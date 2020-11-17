«Оценки экспертов взяты с потолка»: сооснователь «Кухни на районе» о сделке со «Сбером», регионах и жизни в кризис Материал редакции
Главное из интервью Алексея Колесникова изданию VTimes.
Осенью 2020 года владельцы сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» продали 84,7% компании организации «O2O холдинг» — совместному предприятию «Сбера» и Mail.ru Group. В ходе сделки из проекта вышли ранние инвесторы: группа ПИК и сооснователь Qiwi Сергей Солонин.
Сооснователь компании Алексей Колесников в первом интервью после объявления о продаже рассказал изданию VTimes о том, как прошла сделка, как сработали «антикризисные» меры в пандемию и что в сервисе думают о выходе в регионы и поделился другими деталями «Кухни».
Про сделку со «Сбером» и Mail.ru Group
Колесников не смог раскрыть сумму сделки, но сказал, что она была самой крупной единоразовой инвестицией в проект. До этого, по оценкам источников Forbes на рынке фудтеха, ПИК и Солонин инвестировали «несколько миллионов» долларов.
Деньги, полученные от ПИК и Солонина, компания вкладывала в рост и новые кухни — но срок окупаемости каждого объекта измеряется «несколькими месяцами», поэтому убыток на сумму более 600 млн рублей в 2019 году не означал, что есть проблемы. «Другими словами, без нового инвестора мы бы просто медленнее росли в 2020 году», — сказал Колесников.
Колесников сказал, что после сделки будет менять систему управления, чтобы руководители отошли от ручного управления и компания росла высокими темпами. Он добавил, что его волнуют «не абсолютные цифры, а темпы роста и сохранение уровня качества», поэтому хочет построить модель, которая будет работать везде.
Про изменения в кризис
В марте с введением «самоизоляции» у «Кухни» упали продажи в центральных точках, из которых люди заказывали еду на работу, но выросли в «спальниках». Тогда из 26 кухонь в центре Москвы работали 19, поэтому в целом показатели компании упали. К моменту записи интервью у «Кухни» было 40 точек в Москве, к концу 2020 года сервис планирует довести их количество до 50.
«Социальные наборы» с тремя блюдами на весь день, которые появились в кризис и стоили 492 рубля, компания с учётом всех расходов продавала «в ноль» для себя. Однако это тоже помогло.
Планы на регионы
В Москве «Кухня» работает для среднего класса, но в последнее время расширяет аудиторию, говорит Колесников. Чтобы идти в регионы, нужна более широкая линейка, «на любой кошелёк».
Для регионов нужно «многое менять» и понадобится адаптация концепции, но Колесников не считает, что в регионах «нет денег». Первыми для экспансии будут «первые по плотности и достатку» города — «миллионники, Санкт-Петербург точно».
Колесников обсудил неудачную экспансию Grow Food и сказал, что её модель ему не интересна.
Другие детали
- Заказы дешевле 300 рублей в Москве будут убыточными, в том числе из-за бесплатной доставки. Но это позиция компании, к ней же относится отказ от повышения цен при росте количества заказов в определённые часы.
- Если человек заказывает кусок хлеба, то смотрят на историю — если раньше были обычные заказы, то привезут и кусочек. Если это делается часто — у пользователя спросят, что происходит.
- «У нас доставка в одном заказе со всеми налогами обходится сейчас в районе 100 рублей».
- Компания пока не прибыльна, но «близка к нулю». Даты выхода на прибыль нет — «мы строим кухни, расширяем производство, и показатели ныряют».
- Работа с Delivery Club даёт доступ к аудитории и дополнительному продвижению. «Мы не то что не зависим от агрегаторов, но мы работаем совсем по-другому».
- В «Кухне» появится внутренняя программа для того, чтобы «талантливые ребята смогли стать акционерами или как-то по-другому заработать много».
- У компании два бренд-шефа: Наталья Харламова, которая работала с первого дня, и Максим Кузнецов из White Rabbit Family, на которого у Колесникова «огромные надежды».
Может кто знает, какая студия делала Кухне приложение?
Блоги компаний
Показать еще