Ресторан откроют для посетителей в июне.

В закладки

В Москве откроется ресторан KFC нового формата — количество контактов между посетителями и сотрудниками в нём будет сведено к минимуму, рассказала vc.ru представительница сети.

Автоматизированная система выдачи заказов KFC

Касс в новой точке нет — вместо них установлены терминалы. Для ускорения заказа и оплаты KFC предложит посетителям пройти биометрическую идентификацию.

Киоски самообслуживания с системой биометрической идентификации KFC

Система преобразует изображение лица в цифровой код, который можно будет использовать для оплаты. Она также будет «запоминать» предыдущие заказы посетителей, чтобы предложить их при новом визите.

Зал оформления заказов и станция выдачи напитков KFC

Все заказы с кухни в зону выдачи будут попадать через конвейер, а затем роборука будет помещать их в специальные ячейки. Срок хранения заказа — десять минут.

Роборука помещает заказ в ячейку KFC

Посетительница забирает заказ KFC

Посетители смогут заранее сделать заказ в приложении, а в ресторане забрать его из ячейки. Она открывается автоматически, с использованием системы распознавания лиц. Та же система установлена на автоматы для розлива горячих напитков.

Бесконтактная автоматизированная зона выдачи заказов KFC

Киоск для вызова менеджера ресторана KFC

Если у посетителя возникнут сложности, он сможет позвать менеджера ресторана. В зале будут дежурить сотрудники службы безопасности, уточнил представитель KFC. Численность работников в новом ресторане такая же, как и в обычном. Например, еду по-прежнему готовят люди.

Новый ресторан станет инкубатором новых идей и решений, а самые успешные будут внедряться в других ресторанах, отметила она. Объём инвестиций в проект компания не раскрывает.

Роборука помещает заказ в ячейку для выдачи KFC