День 296: Apple подумала закрыть штаб-квартиру в России, поставки ноутбуков за 11 месяцев сократились на 65% год к году Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 декабря: доллар — 64,30 рубля, евро — 68,44 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,30 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,66 рубля, евро — по 74,85 рубля.
Кто и как адаптируется
С 1 января 2023 года немецкий концерн Henkel — выпускает косметику и бытовую химию Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil — будет работать в России как отдельная организация под новым брендом Lab Industries, сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо поставщикам от гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских. Изначально холдинг говорил, что уйдёт с российского рынка.
Компания PPF Real Estate, входящая в чешскую PPF Group, продала рязанский ТРЦ «М5 молл» местному девелоперу «Мармакс». Сумму сделки не называют, но участники рынка оценивают актив в в 1,7-4,5 млрд рублей. Она также нашла покупателя на бизнес-парк Comcity в Москве, но кто это — пока неизвестно.
Контекст
Американская Apple планирует отказаться от содержания рядом с Кремлём штаб-квартиры в бизнес-центре «Романов двор», рассказали РБК два источника на рынке недвижимости.
К концу 2022 года количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру увеличилось на 10% по сравнению со вторым и на 33% год к году, рассказал «Ъ» со ссылкой на исследования аналитиков. В третьем квартале отмечено 214 тысяч кибератак, а в первом, для сравнения, — 184 тысяч.
По разным оценкам аналитиков, с начала 2022 года около 15-30% компаний, которые продавали товары через свои сайты, стали торговать продукцией на маркетплейсах, а от продаж через сайт отказались. Так продавцы несут меньше затрат, могут не думать о хранении пользовательских данных и получают более недорогой трафик.
Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев 2022 года сократились на 65% год к году — до 2,76 млн устройств. Лидеры среди завозимых брендов — HP, Lenovo и Huawei: у первых двух доля составляет 15%, у последней — 14%, подсчитали аналитики GS Group.
На московском рынке долгосрочной аренды жилья сократилась комиссия за услуги риэлторов — со 100% до 50-70% от месячного платежа. Среди причин — падающие платёжеспособность россиян и спрос на жильё, рост количества собственников-арендодателей, а также общая геополитическая ситуация.
Доля 50 крупнейших брендов на рынке продуктов и товаров повседневного спроса в России сократилась в 2022 году с 27% до 25,2%. Среди причин: рост количества торговых марок продовольственных сетей, а также усиление небольших местных игроков, говорят аналитики NielsenIQ.
ЕС согласовал девятый пакет санкций, содержание которого должны озвучить сегодня.
Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.
Ну хоть что-то хорошее в этом всем.
Агенты, пережиток 90. В современных реалиях их уже давно не должно быть :(
У нас не агенты, а посредники, причем не самого лучшего сорта, поэтому и отношение такое. В остальных странах, агенты довольно много работы выполняют
Даже не сорта, а, скорее, пошиба.
А агенты, да, у них есть место работе.
Очень доволен работой с агентом, собирают звонки и фильтруют людей. Да ещё и показывают помещения чтобы мне не дергаться каждый раз. Но 100% конечно много, за 50% уже намного адекватней.
А где главная негативная новость про выпиливание минусов?
ну вот что вы с утра пораньше...
А вот эта хрень справа (стрелка), это не оно?
они хотят чтобы все видели минусы,а не только автор. А в итоге люди не будут бояться писать свое мнение, никто не узнает как его оценили. Пропадет смысл троллить
Пользуясь случаем, оставлю ссылку на авторитетный прогноз посещаемости виси в следующем году после последний ужасных обновлений: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/563538-vc-esli-ty-ne-vernesh-minusy-to-tebya-zhdut-plohie-vremena-i-ya-dokazhu-eto
чел, уйдут либералы, а не люди. Убирание минусов лучшее что придумали, чтобы не повторить смерть ТЖ после набегов перемоги
Если не устраивает, то Комитет частная компания и имеет право делать то, что считает нужным
Либералам, лол. Спамерам, инфоцыганам и прочим говнонакрутчикам наоборот проще станет. Хоть обставься им минусов, все остальныме только сердечки увидят (которые они друг другу накрутят).
на это есть модераторы, пусть чистят говно. Главное что люди смогут мнение свое транслировать живое и не бояться красной волны
Без ноутбуков от Apple никто не умрет, а кому нужно тот все равно без особых проблеми егто купит. Вот с сервисами яблочными от части проблема - это да.
Жаль, что теперь никто не увидит как я поставил вам минус.
хах и вы
написано как причина и следствие
15 дней до Нового года и сегодня День покорения вершин. С праздником, покорители!
Евробаксы всё крепчают.
Henkel не ушёл — он переименовался в прыжке и остаётся под псевдонимом Lab Industries.
Рязанский застройщик купил себе ТРЦ на отшибе города. Надстроит 25 этажей и заселит?
Apple не хочет содержать ничего рядом с Кремлём. Вот ежели б Капитолий...
Кибератаки растут на треть за год! А кто-то говорит, что кроме цен никакого роста.
Маркетплейсы удобнее своих сайтов: пусть там продавцов порой и обижают, они не в накладе.
Всё меньше ноутбуков привозят в страну и тенденция на сокращение поставок.
Риэлторы столицы дешевеют на 30-50%, спешите успеть.
Сегодня объявят состав 9-го пакета санкций. Все готовы? Ключ на старт.
Отличной всем пятницы и бодрого настроения 🤘🏻
Поекрасно, спасибо сами знаете кому(