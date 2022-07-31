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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 30-31 июля и понедельник, 1 августа: доллар — 61,31 рубля, евро — 62,56 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,4 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68 рублей, евро — по 68,86 рубля.

Стало лучше

IKEA возобновила распродажу на сайте с самовывозом в Москве. Попасть на неё можно со страницы ожидания, оно может занять от нескольких минут до более часа.

Стало хуже

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Евросоюз должен рассматривать Россию как страну-спонсора терроризма из-за событий на Украине. Он предложил запретить выдачу туристических виз россиянам в страны ЕС.

Почему так

РБК поговорил с владельцами ресторанов и шеф-поварами об изменениях в меню с февраля. Например, в «Андресоне» рассказали, что убытки приносили блюда с пармской ветчиной, бобами эдамаме, помидорами черри, салатными листьями — их вывели из меню. В некоторых ресторанах заменили угря на разновидность африканского сома — клария угревидного. Рестораторы заметили проблемы с поставками рыбы даже из российских регионов. В винном ресторане Grand Cru отметили резкое подорожание хрена в 10 раз, так как его везли из Германии. В некоторых регионах кондитеры столкнулись с нехваткой свежих ягод. Большинство известных алкогольных брендов прекратили поставки в Россию, поэтому рестораторы начали экспериментировать с настойками.

Управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg (Австрия) Кирилл Лапин в колонке Forbes рассказал об особенностях ведения бизнеса в разных странах Африки. Он считает, что самые перспективные для россиян направления там — транспорт и мебельное производство.

Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.