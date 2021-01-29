McDonald's открыла первый ресторан в магазине «Пятёрочка» в Москве Статьи редакции
Сеть ресторанов сотрудничает с X5 Retail Group с лета 2020 года.
McDonald's вместе с X5 Retail Group открыли первый ресторан сети в магазине «Пятёрочка» в Волоцком переулке, 9 возле станции метро «Митино» в Москве, рассказали vc.ru в пресс-службе ритейлера. Посетители могут попасть в ресторан с улицы, из торгового зала магазина, а также сделать заказ в «МакАвто» и McCafé.
«Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек», — объяснили партёрство с McDonald's в X5 Retail Group.
Площадь нового McDonald's — больше 220 м², в ресторане работает свыше 70 человек. В 2021 году партнёры планируют открыть ещё несколько точек в магазинах «Пятёрочка», но их количество и адреса не называют.
- X5 Retail Group и McDonald's стали партнёрами летом 2020 года, когда открыли первый ресторан сети в одном из «Перекрёстков» в Москве. Сейчас работает ещё одна такая точка — в Домодедово, уточнил ритейлер.
- В конце 2019 года точка McDonald's появилась в отделении «Сбербанка» в Москве. В специальной зоне посетители могли налить кофе и заказать еду из ближайшего ресторана через Delivery Club.
Прикольно, а зачем?
Очередной рассадник школоты. Банка колы по акции и чизбургер за 50 рублей. И сидишь с друзьями ауешниками целый день
Ну почему целый день, можно и несколько лет с друзьями ауешниками просидеть.
МакПятак. Пямтерочка
тогда уж ПятМак😹
Пятьдональдс
В тексте опечатка
Никогда такого не было и вот опять - Дональд покоряет новые горизонты. Ждем копипаста со стороны конкурентов.
"В конце 2019 года точка McDonald's появилась в отделении «Сбербанка» в Москве. В специальной зоне посетители могли налить кофе и заказать еду из ближайшего ресторана через Delivery Club." - т.е. пока ждёшь свою очередь в Сбере, успеваешь заказать доставку и поесть. )
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