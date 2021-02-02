Еда
Рая Хачатрян

Uber купит американский сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд Статьи редакции

Его добавят в Uber Eats, который был ключевым бизнесом компании в пандемию.

  • Сделку планируют закрыть в первой половине 2021 года после одобрения регуляторов, объявила Uber. Компания планирует встроить сервис в приложение Uber Eats, но пока будет поддерживать работу приложения Drizly.
  • Основанный в 2012 году стартап работает в более чем 1400 городах в большинстве штатов США. За время существования компания привлекла $119,6 млн, следует из данных Crunchbase.
  • Сделка с Uber поможет сервису расширить географическое присутствие до «глобального в ближайшие годы», заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.

  • Uber Eats был ключевым бизнесом Uber во время пандемии, отмечает CNBC. На фоне снижения выручки из-за коронавируса компания избавлялась от непрофильных активов: например, продала свои подразделения «летающих такси» и беспилотных автомобилей.

#новость #uber #ubereats

1103 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Денис Семенов

3

Жалкие подражатели. У нас таксисты торговали водкой с 90х. 

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Raimond Vladimirov

2

UberAlco

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Михаил Осетров

Raimond
1

ЯндексБухловоз-алкоголя целый воз

Ответить

Sergey

Михаил
0

Это когда сольются с КБ

Ответить

KINCH

Raimond
0

Приложение Uber: К вам выехал трезвый и ухоженный таксист
Таксист Uber: Не спешите с выводами!

Ответить

evilnw

1

Осталось купить производителя Клофелина и будет полное комбо.

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Mark

evilnw
0

хеееееее (нет)

Ответить

Deniss Karpak

0

Бабок нет, но мы покупаем за 1,1 млрд 🤦🏻😹😹😹

Ответить

Николай Шелопугин

Deniss
2

Это решение, чтоб появились бабки

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Антон Штадлер

Deniss
0

У них полно денег. По итогам 3 кварталов 2020 на счетах кэша >6 млрд $

Ответить

Кирилл Вечкасов

Антон
0

Так бабок и нет

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Allestor Krei

0

Тем временем у нас не могут разрешить продажу алкашки через инет

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Владимир Кролико

Allestor
0

Буквально полторы недели назад внесли инициативу в Госдуму с целью снятия запрета. Ждем-с

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Allestor Krei

Владимир
2

Интересно, кто лоббировал его? Сбер или офлайн игроки?

Ответить

Кирилл Вечкасов

Allestor
0

Тааак, можно значит расчехлять свои 2000+ лендингов с доставкой алкоголя?...

Ответить

Михаил Зенов

Владимир
0

А можно поподробнее, где следить за историей можно?

Ответить

Deniss Karpak

0

Конкурент SberAlco

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Dmitry Kiselev

0

Если интегрировать с блаблакаром каким-нибудь, то будут вместе с бухлом еще и собутыльников подвозить.

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