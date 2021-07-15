Антон Заикин работал на машиностроительном заводе в Тольятти, весил 106 кг и не был сторонником здорового образа жизни. Он решил измениться, создал онлайн-школу полезных десертов, похудел и запустил бренд фитнес десертов Fitnesshock, ежемесячный оборот которого летом 2021-го составляет около 20 млн рублей.

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Протеиновые батончики Fitnesshock

Идея бизнеса

Моя жизнь никогда не была связана с кулинарией и правильным питанием. Я вырос в Тольятти, отучился в Тольяттинском государственном университете по направлению экономика управления на предприятиях машиностроения. Но по профессии я не работал — ушёл в торговлю.

Антон Заикин, создатель бренда фитнес десертов Fithesshock

За два с половиной года я прошёл путь от менеджера по продажам до директора на производстве вентиляционного оборудования. Руководил предприятием четыре года, за это время получил опыт в управлении производством и работе с крупными заказчиками.

Однако мне всегда хотелось создать что-то своё, и я понимал: на предприятии мне этого не сделать. Я уволился и заинтересовался бизнесом в онлайн-сфере. Прошёл акселерацию по созданию онлайн-школ, начал искать через соцсети экспертов для совместного проекта. Заинтересовал аккаунт Таши Коробейниковой, будущего партнёра по бизнесу, — нутрициолога и кондитера.

Таша Коробейникова

Она разрабатывала рецепты полезных десертов без сахара и муки и сама готовила. Таша сказала, что хочет обучать других людей готовить, а я хотел создать бизнес. Мы объединились и в 2018 году открыли «Онлайн-школу диетических десертов Таши Коробейниковой».

На первый вебинар пришло 6000 слушателей, привлекали людей через таргет. Мы поняли, что тема диетических десертов вызывает ажиотаж. Многие участники говорили, что хотели бы не только научиться их готовить, но и иметь возможность купить уже готовый продукт в магазине. Я подумал, что когда-нибудь хотел бы осуществить эту идею.

Два года мы занимались онлайн-школой. Сейчас этот проект работает без нашего участия, им руководит профессиональная команда, но я остаюсь её совладельцем, Таша — основателем.

За это время я пересмотрел свои взгляды на питание и образ жизни. Когда начал создавать проект, я весил 106 кг и ел чебуреки, разговаривая о диетических рецептах. Вместе с первыми участниками я прослушал все вебинары Таши и понял: всё, что я делал в борьбе со своим лишним весом, было неправильно. Узнал, как сахар влияет на гликемический индекс и пищевое поведение, почему люди, которые едят много сладкого, постоянно срываются. Постепенно я начал соблюдать базовые принципы здорового питания, заниматься спортом и сбросил 10 кг. Антон Заикин создатель бренда Fithesshock

В первые годы работы школы у меня было много командировок. Вместо шоколадок я стал брать с собой в дорогу батончики. Покупал всё, где написано «фитнес», «полезно», «без сахара», пока на очередной встрече с командой Таша не увидела мои снеки и не научила меня читать состав.

Оказалось, не все сахарозаменители полезны, а глюкозный сироп и фруктоза — не сильно отличаются от обычного сахара. Я понял, что на полках магазинов нет выбора действительно полезных снеков.

На следующей встрече Таша приготовила печенье, похожее на Choco-Pie, — без муки и сахара, с добавлением протеина. Это было вкусно, кроме того, я съел определенное количество белка, дневную дозу которого не мог набрать из другой пищи.

Первый прототип протеинового печенья

В этот же день, 27 сентября 2019 года, мы с Ташей придумали рабочее название десерту — protein wheels, решили создать компанию и открыли юридическое лицо. Бренд Fitnesshock появился позднее, команда придумала его за полгода до запуска производства.

Запуск: бизнес и производство

Мы договорились, что создадим компанию, но не на своём производстве. Мой прошлый опыт управления предприятием показал: это сложно и не особо прибыльно. Перепродавцы зарабатывают в разы больше и при этом несут меньше рисков.

Планировали найти кондитерское производство, поставить им задачу и продавать готовый продукт.

