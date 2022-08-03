Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":475136,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":475136,"gtm":null} 4176 просмотров

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 60,15 рубля, евро — 62,26 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:41 мск — 57,75 рубля, евро — 58,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,73 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,67 рубля, евро — по 67,82 рубля.

Стало хуже

Вина из Аргентины и Чили в 2023 году могут подорожать на 30% из-за дополнительных сложностей с логистикой, пишет «Ъ» со ссылкой на данные импортёров.

Потребление металлургической продукции внутри страны и объёмы её экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов только к 2030-му, спрогнозировал Минпромторг.

Британская нефтегазовая компания BP оценила убыток от выхода из российских активов, включая долю в «Роснефти», в $24,4 млрд. При этом компания в финансовом отчёте указывает, что из-за контрсанкций не может выйти из своих российских активов или продать свои акции на Мосбирже.

Стало лучше

Россиянам и белорусам разрешат удалённо сдавать языковой экзамен TOEFL с 4 августа. Сдать очно можно будет только в другой стране.

Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана. Её активы были заморожены с 13 апреля.

Почему так

Журналисты Autonews спросили экспертов, как изменятся цены на новые машины в течение года. Они прогнозируют снижение цены до 50% из-за курсов валют и роста предложения. При этом в автосалонах уже начали дешеветь новые Hyundai, Volkswagen и Toyota.

Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.