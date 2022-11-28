Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":549182,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":549182,"gtm":null} 1691 просмотров

Фото ТАСС

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 ноября: доллар — 60,47 рубля, евро — 62,87 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:31 мск: доллар — 60,76 рубля, евро — 62,86 рубля.

Курсы на Forex на 08:03 мск: доллар — 60,66 рубля, евро — 62,84 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.

Кто и как адаптируется

Сделку по продаже «Билайна» топ-менеджменту компании проведут на заёмные средства, рассказал «Ведомостям» источник в правительстве, информацию подтвердил топ-менеджер крупной ИТ-компании. Скорее всего кредитором будет «Сбер». В ноябре стороны назвали сумму сделки — 130 млрд рублей.

Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медцентров On Clinic International — «Медикал он груп». Сумма сделки не раскрывается, источник «Ведомостей» оценил её в 1,68 млрд рублей.

Skillbox (входит в холдинг VK) планирует потратить более 600 млн рублей на развитие платформы, добавить тренажёр программирования и возможность интеграции в вузовские системы. Компания также решила получить грант от правительства на замещение зарубежных образовательных платформ, но эксперты говорят, что острой необходимости разрабатывать российскую систему пока нет.

Какие есть проблемы и трудности

Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна отправила письмо в Госдуму с критикой законопроекта о майнинге. В ассоциации уверены, что ЦБ не может выступать регулятором в этом вопросе, и нужно разрешить оборот криптовалюты и её рекламу (законопроект это запрещает).

Клиенты банков получили отказы или столкнулись с массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщения Banki.ru. В ВТБ, «ХКФ-банке», «МТС-банке», «Сбере» подтвердили технические проблемы и некоторые отказы, но заявили, что оформление каникул продолжается.

Поставки удобрений из России за рубеж, несмотря на отсутствие прямых санкций, в 2022 году упадут на 10%, спрогнозировали в Минпромторге.

Швейцария разрешила россиянам, с гражданством или видом на жительство Великобритании, Андорры и Монако хранить в банках больше 100 тысяч франков.

Контекст

Из-за проблем с переводами на фоне санкций и экономического спада работодатели начали менять схемы перечисления зарплат. Например, уехавшим работникам отправляют деньги через третьих лиц за комиссию. Об этой и других схемах рассказали эксперты РБК.