Около 20% ресторанов и кафе в Москве закрылись или сменили собственника на фоне ограничений Статьи редакции
Заведения, которые продолжили работу, уже смогли частично восстановиться после ограничений, рассказала бизнес-омбудсмен Москвы.
- На закрытие или продажу заведений повлияли введённые летом ограничения и режим работы по QR-кодам, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяну Минееву.
«Летние веранды дали возможность ресторанам и кафе продержаться на плаву, но они смогли обеспечивать не больше 30-40% от обычного оборота даже при полной загруженности», — ранее говорила Минеева.
С 28 июня рестораны, кафе и фуд-корты в Москве могли пускать только посетителей с QR-кодом, его можно было получить после вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или в течение шести месяцев после перенесённого Covid-19. Исключение было сделано для летних веранд.
- 19 июля Сергей Собянин отменил ограничения, потому что «большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников».
- Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала на 50-90%. Власти Москвы заявили, что это злоупотребление общественным мнением, и выручка упала на 15-20%.
- По данным ТАСС, в Москве зарегистрировано 17 тысяч заведений общепита, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
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