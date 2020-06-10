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Ресторан откроют для посетителей в июне.
В Москве откроется ресторан KFC нового формата — количество контактов между посетителями и сотрудниками в нём будет сведено к минимуму, рассказала vc.ru представительница сети.
Касс в новой точке нет — вместо них установлены терминалы. Для ускорения заказа и оплаты KFC предложит посетителям пройти биометрическую идентификацию.
Система преобразует изображение лица в цифровой код, который можно будет использовать для оплаты. Она также будет «запоминать» предыдущие заказы посетителей, чтобы предложить их при новом визите.
Все заказы с кухни в зону выдачи будут попадать через конвейер, а затем роборука будет помещать их в специальные ячейки. Срок хранения заказа — десять минут.
Посетители смогут заранее сделать заказ в приложении, а в ресторане забрать его из ячейки. Она открывается автоматически, с использованием системы распознавания лиц. Та же система установлена на автоматы для розлива горячих напитков.
Если у посетителя возникнут сложности, он сможет позвать менеджера ресторана. В зале будут дежурить сотрудники службы безопасности, уточнил представитель KFC. Численность работников в новом ресторане такая же, как и в обычном. Например, еду по-прежнему готовят люди.
Новый ресторан станет инкубатором новых идей и решений, а самые успешные будут внедряться в других ресторанах, отметила она. Объём инвестиций в проект компания не раскрывает.
Ресторан расположен в районе станции метро «Бутырская». Он откроется после снятия ограничений для заведений общепита. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что это произойдёт 23 июня.
В зале будут дежурить сотрудники службы безопасности
Простые охранники самая устойчивая профессия 😂.
Кризисы, карантины, ИИ - охраников всё больше, нужно же кому-то масочки контролировать)).
Как же насчёт обработки биометрии? Как покупатели дают на это согласие? Я хочу просто взять кофе, а не соглашаться на 30-листовую оферту.
Особой выгоды нет. Так как это нужно обслуживать и т.д. Смысл всего это?
Гнусная показуха, лучше бы сделали вкусной свою еду.
Как? Скажите как я теперь своим внукам объясню что такое «свободная касса»?
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