День 383: владелец «Столото» решил купить завод по производству шин немецкой Continental Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 85,4 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,45 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,95 рубля, евро — по 85,71 рубля.
Опрошенные «Ведомостями» и РБК аналитики считают, что в марте ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. Заседание регулятора пройдёт 17 марта.
Кто и как адаптируется
Минцифры предложило передать 1,3 млрд рублей, которые с 2007 года находятся без движения на счетах фонда «Росинфокоминвест», на создание национального репозитория — аналога GitHub, выяснили «Ведомости». Компании, которые должны будут загрузить в него программы с открытым кодом, определят до 1 мая 2023 года.
Ozon договорился о строительстве ещё одного крупного склада в Московской области. Это связано с расширением ассортимента у продавцов, которые стали чаще продавать зарубежные товары после ухода иностранных брендов.
S8 Capital (владеет лотереей «Столото», бывшим производством лифтов Otis и другим бизнесом) решила купить активы немецкой Continental в России, включая завод по выпуску шин в Калуге, выяснил «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» обратился в правительство с просьбой отменить региональный патент для иностранных водителей большегрузов. Отрасли не хватает кадров, сейчас патент действует только в регионе, где он был получен.
Контекст
Оборот рынка доставки готовых рационов и наборов для приготовления блюд в 2022 году составил 15,7 млрд рублей, он снизился впервые за шесть лет. По сравнению с 2021-м оборот меньше на 4,3%, по данным отчёта консалтингового агентства Infoline.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 12 марта — здесь.
"владелец «Столото» решил купить завод по производству шин немецкой Continental"
Каждая 10-я поездка призовая!
Но без гарантии успеха. Доедет 1/100000.
Завод шин у Столото, кто сыграет в такую лотерею?
Аналитики — ЦБ не изменит ставку. Другие аналитики — ну или изменит.
Минцифры, 1,3 млрд ₽, репозиторий, реестр — собери предложение.
Все ок, уже давно все играют. Теперь - официально.
Баба Тамара с 3 парадной)
"S8 Capital (владеет лотереей «Столото», бывшим производством лифтов Otis и другим бизнесом) решила купить активы немецкой Continental в России, включая завод по выпуску шин в Калуге, выяснил «Ъ»."
Ого какие мультибизнесмены ... токарь, пекарь и аптекарь...
Слабо, ребят. Еще круг.
Это про парковки
О! Понедельник 13-е! День только начался. Ждём дополнений!