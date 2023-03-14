Финансы
Полина Лааксо

РСПП запустит платформу для «анонимных» трансграничных расчётов — прототип покажут в марте 2023 года Статьи редакции

Это снизит риски финансовых организаций попасть под санкции, считают авторы. Участники рынка же не исключают, что ограничения в таком случае будут вводить «превентивно».

Источник: «Известия»
  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) работает над онлайн-платформой, которая позволит бизнесу, финтех-сервисам и другим финансовым организациям проводить трансграничные платежи «в режиме конфиденциальности», сообщило РБК со ссылкой на РСПП. Он планирует показать первый прототип в конце марта 2023 года и привлечь к тестированию около 30 фирм.
  • Финансовые организации, в том числе из других стран, смогут указывать на платформе, какие возможности по переводу предлагают, а бизнес — куда и какую валюту хочет перевести или откуда и какую хочет получить, рассказал директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.
  • Анонимность, по его словам, обеспечат за счёт того, что система будет работать по принципу «никто не видит никого»: участники будут получать «только обобщённую информацию». Уведомлять финансовые компании о том, что у бизнеса есть конкретный запрос, РСПП будет сам как оператор системы.

В системе, естественно, будет обеспечиваться принцип приоритетной защиты канала (финансовой организации — vc.ru): их [таких каналов] немного, и сужение их числа влечёт негативные последствия для многих компаний. Поэтому по конкретному запросу информация для комплаенса корпорации будет сначала передаваться только каналу для осуществления расчётов.

Андрей Лисицын, директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП
  • Авторы идеи считают, что это позволит банкам и финтеху сократить риск попадания под санкции. В «БКС Мир инвестиций» допускают, что сам факт подключения к подобной платформе, наоборот, «может быть превентивно использован как повод для введения ограничений, так как сами операции сложно будет отследить».
  • РСПП также разработает систему оценки «финансовой устойчивости» участников, что снизит вероятность сделок с недобросовестными компаниями, а также будет формировать аналитическую базу. Последняя позволит рынку лучше понять, какие валюты и направления «являются приоритетными для российской экономики».
  • Опрошенные участники отрасли считают, что такое решение необходимо, но пока не понимают, каких договорённостей РСПП достиг с властями, а также государственными регуляторами, которые контролируют перевод денег. По их словам, именно от этого будет зависеть работа платформы.
  • Российские компании столкнулись с проблемами в трансграничных платежах ещё весной 2022-го. В октябре того же года СМИ сообщали, что они начали проводит расчёты в том числе в криптовалютах, даже несмотря на отсутствие регулирования таких сделок.

#платежи #новость #рспп

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25 комментариев
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 Konstantin Feoktistov

Миксер государственного масштаба.
Делаем ставки, как скоро его санкциями забанят

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Андрей Комягин

его невозможно забанить. в этом вся суть этой процессинговой системы

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hakhagmon

Корона пей уже пиздюлей получила и заблочила переводы от санкционных банков. Тут тоже самое ожидается

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Андрей Комягин

корона по другому работает. тут фактически блокчейн децентрализованный

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Вадим Д.

Мутки мутятся, бабки крутятся.

привлечь к тестированию около 30 фирм

Изощрённый способ избавиться от них.

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Борис Фёдоров

тоже думаете что доп плюшки для верхушки?)

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Cyril Ruzanov

Чтобы потом на саму платформу ввели санкции? 🤔

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Color Invader

Так не будут видеть платформу. Никто не видит никого 🙈

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Cyril Ruzanov

Кругом враги и все тупые

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Crazy Frog

Отличная хуетень. Подсанкционным терять нечего, неподсканкционных силой не затащат. Таким образом легитимных финансов там не ожидается, а значит скорость с которой точки входа выхода бабок будут в ЧС у комплаенса банков измеряется в лучшем случае неделями.

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Marobuntu

"Никто не видит ни кого" - какая прекрасная возможность по отмыванию денег. Предприниматели "За" руками и ногами

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Gulbidin Ibroimov

Даа про крипту также говорили

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Стартапер-пессимист

Тут на сайте ИПшники жалуются, что их из-за 300 тыс заблочили в банке по 115-ФЗ, а в это время в стране делают какую-то систему для того, чтобы не были видны финансовые потоки. Гениально.

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Nikita Stepnov

Так потоки ж никому будут не видны. А кому надо будут видны.

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Алекс И

Откуда отправляли - туда и идите 🤣

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Alexandr Gnatuyk

Смешно

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Слегка Придурковатый

А чочо, когда уже цифровой рубль запилят?

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Cukini

Да кто такой этот ваш цифровой рубль? Эта то, шо на карте Сбербанка у меня цифры?

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Зелёный Крокодил

Через месяц открытый тест для граждан , закрытые уже прошли. Полный запуск до 2027 по графику

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Color Invader

Блохчейн какойто!

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Андрей Комягин

по сути да

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Руслан Астафьев

еще один криптоканал видимо

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Полина Тихомирова

ага, знаем мы эти анонимные, ищите слитые данные в интернете

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savenkov alexander

Уже есть такое, Alchemy Pay называется

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Nikita Stepnov

ТЗ, видимо, дружбаны из картелей писали.

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