Этап поиска разочаровал. Многие исполнители работали с сухими смесями по принципу «добавь воды». Когда мы говорили названия наших ингредиентов, они не понимали, что это и как с этим работать. В итоге мы решили, что нужно создавать своё.

В январе 2020 года мы расширили команду до пяти человек: технолог, проджект-менеджер, руководитель направления интернет-продаж, SMM и маркетолог. Параллельно начали развивать стратегию производства и вести разработку продукта. Мы запустили продажи в июне 2020 года.

Поиск помещения

Я был убежден, что мы легко найдём производственное помещение, поэтому отложили этот пункт на последнюю очередь, но позже это стало нашей главной проблемой. Мы не могли найти свободную площадку, которая бы соответствовала необходимым требованиям.

Основные требования к помещению для пищевого производства, в соответствии СанПин. В итоге пришлось арендовать небольшую лабораторию, чтобы вести разработки, а подходящее помещение для производства мы нашли за месяц до старта.

Вложения на запуск

Средства для запуска мы брали из доходов от других бизнесов, в том числе онлайн-школы, а также из собственных накоплений.

До старта продаж мы вложили в бизнес 7 млн рублей.

Ингредиенты и упаковка — 1,6 млн рублей.

Аренда помещения — 170 тысяч рублей в месяц, 1000 м². Арендовали за месяц до запуска, но взяли «каникулы» на время проведения ремонта, выплатили позже.

Ремонт помещения — 1 млн рублей.

Мебель, оборудование (печи, миксеры, приборы по замеру влажности, обеззараживатели, оборудование для организации склада и другие) — 1,6 млн рублей.

Сертификация продукта — 100 тысяч рублей.

Дизайн и маркетинг (разработка маркетинговой стратегии, логотипа и упаковки, ведение таргета и e-mail-маркетинга) — 600 тысяч рублей.

Фонд оплаты труда — 1 млн рублей.

Сайт — 150 тысяч рублей. Создали за два месяца до старта продаж. В ближайшее время планируем сделать новый, с нуля, так как этим неудобно пользоваться.

Логистика, инвентарь, командировки, взаимодействие с производствами на этапе поиска — 1,5 млн рублей.

После запуска мы начали искать инвесторов, получили много предложений, но ни с одним не договорились. Многие инвесторы предлагали изменить упаковку, поменять состав, сделать продукт более дешевым. Мы не стали уступать и решили, что следующий этап финансирования сделаем сами, но разобьём его на этапы, помесячно.

В июне 2021 года компания праздновала год со старта продаж. За год мы вложили 40 млн рублей, включая затраты до запуска.

В июне мы подошли к следующему этапу финансирования. Компания растёт быстрее, чем мы рассчитывали. В этом году планируем выйти на оборот 1 млрд рублей в год. Нам нужно поменять площадку, чтобы увеличить производство: уже нашли новое помещение, заключаем договор аренды.

Мы не отказываемся от инвесторов, но будем работать только с теми, кто разделит нашу концепцию, а не предложит добавить сахар.

Анализ рынка и линейка вкусов

Мы с Ташей с самого начала утвердили основные принципы и технологии разработок и придерживаемся их до сих пор. Мы проанализировали российский рынок и увидели разрыв: многие производители нацелены на спортсменов. На упаковках — мускулистые атлеты, спортивные атрибуты.

Я сам не ассоциировал себя со спортсменом. Поэтому мы хотели создать продукт для более широкой аудитории, для людей, которые не готовы ставить себе жёсткие ограничения в еде, но следят за здоровьем. Нашей задачей стало рассказать людям: — Что здоровье — это то, что ты ешь и делаешь каждый день, а не момент, когда стоишь в больнице в регистратуре. — Что сахар — это необязательный ингредиент вкусной еды.

Наша цель — делать продукты до 100 рублей за штуку . Не уверен, что так будет всегда: если нужно будет увеличить стоимость, чтобы продукт был вкуснее, мы на это пойдём.

Первым делом мы хотели сделать protein wheels — протеиновый аналог Choco-Pie, который приготовила Таша. Но когда мы стали оценивать технологические характеристики, то поняли, что начинать с него не стоит. Это непростой продукт, и я решил, что это несёт большие риски.

