25 января 2020 года я обсуждал с товарищем идеи для нового бизнеса. Мы начали с того, что хорошо работает в Москве и чего не хватает в США. Список получился длинным, но одна идея зацепила нас обоих.

Он назвал «Яндекс.Лавку», а я одновременно подумал про «Самокат». Доставка продуктов питания за 15 минут до двери? Для жителя «Большого яблока» это звучит как несбыточная мечта.

Мы решили запускать проект в Бруклине.