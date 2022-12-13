Финансы
Личной Женя

Павел Дуров стал богатейшим человеком ОАЭ второй год подряд по версии Forbes Статьи редакции

При этом его состояние сократилось на $2 млрд.

Павел Дуров
  • Forbes представил рейтинг богатейших людей за 2022 год. Основатель Telegram занял 123-е место в общем списке и стал самым богатым человеком в Объединенных Арабских Эмиратах с состоянием в $15,1 млрд.
  • В 2021 году Дуров возглавил список богатейших людей ОАЭ по версии Forbes c $17,2 млрд. Его состояние сократилось из-за того, что оценка Telegram проводится в сравнении с западными компаниями — например, WhatsApp* и Facebook*, котировки которых снизились в 2022 году.
  • Гражданином ОАЭ Дуров стал в феврале 2021 года, рассказывали источники. Он живёт в Дубае с 2017 года, тогда же он открыл там штаб-квартиру Telegram.
  • У предпринимателя также есть гражданство Сент-Китс и Невиса, которое он получил в 2013 году, находясь в Европе. В августе 2021 года ему выдали паспорт гражданина Франции.
  • В апреле 2022 года Forbes сообщил, что несколько российских предпринимателей, включая Дурова, попросили не называть их российскими бизнесменами.

*Материнская Meta признана экстремистской организацией в России.

#новость #forbes #дуров

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86 комментариев
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 Агафья Носова

Ну, на самом деле, молодец, что уж сказать) ВК был классным, Телега сейчас мое любимое приложение)

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Вадим Филонов

Ну телега сейчас по факту мне всё заменяет, в вк только ради пары групп захожу, которые в телегу так и не переехали

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3 комментария
Sergey Redmi

а я ВК не пользуюсь

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3 комментария
Сарыньнакичку

И заметьте, ни нефти, ни газа, ни "второй армии мира" у него при этом нет. Зато мозги есть!

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1 комментарий
Антон Штадлер

На самом деле, это такая же эфемерная цифра, как крипто-состояние чувака из соседней новости, которого повязали на Карибах

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1 комментарий
Andrei M

Пусть он купит VK назад

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Андрей Епифанов

Дуров верни стену😆😆😆

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M-S-R

Чтобы зачем?

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2 комментария
Денис Пихаров

У него нет столько ликвидности

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Похер

Вместе с Маил.сру и парой десятков гэбистов в придачу?

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Альберт Базалеев

VK арабским уже не станет.

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Эчис Тюлюш

А как же шейхи которые по 100млрд. ?!

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new_comment

По-моему, Форбс не учитывает в рейтинге монархов и диктаторов.

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2 комментария
Александр Саввин

Надо будет Пашке открытку поздравительную на стену прислать в ВК.

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Александр Хитро
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Денис Демидов

Деров переехал в ОАЭ когда это еще не было мейнстримом (с)

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Вадим Д.

Артур, мы многого не знаем про Павла (-:

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Личной Женя

Поправил, спасибо!

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Пётр Агеев

эх,а как по мне пикантная деталь в названии наоборот привлекала читателей 😃😃😃

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1 комментарий
Александр А.

Так это родительный падеж кого/чего)

У Дурова есть Павел, и этот Павел чертовски богат )

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Alexander Klimanskiy

а ведь мог быть самой богатой женщиной ОАЭ

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1 комментарий
Gollut

Пальцем в небо оценка, никакого смысла в ней нет, просто чтоб была. А из нее еще и новости клепают каждый год)

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Ware Wow

Стоп, там как минимум есть семья Аль-Мактум, их там много и денег явно гораздо больше.

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Денис Демидов

Так и в США деньги индивидов считают отдельно от денег семьи, там Уолтоны (Волмарт) на первом месте насколько я помню

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1 комментарий
God Damn

Шейхи там не входят в список "людей"

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1 комментарий
Павел Шувалов

Тебе все равно никто не поверит

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Абу Суфьян

Пашка Дуров братик.
С детства в тебя верил!)

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Султан

1. Правительство ОАЭ
2. Павел Дуров
3.
4.
5.

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Николай Верегин

Не стоит забывать, что на самом деле не такой уж и богатый.

Его "богатство" — даже не акции. Это примерная оценка телеги. А там все непрозрачно и непонятно.

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Выгодный хичхакер

вот это потеря, что человек себя к России не относит, а не смузихлебы/формошлепы.

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Альберт Базалеев

Я смотрю, что когда денег становится очень много, то люди себя начинают считать гражданами Мира, а не страны, где начали делать бизнес ))

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17 комментариев
Похер

А причина в чём?

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4 комментария
Денис Пихаров

Да раньше вроде нормально относил, просто в текущей конъюнктуре выгоднее не относить. Но в реальности много чего его связывает с Россией: кучи ботов, фрагмент, тон, вот это всё.

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Валерий Грызин

Конечно, понапродавал неработающей подписки работягам, а голосовые как не грузились, так и не грузятся

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Micky Kissa

Судя по всему, эта проблема у ограниченного числа пользователей. Лично у меня все грузится, у большинства грузится. Но действительно есть знакомые, у которых тоже не работают голосовухи.
Подозреваю, что это как-то может быть связано с провайдерами.

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Константин Жабов

Как вы думаете, окажется потом, что TON на самом деле Паша разрабатывал)?

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Rafa Ramazanov

Дак он и разрабатывал с братом, это же очевидно что он выступал в sec, но не одобрили, а сейчас тон потихоньку встраивает в ТГ

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selecadm

Пол поменял?

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Николай Самсонов

как то не верится в правдивость этого заявления

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Валентина Маликова

Сейчас напишет постик, что на самом деле TON пилил он втайне и его состояние увеличится на 2 млрд (или больше) 🤣

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Rafa Ramazanov

А кстати, Форбсу вряд-ли удался или удаётся узнать сколько крипты у Дурова

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Слегка Придурковатый

По результатам публикации издания Forbes, за особые заслуги перед Родиной Павлу Дурову присваивается внеочередное звание عقيد القوات المسلحة ادولة الإمارات العربية المتحدة

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Адам Ньюман

Форбс как обычно. Разведзапасы нефти в ОАЭ – 100 млрд баррелей. Что-то мне кажется есть там люди побогаче Дурова.

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Вася Пражкин
Основатель Telegram занял 123-е место в общем списке

даже в сотню не вошел? вот нищета..

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SEO с 2002 года

Молодца. Про настоящих миллиардеров приятно читать, а казнокрадов приятно хоронить...

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Максим Степанов

При этом его состояние сократилось на $2 млрд.

Контекстная реклама в ТГ и подписка чтобы её не видеть исправит ситуацию)

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Александр Голубев

Умеют же шейхи прятать своё богатство! Даже Форбс не разберётся!

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new_comment

А как у шейхов отличить их деньги от государственных?

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1 комментарий
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