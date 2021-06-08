Основатель компании «Деловая Русь» с оборотом 8 млрд рублей в год, которая поставляет оборудование и мебель в Burger King, KFC и «Додо пиццу», рассказывает про себя и бизнес.

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Аппараты для приготовления сахарной ваты и грили для хот-догов производства «Деловой Руси»

В начале 90-х Михаил Корин привёз из США в Россию попкорн-автоматы, а к середине нулевых стал их главным поставщиком в российские кинотеатры. В 2004 году он разработал собственный попкорн-автомат и позже запустил в производство машины для сахарной ваты, карамелизаторы и печи с грилями.

За 30 лет работы компания Корина «Деловая Русь» открыла в России четыре производства. Она выпускает не только устройства для попкорна и сахарной ваты, но и технику, мебель, упаковку для Burger King, KFC, «Додо пиццы», магазинов Х5, «Магнита», отелей, ресторанов и кинотеатров.

Корин рассказал vc.ru, почему в фастфуде самое дорогое оборудование, что умеют «умные» печи и как готовить безопасную шаверму.

Как в России появились автоматы для попкорна

Михаил Корин начал бизнес в 1990-м году — создал компанию «Деловая Русь». Он пробовал разные направления бизнеса: продавал канцелярию, электронику и привозил в Россию сайдинг и мягкую черепицу.

В 1991-м он посетил США, попробовал попкорн из автоматов и загорелся идеей продавать такие аппараты на родине. Он договорился с американским производителями Star и Gold Medal, закупил устройства и сырьё и привёз их в Россию.

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Мы купили 30 минут прайм-тайма у «Первого канала» и выпустили рекламу: «Всего за месяц стать миллионером вам поможет попкорн-аппарат фирмы Star». Соответственно, километровые очереди, ажиотаж, продажи номеров в очереди — тогда так было со многими товарами. У нас был офис на Староконюшенном переулке в Москве, к нему приезжал морской контейнер. Покупатели кидали в контейнер пачки долларов, а я им — аппараты. Так начался этот бизнес. Михаил Корин основатель компании «Деловая Русь»

Попкорн-автомат стоил $1000, их покупали люди, которые оказались в неопределённости после развала СССР, и хотели начать своё дело, говорит Корин.

В начале нулевых он продал бизнес по дистрибуции сайдинга и мягкой черепицы финскому поставщику и в 2004 году открыл завод ТТМ.

Предприниматель закупил в Европе современное оборудование и, по его словам, начал строить завод в Твери в чистом поле. Через год он изобрёл там и запустил в производство новый тип автоматов для попкорна — Robopop.

В 2009 году предприниматель запатентовал его в России, Европе и США и начал поставлять в 50 стран мира через компанию RoboLabs. Она входит в «Деловую Русь» и занимается продажей и обслуживанием техники за рубежом.

Аппарат Robopop для промышленного производства попкорна

На этом заводе мы изобрели аппарат для сахарной ваты и недавно получили на него американский патент. Там же изобрели карамелизатор для попкорна. Они стоят почти во всех кинотеатрах России. Мы — основной поставщик сырья и аппаратов для попкорна в России. Рынок очень маленький, но сложный. Всё, кроме сырья — специального зерна для попкорна и кокосового масла, — мы производим сами в России. Серьёзных игроков на рынке, помимо нас, всего два, но конкуренция очень жёсткая. Экспортировать мы начали почти сразу после начала производства, участвовали в выставках за рубежом. Сейчас продажи маленьким производствам и предпринимателям по всему миру идут отлично, но в киносети за пределами бывшего СССР продавать тяжело. Это очень консервативный рынок и традиционно он занят американцами. Тем не менее для нас самый большой и важный рынок — США, поэтому там мы открыли офис со складом и сервисом. Михаил Корин

Аппарат RoboJetFloss для приготовления сахарной ваты производства «Деловой Руси» на шоу Национальной ресторанной ассоциации США в Чикаго в 2017 году

Какие компании входят в «Деловую Русь» и что они производят

После выпуска собственных автоматов для попкорна Корин стал производить на ТТМ оборудование для общепита. В 2014-м оно переехало в новое здание площадью 5000 м², где есть собственное научно-исследовательское бюро.

В 2021 году на этом заводе «Деловая Русь» производит большинство продукции: автоматы для попкорна и сахарной ваты, печи, фритюрницы, а также кухонную мебель.

