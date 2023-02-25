«МТС-банк», «Уралсиб» и другие попавшие под санкции банки предупредили о проблемах с картами UnionPay за рубежом Статьи редакции
И посоветовали снять с них наличные.
- Попавшие 24 февраля под санкции США и Великобритании банки начали предупреждать клиентов о проблемах с выпущенными ими картами UnionPay, пишет РБК.
- Банки «Зенит» и «Уралсиб» в сообщении утверждают, что «операции за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время», и советуют «подстраховаться и снять денежные средства».
- «МТС-банк» в SMS-рассылке тоже предлагает снять деньги и предупреждает, что в России «все карты будут работать как обычно». Банк «Санкт-Петербург» настаивает, что за границей надо снять деньги с карт UnionPay «в ближайшие часы». Лимит — 50 тысяч юаней в день (около $7 тысяч).
- Официально китайская платёжная система не объявляла об ограничениях с попавшими под санкции банками. Но, например, «Промсвязьбанк» перестал быть её эмитентом после того как попал под блокирующие санкции. В апреле 2022 года РБК со ссылкой на источники писал, что российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений последней.
- Карты UnionPay продолжают выпускают «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», но они находятся под секторальными санкциями США и ЕС с менее жёсткими ограничениями.
- 24 февраля 2023 года США ввели блокирующие санкции в отношении 11 российских банков. В списке — МКБ, «МТС Банк», «Уралсиб», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», банки «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития», «Зенит».
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Очередные санкции против Путина. Ну теперь то СВО точно прекратится. Правда родственнички индуса как вели бизнес в РФ, так и продолжают это делать.
А Путин по Украине один с автоматом бегает?
Едут значит солдаты с картами UnionPay на СВО, а тут им санкция, не могут в Мариуполе расплатиться в магазине. Сказать то что хотел?
Сказать хотел то что сказал. Если ты не понят. Ну штош.
То есть ничего внятного по теме. Только сказ про плохих россиян от очередного соевого мигранта, которого почему то заботит российское общество.
В твоём микромирке все именно так.
Он про это, а не про то, что ты написал."Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в Твиттере слова госсекретаря США Майка Помпео.
Разве санкции против Путина накладывают, или для того чтобы экономике стало плохо?
Ну вот оформляли россияне, кто ездит в другие страны UnionPay, чтобы расплачиваться карточкой удобно. Теперь этого удобства нет, какой еще вред экономике? Доля UP мала была, это санкция чисто поднасрать обычным гражданам. ГПБ как был не под санкциями, так и остался.
Санкции так и работают, банкам становится хуже. И дальше будут ещё санкции, год прошел, а вы все как маленькие.
Ты видел количество людей с загранниками? А число шенгенов на сентябрь 2022 года было где то 1 млн. Сейчас и того меньше. Вот и подумай, сколько среди них было людей с UP и как они на банки влияли и сколько у них капитала было. Это чисто индус решил насрать минимальной прослойке граждан, ничего кроме еще большего негодования в стооону запада данная санкция не вызовет.
Конкретно тебя бомбануло))
Всё-таки банкам, так как они продвигают и продают продукт.
Так все санкции чисто для поднасрать
Милфхантер
На проекте с 24 фев 2023
Очередное доказательство комфортного для запада режима в рф
Ну вот и всё, все в санкциях теперь.
Так они нам только на пользу же
Ну разумеется. Как же там... «Если б санкций не было, стоило бы их придумать».
ВСЁ САНКЦИИ, ВСЁ В МТС-БАНК , МИНУС МТС-БАНК , США УБИРАЕТ МТС-БАНК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАКЛАДЫВАЕТ САНКЦИИ, ВЫЛОЖИТЬ СБОЛ В АППСТОР НУЖНО ХОТЬ КАКОЙ-ТО, ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ АППСТОРА УДАЛЯЮТ, ОЙОЙОЙ КАКИЕ ХОРОШИЕ САНКЦИИ У КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СКОТИНЫ.
Как писали на одном покойном ресурсе — порвался, жаль
Есть еще один банк татарского происхождения, у которого юпеи по всей Европе работают
«МТС-банк» пиздили же, что у них ничего нет зарубежом?
UnionPay от РСХБ перестал работать уже давно. Во всяком случае в Европе.
Была такая лазейка, нал € можно было снять.