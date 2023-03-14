В системе, естественно, будет обеспечиваться принцип приоритетной защиты канала (финансовой организации — vc.ru): их [таких каналов] немного, и сужение их числа влечёт негативные последствия для многих компаний. Поэтому по конкретному запросу информация для комплаенса корпорации будет сначала передаваться только каналу для осуществления расчётов.