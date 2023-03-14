РСПП запустит платформу для «анонимных» трансграничных расчётов — прототип покажут в марте 2023 года Статьи редакции
Это снизит риски финансовых организаций попасть под санкции, считают авторы. Участники рынка же не исключают, что ограничения в таком случае будут вводить «превентивно».
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) работает над онлайн-платформой, которая позволит бизнесу, финтех-сервисам и другим финансовым организациям проводить трансграничные платежи «в режиме конфиденциальности», сообщило РБК со ссылкой на РСПП. Он планирует показать первый прототип в конце марта 2023 года и привлечь к тестированию около 30 фирм.
- Финансовые организации, в том числе из других стран, смогут указывать на платформе, какие возможности по переводу предлагают, а бизнес — куда и какую валюту хочет перевести или откуда и какую хочет получить, рассказал директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.
- Анонимность, по его словам, обеспечат за счёт того, что система будет работать по принципу «никто не видит никого»: участники будут получать «только обобщённую информацию». Уведомлять финансовые компании о том, что у бизнеса есть конкретный запрос, РСПП будет сам как оператор системы.
- Авторы идеи считают, что это позволит банкам и финтеху сократить риск попадания под санкции. В «БКС Мир инвестиций» допускают, что сам факт подключения к подобной платформе, наоборот, «может быть превентивно использован как повод для введения ограничений, так как сами операции сложно будет отследить».
- РСПП также разработает систему оценки «финансовой устойчивости» участников, что снизит вероятность сделок с недобросовестными компаниями, а также будет формировать аналитическую базу. Последняя позволит рынку лучше понять, какие валюты и направления «являются приоритетными для российской экономики».
- Опрошенные участники отрасли считают, что такое решение необходимо, но пока не понимают, каких договорённостей РСПП достиг с властями, а также государственными регуляторами, которые контролируют перевод денег. По их словам, именно от этого будет зависеть работа платформы.
- Российские компании столкнулись с проблемами в трансграничных платежах ещё весной 2022-го. В октябре того же года СМИ сообщали, что они начали проводит расчёты в том числе в криптовалютах, даже несмотря на отсутствие регулирования таких сделок.
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Миксер государственного масштаба.
Делаем ставки, как скоро его санкциями забанят
его невозможно забанить. в этом вся суть этой процессинговой системы
Корона пей уже пиздюлей получила и заблочила переводы от санкционных банков. Тут тоже самое ожидается
корона по другому работает. тут фактически блокчейн децентрализованный
Мутки мутятся, бабки крутятся.привлечь к тестированию около 30 фирм
Изощрённый способ избавиться от них.
тоже думаете что доп плюшки для верхушки?)
Чтобы потом на саму платформу ввели санкции? 🤔
Так не будут видеть платформу. Никто не видит никого 🙈
Кругом враги и все тупые
Отличная хуетень. Подсанкционным терять нечего, неподсканкционных силой не затащат. Таким образом легитимных финансов там не ожидается, а значит скорость с которой точки входа выхода бабок будут в ЧС у комплаенса банков измеряется в лучшем случае неделями.
"Никто не видит ни кого" - какая прекрасная возможность по отмыванию денег. Предприниматели "За" руками и ногами
Даа про крипту также говорили
Тут на сайте ИПшники жалуются, что их из-за 300 тыс заблочили в банке по 115-ФЗ, а в это время в стране делают какую-то систему для того, чтобы не были видны финансовые потоки. Гениально.
Так потоки ж никому будут не видны. А кому надо будут видны.
Откуда отправляли - туда и идите 🤣
Смешно
А чочо, когда уже цифровой рубль запилят?
Да кто такой этот ваш цифровой рубль? Эта то, шо на карте Сбербанка у меня цифры?
Через месяц открытый тест для граждан , закрытые уже прошли. Полный запуск до 2027 по графику
Блохчейн какойто!
по сути да
еще один криптоканал видимо
ага, знаем мы эти анонимные, ищите слитые данные в интернете
Уже есть такое, Alchemy Pay называется
ТЗ, видимо, дружбаны из картелей писали.