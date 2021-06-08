«Чем дешевле еда, тем дороже кухня»: Михаил Корин начинал с попкорна, а сейчас делает новую технику для общепита Статьи редакции
Основатель компании «Деловая Русь» с оборотом 8 млрд рублей в год, которая поставляет оборудование и мебель в Burger King, KFC и «Додо пиццу», рассказывает про себя и бизнес.
В начале 90-х Михаил Корин привёз из США в Россию попкорн-автоматы, а к середине нулевых стал их главным поставщиком в российские кинотеатры. В 2004 году он разработал собственный попкорн-автомат и позже запустил в производство машины для сахарной ваты, карамелизаторы и печи с грилями.
За 30 лет работы компания Корина «Деловая Русь» открыла в России четыре производства. Она выпускает не только устройства для попкорна и сахарной ваты, но и технику, мебель, упаковку для Burger King, KFC, «Додо пиццы», магазинов Х5, «Магнита», отелей, ресторанов и кинотеатров.
Корин рассказал vc.ru, почему в фастфуде самое дорогое оборудование, что умеют «умные» печи и как готовить безопасную шаверму.
Как в России появились автоматы для попкорна
Михаил Корин начал бизнес в 1990-м году — создал компанию «Деловая Русь». Он пробовал разные направления бизнеса: продавал канцелярию, электронику и привозил в Россию сайдинг и мягкую черепицу.
В 1991-м он посетил США, попробовал попкорн из автоматов и загорелся идеей продавать такие аппараты на родине. Он договорился с американским производителями Star и Gold Medal, закупил устройства и сырьё и привёз их в Россию.
Попкорн-автомат стоил $1000, их покупали люди, которые оказались в неопределённости после развала СССР, и хотели начать своё дело, говорит Корин.
В начале нулевых он продал бизнес по дистрибуции сайдинга и мягкой черепицы финскому поставщику и в 2004 году открыл завод ТТМ.
Предприниматель закупил в Европе современное оборудование и, по его словам, начал строить завод в Твери в чистом поле. Через год он изобрёл там и запустил в производство новый тип автоматов для попкорна — Robopop.
В 2009 году предприниматель запатентовал его в России, Европе и США и начал поставлять в 50 стран мира через компанию RoboLabs. Она входит в «Деловую Русь» и занимается продажей и обслуживанием техники за рубежом.
Какие компании входят в «Деловую Русь» и что они производят
После выпуска собственных автоматов для попкорна Корин стал производить на ТТМ оборудование для общепита. В 2014-м оно переехало в новое здание площадью 5000 м², где есть собственное научно-исследовательское бюро.
В 2021 году на этом заводе «Деловая Русь» производит большинство продукции: автоматы для попкорна и сахарной ваты, печи, фритюрницы, а также кухонную мебель.
Другие производства компании
- Компанию «Горячие крендели» Корин открыл в Москве в 1999 году. Она производит готовый микроволновый попкорн, который продаётся под брендом CorinCorn. Также компания продаёт замороженные крендели и другие хлебобулочные полуфабрикаты.
В том же году предприниматель основал компанию «ФанФуд Корпорейшен Восточная Европа». Она производит в Москве упаковку и ингредиенты для попкорна, пищевые добавки, масла и порционные сыры «начос» для кинотеатров и общепита.
- Производственную компанию «Интерия» Корин открыл в 2005 году в подмосковном Голицыно. Она специализируется на мебели для общепита и создаёт интерьеры для кафе и ресторанов.
- Завод «Сиком» («Северная инженерная компания») работает в Санкт-Петербурге с 1992 года, а в 2019-м её купила «Деловая Русь». На нём производят пончиковые и блинные аппараты, грили для курицы и хот-догов, автоматы для попкорна, фритюрницы, коптильни, аппараты для шавермы и тепловые витрины.
Как устроено производство оборудования для общепита
В московском офисе у Корина есть команда инженеров и конструкторов, с которыми он работает: они обсуждают идеи, делают по ним эскизы и экспериментируют в лаборатории. В ней есть маленький станочный парк, где можно быстро выточить или напечатать на 3D-принтере деталь. По словам предпринимателя, иногда они с коллегами отливают в лаборатории металл.
Дальше эскизные чертежи передают на заводы инженерам и конструкторам, которые превращают их в рабочие, создают детали и собирают новые аппараты.
По словам Корина, на строительство и оснащение одного завода уходит несколько миллионов долларов. Самое дорогое — это оборудование. Так, станок для лазерной резки стоит более $600 тысяч, а станок для гибки листового металла — более $250 тысяч. Таких машин на заводе десятки, уточняет предприниматель.
