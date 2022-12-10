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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 декабря: доллар — 62,38 рубля, евро — 65,84 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 9 декабря: доллар — 62,43 рубля, евро — 65,55 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 72,4 рубля.

Кто и как адаптируется

Основатель «Кооператива Чёрный» Артём Темиров рассказал «Ъ» о продолжении бизнеса после 24 февраля. Компания запланировала открыть кофейню в Тбилиси в 2023 году и в одной из европейских стран.

Какие есть проблемы и трудности

Средняя стоимость билетов на рейсы внутри России в 2022 году выросла на 8% — до 12,4 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту».

Компания IKEA отвергла требования более 500 работников фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате компенсаций в 50 тысяч рублей и отказалась гарантировать им сохранение рабочих мест при продаже заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюз лесных отраслей. Теперь организация будет опрашивать работников, согласны ли они с ответом компании. «Если несогласных окажется большинство, профсоюзная организация соберет заявления, 50% плюс один голос — и выйдет на коллективные переговоры», — добавил глава профсоюза Александр Илларионов.

Контекст

Параллельный импорт не решит проблему с нехваткой новых иностранных автомобилей на рынке в 2023 году, такое мнение высказал «РИА Новости» замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Алексей Стариков. Но схема позволит продавать модели, которые никогда не были представлены на российском рынке. Например, Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron и другие.