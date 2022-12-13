Павел Дуров стал богатейшим человеком ОАЭ второй год подряд по версии Forbes Статьи редакции
При этом его состояние сократилось на $2 млрд.
- Forbes представил рейтинг богатейших людей за 2022 год. Основатель Telegram занял 123-е место в общем списке и стал самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах с состоянием в $15,1 млрд.
- В 2021 году Дуров возглавил список богатейших людей ОАЭ по версии Forbes c $17,2 млрд. Его состояние сократилось из-за того, что оценка Telegram проводится в сравнении с западными компаниями — например, WhatsApp* и Facebook*, котировки которых снизились в 2022 году.
- Гражданином ОАЭ Дуров стал в феврале 2021 года, рассказывали источники. Он живёт в Дубае с 2017 года, тогда же он открыл там штаб-квартиру Telegram.
- У предпринимателя также есть гражданство Сент-Китс и Невиса, которое он получил в 2013 году, находясь в Европе. В августе 2021 года ему выдали паспорт гражданина Франции.
- В апреле 2022 года Forbes сообщил, что несколько российских предпринимателей, включая Дурова, попросили не называть их российскими бизнесменами.
*Материнская Meta признана экстремистской организацией в России.
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Ну, на самом деле, молодец, что уж сказать) ВК был классным, Телега сейчас мое любимое приложение)
Ну телега сейчас по факту мне всё заменяет, в вк только ради пары групп захожу, которые в телегу так и не переехали
а я ВК не пользуюсь
И заметьте, ни нефти, ни газа, ни "второй армии мира" у него при этом нет. Зато мозги есть!
На самом деле, это такая же эфемерная цифра, как крипто-состояние чувака из соседней новости, которого повязали на Карибах
Пусть он купит VK назад
Дуров верни стену😆😆😆
Чтобы зачем?
У него нет столько ликвидности
Вместе с Маил.сру и парой десятков гэбистов в придачу?
VK арабским уже не станет.
А как же шейхи которые по 100млрд. ?!
По-моему, Форбс не учитывает в рейтинге монархов и диктаторов.
Надо будет Пашке открытку поздравительную на стену прислать в ВК.
Деров переехал в ОАЭ когда это еще не было мейнстримом (с)
Артур, мы многого не знаем про Павла (-:
Поправил, спасибо!
эх,а как по мне пикантная деталь в названии наоборот привлекала читателей 😃😃😃
Так это родительный падеж кого/чего)
У Дурова есть Павел, и этот Павел чертовски богат )
а ведь мог быть самой богатой женщиной ОАЭ
Пальцем в небо оценка, никакого смысла в ней нет, просто чтоб была. А из нее еще и новости клепают каждый год)
Стоп, там как минимум есть семья Аль-Мактум, их там много и денег явно гораздо больше.
Так и в США деньги индивидов считают отдельно от денег семьи, там Уолтоны (Волмарт) на первом месте насколько я помню
Шейхи там не входят в список "людей"
Тебе все равно никто не поверит
Пашка Дуров братик.
С детства в тебя верил!)
1. Правительство ОАЭ
2. Павел Дуров
3.
4.
5.
Не стоит забывать, что на самом деле не такой уж и богатый.
Его "богатство" — даже не акции. Это примерная оценка телеги. А там все непрозрачно и непонятно.
вот это потеря, что человек себя к России не относит, а не смузихлебы/формошлепы.
Я смотрю, что когда денег становится очень много, то люди себя начинают считать гражданами Мира, а не страны, где начали делать бизнес ))
А причина в чём?
Да раньше вроде нормально относил, просто в текущей конъюнктуре выгоднее не относить. Но в реальности много чего его связывает с Россией: кучи ботов, фрагмент, тон, вот это всё.
Конечно, понапродавал неработающей подписки работягам, а голосовые как не грузились, так и не грузятся
Судя по всему, эта проблема у ограниченного числа пользователей. Лично у меня все грузится, у большинства грузится. Но действительно есть знакомые, у которых тоже не работают голосовухи.
Подозреваю, что это как-то может быть связано с провайдерами.
Как вы думаете, окажется потом, что TON на самом деле Паша разрабатывал)?
Дак он и разрабатывал с братом, это же очевидно что он выступал в sec, но не одобрили, а сейчас тон потихоньку встраивает в ТГ
Пол поменял?
как то не верится в правдивость этого заявления
Сейчас напишет постик, что на самом деле TON пилил он втайне и его состояние увеличится на 2 млрд (или больше) 🤣
А кстати, Форбсу вряд-ли удался или удаётся узнать сколько крипты у Дурова
По результатам публикации издания Forbes, за особые заслуги перед Родиной Павлу Дурову присваивается внеочередное звание عقيد القوات المسلحة ادولة الإمارات العربية المتحدة
Форбс как обычно. Разведзапасы нефти в ОАЭ – 100 млрд баррелей. Что-то мне кажется есть там люди побогаче Дурова.
даже в сотню не вошел? вот нищета..
Молодца. Про настоящих миллиардеров приятно читать, а казнокрадов приятно хоронить...
При этом его состояние сократилось на $2 млрд.
Контекстная реклама в ТГ и подписка чтобы её не видеть исправит ситуацию)
Умеют же шейхи прятать своё богатство! Даже Форбс не разберётся!
А как у шейхов отличить их деньги от государственных?