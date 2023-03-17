Финансы
Евгения Евсеева

Материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление на банкротство Статьи редакции

Принадлежавший ей банк в процессе банкротства не участвует.

  • SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, подала заявление в суд на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу.
  • Банкротство не включает в себя две дочерние компании — инвестфонд SVB Capital и брокер-дилера (занимается покупкой и продажей ценных бумаг) SVB Securities. Они продолжат работать как и раньше. Для них финансовая группа рассматривает различные альтернативы, а любая продажа потребует одобрения суда.
  • Сам Silicon Valley Bank под банкротство тоже не попадает, вместо этого им займётся FDIC — Федеральная корпорация по страхованию вкладов США, объясняет Bloomberg.
  • SVB Financial Group отметила, что больше никак не связана ни с банком, ни с его компанией по управлению банковскими активами SVB Private. Но продолжит сотрудничество с ним, отметил директор по реструктуризации группы Уильям Костурос.
  • Согласно заявлению, у SVB Financial Group есть около $2,2 млрд ликвидности. Её долг составляет $3,3 млрд — в виде необеспеченных облигаций.
  • Silicon Valley Bank закрылся 10 марта из-за неплатёжеспособности, после этого его взяли под контроль банковские регуляторы США. Они пообещали сохранить активы вкладчиков и помочь другим пострадавшим банкам.
Финансы
Полина Лааксо
«Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley Bank Статьи редакции

По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.

Источник: The Information

#новость #siliconvalleybank

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Коротко: ничего не произошло.

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ЧятЖПТ

Так Байден и сказал в специальном обращении по этому поводу

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Энтони Лавджой

Это только начало

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Nasha Rasha

потока халявных венчурных денег не стало, и банк накрылся медным тазом, все тут просто

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Юрий Другач

а куда делся поток? не в кубышки же инвесторы складывают

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Татьяна Астахова

От части в кубышки. в кеш уходят. И уходят из США особенно китайцы. От части несут в брокерские конторы Моргана, Голдмана, БоА и Фарго. Но там их тоже как в Южном Парке - it's gone

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OrthoTox

Про силиконовый банк за неделю написали больше, чем за всю его некороткую историю.

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Mila Mashkova
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Сергей

Да надоели вы цитаты Стетхема приписывать всем подряд.

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Ivan Cato
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Hero

Спасибо за внимание

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Сергей Заручкин

Не щадит кризис, тяжелая штука, а в принципе...

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Перечитатель

Да все нормально, это не кризис... продолжаем инвестировать в говно-стартапы

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Андрей Иванов

Тем временем доллар по 77. Может нам скинуться на их банковскую систему? А то все 100 будет в таких темпах.

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