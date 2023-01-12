JP Morgan обвинил в мошенничестве участницу «30 до 30» американского Forbes, у которой купил стартап за $175 млн Статьи редакции
Основательница платформы Frank уверяла, что ей пользуются 4 млн человек — но на деле учётных записей было меньше 300 тысяч.
- JP Morgan подал иск против Чарли Джевис, основательницы финансовой платформы Frank для помощи при поступлении в колледжи США, пишет Forbes. Её банк купил в сентябре 2021 года.
- Согласно иску, поданному 22 декабря, JP Morgan заплатил $175 млн за платформу, у которой было 4,265 млн пользователей — но в итоге оказалось, что их меньше 300 тысяч, пишет Bloomberg.
- Во время due diligence (проверки бизнеса) JP Morgan просил у Frank доказательств существования всех этих пользователей — на это Джевис сначала заявила, что не может предоставить их из соображений конфиденциальности. Но банк настоял на просьбе — и тогда Джевис создала реестр поддельных учётных записей: с именами, датами рождения и другой персональной информацией. Но всех этих людей не существовало, утверждает JP Morgan.
- После сделки банк отправил 400 тысяч маркетинговых писем «клиентам Frank», но результаты рассылки оказались «катастрофическими»: только четверть писем дошла до адресата, а открыли только 1% сообщений. После «чрезвычайно низкой отдачи» JP Morgan провёл расследование и пришёл к выводу, что информация о пользователях — ложь.
- В иске упоминается также директор по развитию Frank Оливье Амар. Как утверждается в жалобе, Джевис и Амар сначала попросили одного из своих ведущих разработчиков подделать список пользователей, а когда он отказался — Джевис обратилась к профессору из одного колледжа в Нью-Йорке. Тот создал 4,265 млн учётных записей и проверил их, за что получил $18 тысяч. Frank потратил ещё $105 тысяч на покупку данных о 4,5 млн студентах у компании ASL Marketing.
- После покупки Джевис и Амар перешли работать в JP Morgan на руководящие должности, кроме того, им выплатили бонусы: Джевис получила $10 млн в рамках сделки и $20 млн дополнительно, если она хорошо себя проявит, Амар — $5 млн и $3 млн.
- Джевис также подала иск против JP Morgan. В своей жалобе она утверждает, что с весны 2022 года банк начал «серию необоснованных расследований» против неё, а позже — лишил работы и «миллионов в качестве компенсации». Её уволили в ноябре 2022 года, Амара — ещё раньше, в октябре.
- Frank создана в 2016 году, а в 2019-м его основательница Чарли Джевис вошла в рейтинг «З0 до 30» американского Forbes. Компания помогает студентам в США ускоренно подать заявление на получение гранта на высшее образование. Для этого нужно заполнить форму Free Application for Federal Student (FAFSA) — это можно сделать и без платформы, но процесс подачи заявки очень сложный, а в самой форме содержится более 108 вопросов, в том числе о доходах и имуществе. С Frank процесс подачи занимает «считанные минуты».
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вообще мне нравится, как на простом не удобстве какой-то гос. процедуры можно делать такие деньги
А сам ЖП Морган типа ни разу в жизни не жульничал? Ага ага)
Ну тут же не соревнование, кто больший мудак. И это не означает, что ей можно было жульничать. Тут вопрос в том, нахера было это делать из-за пары лет богатой жизни, если это жульничество было обречено на провал, при чем с возвратом всех средств.
Ладно, пошутил неудачно. Но она действительно зря это сделала, можно было продать сервис Лямов за 30, и жить нормально)))
Ещё одна тупая пизда, которая думала что умнее всех? 😂
Не уверен, что так можно назвать девчулю, которая впихнула продукт банку за 175 лямов.
Очень важно переспать, ой простите, познакомиться с тем кто ваш продукт пропихнет "на верх".
Пашему? Если ее завтра посадят, тоже нельзя будет?
Как такое вообще возможно? Все раздувают базу и не несут наказания, взять тот же Твиттер. А в данном случае, надо не только хитрую Чарли судить, а ещё и тех, кто эту сделку без тщательной проверки допустил.
ну они ее и не судят, просто сумма сделки получается была завышена, верните деньги как говориться :)
А как провести эту проверку, если данные пользователей действительно конфиденциальность 🤷🏼♂️ в твиттере еще хоть как-то можно понять, что там огромная база ботов, а тут непонятно
что она, что тот крипто миллиардер и Холмс, они вообще на что рассчитывали?
Не, ну а хули) и фото подходящее😁😁
лох не мамонт, он не вымрет