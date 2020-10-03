Сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор Павел Данилов запустили в Нью-Йорке аналог «Самоката» — Fridge No More Материал редакции
Курьеры сервиса на велосипедах доставляют продукты со склада за 15 минут.
В Нью-Йорке заработал сервис быстрой доставки продуктов Fridge No More от российских основателей. Об этом пишет TimeOut.
Проект запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов.
Fridge No More работает в Уильямсберге, а позже откроется и в других районах. Сервис обещает доставку продуктов за 15 минут без ограничений по минимальной сумме покупки. В приложении доступны около 800 наименований, их число планируется увеличить до 3 тысяч, рассказал TimeOut Данилов.
Заказы доставляют курьеры на электрических велосипедах.
В колонке для Forbes о сложностях возврата из США в Россию во время пандемии Данилов упоминал сервис. По его словам, идея Fridge No More появилась в начале 2020 года, когда Данилов с товарищем обсуждали бизнес, который хорошо работает в Москве и которого не хватает в Нью-Йорке.
По словам Данилова, быстрая доставка Fridge No More станет альтернативой для тех, кто не любит делать крупные закупки продуктов, которые потом занимают весь холодильник. Кроме того, он поможет сократить число пищевых отходов — продуктов, которые идут на выброс.
Не взлетит, для правильной работы сервиса необходимы безумные таджики, нарушающие все мыслимые правила дорожного движения, где они в Нью-Йорке таких найдут?
Как будто там эмигрантов нет. И в Москве это не таджики в основе своем, а киргизы.
Йоу, не грози Гарлему, попивая только что доставленный ниггой сок у себя в квартале
Там Мексиканцев хватает, чем тебе не Таджики? И с нарушениями у них все нормально. Так что нужно наблюдать, все очень спорно. Может и взлететь)))
Мы начали с того, что хорошо работает в Москве и чего не хватает в США
Что он несёт? Яндекс.Лавка сама является клоном goPuff
Вы правильно заметили, давно говорю, что Яндекс абсолютно всё слизывает у других, 0 инноваций просто. Зато они везде выступают с таким пафосом, что сами пыхтели и придумали.
Так дело не в ЯЛавке, а в "экспертизе" этих персонажей. Помимо goPuff, есть ещё Instacart, который в некоторых локациях работает по такой же схеме
В NY еще больше "таджиков" из других стан! Хорошая идея, можно запускать в очень многих странах!
очень интересно посмотреть на результаты
быстрая доставка Fridge No More станет альтернативой для тех, кто не любит делать крупные закупки продуктов, которые потом занимают весь холодильник
Ага, и тут ребята решили заново открыть Instacart
Не смотря на то, что Лавка и Самокат успешны внешне, но приносят ли они прибыль? Лавка уже начала экспериментировать с платной доставкой, да и минимальный заказ часто показывает от 700 руб.
Блоги компаний
Показать еще
www.cybermasters.site