Мы начать с чего-то попроще и выбрали печенье. Его производство проще запустить, к тому же это более практично. Хоть у нас собралась команда максималистов: у технологов много идей — они готовы запускать что-то новое каждый месяц, я считаю, нужно уметь фокусироваться и действовать постепенно.

Печенье Fitnesshock

Мы также следили за зарубежным рынком протеиновых десертов и вдохновлялись некоторыми брендами, когда создавали свой: за американским Quest Nutrition и британскими Grenade и Myprotein.

Батончики Quest Nutrition foodbusinessnews.net

У этих компаний быстрый рост и качественный продукт. Задачи повторить не было, но нам понравились некоторые их идеи. Например, протеиновое печенье — это американский тренд, мы опирались на их опыт, и создали свою эксклюзивную линейку «кукисов». Некоторые сочетания могут показаться необычными, но это вкусно:

Печенье crispy: манго-рис, клубника-кукуруза и флагман — кокос-гречка.

Печенье dessert: шоколад-вишня, малиновый чизкейк и банановый брауни.

Печенье nuts: арахис-шоколад, фундук-шоколад и пекан-кленовый сироп.

Маффины без начинки: вишня-шоколад, Пина колада и арахис-солёная карамель.

Батончики: арахис-солёная карамель, кокос и фундук-карамель.

Линейку батончиков мы запустили в конце июня 2021 года. Это моя мечта, и я сейчас постоянно их ем. Они не уступают по вкусу Snickers и Bounty, но при этом полезны и не содержат сахар. Мы уже получаем хорошие отзывы о них.

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На новом производстве планируем запустить линейку маффинов с начинкой, сейчас разрабатываем вкусы.

Дизайн

После вкуса и качества продукта главным пунктом для нас был дизайн упаковки. Мы хотели добиться полного соответствия изображения на упаковке с тем, что внутри, чтобы клиент понимал, что он покупает, ещё не распаковав продукт.

У многих производителей картинка на упаковке красивее самого продукта. Мы же не заказывали 3D-модель, а разместили на упаковке реальное фото продукта.

Маффины Fitnesshock

Однако своего дизайнера искали долго. Мы проходили этап разработки с пятью дизайнерами, оплачивали работу, но отказывались от сотрудничества, потому что результат не соответствовал ожиданиям.

В моём понимании, если человеку нужен подробный бриф о цветах, шрифтах, картинке, это графический редактор, а не дизайнер. Мой принцип — не мешать. Команда рассказывает в общих чертах, что она хотела бы получить в итоге, а дальше дизайнер должен работать сам и предлагать свои решения.

Продукция Fitnesshock

Мы нашли своего дизайнера, девушку, которая очень любит наш продукт и то, как воплощаются её идеи. Работаем с ней уже год.

Продажи

Первые продажи мы запустили на аудиторию онлайн-школы полезных десертов. Таша проводила бесплатные вебинары для аудитории, рассказывала, что за продукт мы производим. В первый день мы получили заказы на 400 тысяч рублей.

Мы не предполагали, что их будет так много. Нужного количества продукта на складе у нас не было. Интернет-магазин выдал все ошибки в операциях, которые возможны. Были срывы сроков, кому-то приезжало два заказа, кому-то ни одного. Мы ускоряли производство, исправляли ошибки сервера, извинялись, задабривали и «закармливали» клиентов, отправляли бесплатные боксы. В итоге мы получили хорошую обратную связь. Для меня было самым важным, что мы запустили продукт, люди за него заплатили, и он им понравился. Всё остальное — вопросы выстраивания процессов, которые можно решить. Антон Заикин создатель бренда Fithesshock

Позже мы запустили b2b-продажи. Покупатели задавали один вопрос: чем мы отличаемся от остальных производителей протеиновых десертов. Преимущество Fitnesshock — вкус. Поэтому мы не придумали ничего лучше, чем давать предполагаемым покупателям бесплатный набор наших продутов.

Сформулировал это для команды так: «ваша задача накормить наши продуктом того, кто принимает решение, и после уже разговаривать». Это сработало — конверсия была высокой.

