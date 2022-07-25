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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,67 рублей, евро — по 67,53 рубля.

Топ-менеджеры «Альфа-Инвестиций» в течение двух месяцев завершат сделку по капитализации нового брокера. «Альфа-банка» не будет в акционерах. Брокера назовут GO Invest.

Минимальная запрашиваемая стоимость аренды в объектах стрит-ритейла на торговых улицах Москвы сократилась до 45%. Больше всего на Камергерском переулке, на проспекте Мира, на Арбате и Пятницкой улице.

Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. С четвёртого квартала года комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают). Пока комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объёма операций) частей. В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота.

За первое полугодие 2022 года число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл увеличилось на 45%.

Wildberries запустил новую систему мотивации продавцов. Он снижает комиссию для тех, кто перевыполняет установленный маркетплейсом план продаж, и повышает её для не справившихся с задачей. Отказаться от участия невозможно.

В список санкций ЕС попали используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств. Это может отразится на производстве сладостей в стране.

К концу года доля ноутбуков и клавиатур без русской раскладки вырастет до 10% из-за параллельного импорта, оценили дистрибуторы.