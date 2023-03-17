Материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление на банкротство Статьи редакции
Принадлежавший ей банк в процессе банкротства не участвует.
- SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, подала заявление в суд на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу.
- Банкротство не включает в себя две дочерние компании — инвестфонд SVB Capital и брокер-дилера (занимается покупкой и продажей ценных бумаг) SVB Securities. Они продолжат работать как и раньше. Для них финансовая группа рассматривает различные альтернативы, а любая продажа потребует одобрения суда.
- Сам Silicon Valley Bank под банкротство тоже не попадает, вместо этого им займётся FDIC — Федеральная корпорация по страхованию вкладов США, объясняет Bloomberg.
- SVB Financial Group отметила, что больше никак не связана ни с банком, ни с его компанией по управлению банковскими активами SVB Private. Но продолжит сотрудничество с ним, отметил директор по реструктуризации группы Уильям Костурос.
- Согласно заявлению, у SVB Financial Group есть около $2,2 млрд ликвидности. Её долг составляет $3,3 млрд — в виде необеспеченных облигаций.
- Silicon Valley Bank закрылся 10 марта из-за неплатёжеспособности, после этого его взяли под контроль банковские регуляторы США. Они пообещали сохранить активы вкладчиков и помочь другим пострадавшим банкам.
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Коротко: ничего не произошло.
Так Байден и сказал в специальном обращении по этому поводу
Это только начало
потока халявных венчурных денег не стало, и банк накрылся медным тазом, все тут просто
а куда делся поток? не в кубышки же инвесторы складывают
От части в кубышки. в кеш уходят. И уходят из США особенно китайцы. От части несут в брокерские конторы Моргана, Голдмана, БоА и Фарго. Но там их тоже как в Южном Парке - it's gone
Про силиконовый банк за неделю написали больше, чем за всю его некороткую историю.
Да надоели вы цитаты Стетхема приписывать всем подряд.
Спасибо за внимание
Не щадит кризис, тяжелая штука, а в принципе...
Да все нормально, это не кризис... продолжаем инвестировать в говно-стартапы
Тем временем доллар по 77. Может нам скинуться на их банковскую систему? А то все 100 будет в таких темпах.