Сеть ресторанов сотрудничает с X5 Retail Group с лета 2020 года.

{"id":202287,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve","title":"McDonald's \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve&title=McDonald's \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve&text=McDonald's \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve&text=McDonald's \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=McDonald's \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/food\/202287-mcdonald-s-otkryla-pervyy-restoran-v-magazine-pyaterochka-v-moskve","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2503 просмотров

McDonald's вместе с X5 Retail Group открыли первый ресторан сети в магазине «Пятёрочка» в Волоцком переулке, 9 возле станции метро «Митино» в Москве, рассказали vc.ru в пресс-службе ритейлера. Посетители могут попасть в ресторан с улицы, из торгового зала магазина, а также сделать заказ в «МакАвто» и McCafé.

X5 Retail Group

«Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек», — объяснили партёрство с McDonald's в X5 Retail Group.

Площадь нового McDonald's — больше 220 м², в ресторане работает свыше 70 человек. В 2021 году партнёры планируют открыть ещё несколько точек в магазинах «Пятёрочка», но их количество и адреса не называют.

X5 Retail Group