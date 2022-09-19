Турецкие банки İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир» Статьи редакции
Решение обусловлено угрозой вторичных санкций со стороны США.
- О прекращении работы İşbank с российской платёжной системой «Мир» сообщили в Reuters — со ссылкой на компанию. Приём карт будет приостановлен до тех пор, пока организация не проанализирует возможные риски.
- О решении DenizBan прекратить «операции по картам "Мир" и связанные с российской валютой» написало РИА «Новости», ссылаясь на разговор со службой поддержки клиентов. В нём агентству пояснили, что ограничения введены на фоне санкций США и Великобритании против России.
- 15 сентября 2022 года США ввели санкции против гендиректора НСПК — оператора платёжной системы «Мир» — Владимира Комлева. В разъяснительном документе регулятор предупредил: компании, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют старые, «рискуют оказаться в списке тех, кто помогает России обходить санкции США».
- Того же числа газета The Financial Times сообщала, что США и ЕС усилили давление на Турцию и потребовали отключить турецкие банки от системы «Мир».
- В Турции карты «Мир» всё ещё принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Но они тоже могут ввести санкции в одностороннем порядке, предупреждает «Интерфакс».
- Картами системы «Мир» можно также пользоваться в других десяти странах мира — Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. А планы их внедрить есть у Нигерии, Мьянмы, Бахрейна, Таиланда, Кубы, Малайзии, Ирана.
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А США только пальчиком погрозили, ну и мосч
Зато США некому пальчиком пригрозить за их втордения, все молчат и соглашаются с самопровозлашенным "миротворцем".
Причина —-> Следствие
Надо нафиг послать эту Турцию. Пусть выезжают за счёт туристов из других стран.
Я так понимаю минусят любители каяться и платить?
Турция большая промышленная страна. Спокойно выживет без туристов с картами Мир.
Расскажи про альтернативы, такие же недорогие.
Иссык-Куль и Севан не предлагать, купался в этом году, замёрз как цуцик.
Не Турция выбирает туристов а туристы Турцию (кстати из-за дешевизны)
Турция запретила мир
Русский мир, кстати
Так так, что я вижу?) Очевидное и невероятное. Как же приятно... Каждый такой пост это плевок в лицо путинскому Мордору. Осталось теперь дать объяснение видео с фронта при контрнаступлении ВСУ, где использовались китайские боеприпасы. Ждём санкции против Китая, это практически неизбежно в ближайшей перспективе
А мы пуляем Иранских Шахидов, дальше что? Прокси-война, с обеих сторон
Собрали турки кассу с россиян в сезон и прикрыли лавочку. Авось к весне Аллах прекратит СВО и можно снова приоткрыть. Удобно, чо
Что это?
Отрицательный прорыв?
Война и Мир?
Невероятный скачок в будущее с отсылкой к прошлому?
Санкции и Мир
Подтверждаю. Is и Deniz сегодня ек. Вакиф, халк, зираат проходят.
Ну у меня летом в IS и летом не работал сберовский мир.
Кто живет в Турции, насколько это крупные банки, какой процент от общего числа остался принимать Мир?
Диниз и ишбанки весьма распространены, и что самое главное в них лиры можно было снимать по куда менее людоедскому курсу, чем например в зираат банке
Те, кто воняют что США пальчиком пригрозили - так они не пригрозили военным нападением, а санкции - это всего лишь отказ США работать с определёнными юр/физ лицами. Стройте и развивайте вашу экономику таким образом, чтоб все были от вас зависимы, тогда сможете диктовать свои правила. А простым гоп-стопом, коим сейчас занимается РФ, ни у кого уважения и желания сотрудничать не вызовешь.
Да что ж такое, опять нож в псину! Объявить СВО по защите русского МИРа в Турции!!!!!
Называй вещи своими именами. Освободить Турцию от режима!
@Yunus Emre правда?
https://vc.ru/finance/504836-tureckiy-bank-denizbank-vsled-za-is-bankasi-priostanovil-obsluzhivanie-kart-mir
Почему-то неудивительно ))
Самый главный вопрос, что людям делать? То что в Турции работает мир позволяет большому числу людей там спокойно жить, и совершать покупки
Открыть счета в местных банках. Да и криптообменники там на каждом шагу
Открывать счет в местном банке, очевидно (или на крайний случай в Казахстане). Из РФ деньги можно переводить как через Золотую корону, так и через крипту.
"Хозяин" сказал и "шавки" начали исполнять приказание. Хорошо служат, печеньку заработали
Рыночек порешал
Рыночные давно ничего не решает)
Вот что хочет США? Сделать Россию второй КНДР
Тренируется перед войной с Китаем
Вроде Вова не против
Главное, что можно пользоваться на Кубе!
Не нужен нам берег турецкий, без «Мир» он какой-то другой.
И почему, кстати, только 2 банка?
А как тогда собираются ввести это в других странах(как сооьщают ведут переговоры) , если сразу санкции на эти страны ?
cамим хуже
Кто бы сомневался, как обычно пытались на двух стульях усидеться.