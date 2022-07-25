Новости и тексты на фоне 152 дня «спецоперации»: коммерческая недвижимость в Москве подешевела до 45% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на выходные 23-24 июля и понедельник, 25 июля: доллар — 57,39 рублей, евро — 57,76 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,64 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 64,67 рублей, евро — по 67,53 рубля.
Стало лучше
Топ-менеджеры «Альфа-Инвестиций» в течение двух месяцев завершат сделку по капитализации нового брокера. «Альфа-банка» не будет в акционерах. Брокера назовут GO Invest.
Минимальная запрашиваемая стоимость аренды в объектах стрит-ритейла на торговых улицах Москвы сократилась до 45%. Больше всего на Камергерском переулке, на проспекте Мира, на Арбате и Пятницкой улице.
Стало хуже
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. С четвёртого квартала года комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают). Пока комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01% от объёма операций) частей. В новой модели комиссия с мейкера взиматься не будет, а с тейкера — 0,03% от оборота.
Онлайн-ритейлер Ozon отказался от аренды офиса Flexity общей площадью 17 256 м² в Замоскворечье.
За первое полугодие 2022 года число атак вирусов-шифровальщиков на российский ритейл увеличилось на 45%.
Wildberries запустил новую систему мотивации продавцов. Он снижает комиссию для тех, кто перевыполняет установленный маркетплейсом план продаж, и повышает её для не справившихся с задачей. Отказаться от участия невозможно.
В список санкций ЕС попали используемые кондитерами эмульгаторы и красители, которые нельзя заменить без потери вкусовых качеств. Это может отразится на производстве сладостей в стране.
К концу года доля ноутбуков и клавиатур без русской раскладки вырастет до 10% из-за параллельного импорта, оценили дистрибуторы.
Гендиректор «Вкусно — и точка» рассказал, что цены в сети выросли из-за роста закупочных цен.
Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.
Мне так же в роддоме сказали.
152-е дно, иначе не скажешь.
Авторы и погонщики вирусов-шифровальщиков тоже есть хотят, вот и подняли активность.
Ну и да — зачем в стране сладости, если жизнь и так «чистый мёд»?
Ну и по традиции совпал день с праздником: Днём речной полиции России. С праздником и хорошего дня 🤘🏻
Перепись открыта для любителей "здоровее будем", "наши бабули до сих пор карамель только любят, и ничего", "неча травить наших детей всей этой химией", которые тут регулярно митингуют группами по карме)
Карамельку?
Чоколадку?
Вафельку?
Пироженку?
:-)
Чо-т начала писать про вафельку, и показалось, что слишком пошло-многого прошу. Как в анекдоте про "и фапотьку".
Вафелек нету.
Бородинский вчерашний есть на святых дрожжах. Брать будете? )))))
Чо прям без всего?(
Можно в одежде, ну что Вы (-:
На русском духе. Есть осторожно, попадаются скрепы.
Пусть эти люди зайдут на склад собственного производства в гипермаркете, чтобы понять на сколько хлеб и булки станут безвкуснее.
Зачем вы каждый день новую картинку придумываете под новость? Есть же актуальная классика:
Онлайн-черкизон Вайлдберрис от безнаказанности совсем уже берега потерял. Бакальчук, когда ж ты нажрёшься?
Но это же злые чиновники что стоят за ней,нет?
а не чиновники для этого создали и законы и правоприменение, да и условия в целом? Если государство за такое не прессует, значит их деятельность полностью устраивает.
Wildberries - план продаж на гипермаркете - lol.
Пятилетку за 2 года!
« Стандартный набор продуктового ларька: сигареты «Родина» и папиросы «Россия», водка «Ржаная» и «Пшеничная», хлеб черный и белый, конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на Севере», повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая, компот вишневый и грушевый, и наконец — сыр «Российский». Хороша была идея отца Государева, упокойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке — по две вещи, для выбора народного. Мудро это и глубоко Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трех и не из тридцати трех. Выбирая из двух, народ покой душевный обретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойной избегает, а следовательно — удовлетворяется. А с таким народом, удовлетворенным, великие дела сотворить можно. »
По поводу "вкусно и точка" - это не только её касается. Весь фастфуд такой. Зашёл в БК классическое комбо взять и вместо 230 как обычно отдал 310, ну или если перефразировпть то средний чек вырос около 25-30%, но зато наши бренды держат цену и иногда даже снижают, приятно...
А во вкусноточке, кстати, проблему с картошкой-фри решили, не?
Решили. Её нет.
Нет картошки - нет и проблемы с картошкой (-:
Картошку перестали в большенство комбо класть(теперь нагетсы) , в остальном можно заказать как и раньще
Ребята, объясните, почему так. Заранее скажу, что я себя к патриотам даже в страшных снах не отношу, войну не поддерживаю, работаю на запад.
Так вот, мы с семьёй иногда по вечерам заезжали в мак и покупали себе и детям перекусить. И вот уже трижды мы были во вкусочке, а стало как будто лучше. Булочки мягче, стрипсы жена не могла есть - сейчас говорит, что стали очень вкусные. И финалочка - последние разы в маке было проблемы с крышками для стаканов. Их хер проткнёшь трубочкой, а сами крышки очень неплотно сидели. Из-за этого наша четырёх летняя дочь нормально не могла держать и ставить в подстаканник на заднем ряду свой молочный коктейль. Сейчас же с трубочками никаких проблем, а крышки сидят очень плотно.
А, ещё напитки газированные были прям выдохшиеся. Знаю, что их из концентрата готовят, но всегда казалось, что пьёшь сладкую воду, а сейчас наливают как будто из бутылки.
При этом я реально был скептически настроен первый раз, потому что понятно почему, и результат удивил. Может, они там ещё не разобрались, что и как работает? Пропорции не знают?
Потому что выгнать Хутамяки большого ума не надо. А вот сделать свои качественные крышки и освоить экструзию полиэтиленов не только для теплиц, но и для гражданской мелочёвки - это, сам понимаешь, "Не всё удалось сделать в предыдущие годы в области импортозамещения. Всё невозможно сделать." Цитата.
Про "будто из бутылки" и "всегда казалось" уже как-то противоречат друг другу.
После мойки машина быстрее ездит. Инфа сотка.
Лишь бы не двигла, а то наши додумаются
Ох уж этот средний чек! Как средняя зарплата прям стал, причем не только у покупател)
Эмульгаторы и красители - всё.
Жду, когда хмелю скажут также.
Ага, скоро из крафта будут жигули, но на выбор: пастеризованное и «элитное».
Зато Самара снова поднимется)
Это да, жаль - невысоко (-:
Высоко одна "Самара" поднималась только раз - когда десятки лет назад в МРЭО ГИБДД на задах Варшавки я при первой сдаче с эстакады 3.14лась.
Это день возникновения вашего ника?
Нет)) Спойлеров тогда не было))
Намедни заметил'с, что пиво отечественное в банках по 0,45. Как-то не заметил когда пайку с поллитры урезали:-(
Я заметила, что "Домик в деревне" стал даже не 950, а 925. А уже по 115.
Ну, я импортозаместил. Беру белорусское пивко. Оно по пинте в банке.
Тоже мне импорт)
"Кому и кобыла невеста" (с)
Хехе! Уже соки стали даже не 0.9 , а 0.75, естественно по цене выше, чем даже 0.9!
Налетай, торопись, покупай недвижимись!!!
Рано.
Полёт ещё продолжается.
План на wildberries, это вот для чего скажите мне? Понятно что фильтр. При этом они же себе в ногу стреляют вроде как
Биржи, как ВБ — отказаться невозможно, можно только прекратить.