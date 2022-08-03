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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 161 дня «операции»: вина из Южной Америки подорожают на 30%, новые машины подешевеют Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 60,15 рубля, евро — 62,26 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:41 мск — 57,75 рубля, евро — 58,7 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,73 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,67 рубля, евро — по 67,82 рубля.

Стало хуже

Вина из Аргентины и Чили в 2023 году могут подорожать на 30% из-за дополнительных сложностей с логистикой, пишет «Ъ» со ссылкой на данные импортёров.

Потребление металлургической продукции внутри страны и объёмы её экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов только к 2030-му, спрогнозировал Минпромторг.

Британская нефтегазовая компания BP оценила убыток от выхода из российских активов, включая долю в «Роснефти», в $24,4 млрд. При этом компания в финансовом отчёте указывает, что из-за контрсанкций не может выйти из своих российских активов или продать свои акции на Мосбирже.

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Стало лучше

Россиянам и белорусам разрешат удалённо сдавать языковой экзамен TOEFL с 4 августа. Сдать очно можно будет только в другой стране.

Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана. Её активы были заморожены с 13 апреля.

Почему так

Журналисты Autonews спросили экспертов, как изменятся цены на новые машины в течение года. Они прогнозируют снижение цены до 50% из-за курсов валют и роста предложения. При этом в автосалонах уже начали дешеветь новые Hyundai, Volkswagen и Toyota.

Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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43 комментария
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 Александр Иванов

Стало лучше - Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана.

Сразу вспомнился анекдот - россияне стали жить лучше! Список россиян, которые стали жить лучше, прилагается.

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Николай Кандинский

Это великая положительная новость для всех путинистов! Суть не в том, кто она. Суть в том, что с российского гражданина (в гробу я видел таких российских граждан, которые выводят свои активы за рубеж) сняли санкции. И не смотря на очевидную ложь про то, что санкции идут нам на пользу, у нас плешивый обнуленыш вводит преследование за призыв, оправдание и следование санкциям. А тут такая победа! 😏

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Николай Кандинский

О как минусы от путинской шоблы полетели! :-)

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Пришелец

Это родственники Фридмана минусуют)

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Юрий Долгоруков

порадуемся же за бедного миллиардера и его жену (нет)

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Постнатальный анализ

«Можем повторить». После ухода Lipton в России запустили сервис по продаже б/у чайных пакетиков

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Противный спрей

Если уж воруете у пездузы, то копирайт ставьте.

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Варяга

Думаешь дойдем до этого?
"Полиция Вьетнама обнаружила нелегальное производство презервативов: под видом новых продавались использованные средства контрацепции, очищенные и заново помещенные в упаковку. "

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роман долгополов

Будет круче-из старого эстрадного номера (по моему Задорнова) -есть же еще оболочки от сосисок))

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Вадим Парамонов

Ну либо, как в старые добрые, кишка животного, простирнул и снова годна к использованию

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Новорег Заблокированный

"Армяне придумали первый презерватив - кишку барана. Позже англичане усовершенствовали технологию, сначала вынув кишку из животного"

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Andrew
Стало лучше
Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана. Её активы были заморожены с 13 апреля

Она со всеми россиянами активами поделится или это "Стало лучше для бывшей жены Михаила Фридмана"? Уточните.

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Vasek Romanov

Скорее накрутки дилеров на машины снизятся.

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Сергей И

Сменятся цены в буклетах, а за нал стоимость такой же останется. Причем, если раньше можно было позвонить в автоконцерн и, иногда, это помогало купить машину без допов, то сейчас этого не будет

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Слегка Придурковатый

Что-что? Снижение цены до 50%? Мне кажется, эти эксперты сломались, несите новых.

Про вина очень жаль. По ссылке, кстати, это же коснётся и вин из ЮАР, мною так любимых. Если будет совсем всё печально, то окончательно перейду на водку и джин, но пить отечественные вина вы меня не заставите, суки.