В сентябре 2020 года мы открыли отдел продаж по работе с торговыми сетями в Москве. Сегодня наша продукция есть в «Азбуке вкуса», «Магнолии», «Вкусвилле», «Ашане» и других площадках Москвы.

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За год мы сформировали четыре направления продаж:

Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, «Беру», «Яндекс Маркет».

Торговые сети в 20 городах-миллионниках.

Кофейни. Например, работаем со всей сетью Coffee Like. Ведём переговоры с Surf Coffee, Starbucks и Primetime.

Магазины спортивного питания и фитнес-клубы.

Мы создавали бренд для продажи экспорта по России, но сейчас горим идеей организовать продажи за рубеж. Ведём переговоры с Катаром, подписали контракт, ждём заявку на поставку. Они сами к нам обратились через Instagram.

Кроме того, мы видим, что иностранные компании «сёрфят» российский рынок на качественный продукт. Слабый рубль — наше конкурентное преимущество. Производить продукцию в России выходит дешевле, чем во многих других странах. Поэтому мы обдумываем идею продавать Fitnesshock зарубеж. Например, нам интересен Amazon как маркетплейс, будем стремиться попасть в него.

Ежемесячные затраты

Вложения растут от месяца к месяцу: мы расширяем производство и увеличиваем оборот. В июне 2021 года компания потратила около 15 млн:

Сырьё — 7–8 млн рублей.

Аренда производственного помещения — 170 тысяч рублей.

Аренда офисов (Москва и Тольятти) — 200 тысяч рублей.

Фонд оплаты труда — 3 млн рублей. Сейчас на производстве работает 100 человек.

Обеспечение производства — 1–1,5 млн рублей. Штат постепенно расширяется, для каждого сотрудника нужно организовать рабочее место. Например один индивидуальный шкафчик стоит 8000 рублей.

Налоги — 1 млн рублей.

Маркетинг — 1–1,5 млн рублей.

Логистика — 1 млн рублей.

Услуги подрядчиков (ремонт и так далее) — 500 тысяч рублей.

Командировки — 100 тысяч рублей.

Лизинговые платежи — 200 тысяч рублей.

Сырьё

Из-за пандемии были сложности с поставкой ингредиентов. Всё сырьё мы заказываем из-за рубежа через российских поставщиков. Например, мы используем молочный белок — из Швейцарии, а сахарозаменители — из Китая. В Китае контейнерный кризис, перебои поставок. В России аналогов необходимого сырья мы не нашли.

Прорабатываем минимум по два утвержденных поставщика на каждую категорию. Однако нельзя сказать, что есть большой выбор. Это всё равно остаётся нашим риском. Технологи постоянно тестируют новые ингредиенты, но без их одобрения мы не можем начать закупку.

Маркетинг

В основном Fitnesshock продвигается через социальные сети. За год мы привлекли около 500 блогеров, которые рекламировали нашу продукцию, этим занимается SMM-специалист. Он ищет блогеров в Instagram по интересам в сфере спорта, ЗОЖ, питания и других.

На старте продаж пришла лояльная аудитория с онлайн-школы полезных десертов. За год на нас подписались 110 тысяч человек в Instagram. Это уже люди, которые осознанно выбрали наш продукт.

В планах было поучаствовать в мероприятиях, чтобы продвинуть бренд. Например, мы вложили около 700 тысяч рублей в подготовку к SN PRO Expo Forum 2021, но оно до сих пор не состоялось, трижды переносили.

B2b-клиентов мы привлекаем через таргет. Тестировали его и на конечных клиентах, но блогеры работают лучше.

Участвуем в акциях с торговыми сетями: «два по цене одного» и другие. В моменте это работает в минус, но позволяет попробовать наш продукт большему количеству людей и вернуться за ним позже.

Рассылаем бесплатные пробные боксы с продукцией потенциальным клиентам, блоггерам. Считаем, что это важно для узнаваемости бренда. Ежемесячно тратим на это около 300 тысяч рублей.

Оборот и прибыль

Бизнес растёт на 20% каждый месяц. В первом квартале 2021 года оборот составил 15 млн рублей, прибыль — 1,6 млн рублей. Май мы закрыли на 18 млн рублей. Июнь — на 22 млн рублей.