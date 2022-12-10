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Финансы
Маша Цепелева

День 290: IKEA отвергла требования 500 работников о компенсациях Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 9 декабря: доллар — 62,43 рубля, евро — 65,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 72,4 рубля.

Кто и как адаптируется

Основатель «Кооператива Чёрный» Артём Темиров рассказал «Ъ» о продолжении бизнеса после 24 февраля. Компания запланировала открыть кофейню в Тбилиси в 2023 году и в одной из европейских стран.

Какие есть проблемы и трудности

Средняя стоимость билетов на рейсы внутри России в 2022 году выросла на 8% — до 12,4 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту».

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Компания IKEA отвергла требования более 500 работников фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате компенсаций в 50 тысяч рублей и отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при продаже заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз лесных отраслей. Теперь организация будет опрашивать работников, согласны ли они с ответом компании. «Если несогласных окажется большинство, профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос — и выйдет на коллективные переговоры», — добавил глава профсоюза Александр Илларионов.

Контекст

Параллельный импорт не решит проблему с нехваткой новых иностранных автомобилей на рынке в 2023 году, такое мнение высказал «РИА Новости» замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Алексей Стариков. Но схема позволит продавать модели, которые никогда не были представлены на российском рынке. Например, Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron и другие.

Новости предыдущего дня, 9 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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94 комментария
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 Я никто и звать меня никак

Надеюсь, IKEA прямым текстом в официальном ответе написала "да вы вкрай охуели, бездельники"

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Вася Пражкин

и добавила:
«Лучше б на нормальную работу устроились»

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1 комментарий
Вадим Д.

Икея не хочет давать доп. денег и гарантировать бывшим сотрудникам работу в стране, из которой ушла? Вот ведь "тлетворное влияние загнивающего капитализма".

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Ключевой завод

лгбт ядро внутри вот и давят гетеросексуальных рабочих

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Советский микрофон

Только Икея никуда не ушла, закрыла мебельные салоны.

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Georgy Khasyanov

- профсоюзы существуют
- мегакорпорация кидает сотни рабочих и говорит вертитесь как хотите
- профсоюзы выполняют свою прямую функцию и отстаивают права работников
- комментаторы на VC ряяя бунд

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

А по закону Ikea ещё что-то должна им?

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Олег Макаров

Всё, что по закону Икея готова выплатить хоть сегодня. Но они хотят дополнительные бонусы и гарантии сохранения рабочих мест при продаже предприятий. Если за первое ещё можно торговаться, то второе — безумное обременение при продаже чего угодно. Прикиньте, вы покупаете предприятие, а вам говорят: кстати, да! Тут такой нюанс. Сотрудников нельзя будет уволить Х лет.

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31 комментарий
Вадим Д.

А ведь сегодня День прав человека, расскажем всем? С праздником!

Евробаксы крепчают потихоньку.
Перелёты дорожают. Оно и неудивительно.
Икея, ушедшая из РФ, не хочет созранять работу людям в РФ. И денег платить не хочет. О_о
Авто, которых мы не видели — настоящий импорт, никаких местных сборок — ждём в 2023-м и дальше.

Отличной всем субботы и восхитительного настроения 🤘🏻

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Невозможный рак
А ведь сегодня День прав человека, расскажем всем? С праздником!

вчера такое знатное очередное 3.14календарванство справедливости и регулировании прав госорганами было))) Всё, что нужно знать очередным "Боже, царя храни"
https://www.kommersant.ru/doc/5718443

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Невозможный рак

Средняя стоимость билетов на рейсы внутри России в 2022 году выросла на 8% — до 12,4 тысячи рублей. МРОТ с 1 июня 15 279 руб. В принципе, можно слетать к пожилым родителям туда, где изволили не закрывать, а блюсти безопасность, и даже три тыщщи на месяц макарошек останется. А родители еще и по баночке аппетитки и ассорти дадут. Гуляем, россияне!

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Ключевой завод

за 5к можно больше 1000км пролететь, нехуй набрасывать

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4 комментария
Доктор Богомол Тобогган

Гойда!!

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Олег Макаров

Икея молодцы. Настоящие буржуины. Не прогибаются, но и закон не нарушают. Этому стоит поучиться у них.

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Илья Попов

У них стоит научится чему угодно, но руководство России считает, лучше научиться дразнить всех, налево- направо.

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1 комментарий
Ащьф Лштшфум
IKEA отвергла требования 500 работников о компенсациях

Пусть в Таганский/Лефортовский суд обращаются, там эту ИКЕЮ быстро на счетчик поставят.

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Олег Макаров

За что?

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7 комментариев
Георгий Пришкин

А потом икея такая, ну мы государству нужны много деняк, мы банкроты, а вы люди давайте сами как-нибудь.

Этим бы людям требовать ни у икеи что нибудь, а у государство нужно. Вдруг окажется, что заводы которые производили для икеи ещё где и на импорт, но рынки сейчас закрыты по очевидным причинам, другие государства не хотят дружить с Россией. Вообще сюр:)

Если люди настолько тупые что, гонят бочку на икею, что будет с ними, когда икея в России изнечтожится?) А?)

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1 комментарий
Илья Попов

🤣 в этом они гроссмейстера.

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Сергей С.

"Икея индастри Тихвин". Простой с апреля по сентябрь с выплатой окладов, до нового года всех вызвали на работу на график неделя через неделю с выплатой 90% оклада в рамках подготовки к продаже заводов.

То есть 9 месяцев окладов за 2 месяца работы и профсоюзы думают, что икея должна еще и гарантировать им сохранение рабочих мест после продажи?

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Ragnar Lodbrok

Я на стороне работников Икеа, а Вы на стороне Икеа World 🌎?

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1 комментарий
Ключевой завод

про старые модели VW Bora говорили "месть фашиста за Берлин"

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Oleksandr Yatsenko

Надеюсь сотрудники икеи уже объявили протест и перестали работать

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Tough but Fair

Обязаны давать гарантии и держать слово. Если не они, тогда кто еще? Путин чтоли?

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Тим

Это те ребята которым по 8 окладов предлагали единовременно, а им мало было?

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Alexander Klimanskiy

Работники могут устроить забастовку и остановить завод.

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Максим Иванников

Остановить работу заводов ИКЕИ в декабре 2022: восхитительный план, если честно, надёжный, как швейцарские часы!

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2 комментария
Аня Деревянко

А он работает?

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7 комментариев
Ragnar Lodbrok

Если даже один рабочий Икеа хочет компенсации ,льгот и социальных гарантий Он прав и РФ должна отстаивать интересы работника всеми силами..

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Аня Деревянко

Так если юр лицо закрывается, работников сокращают, какие кроме выплат по сокращению ещё льготы и компенсации?

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2 комментария
Ащьф Лштшфум

Швеция уже почти в НАТО, трудно будет для РФ "отстаивать" интересы работников на втором фронте 😂

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2 комментария
Get Money
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62 рублей.

Точнее от 65.

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Андрей

Открыть кофейню в Тбилиси, вот это прорыв, вот это я понимаю уехали за границу и открыли бизнес, да....

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Genio Genio

Икеа спасибо что ушла!

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