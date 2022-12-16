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Финансы
Полина Лааксо

День 296: Apple подумала закрыть штаб-квартиру в России, поставки ноутбуков за 11 месяцев сократились на 65% год к году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: MK3

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 декабря: доллар — 64,30 рубля, евро — 68,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 64,54 рубля, евро — 68,97 рубля.

Курсы на Forex на 07:51 мск: доллар — 64,42 рубля, евро — 68,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,30 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,66 рубля, евро — по 74,85 рубля.

Кто и как адаптируется

С 1 января 2023 года немецкий концерн Henkel — выпускает косметику и бытовую химию Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil — будет работать в России как отдельная организация под новым брендом Lab Industries, сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо поставщикам от гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских. Изначально холдинг говорил, что уйдёт с российского рынка.

Компания PPF Real Estate, входящая в чешскую PPF Group, продала рязанский ТРЦ «М5 молл» местному девелоперу «Мармакс». Сумму сделки не называют, но участники рынка оценивают актив в в 1,7-4,5 млрд рублей. Она также нашла покупателя на бизнес-парк Comcity в Москве, но кто это — пока неизвестно.

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Контекст

Американская Apple планирует отказаться от содержания рядом с Кремлём штаб-квартиры в бизнес-центре «Романов двор», рассказали РБК два источника на рынке недвижимости.

К концу 2022 года количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру увеличилось на 10% по сравнению со вторым и на 33% год к году, рассказал «Ъ» со ссылкой на исследования аналитиков. В третьем квартале отмечено 214 тысяч кибератак, а в первом, для сравнения, — 184 тысяч.

По разным оценкам аналитиков, с начала 2022 года около 15-30% компаний, которые продавали товары через свои сайты, стали торговать продукцией на маркетплейсах, а от продаж через сайт отказались. Так продавцы несут меньше затрат, могут не думать о хранении пользовательских данных и получают более недорогой трафик.

Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев 2022 года сократились на 65% год к году — до 2,76 млн устройств. Лидеры среди завозимых брендов — HP, Lenovo и Huawei: у первых двух доля составляет 15%, у последней — 14%, подсчитали аналитики GS Group.

На московском рынке долгосрочной аренды жилья сократилась комиссия за услуги риэлторов — со 100% до 50-70% от месячного платежа. Среди причин — падающие платёжеспособность россиян и спрос на жильё, рост количества собственников-арендодателей, а также общая геополитическая ситуация.

Доля 50 крупнейших брендов на рынке продуктов и товаров повседневного спроса в России сократилась в 2022 году с 27% до 25,2%. Среди причин: рост количества торговых марок продовольственных сетей, а также усиление небольших местных игроков, говорят аналитики NielsenIQ.

ЕС согласовал девятый пакет санкций, содержание которого должны озвучить сегодня.

Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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19 комментариев
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На московском рынке долгосрочной аренды жилья сократилась комиссия за услуги риэлторов — со 100% до 50-70% от месячного платежа

Ну хоть что-то хорошее в этом всем.

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Денис Ананьев

Агенты, пережиток 90. В современных реалиях их уже давно не должно быть :(

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Евгений Широков

У нас не агенты, а посредники, причем не самого лучшего сорта, поэтому и отношение такое. В остальных странах, агенты довольно много работы выполняют

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Вадим Д.

Даже не сорта, а, скорее, пошиба.
А агенты, да, у них есть место работе.

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Malina Krasnaya

Очень доволен работой с агентом, собирают звонки и фильтруют людей. Да ещё и показывают помещения чтобы мне не дергаться каждый раз. Но 100% конечно много, за 50% уже намного адекватней.

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Слегка Придурковатый

А где главная негативная новость про выпиливание минусов?

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Полина Лааксо
Автор

ну вот что вы с утра пораньше...

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Аня Деревянко

А вот эта хрень справа (стрелка), это не оно?

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Пляжный крокодил

они хотят чтобы все видели минусы,а не только автор. А в итоге люди не будут бояться писать свое мнение, никто не узнает как его оценили. Пропадет смысл троллить

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Слегка Придурковатый

Пользуясь случаем, оставлю ссылку на авторитетный прогноз посещаемости виси в следующем году после последний ужасных обновлений: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/563538-vc-esli-ty-ne-vernesh-minusy-to-tebya-zhdut-plohie-vremena-i-ya-dokazhu-eto

VC, если ты не вернёшь минусы, то тебя ждут…
Кто не в курсе, vc.ru обновил интерфейс голосования за посты и комментарии. И теперь "лайк — это…
vc.ru
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Пляжный крокодил

чел, уйдут либералы, а не люди. Убирание минусов лучшее что придумали, чтобы не повторить смерть ТЖ после набегов перемоги
Если не устраивает, то Комитет частная компания и имеет право делать то, что считает нужным

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Слегка Придурковатый

Либералам, лол. Спамерам, инфоцыганам и прочим говнонакрутчикам наоборот проще станет. Хоть обставься им минусов, все остальныме только сердечки увидят (которые они друг другу накрутят).

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Пляжный крокодил

на это есть модераторы, пусть чистят говно. Главное что люди смогут мнение свое транслировать живое и не бояться красной волны

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Вилена Филин

Без ноутбуков от Apple никто не умрет, а кому нужно тот все равно без особых проблеми егто купит. Вот с сервисами яблочными от части проблема - это да.

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alexstellar

Жаль, что теперь никто не увидит как я поставил вам минус.

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Пляжный крокодил

хах и вы

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Oleksandr Yatsenko
Apple подумала закрыть штаб-квартиру в России, поставки ноутбуков за 11 месяцев сократились на 65% год к году

написано как причина и следствие

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Вадим Д.

15 дней до Нового года и сегодня День покорения вершин. С праздником, покорители!

Евробаксы всё крепчают.
Henkel не ушёл — он переименовался в прыжке и остаётся под псевдонимом Lab Industries.
Рязанский застройщик купил себе ТРЦ на отшибе города. Надстроит 25 этажей и заселит?
Apple не хочет содержать ничего рядом с Кремлём. Вот ежели б Капитолий...
Кибератаки растут на треть за год! А кто-то говорит, что кроме цен никакого роста.
Маркетплейсы удобнее своих сайтов: пусть там продавцов порой и обижают, они не в накладе.
Всё меньше ноутбуков привозят в страну и тенденция на сокращение поставок.
Риэлторы столицы дешевеют на 30-50%, спешите успеть.
Сегодня объявят состав 9-го пакета санкций. Все готовы? Ключ на старт.

Отличной всем пятницы и бодрого настроения 🤘🏻

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ME

Поекрасно, спасибо сами знаете кому(

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