Еда
Таня Боброва

McDonald's открыла первый ресторан в магазине «Пятёрочка» в Москве Статьи редакции

Сеть ресторанов сотрудничает с X5 Retail Group с лета 2020 года.

23 23 комментария
2503 просмотров

McDonald's вместе с X5 Retail Group открыли первый ресторан сети в магазине «Пятёрочка» в Волоцком переулке, 9 возле станции метро «Митино» в Москве, рассказали vc.ru в пресс-службе ритейлера. Посетители могут попасть в ресторан с улицы, из торгового зала магазина, а также сделать заказ в «МакАвто» и McCafé.

X5 Retail Group

«Развитие новых форматов предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек», — объяснили партёрство с McDonald's в X5 Retail Group.

Площадь нового McDonald's — больше 220 м², в ресторане работает свыше 70 человек. В 2021 году партнёры планируют открыть ещё несколько точек в магазинах «Пятёрочка», но их количество и адреса не называют.

X5 Retail Group
  • X5 Retail Group и McDonald's стали партнёрами летом 2020 года, когда открыли первый ресторан сети в одном из «Перекрёстков» в Москве. Сейчас работает ещё одна такая точка — в Домодедово, уточнил ритейлер.
  • В конце 2019 года точка McDonald's появилась в отделении «Сбербанка» в Москве. В специальной зоне посетители могли налить кофе и заказать еду из ближайшего ресторана через Delivery Club.

#новость #mcdonalds #x5retailgroup #пятёрочка

23 23 комментария
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","x5retailgroup","mcdonalds"], "comments": 23, "likes": 8, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 202287, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 29 Jan 2021 13:30:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Александров

13

В пятерочке открыли туалет? Это удобно

Ответить

Kirill Sokolov

5

Прикольно, а зачем?

Ответить

Darya Svetikova

Kirill
3

для распространения вирусов 😹😹😹

Ответить

Холден Колфилд

Kirill
3

Сначала читай текст, а не только заголовок. А потом спрашивай

Ответить

Sever Nordov

Kirill
2

Чтобы пенсионеры могли нормально питаться.

Ответить

Дима Волков

Kirill
1

Очередной рассадник школоты. Банка колы по акции и чизбургер за 50 рублей. И сидишь с друзьями ауешниками целый день

Ответить

Вася Пражкин

Дима
1

Ну почему целый день, можно и несколько лет с друзьями ауешниками просидеть.

Ответить

Andrey Kulakov

4

Наконец-то в Пятерочке появилось что-то съедобное 😸

Ответить

Дмитрий О

1

Новая локация разблокирована: туалет в Пятерочке

Ответить

Игорь Шароватов

0

То что у нас в России народ не работает, а работЫет это точно 🤣

Ответить

alex twit

0

МакПятак. Пямтерочка

Ответить

Darya Svetikova

alex
1

тогда уж ПятМак😹

Ответить

Азамат Кыдырбеков

Darya
2

Пятьдональдс

Ответить

Александр

Азамат
0

Макпёрочка? Пердональдс?

Ответить

Stanislaw Dem'yanov

0

В тексте опечатка

Ответить

Таня Боброва

Stanislaw
0

Поправила, спасибо!

Ответить

Stanislaw Dem'yanov

Таня
0

😉

Ответить

Руслан Захарченко

0

Удобно как, и за продуктами далеко ходить не надо...

Ответить

Дмитрий О

0

Самое печальное - с каждым годом жратва все хуже, а обертка все красивее

Ответить

Artur Valiullin

0

А карта Пятёрочки будет у них действовать? )

Ответить

Борис Смирнов

0

Никогда такого не было и вот опять - Дональд покоряет новые горизонты. Ждем копипаста со стороны конкурентов.

Ответить

Artur Valiullin

0

"В конце 2019 года точка McDonald's появилась в отделении «Сбербанка» в Москве. В специальной зоне посетители могли налить кофе и заказать еду из ближайшего ресторана через Delivery Club." - т.е. пока ждёшь свою очередь в Сбере, успеваешь заказать доставку и поесть. )

Ответить

Zypar Akhmat

0

Ковид будет благодарен

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Loginom
Подписан
Отписаться
Нечеткая логика — математические основы
Триумфальное шествие нечеткой логики по миру началось после доказательства в конце 80-х Бартоломеем Коско знаменитой те…
0
СБИС
Подписан
Отписаться
Совершил три прыжка с Шумахером: как менеджер из Москвы стал мировым рекордсменом по парашютному спорту
Продолжаем рассказывать о необычных сотрудниках Тензора.
8
Evrone
Подписан
Отписаться
Неделя интервью Evrone — день 5. Автор Vue.js Эван Ю о выгорании и академических знаниях в разработке
Фреймворк Vue.js используют более миллиона разработчиков по всему миру. Мы тоже работаем с ним на клиентских проектах,…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Zypar Akhmat

McDonald's открыла первый…

Петр Иванов

Tesla отчиталась о первой…

Вася Пражкин

McDonald's открыла первый…

Сергей Милосердов

«На двух стульях не усидеть…

Anton Kuznetsov

«На двух стульях не усидеть…

Александр Привалов

McDonald's открыла первый…

Artur Valiullin

McDonald's открыла первый…

Anton Kuznetsov

«На двух стульях не усидеть…

boj Ko

NYT: Robinhood экстренно…

Vasiliy Gorin

Xiaomi показала бесконтактную…

Bilguun Billy

General Motors запланировала…

СБИС

Совершил три прыжка…

СБИС

Совершил три прыжка…

Исмаил Джабраилов

«Мегафон» перехватил мою «404»

boj Ko

NYT: Robinhood экстренно…

Борис Смирнов

McDonald's открыла первый…
null