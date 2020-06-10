Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Еда
Галина Мубаракшина
1935

KFC откроет в Москве «ресторан будущего»: в нём нет касс, а заказы приносят конвейер и роборука Материал редакции

Ресторан откроют для посетителей в июне.

16 комментариев
В закладки

В Москве откроется ресторан KFC нового формата — количество контактов между посетителями и сотрудниками в нём будет сведено к минимуму, рассказала vc.ru представительница сети.

Автоматизированная система выдачи заказов KFC

Касс в новой точке нет — вместо них установлены терминалы. Для ускорения заказа и оплаты KFC предложит посетителям пройти биометрическую идентификацию.

Киоски самообслуживания с системой биометрической идентификации KFC

Система преобразует изображение лица в цифровой код, который можно будет использовать для оплаты. Она также будет «запоминать» предыдущие заказы посетителей, чтобы предложить их при новом визите.

Зал оформления заказов и станция выдачи напитков KFC

Все заказы с кухни в зону выдачи будут попадать через конвейер, а затем роборука будет помещать их в специальные ячейки. Срок хранения заказа — десять минут.

Роборука помещает заказ в ячейку KFC
Посетительница забирает заказ KFC

Посетители смогут заранее сделать заказ в приложении, а в ресторане забрать его из ячейки. Она открывается автоматически, с использованием системы распознавания лиц. Та же система установлена на автоматы для розлива горячих напитков.

Бесконтактная автоматизированная зона выдачи заказов KFC
Киоск для вызова менеджера ресторана KFC

Если у посетителя возникнут сложности, он сможет позвать менеджера ресторана. В зале будут дежурить сотрудники службы безопасности, уточнил представитель KFC. Численность работников в новом ресторане такая же, как и в обычном. Например, еду по-прежнему готовят люди.

Новый ресторан станет инкубатором новых идей и решений, а самые успешные будут внедряться в других ресторанах, отметила она. Объём инвестиций в проект компания не раскрывает.

Роборука помещает заказ в ячейку для выдачи KFC

Ресторан расположен в районе станции метро «Бутырская». Он откроется после снятия ограничений для заведений общепита. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что это произойдёт 23 июня.

#новость #kfc

Галина Мубаракшина
+8913
14
18
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","kfc"], "comments": 16, "likes": 18, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 133155, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Jun 2020 12:09:51 +0300", "is_special": false }
Иллюстрации, которые продают
Создаем иллюстрации для комплексной упаковки вашего продукта
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Эмилия Теплова

8

 В зале будут дежурить сотрудники службы безопасности

Простые охранники самая устойчивая профессия 😂.
Кризисы, карантины, ИИ - охраников всё больше, нужно же кому-то масочки контролировать)).

Ответить

Dmitriy R

Эмилия
0

Верхо́вный главнокома́ндующий ))

Ответить

alex twit

6

Была б у меня такая роборука, я и не женился бы никогда!

Ответить

Кирилл Баскус

3

Как же насчёт обработки биометрии? Как покупатели дают на это согласие? Я хочу просто взять кофе, а не соглашаться на 30-листовую оферту.

Ответить

Артём А.

Кирилл
0

Скорее всего при первом заказе нужно будет поставить галочку, а оно там все само обработается магически)

Ответить

Ware Wow

1

Пока разберешься наверно уже с голоду умрешь... )

Ответить

василий василюк

1

Звучит удобно

Ответить

Ol Ka

1

Представляю такое заведение у себя на районе... И никак не могу его представить.

Ответить

Yan Purvenes

0

Особой выгоды нет. Так как это нужно обслуживать и т.д. Смысл всего это?

Ответить

A.A. Rayskiy

Yan
0

Смысл - инфоповод и статейки на разных ресурсах

Ответить

Black Jack

–3

Гнусная показуха, лучше бы сделали вкусной свою еду.

Ответить

Артём А.

Black
1

Зачем? Не нравится-не ешь. Я вот воки не люблю, они все жирные и неудобные, но это не значит, что воки должны стать другими)

Ответить

Nesterov Igor

0

Как тебе такое, Додо?

Ответить

Николай Мишин

0

Как? Скажите как я теперь своим внукам объясню что такое «свободная касса»?

Ответить

Alex Ayer

0

Интересно, насколько точно распознавание лиц, учитывая масочный режим

Ответить

Corban Dallas

–1

Как тебе такое, Илон Маск? ©

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Надежный пароль с помощью Python
Предлагаем поручить задачу генерации надежного пароля программе на языке Python (пусть у питона голова болит))).
0
Rush Agency
Подписан
Отписаться
Как заставить Google полюбить сайт медицинской клиники?
Широко известное обновление основного алгоритма Google, которое сильнее всего затронуло сайты, связанные со здоровьем и…
1
Цифра
Подписан
Отписаться
Виртуальные центры компетенций и платформы интернета вещей: что нужно российским нефтяным компаниям в пандемию
Цифровизация может помочь нефтяникам уже сейчас, в частности, в рамках сделки по снижению добычи нефти ОПЕК+, считает т…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Gibrada Retarade
за день
Щас ещё Эльбрус навалится всей массой.
Bloomberg: на WWDC 2020 Apple объявит о переходе на собственные ARM-процессоры в Mac вместо чипов Intel
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Lizzy Bobrova

Как мы сделали беруши Veer для…

Ilya Belov

TechCrunch: разработчик…

Denis Krivonosov

«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд…

Alexander…

ТАСС: S7 Group обсуждает…

Денис Демидов

Ассоциация операторов…

Dmitry Bashkiroff

«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд…

Alex Ayer

KFC откроет в Москве «ресторан…

Денис Демидов

Ассоциация операторов…

Николай Мишин

KFC откроет в Москве «ресторан…

Gosoo Gosoo

Московские каршеринги вернулись…

Никита Алфимов

Бренд одежды Hanifa провёл…

Денис Демидов

«Восстанавливаться придётся…

Ильяс Гарифуллин

Московские каршеринги вернулись…

Алексей Рожков

Как писать эффективные…

A.A. Rayskiy

KFC откроет в Москве «ресторан…

Денис Пешехонов

«ВКонтакте» инвестирует 1 млрд…

Dimaloss

Высокая зарплата как способ…

Aleks Fox

Стартап на лезвии бритвы: как…

Никита Алфимов

Бренд одежды Hanifa провёл…

Laugh Radiant

Московские каршеринги вернулись…