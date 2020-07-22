Комментарии
оказалась нейронной сетью
Соучредитель 3D Bioprinting Solutions рассказал, почему производство мяса из пробирки такое дорогое и долгое, помогут ли ускорить процесс гормоны и когда искусственная курятина появится на прилавках.
Лаборатория 3D Bioprinting Solutions, дочерняя компания «Инвитро», начала производство наггетсов для KFC из искусственно выращенного мяса и растительных компонентов.
К осени лаборатория планирует представить первые образцы, но посетители KFC попробовать их пока не смогут: один килограмм стоит $1500–2000, и на новый продукт ещё нужно получить разрешение Роспотребнадзора.
Соучредитель и управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал vc.ru о том, что нужно для искусственного выращивания мяса, сколько это стоит и когда на прилавках появится курица, выращенная в пробирке.
Лабораторию биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions в 2013 году основали владелец сети медицинских лабораторий «Инвитро» Александр Островский и предприниматель Юсеф Хесуани. Согласно данным базы «Контур.Фокус», 99% в компании принадлежит ООО «Инвитро-Москва», 1% — Островскому.
Лаборатория 3D Bioprinting Solutions разрабатывает и производит биопринтеры и материалы для трёхмерной печати. В основном проекты лаборатории связаны с медициной, например, в 2015 году «дочка» «Инвитро» напечатала искусственную щитовидную железу мыши.
Впервые опыты в области пищевых технологий 3D Bioprinting Solutions начала проводить весной 2019 года. Лаборатория заключила соглашение с «Роскосмосом» и установила на МКС магнитный биопринтер. Обычный 3D-принтер наращивает материал послойно, но такой способ не подходит для невесомости. Поэтому инженеры 3D Bioprinting Solutions создали принтер, который печатает материал с помощью технологии магнитной левитации.
В разработке клеточного мяса лаборатории помогали израильская компания Aleph Farms и американская Finless Foods. Их сотрудники предоставляли клетки в пробирках и инструкции, как их культивировать. Потом сами приезжали в Россию и обучали специалистов 3D Bioprinting Solutions.
В течение девяти месяцев лаборатория тренировалась создавать мясо из клеток коровы и рыбы на Земле и осенью 2019 года провела эксперимент в космосе. Учёным удалось напечатать фрагмент мышечной ткани коровы размером в несколько миллиметров.
После успешных экспериментов в начале 2020 года 3D Bioprinting Solutions решила культивировать куриное мясо. Зная о том, что в США KFC продаёт «куриные» наггетсы на растительной основе, изготовленные компанией Beyond Meat, лаборатория обратилась с предложением к KFC.
Российская KFC поддержала предложение 3D Bioprinting Solutions, и компании заключили соглашение, детали которого Хесуани не разглашает. К осени лаборатория планирует показать руководству KFC первые образцы, однако управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions не спешит называть более точные сроки: из-за Covid-19 эксперименты замедлились, кроме того, команда опасается второй волны пандемии.
Сначала 3D Bioprinting Solutions нашла фермера в Подмосковье, условия сотрудничества с которым не раскрывает, и стала проводить опыты по выращиванию клеток. По словам Хесуани, проблем с поиском поставщика у них не возникло. Он связывает это с тем, что после эксперимента животные остаются живы и возвращаются обратно на ферму.
Процесс производства культурального мяса можно разделить на два этапа:
3D Bioprinting Solutions берёт у курицы биопсию — кусок бедра размером 5 на 5 см, выделяет клетки и размножает их, помещая в специальные биореакторы. Этот этап длится несколько месяцев.
Для этого этапа производства лаборатория наняла двух пищевых технологов, которые и разрабатывают растительную основу — «подложку». На неё будет наноситься первый этап печати. 3D Bioprinting Solutions не раскрывает полный состав растительной основы, но уточняет, что там присутствует соево-бобовая смесь.
На растительную основу наносятся клетки из биореактора, слои животного и растительного материалов чередуются.
«Это похоже на торт “Наполеон”: на коржи наносится более вязкая структура», — уточняет Хесуани.
