Финансы
Полина Лааксо

Турецкие банки İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир» Статьи редакции

Решение обусловлено угрозой вторичных санкций со стороны США.

  • О прекращении работы İşbank с российской платёжной системой «Мир» сообщили в Reuters — со ссылкой на компанию. Приём карт будет приостановлен до тех пор, пока организация не проанализирует возможные риски.
  • О решении DenizBan прекратить «операции по картам "Мир" и связанные с российской валютой» написало РИА «Новости», ссылаясь на разговор со службой поддержки клиентов. В нём агентству пояснили, что ограничения введены на фоне санкций США и Великобритании против России.
  • 15 сентября 2022 года США ввели санкции против гендиректора НСПК — оператора платёжной системы «Мир» — Владимира Комлева. В разъяснительном документе регулятор предупредил: компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют старые, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США».
  • Того же числа газета The Financial Times сообщала, что США и ЕС усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от системы «Мир».
  • В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Но они тоже могут ввести санкции в одностороннем порядке, предупреждает «Интерфакс».
  • Картами системы «Мир» можно также пользоваться в других десяти странах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. А планы их внедрить есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана.
Источник: Bloomberg

#новость #банки #мир

3532 просмотров
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91 комментарий
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 15 сантиметров в обхвате

А США только пальчиком погрозили, ну и мосч

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Твоя карма

Зато США некому пальчиком пригрозить за их втордения, все молчат и соглашаются с самопровозлашенным "миротворцем".

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16 комментариев
Nick Shilov

Причина —-> Следствие

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Igor Kowalski

Надо нафиг послать эту Турцию. Пусть выезжают за счёт туристов из других стран.

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Igor Kowalski

Я так понимаю минусят любители каяться и платить?

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20 комментариев
Михаил Иванович

Турция большая промышленная страна. Спокойно выживет без туристов с картами Мир.

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2 комментария
Александр

Расскажи про альтернативы, такие же недорогие.

Иссык-Куль и Севан не предлагать, купался в этом году, замёрз как цуцик.

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4 комментария
Rafa Ramazanov

Не Турция выбирает туристов а туристы Турцию (кстати из-за дешевизны)

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AutoBuy.by

Турция запретила мир

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AIAIAI

Русский мир, кстати

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Paul Brezcuu

Так так, что я вижу?) Очевидное и невероятное. Как же приятно... Каждый такой пост это плевок в лицо путинскому Мордору. Осталось теперь дать объяснение видео с фронта при контрнаступлении ВСУ, где использовались китайские боеприпасы. Ждём санкции против Китая, это практически неизбежно в ближайшей перспективе

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Zachemonitashatpushku

А мы пуляем Иранских Шахидов, дальше что? Прокси-война, с обеих сторон

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2 комментария
Дмитрий Алтунин

Собрали турки кассу с россиян в сезон и прикрыли лавочку. Авось к весне Аллах прекратит СВО и можно снова приоткрыть. Удобно, чо

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Skyray

Что это?
Отрицательный прорыв?
Война и Мир?
Невероятный скачок в будущее с отсылкой к прошлому?

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Возрастной Илья

Санкции и Мир

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Igor Kachura

Подтверждаю. Is и Deniz сегодня ек. Вакиф, халк, зираат проходят.

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Александр

Ну у меня летом в IS и летом не работал сберовский мир.

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1 комментарий
Alex

Кто живет в Турции, насколько это крупные банки, какой процент от общего числа остался принимать Мир?

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Виктор Парубец

Диниз и ишбанки весьма распространены, и что самое главное в них лиры можно было снимать по куда менее людоедскому курсу, чем например в зираат банке

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2 комментария
Иоаныч Святейший

Те, кто воняют что США пальчиком пригрозили - так они не пригрозили военным нападением, а санкции - это всего лишь отказ США работать с определёнными юр/физ лицами. Стройте и развивайте вашу экономику таким образом, чтоб все были от вас зависимы, тогда сможете диктовать свои правила. А простым гоп-стопом, коим сейчас занимается РФ, ни у кого уважения и желания сотрудничать не вызовешь.

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PK

Да что ж такое, опять нож в псину! Объявить СВО по защите русского МИРа в Турции!!!!!

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Дмитрий Алтунин

Называй вещи своими именами. Освободить Турцию от режима!

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Редкий Женя

@Yunus Emre правда?

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Элементарный огонь

https://vc.ru/finance/504836-tureckiy-bank-denizbank-vsled-za-is-bankasi-priostanovil-obsluzhivanie-kart-mir

Турецкий банк Denizbank вслед за Is bankasi…
США и ЕС усиливают давление на банки страны из-за сотрудничества с Россией
vc.ru
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дискотека 80-х

Почему-то неудивительно ))

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Виктор Парубец

Самый главный вопрос, что людям делать? То что в Турции работает мир позволяет большому числу людей там спокойно жить, и совершать покупки

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Павел

Открыть счета в местных банках. Да и криптообменники там на каждом шагу

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5 комментариев
Memento Vivere

Открывать счет в местном банке, очевидно (или на крайний случай в Казахстане). Из РФ деньги можно переводить как через Золотую корону, так и через крипту.

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Gugumot

"Хозяин" сказал и "шавки" начали исполнять приказание. Хорошо служат, печеньку заработали

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Сергей Исаков

Рыночек порешал

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Борис Моренко

Рыночные давно ничего не решает)

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Султан

Вот что хочет США? Сделать Россию второй КНДР

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Борис Моренко

Тренируется перед войной с Китаем

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Иван Поварёшкин

Вроде Вова не против

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Gatito

Главное, что можно пользоваться на Кубе!

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Вадим Д.

Не нужен нам берег турецкий, без «Мир» он какой-то другой.
И почему, кстати, только 2 банка?

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Peachylol

А как тогда собираются ввести это в других странах(как сооьщают ведут переговоры) , если сразу санкции на эти страны ?

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Наталья Фомина

cамим хуже

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Gregory Belotcerkovsky

Кто бы сомневался, как обычно пытались на двух стульях усидеться.

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