Основные расходы производств — закупка металла, комплектующих, зарплаты и аренда. Корин говорит, что сырьё и комплектующие они покупают в России через трейдеров, которые импортируют их из Европы, США, Тайваня и Китая.
По словам предпринимателя, в России нет нержавеющей стали с необходимыми для его производства характеристиками, поэтому «Деловая Русь» использует только импортную. Чёрный металл компания закупает в России.
Кому компания поставляет оборудование и какую выручку получает с продаж
Помимо продажи оборудования собственного производства группа продаёт общепиту и фудтеху оборудование, посуду, кухонный инвентарь и мебель других производителей.
У «Деловой Руси» есть свой грузовой автопарк, склады в 20 городах России, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Монголии и США, что позволяет ей продавать технику и утварь по всей стране и за рубежом.
Всю эту продукцию «Деловая Русь» поставляет:
- Сетям кинотеатров «Каро фильм», «Синема парк», «Формула кино» и сотням других сетей в разных странах.
- Сетям фастфуда Burger King, KFC, Subway, «Додо пицца».
- Сетям кафе «Баскин Роббинс», «Синнабон», «Шоколадница», «Буше».
- Ресторанным сетям Novikov, Torro Grill, Vasilchuki.
- Сетям отелей Sokos, Marriott, «Азимут».
- Торговым сетям Х5, «Дикси», «Азбука Вкуса», «ВкусВилл», «Лента», IKEA.
- Компаниям Lada, «Билайн», «МТС», «Лукойл», «Газпром».
- Госдуме и министерствам.
До 2019 год выручка «Деловой Руси» росла примерно на 20% в год и дошла до 8 млрд рублей.
Но в 2020-м из-за простоя кинотеатров она упала на те же 20% — производства, связанные с попкорном, отработали прошлый год практически в ноль, рассказал Корин. Они приносят около 20% всей выручки группы компаний.
К лету 2021-го выручка группы не только восстановилась, но и превышает результат 2019 года на 40%, подсчитал её владелец. Ещё 30% оборота компании составляет дистрибуция посуды, ингредиентов, инвентаря и бытовой техники ритейлерам. А остальные 50% выручки «Деловой Руси» приходятся на продажи оборудования в сети фастфуда.
По словам Корина, во время пандемии Covid-19 поставки в общепит сильно просели, но были исключения. К примеру, «Деловая Русь» начала сотрудничать с «Додо пиццей» в 2021 году.
Сколько стоит оборудовать общепит и почему американские сети не покупают технику в России
Корин говорит, что в сфере общепита действует закон: чем дешевле и быстрее еда, тем дороже оборудование и открытие точки. Самый дорогой набор оборудования в России, по его словам, у McDonald's, Burger King и KFC.
Владелец «Деловой Руси» объясняет, что оборудование фастфудов работает в сильно нагруженных условиях, поэтому должно быть долговечным. Кроме того — простым в использовании из-за текучки кадров в таких заведениях.
У сетевого общепита обычно несколько поставщиков. Корин говорит, что его компания поставляет в некоторые сети более 50% всего оборудования. В Burger King и KFC доля оборудования «Деловой Руси» — около 30%.
Оборудовать кухню McDonald's обойдётся в 18–20 млн рублей, рассказал участник фастфуд-рынка, который пожелал остаться анонимным.
- Российское оборудование и мебель для сетевой бургерной обойдётся в 5–12 млн рублей.
- Для фастфуда с куриным меню — от 5 млн рублей.
- Для пиццерии — от 4 до 12 млн рублей.
- Для кофейни — от 1,5 до 4 млн рублей.
По словам Корина, американские сети McDonald's, Burger King и KFC не закупают у российских производителей фритюрницы, грили и другую технику, на которой происходит сам процесс приготовления пищи.
Как работают печи с Wi-Fi из «Додо пиццы» и почему в «Донер 42» безопасное мясо
«Деловая Русь» стала первым поставщиком оборудования для «Додо пиццы», когда сеть запустилась в 2011 году. Основатель сети Фёдор Овчинников недавно рассказал об этом Корину, с которым они возобновили партнёрство.
«Додо пицца» раньше использовала в основном американские и итальянские печи, а недавно утвердила печь, которую для них разработала и произвела на заводе в Твери «Деловая Русь».
Также компания стала поставщиком «Донер 42», проекта Dodo Brands. К Корину обратился руководитель сети Магомед Костоев, с которым они познакомились на отраслевых мероприятиях.
Вместе с командой «Донер 42» инженеры «Деловой Руси» долго экспериментировали, подбирали режимы, проектировали и к июню 2021 года разработали специальное оборудование.
Оно совмещает в себе гриль с «холодной линией» для свежих ингредиентов и позволяет одновременно нагревать лаваш и собирать донер.
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