Специально для нового продукта инженеры лаборатории разработали фудпринтер. В нём есть специальные форсунки — устройства для распыления жидкостей под давлением, которые позволяют печатать как клеточным материалом, так и растительными волокнами.
Печать на 3D-принтере одной порции наггетсов занимает около получаса. После этого мясо панируют и обжаривают — KFC передала лаборатории технологию приготовления наггетсов, поэтому в ресторан поступит уже полностью готовое блюдо.
3D Bioprinting Solutions создаёт не только куриное мясо: лаборатория проводит опыты с рядом продуктов, но не рассказывает о них, так как часть экспериментов может провалиться.
Как объяснил Хесуани, любые клеточные культуры плохо себя чувствуют в нестерильной среде, и культуральное мясо нельзя долго хранить, оно протухнет за несколько часов, если не подвергнуть его термической обработке.
Хесуани утверждает, что лаборатория не использует гормоны, а для ускорения роста помещает клетки в белковую смесь.
«Очаковский комбинат пищевых ингредиентов», которому к концу 2019 года (после двух лет экспериментов) удалось вырастить 40 г говяжьего фарша, тоже отрицает использование гормонов.
Нарастив первые 40 г полностью клеточного мяса, без растительных добавок, команда Савкова продолжила культивацию клеток и смогла вырастить ещё 500 г говядины. Исследователи планировали пожарить котлеты в прямом эфире и продегустировать их в конце марта, но помешала пандемия.
Часть команды — сотрудников Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова — отправили работать в больницы, где лежат пациенты с Covid-19, поэтому они не смогли продолжать эксперименты с культуральным мясом. Кроме того, у исследователей кончился биоматериал — клетки бычка. И взять новые они не могли из-за запрета перемещаться в другие области. Проект Савкова заморозился.
Сейчас он планирует вернуться к исследованию, но не может прогнозировать, когда проект продолжится: требуется закупить культуральную среду, а границы некоторых стран по-прежнему закрыты.
Основные расходы при производстве культурального мяса, по словам Хесуани:
Общую сумму затрат на проект Хесуани не раскрывает, но сообщает, что только производство клеточной основы для одного килограмма мяса обходится лаборатории в несколько тысяч долларов.
«Очаковский комбинат», который, в отличие от 3D Bioprinting Solutions, не использует в производстве 3D-принтер, потратил на оборудование 8 млн рублей. На эту сумму он закупил 19 единиц техники: СО2-инкубаторы, боксы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях, микроскопы, холодильные и морозильные шкафы и автоклавы.
Ещё 4 млн рублей у комбината ушло на закупку ингредиентов, культуральной среды и факторов роста. Как объяснил Савков, в России нет инфраструктуры тканевой инженерии, комбинат был вынужден привозить оборудование из других стран, потратившись ещё и на транспортировку. Культуральную среду закупал в Швейцарии, ингредиенты — частично в Германии, частично в США.
Сейчас 1 кг культурального мяса стоит $1500–2000, но Хесуани уверен, что стоимость снизится до $100 в перспективе пяти-семи лет, а его производство будет занимать несколько дней, а не месяцев.
Сейчас, по словам Савкова, невозможно говорить о какой-то устоявшейся технологии культивирования мяса.
Савков уверен, что в будущем тканевая инженерия позволит выращивать не только мясо, но и, например, ананасы и бананы. «Это будет пюреобразная масса, но всё же в естественной среде России мы не можем вырастить экзотические фрукты», — рассуждает Савков.
Когда именно клеточное мясо появится на полках супермаркетов, Хесуани сказать затрудняется: культуральное мясо как пищевой продукт пока не зарегистрировано ни в одной стране. И сам процесс регистрации может занять от нескольких месяцев до года и более.
Хесуани считает, что для масштабирования технологии выращивания клеток необходимо строить заводы. Именно с этой целью американская компания Memphis Meat, которая выращивает говядину, привлекла $160 млн инвестиций.
Есть это все немного жутковато - лично я пока не готова. Только если смотреть на это с точки зрения выращивания донорских органов.
Я все понимаю, но "исследуем говно" и "синтезируем мясо"... не слишком ли крутая диверсификация?
Блоги компаний
Показать еще