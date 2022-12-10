День 290: IKEA отвергла требования 500 работников о компенсациях Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Основатель «Кооператива Чёрный» Артём Темиров рассказал «Ъ» о продолжении бизнеса после 24 февраля. Компания запланировала открыть кофейню в Тбилиси в 2023 году и в одной из европейских стран.
Какие есть проблемы и трудности
Средняя стоимость билетов на рейсы внутри России в 2022 году выросла на 8% — до 12,4 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту».
Компания IKEA отвергла требования более 500 работников фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате компенсаций в 50 тысяч рублей и отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при продаже заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз лесных отраслей. Теперь организация будет опрашивать работников, согласны ли они с ответом компании. «Если несогласных окажется большинство, профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос — и выйдет на коллективные переговоры», — добавил глава профсоюза Александр Илларионов.
Контекст
Параллельный импорт не решит проблему с нехваткой новых иностранных автомобилей на рынке в 2023 году, такое мнение высказал «РИА Новости» замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Алексей Стариков. Но схема позволит продавать модели, которые никогда не были представлены на российском рынке. Например, Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron и другие.
Новости предыдущего дня, 9 декабря — здесь.
Надеюсь, IKEA прямым текстом в официальном ответе написала "да вы вкрай охуели, бездельники"
и добавила:
«Лучше б на нормальную работу устроились»
Икея не хочет давать доп. денег и гарантировать бывшим сотрудникам работу в стране, из которой ушла? Вот ведь "тлетворное влияние загнивающего капитализма".
лгбт ядро внутри вот и давят гетеросексуальных рабочих
Только Икея никуда не ушла, закрыла мебельные салоны.
- профсоюзы существуют
- мегакорпорация кидает сотни рабочих и говорит вертитесь как хотите
- профсоюзы выполняют свою прямую функцию и отстаивают права работников
- комментаторы на VC ряяя бунд
А по закону Ikea ещё что-то должна им?
Всё, что по закону Икея готова выплатить хоть сегодня. Но они хотят дополнительные бонусы и гарантии сохранения рабочих мест при продаже предприятий. Если за первое ещё можно торговаться, то второе — безумное обременение при продаже чего угодно. Прикиньте, вы покупаете предприятие, а вам говорят: кстати, да! Тут такой нюанс. Сотрудников нельзя будет уволить Х лет.
А ведь сегодня День прав человека, расскажем всем? С праздником!
Евробаксы крепчают потихоньку.
Перелёты дорожают. Оно и неудивительно.
Икея, ушедшая из РФ, не хочет созранять работу людям в РФ. И денег платить не хочет. О_о
Авто, которых мы не видели — настоящий импорт, никаких местных сборок — ждём в 2023-м и дальше.
Отличной всем субботы и восхитительного настроения 🤘🏻
вчера такое знатное очередное 3.14календарванство справедливости и регулировании прав госорганами было))) Всё, что нужно знать очередным "Боже, царя храни"
https://www.kommersant.ru/doc/5718443
Средняя стоимость билетов на рейсы внутри России в 2022 году выросла на 8% — до 12,4 тысячи рублей. МРОТ с 1 июня 15 279 руб. В принципе, можно слетать к пожилым родителям туда, где изволили не закрывать, а блюсти безопасность, и даже три тыщщи на месяц макарошек останется. А родители еще и по баночке аппетитки и ассорти дадут. Гуляем, россияне!
за 5к можно больше 1000км пролететь, нехуй набрасывать
Гойда!!
Икея молодцы. Настоящие буржуины. Не прогибаются, но и закон не нарушают. Этому стоит поучиться у них.
У них стоит научится чему угодно, но руководство России считает, лучше научиться дразнить всех, налево- направо.
Пусть в Таганский/Лефортовский суд обращаются, там эту ИКЕЮ быстро на счетчик поставят.
За что?
А потом икея такая, ну мы государству нужны много деняк, мы банкроты, а вы люди давайте сами как-нибудь.
Этим бы людям требовать ни у икеи что нибудь, а у государство нужно. Вдруг окажется, что заводы которые производили для икеи ещё где и на импорт, но рынки сейчас закрыты по очевидным причинам, другие государства не хотят дружить с Россией. Вообще сюр:)
Если люди настолько тупые что, гонят бочку на икею, что будет с ними, когда икея в России изнечтожится?) А?)
🤣 в этом они гроссмейстера.
"Икея индастри Тихвин". Простой с апреля по сентябрь с выплатой окладов, до нового года всех вызвали на работу на график неделя через неделю с выплатой 90% оклада в рамках подготовки к продаже заводов.
То есть 9 месяцев окладов за 2 месяца работы и профсоюзы думают, что икея должна еще и гарантировать им сохранение рабочих мест после продажи?
Я на стороне работников Икеа, а Вы на стороне Икеа World 🌎?
про старые модели VW Bora говорили "месть фашиста за Берлин"
Надеюсь сотрудники икеи уже объявили протест и перестали работать
Обязаны давать гарантии и держать слово. Если не они, тогда кто еще? Путин чтоли?
Это те ребята которым по 8 окладов предлагали единовременно, а им мало было?
Работники могут устроить забастовку и остановить завод.
Остановить работу заводов ИКЕИ в декабре 2022: восхитительный план, если честно, надёжный, как швейцарские часы!
А он работает?
Если даже один рабочий Икеа хочет компенсации ,льгот и социальных гарантий Он прав и РФ должна отстаивать интересы работника всеми силами..
Так если юр лицо закрывается, работников сокращают, какие кроме выплат по сокращению ещё льготы и компенсации?
Швеция уже почти в НАТО, трудно будет для РФ "отстаивать" интересы работников на втором фронте 😂
Точнее от 65.
Открыть кофейню в Тбилиси, вот это прорыв, вот это я понимаю уехали за границу и открыли бизнес, да....
Икеа спасибо что ушла!