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Другие производства компании

Компанию «Горячие крендели» Корин открыл в Москве в 1999 году. Она производит готовый микроволновый попкорн, который продаётся под брендом CorinCorn. Также компания продаёт замороженные крендели и другие хлебобулочные полуфабрикаты.

В том же году предприниматель основал компанию «ФанФуд Корпорейшен Восточная Европа». Она производит в Москве упаковку и ингредиенты для попкорна, пищевые добавки, масла и порционные сыры «начос» для кинотеатров и общепита.

Производственную компанию «Интерия» Корин открыл в 2005 году в подмосковном Голицыно. Она специализируется на мебели для общепита и создаёт интерьеры для кафе и ресторанов.



Завод «Сиком» («Северная инженерная компания») работает в Санкт-Петербурге с 1992 года, а в 2019-м её купила «Деловая Русь». На нём производят пончиковые и блинные аппараты, грили для курицы и хот-догов, автоматы для попкорна, фритюрницы, коптильни, аппараты для шавермы и тепловые витрины.



Как устроено производство оборудования для общепита

В московском офисе у Корина есть команда инженеров и конструкторов, с которыми он работает: они обсуждают идеи, делают по ним эскизы и экспериментируют в лаборатории. В ней есть маленький станочный парк, где можно быстро выточить или напечатать на 3D-принтере деталь. По словам предпринимателя, иногда они с коллегами отливают в лаборатории металл.

Дальше эскизные чертежи передают на заводы инженерам и конструкторам, которые превращают их в рабочие, создают детали и собирают новые аппараты.

В детстве у меня была кличка «Кулибин», потому что я всё время что-то придумывал. Тогда мне хотелось строить ракеты и самолёты, но позже я понял, что их можно проектировать десять лет, а они могут и не полететь.

В моём деле всего через несколько месяцев можно создать рабочий аппарат. Потом его начинают использовать люди, он приносит им деньги — это очень приятно и мотивирует меня. Михаил Корин

По словам Корина, на строительство и оснащение одного завода уходит несколько миллионов долларов. Самое дорогое — это оборудование. Так, станок для лазерной резки стоит более $600 тысяч, а станок для гибки листового металла — более $250 тысяч. Таких машин на заводе десятки, уточняет предприниматель.

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Основные расходы производств — закупка металла, комплектующих, зарплаты и аренда. Корин говорит, что сырьё и комплектующие они покупают в России через трейдеров, которые импортируют их из Европы, США, Тайваня и Китая.

По словам предпринимателя, в России нет нержавеющей стали с необходимыми для его производства характеристиками, поэтому «Деловая Русь» использует только импортную. Чёрный металл компания закупает в России.

Металл подорожал за последний год в два раза. Это связано с восстановлением мировой экономики после пандемии. Соответственно, на него вырос спрос.

Конечно, это влияет на нас, потому что мы производим и нержавеющую мебель, а она на 70% состоит из металла. В сложных изделиях металла около 20%, но там велика доля импортной электроники, двигателей, нагревательных элементов. Мы используем для производства упаковки древесину и видим, что она тоже подорожала в два раза. Михаил Корин

Кому компания поставляет оборудование и какую выручку получает с продаж

Помимо продажи оборудования собственного производства группа продаёт общепиту и фудтеху оборудование, посуду, кухонный инвентарь и мебель других производителей.

У «Деловой Руси» есть свой грузовой автопарк, склады в 20 городах России, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Монголии и США, что позволяет ей продавать технику и утварь по всей стране и за рубежом.

Всю эту продукцию «Деловая Русь» поставляет:

Сетям кинотеатров «Каро фильм», «Синема парк», «Формула кино» и сотням других сетей в разных странах.

Сетям фастфуда Burger King, KFC, Subway, «Додо пицца».



Сетям кафе «Баскин Роббинс», «Синнабон», «Шоколадница», «Буше».

Ресторанным сетям Novikov, Torro Grill, Vasilchuki.

Сетям отелей Sokos, Marriott, «Азимут».

Торговым сетям Х5, «Дикси», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Лента», IKEA.

Компаниям Lada, «Билайн», «МТС», «Лукойл», «Газпром».

Госдуме и министерствам.