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Alex Gurulli

Российские вина, вроде как нормал бывают, не?

https://youtube.com/c/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80

Иван Андреев
Делитесь видео с близкими и друзьями по всему миру
youtube.com
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Слегка Придурковатый

Бывают. Но их мало, надо целенаправленно искать и копаться во всём этом бесчисленном шмурдяке. Я этим заниматься не готов.

Тогда как я точно знаю, что если зайду в условную Пятерочку и куплю там условно Cape Art, то получу хорошее за свои деньги вино.

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melkiyPadonok

куплю там условно Cape Art, то получу хорошее за свои деньги вино.
Без обид , но этот бренд реально шмурдяк

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Слегка Придурковатый

Видать, ты шмурдяка никогда не пил. Хехе.

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melkiyPadonok

К счастью нет

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Тавил Тавилов

Cape Art за 350-400 р хорошее вино?
готов поспорить что INKERMAN или тот же Ростовский "Вилла Звезда" в этом же ценовом диапазоне будет лучше. Не может вино стоить дешевле из ЮАР с логистикой и быть лучше. Не верю. А подняв ценник к 1000р так интереснее взять что то от "Лефкадия" или "Сикоры" но там подороже, от 1300р ценник идет щас.

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Слегка Придурковатый

Хорошее. Не советую тебе со мной спорить, т.к. у меня частенько спрашивают совета Сальваторе Кастано, Йон Арвид Росенгрен, Марк Альмерт и другие сомелье с мировым именем.

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Тавил Тавилов

Ок)

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melkiyPadonok

Бля , ну и цены 🤦

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Naumov Alexey

В Испании хорошее вино 2.5 евро стоит :) а курица 6 за Кг. тут проще бухать чем есть. Вот где цены на алкоголь удивляют

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melkiyPadonok

Don Ramón за € 2,60 из дешёвых вполне не плох

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Sava Ivanov

6 евро это не так уж и дорого

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Алексей З.

Рекомендую поискать Alma Valley.

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Alex R

Откуда рост предложения на автомобили, если заводы стоят, а из-за границы не ввозят?

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Пабы старой Руси

Только если из уверенности дилеров в стабильном курсе. Тогда они сбавят на то, что есть на складе

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A.K.

Не понял, чем принципиально стало лучше касательно сдачи тоэфл, если в тексте новости написано: "«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого»,— говорится в заявлении компании ETS.

В нем отмечается, что из-за военной операции России на Украине сдать экзамен TOEFL в РФ или Белоруссии по-прежнему нельзя. Однако его также можно будет сдать лично в экзаменационных центрах в других странах."

Толку от регистрации, если сдать нельзя.

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Sergeant Ding

Нельзя сдать очно, но можно будет сдавать удалённо

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A.K.

То есть в новости по ссылке как-то путано написано, выходит.

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Юля Зайчикова

В новости пропущена фраза перед «сдать нельзя» — что сдать нельзя «в центрах». Журналист немного ошибся и поэтому ввел в заблуждение

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Alexey

Дорогой бензин? Что вы сударь, достаточно купить электромобиль!

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alex b

Спасибо, не надо, я не готов каждые 300км стоять по нескольку часов на зарядку и планировать каждый маршрут чтобы он пролегал мимо зарядных столбиков, которые к тому же не факт что будут работать

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Новорег Заблокированный

Потому что инфраструктуры нет. И сейчас зарядки за полчаса заряжают а не несколько часов

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Sarmat Bagayev

"Вина из Аргентины и Чили в 2023 году могут подорожать на 30% "-нееееееееееет

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Андрей Ш

Бросайте пить.

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роман долгополов

У BP доля в роснефти генерирует треть прибыли,конечно они не могут выйти))

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Spiker Spunreal
вина из Южной Америки подорожают на 30%

Куда уж больше. С февраля уже на 100% подорожали (по крайней мере те, что я покупаю). Там, как мне кажется, уже заложили всё всё всё. А теперь ещё +30%?

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Золотой щит

Еbashим дальше, лЕ.

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Soulis
Россиянам и белорусам разрешат удалённо сдавать языковой экзамен TOEFL с 4 августа. Сдать очно можно будет только в другой стране.

Кек, а сколько копий вчера на эту тему было сломано

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