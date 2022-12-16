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Источник: MK3

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 декабря: доллар — 64,30 рубля, евро — 68,44 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 64,54 рубля, евро — 68,97 рубля.

Курсы на Forex на 07:51 мск: доллар — 64,42 рубля, евро — 68,93 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 67,30 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 70,66 рубля, евро — по 74,85 рубля.

Кто и как адаптируется

С 1 января 2023 года немецкий концерн Henkel — выпускает косметику и бытовую химию Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil — будет работать в России как отдельная организация под новым брендом Lab Industries, сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо поставщикам от гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских. Изначально холдинг говорил, что уйдёт с российского рынка.

Компания PPF Real Estate, входящая в чешскую PPF Group, продала рязанский ТРЦ «М5 молл» местному девелоперу «Мармакс». Сумму сделки не называют, но участники рынка оценивают актив в в 1,7-4,5 млрд рублей. Она также нашла покупателя на бизнес-парк Comcity в Москве, но кто это — пока неизвестно.

Контекст

Американская Apple планирует отказаться от содержания рядом с Кремлём штаб-квартиры в бизнес-центре «Романов двор», рассказали РБК два источника на рынке недвижимости.

К концу 2022 года количество кибератак на российскую ИТ-инфраструктуру увеличилось на 10% по сравнению со вторым и на 33% год к году, рассказал «Ъ» со ссылкой на исследования аналитиков. В третьем квартале отмечено 214 тысяч кибератак, а в первом, для сравнения, — 184 тысяч.

По разным оценкам аналитиков, с начала 2022 года около 15-30% компаний, которые продавали товары через свои сайты, стали торговать продукцией на маркетплейсах, а от продаж через сайт отказались. Так продавцы несут меньше затрат, могут не думать о хранении пользовательских данных и получают более недорогой трафик.

Поставки ноутбуков в Россию за 11 месяцев 2022 года сократились на 65% год к году — до 2,76 млн устройств. Лидеры среди завозимых брендов — HP, Lenovo и Huawei: у первых двух доля составляет 15%, у последней — 14%, подсчитали аналитики GS Group.

На московском рынке долгосрочной аренды жилья сократилась комиссия за услуги риэлторов — со 100% до 50-70% от месячного платежа. Среди причин — падающие платёжеспособность россиян и спрос на жильё, рост количества собственников-арендодателей, а также общая геополитическая ситуация.

Доля 50 крупнейших брендов на рынке продуктов и товаров повседневного спроса в России сократилась в 2022 году с 27% до 25,2%. Среди причин: рост количества торговых марок продовольственных сетей, а также усиление небольших местных игроков, говорят аналитики NielsenIQ.

ЕС согласовал девятый пакет санкций, содержание которого должны озвучить сегодня.