День 278: клиенты банков пожаловались на проблемы с кредитными каникулами мобилизованным Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26-28 ноября: доллар — 60,47 рубля, евро — 62,87 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64 рублей.
Кто и как адаптируется
Сделку по продаже «Билайна» топ-менеджменту компании проведут на заёмные средства, рассказал «Ведомостям» источник в правительстве, информацию подтвердил топ-менеджер крупной ИТ-компании. Скорее всего кредитором будет «Сбер». В ноябре стороны назвали сумму сделки — 130 млрд рублей.
Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медцентров On Clinic International — «Медикал он груп». Сумма сделки не раскрывается, источник «Ведомостей» оценил её в 1,68 млрд рублей.
Skillbox (входит в холдинг VK) планирует потратить более 600 млн рублей на развитие платформы, добавить тренажёр программирования и возможность интеграции в вузовские системы. Компания также решила получить грант от правительства на замещение зарубежных образовательных платформ, но эксперты говорят, что острой необходимости разрабатывать российскую систему пока нет.
Какие есть проблемы и трудности
Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна отправила письмо в Госдуму с критикой законопроекта о майнинге. В ассоциации уверены, что ЦБ не может выступать регулятором в этом вопросе, и нужно разрешить оборот криптовалюты и её рекламу (законопроект это запрещает).
Клиенты банков получили отказы или столкнулись с массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным, пишет «Ъ» со ссылкой на сообщения Banki.ru. В ВТБ, «ХКФ-банке», «МТС-банке», «Сбере» подтвердили технические проблемы и некоторые отказы, но заявили, что оформление каникул продолжается.
Поставки удобрений из России за рубеж, несмотря на отсутствие прямых санкций, в 2022 году упадут на 10%, спрогнозировали в Минпромторге.
Швейцария разрешила россиянам, с гражданством или видом на жительство Великобритании, Андорры и Монако хранить в банках больше 100 тысяч франков.
Контекст
Из-за проблем с переводами на фоне санкций и экономического спада работодатели начали менять схемы перечисления зарплат. Например, уехавшим работникам отправляют деньги через третьих лиц за комиссию. Об этой и других схемах рассказали эксперты РБК.
Новости предыдущего дня, 27 ноября — здесь.
Почему все люди на планете не могут жить в понимании и согласии, делиться всем с друг другом и помогать?
Потому что всегда найдется тот, кто на этой массе захочет заработать.
Потому что среди людей есть нелюди...
Ну так люди не вчера появились, они живут в контексте борьбы за ресурсы на протяжении нескольких миллионов лет.
Потому что мир родился в конкуренции и живёт за счёт неё
"Компания также решила получить грант от правительства на замещение зарубежных образовательных платформ, но эксперты говорят, что острой необходимости разрабатывать российскую систему пока нет."
Нет необходимости разрабатывать но есть необходимость получить деньги...
278-й или Всемирный день сострадания, кому что нравится. С праздником!
Билайн купят взаймы, в долг даст Сбер.
Скиллбокс нужен тренажёр и есть желание попасть в ВУЗы.
Криптоэкономисты критикуют законопроект о майнинге — будущее наступило?
Мобилизованным хрен без масла, а не кредитные каникулы: это, типа, сбои.
Некоторым россиянам можно хранить в Швейцарии дофига денег.
Кружными путями идут зарплаты уехавшим россиянам.
Хорошего дня и замечательного настроения 🤘🏻
Поддержка мобилизованных такая мощная, что аж дух захватывает. Остановитесь, это слишком мощно и хорошо.
Так кредитные каникулы объявили же только по телевизору, а всякие акты-законы приняли уже фактически после набора всех... Ну и банки прикрываются тем, что дата вступления в силу значительно позже даты мобилизации...
Как первый раз все блин...
Те лохи, кто не в вузах, уже закончились? Или стоимость лида сильно выросла? :D
расстрелять! видите ли эксперты, западные системы учат быть геями и либералами, срочно надо свою!!!
Зачем вообще Skillbox старается, если даже в сельском доме культуры не возьмут сис админом с корочкой курсов, ведь это не образование? пилят новые бюджеты новых лохо инвесторов?Поставки удобрений из России за рубеж, несмотря на отсутствие прямых санкций, в 2022 году упадут на 10%, спрогнозировали в Минпромторге.
судя по новостям, россельхозбанк готовятся вывести из санкций для продуктовой сделки, может пойти рост рост