Uber купит американский сервис доставки алкоголя Drizly за $1,1 млрд Статьи редакции
Его добавят в Uber Eats, который был ключевым бизнесом компании в пандемию.
- Сделку планируют закрыть в первой половине 2021 года после одобрения регуляторов, объявила Uber. Компания планирует встроить сервис в приложение Uber Eats, но пока будет поддерживать работу приложения Drizly.
- Основанный в 2012 году стартап работает в более чем 1400 городах в большинстве штатов США. За время существования компания привлекла $119,6 млн, следует из данных Crunchbase.
- Сделка с Uber поможет сервису расширить географическое присутствие до «глобального в ближайшие годы», заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи.
Uber Eats был ключевым бизнесом Uber во время пандемии, отмечает CNBC. На фоне снижения выручки из-за коронавируса компания избавлялась от непрофильных активов: например, продала свои подразделения «летающих такси» и беспилотных автомобилей.
UberAlco
Осталось купить производителя Клофелина и будет полное комбо.
Бабок нет, но мы покупаем за 1,1 млрд 🤦🏻😹😹😹
У них полно денег. По итогам 3 кварталов 2020 на счетах кэша >6 млрд $
Тем временем у нас не могут разрешить продажу алкашки через инет
Буквально полторы недели назад внесли инициативу в Госдуму с целью снятия запрета. Ждем-с
Интересно, кто лоббировал его? Сбер или офлайн игроки?
Тааак, можно значит расчехлять свои 2000+ лендингов с доставкой алкоголя?...
Если интегрировать с блаблакаром каким-нибудь, то будут вместе с бухлом еще и собутыльников подвозить.
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