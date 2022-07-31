Новости и тексты на фоне 158 дня «операции»: рестораторы рассказали о проблемах с поставками рыбы, алкоголя и ягод Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 30-31 июля и понедельник, 1 августа: доллар — 61,31 рубля, евро — 62,56 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,4 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68 рублей, евро — по 68,86 рубля.
Стало лучше
IKEA возобновила распродажу на сайте с самовывозом в Москве. Попасть на неё можно со страницы ожидания, оно может занять от нескольких минут до более часа.
Стало хуже
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен рассматривать Россию как страну-спонсора терроризма из-за событий на Украине. Он предложил запретить выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС.
Почему так
РБК поговорил с владельцами ресторанов и шеф-поварами об изменениях в меню с февраля. Например, в «Андресоне» рассказали, что убытки приносили блюда с пармской ветчиной, бобами эдамаме, помидорами черри, салатными листьями — их вывели из меню. В некоторых ресторанах заменили угря на разновидность африканского сома — клария угревидного. Рестораторы заметили проблемы с поставками рыбы даже из российских регионов. В винном ресторане Grand Cru отметили резкое подорожание хрена в 10 раз, так как его везли из Германии. В некоторых регионах кондитеры столкнулись с нехваткой свежих ягод. Большинство известных алкогольных брендов прекратили поставки в Россию, поэтому рестораторы начали экспериментировать с настойками.
Управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg (Австрия) Кирилл Лапин в колонке Forbes рассказал об особенностях ведения бизнеса в разных странах Африки. Он считает, что самые перспективные для россиян направления там — транспорт и мебельное производство.
Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.
Я и сам своего рода экспериментатор )
Ваше настоящее имя Вася Бражкин?)
В ресторанах еще много чего можно заменить. Например, крутон заменять на обычную гренку!
вот трюфели ищут
Ни хрена себе хрен дохрена стоит! Какого хрена хрен аж из Германии возили? Охренели?!
Ожидание в Икее длится сколько угодно и ни разу не получилось из него выйти, то ошибка, то снова в ожидание.
Позиция Латвии стара, ничего нового.
Рестораторам тяжело, а нам не слаще.
Троллейбусы по всей Африке и производство мебели — фантазии Лапина или суровая реальность?
А какой сегодня день — День Военно-Морского Флота России!
Всем добра и отличного настроения 🤘🏻
Не секрет, что качественная редиска в наших гипермаркетах - из Израиля. Причем возят уже хер знает сколько лет. Ну и мытая морковка - тоже оттуда зачастую. Наша лежит рядом, кривая и немытая. А из Израиля - как на подбор, хоть по линейке проверяй.
"Импортный хрен". Всегда казалось что чего-то такого у себя в отечестве должно быть в достатке, а так, то хмеля своего нет, то хрена
Правильно говорить так: и хмеля нет, и хрена ни хрена.
А ягоды ? Столько лесов , земли и при этом импорт ягод
А чему вы удивляетесь. Не скажу за сейчас, а лет 15 назад всякую качественную свежую зеленушку для хороших ресторанов из Италии и Франции самолётом возили.
Хрень из Германии? Своих нет?
У меня у бабули в деревне, которая уже давно в упадке, появился предприниматель, скупил поля, засеял их хреном, привез рабочих из Азии и теперь выращивает его.
Могу предположить, что замена подобных вещей типа гвоздей или хрена действительно произойдет довольно быстро, а в России этого не делали банально из-за долгой окупаемости и высокой конкуренции. Зачем строить что-то здесь, если поставки из Европы давно налажены и там копеечная стоимость. Теперь поставок нет — рентабельность внутри страны сильно возрастет.
К сожалению, такой финт со сложным производством не провернешь.
Почему самые маленькие страны такие вонючие?
Ведут себя как тойтерьеры.
Это не страны вонючие , просто там дешевле купить говорящую голову и ее принципиальную позицию
В вашем сообщении уже содержится ответ — нет возможно повлиять напрямую через экономику или армию, поэтому остается только громче всех кричать.
Санкции не направлены против простых россиян...блаблабла
Лимитрофы всегда были пидарасами.
Это ты сейчас про министра обороны, который тувинец по национальности? Или про министров татарских кровей? :)
Распродажа IKEA вследствие её ухода. Это точно "стало лучше"?
Лучше то, что распродажа работает.
"Других "лучше" у нас для вас нет"...
https://www.kommersant.ru/doc/5457973
в Латвии мид чего курит? туристы вроде как спонсируют только ЕС опустошая там свой кошель
Африканский импорт