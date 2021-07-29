Еда
Маша Цепелева

Около 20% ресторанов и кафе в Москве закрылись или сменили собственника на фоне ограничений Статьи редакции

Заведения, которые продолжили работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений, рассказала бизнес-омбудсмен Москвы.

  • На закрытие или продажу заведений повлияли введённые летом ограничения и режим работы по QR-кодам, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву.

  • «Летние веранды дали возможность ресторанам и кафе продержаться на плаву, но они смогли обеспечивать не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной загруженности», — ранее говорила Минеева.

  • С 28 июня рестораны, кафе и фуд-корты в Москве могли пускать только посетителей с QR-кодом, его можно было получить после вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или в течение шести месяцев после перенесённого Covid-19. Исключение было сделано для летних веранд.

  • 19 июля Сергей Собянин отменил ограничения, потому что «большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников».
  • Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала на 50-90%. Власти Москвы заявили, что это злоупотребление общественным мнением, и выручка упала на 15-20%.
  • По данным ТАСС, в Москве зарегистрировано 17 тысяч заведений общепита, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
«Есть ощущение, что нас использовали…
Рестораны столкнулись с падением выручки до 80%, а быстрому восстановлению могут помешать жара и…
vc.ru

#новость #третьяволна

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8 8 комментариев
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Сидор

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"Сменили собственника на нужного" - правильно читаем

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Black Jack

1

Съели бургер за Собянина.

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Kot Wild

Black
0

Ахаха,я уже и забыл эту хуйню....

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Слабый меч

1

сказочники..

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brusnyakalla5 allabrusn

0

Заведения, которые продолжили работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений, рассказала бизнес-омбудсмен Москвы. Это хорошая новость

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Подходящий Денис

0

Так а обычно сколько закрываются, по итогу? Какой реальный ущерб?

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boj Ko

0

Собяниновский полу Блэк полу - Стар Полу бургер ... Это вы будете жрать вечно!

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Otto Blotto

–1

Страна в шопе

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