционную привлекательность актива. Но почти сразу после этого цена золота начала падать.

9 марта Сбер продавал слитки золота по 7 774 рублей за грамм (без НДС), а 30 июня покупал их по 2 295 рублей за грамм (без НДС). К значительному падению биржевых цен добавился значительный спред между покупкой и продажей золота — 30 июня он составлял 15%.

Рублевые инвестиции в серебро, платину или палладий за это время обесценились бы примерно так же (можно рассчитать здесь).

Наличные доллары: –40% (без учёта инфляции)

По данным Frank RG, 1 марта средний курс наличного доллара в 20 крупнейших банках составлял 97,3 рубля. На условные 500 тысяч рублей вы могли бы купить и спрятать под подушку примерно $5140.

Если у вас сейчас ещё есть эти доллары, вас может утешить только возможность потратить их за пределами России, или план сохранить их на неясную переспективу.

Если вы решите обменять их на рубли, то потеряете на этой инвестиции примерно 40% (максимальный курс покупки доллара в российских банках на 30 июня составлял 58 рублей).

Российские акции: –2,7% (без учёта инфляции)

Индекс ММВБ

24 февраля индекс ММВБ рухнул на рекордные за всю историю 33,2%.

Московская биржа остановила торги акциями 28 февраля почти на месяц — инвесторы не могли ни купить, ни продать акции. Торги возобновились только 24 марта и могли привлечь желающих закупиться подешевле, но с тех пор индекс снизился на 2,7%.

К тому же, нынешний рынок полон неприятных сюрпризов. Например, в мае совет директоров «Газпрома« рекомендовал выплатить за 2021 год рекордные дивиденды. Это привлекло дополнительный интерес к одной из главных «голубых фишек» российского рынка: c момента возобновления торгов 24 марта до конца июня бумаги компании подорожали почти на 15%. Но 30 июня акционеры компании внезапно отказались от выплаты дивидендов — и акции «Газпрома» тут же рухнули на 30%.

Наличные рубли: просто минус инфляция

Если вы сняли со счета рубли и держите дома, вас уже не волнуют возможные ограничения или комиссии банка. Но с начала марта до конца июня наличные рубли обесценились на величину инфляции — на те же 8,9% или больше.

Банковский депозит: +2,7% (без учёта инфляции)

28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку рефинансирования — с 9,5% до 20% годовых, после чего банки повысили ставки по вкладам и депозитам до вполне привлекательных 20-25% годовых. Но уже с 8 апреля Банк России начал снижать ставку, а за ним ставки по вкладам снижали и банки.

По данным Frank RG, на 30 июня средняя ставка составляет 6,895% годовых. За март-июнь 2022 года средняя доходность депозита составила около 2,7%, что позволило лишь частично компенсировать инфляцию за этот же период.

Покупка товаров: эмоции

Из предыдущих кризисов жители России вынесли еще один урок: если рубль падает, надо покупать бытовую технику, автомобиль или недвижимость — они точно будут дорожать.

Конечно, это не относится к инвестициям, ведь товары чаще всего теряют в цене сразу после покупки, становясь подержанными. Поэтому здесь можно говорить скорее о полученной (или упущенной) выгоде. А покупка квартиры требует значительных средств: они есть не у всех, а с началом «спецоперации» банки сократили кредитование по ипотеке.

Но опыт подтвердился и сейчас. Вот некоторые примеры роста цен с начала марта:

Автомобили с пробегом: + 20,8% *

Ноутбук Apple MacBook Air 8/512 ГБ: + 14,5% **



Телефон Iphone 13 128 ГБ: плюс 13,3% **



Недвижимость в Москве: плюс 6,8% ***



* По данным auto.ru, с 1 марта до 10 июня. Использованы цены частных продавцов автомобилей с пробегом, рост цен рассчитан исходя из изменения средней стоимости подержанного автомобиля в России.

** Для оценки доходности использованы цены между 26 и 28 февраля 2022 года на основании данных web.archive.org магазина Re:Store и цены этого магазина на конец июня.

*** По данным «Индикаторов рынка недвижимости» Irn.ru.

Выводы

Все любимые стратегии пассивных инвесторов в стиле «вложился и забыл» больше не работают. Может быть, это временно, но кто сейчас знает, как долго будет длиться это временное состояние.

Единственной причины в таких результатах нет, и нельзя объяснять всё только началом «спецоперации«. Конечно, российский фондовый рынок и курс рубля по отношению к иностранным валютам пришли в нынешнее состояние именно после 24 февраля и связанных с ним событий (санкции, запреты, ограничения, меры валютного контроля, «ручное» управление курсом рубля и так далее), но у других активов свои обстоятельства.

Цена золота снижается потому, что глобальные инвесторы предпочитают ему другие считающиеся надежными активы: укрепляющийся американский доллар и государственные бонды США, доходность которых росла. Биткоин падает по множеству причин, среди которых мировой экономический спад, ужесточение денежно-кредитной политики разных стран, инфляция во многих развитых странах и негативные события на рынке криптовалют.

Позже все может измениться: золото, биткоин и российские акции могут начать расти, курс доллара — стать более «рыночным», а пожирающая рубли инфляция смениться дефляцией и этим принести другие проблемы. Но никто не знает, когда это будет.

Можно пытаться уйти от обесценивания через игру на рынке акций, облигаций или валюты, «перекладываться» из актива в актив, можно всерьёз заняться криптовалютами. Но все это требует квалификации, опыта и терпения, к тому же несет огромные риски потери вообще всех сбережений.

По истечении четырех месяцев наиболее пассивные стратегии сбережения оказались самыми разумными, что косвенно подтверждает старое правило — не принимать инвестиционных решений во время паники. А также во время, когда доступные рынки работают вне рамок экономической логики.

И, что интересно, заработать на этой ситуации не вышло. Можно было только минимизировать ущерб.