До 2019 год выручка «Деловой Руси» росла примерно на 20% в год и дошла до 8 млрд рублей.

Но в 2020-м из-за простоя кинотеатров она упала на те же 20% — производства, связанные с попкорном, отработали прошлый год практически в ноль, рассказал Корин. Они приносят около 20% всей выручки группы компаний.

К лету 2021-го выручка группы не только восстановилась, но и превышает результат 2019 года на 40%, подсчитал её владелец. Ещё 30% оборота компании составляет дистрибуция посуды, ингредиентов, инвентаря и бытовой техники ритейлерам. А остальные 50% выручки «Деловой Руси» приходятся на продажи оборудования в сети фастфуда.

По словам Корина, во время пандемии Covid-19 поставки в общепит сильно просели, но были исключения. К примеру, «Деловая Русь» начала сотрудничать с «Додо пиццей» в 2021 году.

Сколько стоит оборудовать общепит и почему американские сети не покупают технику в России

Корин говорит, что в сфере общепита действует закон: чем дешевле и быстрее еда, тем дороже оборудование и открытие точки. Самый дорогой набор оборудования в России, по его словам, у McDonald's, Burger King и KFC.

Владелец «Деловой Руси» объясняет, что оборудование фастфудов работает в сильно нагруженных условиях, поэтому должно быть долговечным. Кроме того — простым в использовании из-за текучки кадров в таких заведениях.

У сетевого общепита обычно несколько поставщиков. Корин говорит, что его компания поставляет в некоторые сети более 50% всего оборудования. В Burger King и KFC доля оборудования «Деловой Руси» — около 30%.

Оборудовать кухню McDonald's обойдётся в 18–20 млн рублей, рассказал участник фастфуд-рынка, который пожелал остаться анонимным.

Российское оборудование и мебель для сетевой бургерной обойдётся в 5–12 млн рублей.

Для фастфуда с куриным меню — от 5 млн рублей.

Для пиццерии — от 4 до 12 млн рублей.

Для кофейни — от 1,5 до 4 млн рублей.

По словам Корина, американские сети McDonald's, Burger King и KFC не закупают у российских производителей фритюрницы, грили и другую технику, на которой происходит сам процесс приготовления пищи.

К сожалению, нас туда не пускают. Это на уровне головных компаний и офисов решается. Мы поставляем им металлическую мебель и оборудование второго эшелона. Тем не менее это достаточно большой объём поставок, потому что мы не только оснащаем их новые точки, но и обновляем старые. Оборудование в напряжённом фастфуде работает максимум пять лет, а потом его надо менять. Раньше мы поставляли в эти сети оборудование американского производства, но с появлением наших заводов они прекратили сотрудничать с нами как с дистрибьютором. Думаю, они видят в нас конкурентов. Михаил Корин

Как работают печи с Wi-Fi из «Додо пиццы» и почему в «Донер 42» безопасное мясо

«Деловая Русь» стала первым поставщиком оборудования для «Додо пиццы», когда сеть запустилась в 2011 году. Основатель сети Фёдор Овчинников недавно рассказал об этом Корину, с которым они возобновили партнёрство.

«Додо пицца» раньше использовала в основном американские и итальянские печи, а недавно утвердила печь, которую для них разработала и произвела на заводе в Твери «Деловая Русь».

В отличие от импортных печей, у наших будет модуль, который через Wi-Fi передаёт данные о состоянии печи в операционную систему компании. Мы в России будем ставить эти блоки во всё наше серьёзное и большое оборудование — попкорн-аппараты, печи и так далее. Сетям важно контролировать, чтобы печи во всех точках работали на одной температуре и скорости. Сотрудники с одного центрального сервера могут нажать кнопки и поменять рецептуру во всех своих устройствах. Михаил Корин

Также компания стала поставщиком «Донер 42», проекта Dodo Brands. К Корину обратился руководитель сети Магомед Костоев, с которым они познакомились на отраслевых мероприятиях.

Вместе с командой «Донер 42» инженеры «Деловой Руси» долго экспериментировали, подбирали режимы, проектировали и к июню 2021 года разработали специальное оборудование.

Оно совмещает в себе гриль с «холодной линией» для свежих ингредиентов и позволяет одновременно нагревать лаваш и собирать донер.

Михаил Корин с новым грилем для «Донер 42» Фото со страницы Фёдора Овчинникова