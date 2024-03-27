«Черноголовка» купила производителя мюсли, хлопьев и батончиков Mätti Статьи редакции
В 2023-м компания выкупила бренд «Любятово».
- Первым об этом сообщило издание Shopper's, информацию подтвердил ТАСС представитель «Черноголовки». Покупателем выступило АО «Аквалайф ресурс» — холдинговая компания группы «Черноголовка». Она приобрела ООО «Злаки на завтрак» (бренды Mätti и BigStar).
- Сумма сделки не разглашается. Собеседник Shopper's, управляющий партнёр консалтинговой Walnut Capital Артём Моторный, оценил её примерно в 300 млн рублей.
- «Злаки на завтрак» выпускает мюсли, хлопья для варки, батончики, каши, кукурузные хлопья и шоколадные шарики под брендом Mätti. C 2022-го года у неё появился ещё один бренд — BigStar.
- Марка Mätti принадлежала финской Top Hill Trading, с 2014 года производство и выпуск продукции под этим брендом локализовали в России, говорится на сайте компании.
- Её прежнее юрлицо «Матти рус» принадлежало бывшему гендиректору «Нэфис косметикс» (бытовая химия — AOS, Bimax, Sorti, «Биолан») Дмитрию Харитонову, писал «Коммерсантъ». В 2019-м «Матти рус» признали банкротом, производителем продукции Mätti стало «Злаки на завтрак».
- В 2023 году «Черноголовка» приобрела российский бизнес американской Kellogg’s — поставщика Pringles, который также выпускает продукты под брендом «Любятово». Права на поставку чипсов в сделку не вошли. В марте 2024-го группа выкупила у Kraft Heinz российский бизнес по производству детского питания.
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Батончики и мюсли у Matti - гуано. Переслащенные донельзя, есть невозможно (по сравнению со всеми остальными).. Надеюсь Черкизово это прочтет и исправит!
Батюшки, и мюсли газированные будут, класс!