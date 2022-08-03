Новости и тексты на фоне 161 дня «операции»: вина из Южной Америки подорожают на 30%, новые машины подешевеют Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 60,15 рубля, евро — 62,26 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,73 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,67 рубля, евро — по 67,82 рубля.
Стало хуже
Вина из Аргентины и Чили в 2023 году могут подорожать на 30% из-за дополнительных сложностей с логистикой, пишет «Ъ» со ссылкой на данные импортёров.
Потребление металлургической продукции внутри страны и объёмы её экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов только к 2030-му, спрогнозировал Минпромторг.
Британская нефтегазовая компания BP оценила убыток от выхода из российских активов, включая долю в «Роснефти», в $24,4 млрд. При этом компания в финансовом отчёте указывает, что из-за контрсанкций не может выйти из своих российских активов или продать свои акции на Мосбирже.
Стало лучше
Россиянам и белорусам разрешат удалённо сдавать языковой экзамен TOEFL с 4 августа. Сдать очно можно будет только в другой стране.
Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана. Её активы были заморожены с 13 апреля.
Почему так
Журналисты Autonews спросили экспертов, как изменятся цены на новые машины в течение года. Они прогнозируют снижение цены до 50% из-за курсов валют и роста предложения. При этом в автосалонах уже начали дешеветь новые Hyundai, Volkswagen и Toyota.
Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.
Стало лучше - Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана.
Сразу вспомнился анекдот - россияне стали жить лучше! Список россиян, которые стали жить лучше, прилагается.
Это великая положительная новость для всех путинистов! Суть не в том, кто она. Суть в том, что с российского гражданина (в гробу я видел таких российских граждан, которые выводят свои активы за рубеж) сняли санкции. И не смотря на очевидную ложь про то, что санкции идут нам на пользу, у нас плешивый обнуленыш вводит преследование за призыв, оправдание и следование санкциям. А тут такая победа! 😏
О как минусы от путинской шоблы полетели! :-)
Это родственники Фридмана минусуют)
порадуемся же за бедного миллиардера и его жену (нет)
«Можем повторить». После ухода Lipton в России запустили сервис по продаже б/у чайных пакетиков
Если уж воруете у пездузы, то копирайт ставьте.
Думаешь дойдем до этого?
"Полиция Вьетнама обнаружила нелегальное производство презервативов: под видом новых продавались использованные средства контрацепции, очищенные и заново помещенные в упаковку. "
Будет круче-из старого эстрадного номера (по моему Задорнова) -есть же еще оболочки от сосисок))
Ну либо, как в старые добрые, кишка животного, простирнул и снова годна к использованию
"Армяне придумали первый презерватив - кишку барана. Позже англичане усовершенствовали технологию, сначала вынув кишку из животного"
Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана. Её активы были заморожены с 13 апреля
Она со всеми россиянами активами поделится или это "Стало лучше для бывшей жены Михаила Фридмана"? Уточните.
Скорее накрутки дилеров на машины снизятся.
Сменятся цены в буклетах, а за нал стоимость такой же останется. Причем, если раньше можно было позвонить в автоконцерн и, иногда, это помогало купить машину без допов, то сейчас этого не будет
Что-что? Снижение цены до 50%? Мне кажется, эти эксперты сломались, несите новых.
Про вина очень жаль. По ссылке, кстати, это же коснётся и вин из ЮАР, мною так любимых. Если будет совсем всё печально, то окончательно перейду на водку и джин, но пить отечественные вина вы меня не заставите, суки.
Российские вина, вроде как нормал бывают, не?
https://youtube.com/c/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
Бывают. Но их мало, надо целенаправленно искать и копаться во всём этом бесчисленном шмурдяке. Я этим заниматься не готов.
Тогда как я точно знаю, что если зайду в условную Пятерочку и куплю там условно Cape Art, то получу хорошее за свои деньги вино.
куплю там условно Cape Art, то получу хорошее за свои деньги вино.
Без обид , но этот бренд реально шмурдяк
Видать, ты шмурдяка никогда не пил. Хехе.
К счастью нет
Cape Art за 350-400 р хорошее вино?
готов поспорить что INKERMAN или тот же Ростовский "Вилла Звезда" в этом же ценовом диапазоне будет лучше. Не может вино стоить дешевле из ЮАР с логистикой и быть лучше. Не верю. А подняв ценник к 1000р так интереснее взять что то от "Лефкадия" или "Сикоры" но там подороже, от 1300р ценник идет щас.
Хорошее. Не советую тебе со мной спорить, т.к. у меня частенько спрашивают совета Сальваторе Кастано, Йон Арвид Росенгрен, Марк Альмерт и другие сомелье с мировым именем.
Ок)
Бля , ну и цены 🤦
В Испании хорошее вино 2.5 евро стоит :) а курица 6 за Кг. тут проще бухать чем есть. Вот где цены на алкоголь удивляют
Don Ramón за € 2,60 из дешёвых вполне не плох
6 евро это не так уж и дорого
Рекомендую поискать Alma Valley.
Откуда рост предложения на автомобили, если заводы стоят, а из-за границы не ввозят?
Только если из уверенности дилеров в стабильном курсе. Тогда они сбавят на то, что есть на складе
Не понял, чем принципиально стало лучше касательно сдачи тоэфл, если в тексте новости написано: "«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого»,— говорится в заявлении компании ETS.
В нем отмечается, что из-за военной операции России на Украине сдать экзамен TOEFL в РФ или Белоруссии по-прежнему нельзя. Однако его также можно будет сдать лично в экзаменационных центрах в других странах."
Толку от регистрации, если сдать нельзя.
Нельзя сдать очно, но можно будет сдавать удалённо
То есть в новости по ссылке как-то путано написано, выходит.
В новости пропущена фраза перед «сдать нельзя» — что сдать нельзя «в центрах». Журналист немного ошибся и поэтому ввел в заблуждение
Дорогой бензин? Что вы сударь, достаточно купить электромобиль!
Спасибо, не надо, я не готов каждые 300км стоять по нескольку часов на зарядку и планировать каждый маршрут чтобы он пролегал мимо зарядных столбиков, которые к тому же не факт что будут работать
Потому что инфраструктуры нет. И сейчас зарядки за полчаса заряжают а не несколько часов
"Вина из Аргентины и Чили в 2023 году могут подорожать на 30% "-нееееееееееет
Бросайте пить.
У BP доля в роснефти генерирует треть прибыли,конечно они не могут выйти))
Куда уж больше. С февраля уже на 100% подорожали (по крайней мере те, что я покупаю). Там, как мне кажется, уже заложили всё всё всё. А теперь ещё +30%?
Еbashим дальше, лЕ.
Кек, а сколько копий вчера на эту тему было сломано