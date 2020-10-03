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Сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор Павел Данилов запустили в Нью-Йорке аналог «Самоката» — Fridge No More Материал редакции

Курьеры сервиса на велосипедах доставляют продукты со склада за 15 минут.

15 комментариев
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В Нью-Йорке заработал сервис быстрой доставки продуктов Fridge No More от российских основателей. Об этом пишет TimeOut.

Павел Данилов и Антон Гладкобородов Anton Repponen, TimeOut

Проект запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов.

Fridge No More работает в Уильямсберге, а позже откроется и в других районах. Сервис обещает доставку продуктов за 15 минут без ограничений по минимальной сумме покупки. В приложении доступны около 800 наименований, их число планируется увеличить до 3 тысяч, рассказал TimeOut Данилов.

Заказы доставляют курьеры на электрических велосипедах.

Anton Repponen, TimeOut

В колонке для Forbes о сложностях возврата из США в Россию во время пандемии Данилов упоминал сервис. По его словам, идея Fridge No More появилась в начале 2020 года, когда Данилов с товарищем обсуждали бизнес, который хорошо работает в Москве и которого не хватает в Нью-Йорке.

25 января 2020 года я обсуждал с товарищем идеи для нового бизнеса. Мы начали с того, что хорошо работает в Москве и чего не хватает в США. Список получился длинным, но одна идея зацепила нас обоих.

Он назвал «Яндекс.Лавку», а я одновременно подумал про «Самокат». Доставка продуктов питания за 15 минут до двери? Для жителя «Большого яблока» это звучит как несбыточная мечта.

Мы решили запускать проект в Бруклине.

Павел Данилов
сооснователь Fridge No More, цитата по Forbes

По словам Данилова, быстрая доставка Fridge No More станет альтернативой для тех, кто не любит делать крупные закупки продуктов, которые потом занимают весь холодильник. Кроме того, он поможет сократить число пищевых отходов — продуктов, которые идут на выброс.

#новости #инвестиции #доставка

Лера Михайлова
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15 комментариев
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Serge Nekoval

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Не взлетит, для правильной работы сервиса необходимы безумные таджики, нарушающие все мыслимые правила дорожного движения, где они в Нью-Йорке таких найдут?

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Ilgar Dadashov

Serge
2

Будут безумные мексы

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Ако Чавчавадзе

Serge
0

Как будто там эмигрантов нет. И в Москве это не таджики в основе своем, а киргизы.

Ответить

Artem Kravchenko

Serge
0

Йоу, не грози Гарлему, попивая только что доставленный ниггой сок у себя в квартале

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Антон Штадлер

Serge
0

Где-то их же находит Instacart

Ответить

Александр Антипов

Serge
0

Там Мексиканцев хватает, чем тебе не Таджики? И с нарушениями у них все нормально. Так что нужно наблюдать, все очень спорно. Может и взлететь))) 

Ответить

Антон Штадлер

4

Мы начали с того, что хорошо работает в Москве и чего не хватает в США

Что он несёт? Яндекс.Лавка сама является клоном goPuff

Ответить

Ако Чавчавадзе

Антон
2

Вы правильно заметили, давно говорю, что Яндекс абсолютно всё слизывает у других, 0 инноваций просто. Зато они везде выступают с таким пафосом, что сами пыхтели и придумали.

Ответить

Антон Штадлер

Ако
0

Так дело не в ЯЛавке, а в "экспертизе" этих персонажей. Помимо goPuff, есть ещё Instacart, который в некоторых локациях работает по такой же схеме

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Alexey Salyukov

1

В NY еще больше "таджиков" из других стан! Хорошая идея, можно запускать в очень многих странах!

Ответить

Andre Macareno

1

А потом их купит Комитет

Ответить

Вел Колдин

0

очень интересно посмотреть на результаты

Ответить

Антон Штадлер

Вел
0

Не будет никаких результатов. Это похоже на какой-то скам

Ответить

Антон Штадлер

0

быстрая доставка Fridge No More станет альтернативой для тех, кто не любит делать крупные закупки продуктов, которые потом занимают весь холодильник

Ага, и тут ребята решили заново открыть Instacart

Ответить

Denis1710

0

Не смотря на то, что Лавка и Самокат успешны внешне, но приносят ли они прибыль? Лавка уже начала экспериментировать с платной доставкой, да и минимальный заказ часто показывает от 700 руб. 

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